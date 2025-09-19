Neuer Bericht enthüllt, dass Soros‘ Open Society 80 Millionen Dollar an pro-terroristische Gruppen weitergeleitet hat

Von Tyler Durden

Das Weiße Haus begann die Woche mit einer Kriegserklärung an die radikale Linke und ihr Netzwerk von NGOs, die mit dunklen Geldern finanziert werden, nachdem Charlie Kirk politisch ermordet worden war. Präsident Trump und hochrangige Beamte nehmen das Imperium der Open Society Foundations (OSF) von George Soros ins Visier, das ihrer Meinung nach seit Jahren landesweit Chaos sät. Trump deutete sogar mögliche Anklagen nach dem RICO-Gesetz an.

George Soros is funding Global Terrorist Operations.



Since 2016, George Soros’s Open Society Foundations (OSF), now run with his son Alexander, has poured over $80 million into groups tied to terrorism or extremist violence.



The evidence is stark: Open Society has sent… — General Mike Flynn (@GenFlynn) September 18, 2025

Übersetzung von „X“: George Soros finanziert globale Terroroperationen. Seit 2016 hat George Soros‘ Open Society Foundations (OSF), die nun von seinem Sohn Alexander geleitet wird, über 80 Millionen Dollar in Gruppen investiert, die mit Terrorismus oder extremistischer Gewalt in Verbindung stehen. Die Beweise sind eindeutig: Open Society hat Millionen von Dollar an Organisationen mit Sitz in den USA gespendet, die sich an „direkten Aktionen” beteiligen, die vom FBI als inländischer Terrorismus definiert werden. Zu diesen Gruppen gehören das Center for Third World Organizing und sein militanter Partner Ruckus Society, die während der Unruhen im Jahr 2020 Aktivisten in Sachbeschädigung und Sabotage geschult haben, sowie die Sunrise Movement, die die mit der Antifa verbundene Stop Cop City-Kampagne unterstützt hat, in deren Rahmen Aktivisten derzeit mit über 40 Anklagen wegen inländischem Terrorismus und 60 Anklagen wegen Erpressung konfrontiert sind. Gleichzeitig vergab Open Society 18 Millionen Dollar an die Bewegung „Movement for Black Lives“, eine Gruppe, die einen radikalen Leitfaden mitverfasst hat, der das Massaker der Hamas vom 7. Oktober verherrlicht und Aktivisten in der Verwendung gefälschter Ausweise, Blockaden und wirtschaftlicher Störungen unterweist.

Verhaftung, Anklage, Inhaftierung.

Erinnern Sie sich an die farbenrevolutionäre Aktion von Black Lives Matter, die 2020 landesweit Unruhen auslöste.

Ein neuer Bericht des Capital Research Center (CRC), einer Denkfabrik, die Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen und andere gemeinnützige Organisationen beobachtet, hat enthüllt, dass die OSF – die jetzt von Georges ultra-linkem, radikalem Sohn Alexander geleitet wird – über 80 Millionen Dollar an Gruppen gezahlt hat, die mit Terrorismus oder extremistischer Gewalt in Verbindung stehen.

Der CRC-Ermittlungsforscher Ryan Mauro veröffentlichte den brisanten Bericht mit dem Titel „Soros‘ Open Society gab 80 Millionen Dollar an pro-terroristische Gruppen”, und dies könnte der Durchbruch in den Beweisen sein, den das Trump-Team benötigt, um die OSF unter RICO strafrechtlich zu verfolgen.

Mauro erklärte in dem Bericht:

Seit 2016 hat die Open Society Foundations (OSF) von George Soros, die nun von seinem Sohn Alexander geleitet wird, über 80 Millionen Dollar in Gruppen investiert, die mit Terrorismus oder extremistischer Gewalt in Verbindung stehen. Die Beweise sind eindeutig: Open Society hat Millionen von Dollar an Organisationen mit Sitz in den USA gespendet, die sich an „direkten Aktionen” beteiligen, die vom FBI als inländischer Terrorismus definiert werden. Zu diesen Gruppen gehören das Center for Third World Organizing und sein militanter Partner Ruckus Society, die während der Unruhen im Jahr 2020 Aktivisten in Sachbeschädigung und Sabotage geschult haben, sowie die Sunrise Movement, die die mit der Antifa verbundene Stop Cop City-Kampagne unterstützt hat, in deren Rahmen Aktivisten derzeit mit über 40 Anklagen wegen inländischem Terrorismus und 60 Anklagen wegen organisierter Kriminalität konfrontiert sind. Gleichzeitig vergab Open Society 18 Millionen Dollar an die Movement for Black Lives, eine Gruppe, die einen radikalen Leitfaden mitverfasst hat, der das Massaker der Hamas vom 7. Oktober verherrlicht und Aktivisten in der Verwendung gefälschter Ausweise, Blockaden und wirtschaftlicher Störungen unterweist. Die Gefahr beschränkt sich auch nicht nur auf die Straßen Amerikas. Open Society hat mehr als 2,3 Millionen Dollar an Al-Haq gezahlt, eine Nichtregierungsorganisation (NGO) mit Sitz im Westjordanland, die seit langem wegen ihrer Verbindungen zur Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) angeklagt ist, die von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als ausländische terroristische Organisation eingestuft wird. Die Zuschüsse für Al-Haq zwischen 2016 und 2023 reichten von 400.000 Dollar für allgemeine Unterstützung bis zu 800.000 Dollar für institutionelle Förderungen. Im September 2025 verhängte das US-Außenministerium Sanktionen gegen Al-Haq und verwies dabei auf dessen Rolle bei der Förderung von Kampagnen, die „direkt an der unrechtmäßigen Verfolgung Israels durch den Internationalen Strafgerichtshof beteiligt waren“. Das bedeutet, dass die Stiftung von Soros nicht nur extremistische Gruppen innerhalb der Vereinigten Staaten finanziert hat, sondern auch Millionenbeträge ins Ausland an Organisationen geleitet hat, die nun offiziell von Washington sanktioniert sind.

