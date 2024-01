Neuer Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex für offene Grenzen

Der neue Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex hat sich für offene Grenzen ausgesprochen und versprochen, linken Befürwortern von Massenmigration zu helfen, berichtet PJW.

Hans Leijtens, der den Posten am 1. März übernehmen wird, gab eine Pressekonferenz, in der er behauptete, dass die Frontex-Grenzschützer nicht auf jeden „Pushback“ illegaler Einwanderer reagieren würden.

In einem separaten Interview mit der Welt am Sonntag äußerte Leijtens zudem eine Meinung, die für den Chef einer Grenzschutzagentur ein absolutes Unding sein sollte.

Europas oberster Grenzschutz, Frontex-Chef Hans Leijtens, sagt: „Nichts kann Menschen davon abhalten, eine Grenze zu überqueren“ und plädiert für mehr „Offenheit gegenüber Migranten“.

„Nichts kann Menschen davon abhalten, eine Grenze zu überqueren, keine Mauer, kein Zaun, kein Meer, kein Fluss“, sagte Leijtens, eine bizarre Aussage, wenn man bedenkt, dass dies seine einzige Aufgabe ist.

Der Frontex-Chef gibt im Grunde zu, dass seine Aufgabe darin besteht, die völlige Abschaffung der europäischen Grenzen zu überwachen, während er vorgibt, sie zu sichern.

Der Satz „Der Zweck eines Systems ist das, was es tut“ war noch nie so zutreffend wie heute.

Leijtens wandte sich auch an Menschenrechtsorganisationen und NGOs, die an der Förderung offener Grenzen beteiligt sind und in einigen Fällen Hand in Hand mit kriminellen Menschenhändlern arbeiten.

Der neue Chef versprach mehr Transparenz und sagte, er sei „nicht der Typ Direktor, der einen Zaun um Frontex baut…. Ich will die Türen öffnen“ und deutete an, dass er sich alle Bedenken der linken Aktivisten über die Frontex-Operationen anhören werde.