Mauro diskutierte gemeinsam mit Glenn Beck über die „rauchende Pistole” als Beweis für mögliche RICO-Anklagen gegen OSF.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥



BREAKING:



SOROS ABOUT TO GO DOWN?



$80 million discovered going from Soros to domestic terrorist, criminal & pro-terror groups



SMOKING GUNS released by Glenn Beck & Ryan Mauro on Charlie Kirk Show



One week after Charlie's martyrdom



Proof is below this post pic.twitter.com/3ptO31hNob — Ryan Mauro (@ryanmauro) September 18, 2025

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: SOROS STEHT VOR DEM UNTERGANG? 80 Millionen Dollar flossen von Soros an inländische Terroristen, Kriminelle und pro-terroristische Gruppen ENTHÜLLUNGEN von Glenn Beck & Ryan Mauro in der Charlie Kirk Show Eine Woche nach Charlies Märtyrertod Die Beweise finden Sie unter diesem Beitrag.

Verwandte Themen:

Der stellvertretende Stabschef für Politik und Berater für innere Sicherheit, Stephen Miller, erklärte radikalen linken Gruppen den Krieg.

"It is a vast domestic terror movement, and with God as my witness, we are going to use every resource we have… throughout this government to identify, disrupt, dismantle, and destroy these networks… and we will do it in Charlie’s name."



Steven Miller and JD Vance update the… pic.twitter.com/PhZys5WdEP — Connor Tomlinson (@Con_Tomlinson) September 15, 2025

Übersetzung von „X“: „Es handelt sich um eine riesige inländische Terrorbewegung, und mit Gott als meinem Zeugen werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen … in dieser Regierung, um diese Netzwerke zu identifizieren, zu stören, zu zerschlagen und zu vernichten … und wir werden dies im Namen von Charlie tun.“ Steven Miller und JD Vance informieren die Öffentlichkeit über die Absichten der Trump-Regierung, den linken NGO-Industriekomplex, der Doxxing-Kampagnen, Unruhen und Attentate organisiert, nach dem Mord an Charlie Kirk endgültig zu beenden.

Ebenso wie Vizepräsident JD Vance…

Holy. Shit.



JD Vance is fed up:



“Something is very wrong with a growing minority on the far-left. There is no unity with people who celebrate Charlie Kirk’s assassination. There is no unity with people who argue he deserved it because he spoke words with which they disagreed.” pic.twitter.com/69kQBmDIF3 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 15, 2025

Übersetzung von „X“: Heilige Scheiße. JD Vance hat genug: „Mit einer wachsenden Minderheit der extremen Linken stimmt etwas ganz und gar nicht. Es gibt keine Einheit mit Menschen, die Charlie Kirks Ermordung feiern. Es gibt keine Einheit mit Menschen, die argumentieren, er habe es verdient, weil er Worte gesagt hat, mit denen sie nicht einverstanden waren.“

Und es gibt noch mehr.

🧵@POTUS says enough is enough. Classifying ANTIFA (a loose and decentralized association) as a “major [domestic] terrorist organization” may prove largely symbolic but when taken in the context of what he and @StephenM et al have been saying—you can see the gloves are off. 🥊 https://t.co/C4w7wa6QDV — Seamus Bruner (@seamusbruner) September 18, 2025

Übersetzungen von „X“: @POTUS sagt, dass es genug ist. Die Einstufung von ANTIFA (einer losen und dezentralisierten Vereinigung) als „bedeutende [inländische] Terrororganisation“ mag weitgehend symbolisch sein, aber wenn man sie im Zusammenhang mit den Äußerungen von ihm und @StephenM et al betrachtet, wird deutlich, dass nun mit harten Bandagen gekämpft wird.

„Ich freue mich, unseren vielen US-Patrioten mitteilen zu können, dass ich ANTIFA, eine kranke, gefährliche, radikale linke Katastrophe, als bedeutende terroristische Organisation einstufe …“ – Präsident Donald J. Trump

Der Fokus richtet sich auch auf Neville Roy Singham (Bericht lesen) …