Neuer Tiefpunkt der Menschheit! Make-a-Wish Foundation: Wir helfen nur noch Kindern bei der die ganze Familie geimpft ist

Die Foundation schreibt auf ihrer Webseite: Wir erfüllen ernsthaft erkrankten Kindern lebensverändernde Wünsche. Wir glauben, dass eine Wunscherfüllung ungeahnte Kräfte in einem Kind und dessen Familie freisetzen kann. Darum haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jedem Kind, das an einer ernsthaften Erkrankung leidet, seinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Dazu arbeiten wir mit einem starken, internationalen Netzwerk zusammen – denn ein Kinderwunsch kann – und darf – grenzenlos sein.

Die Make-a-Wish Foundation sagt, dass sie unheilbar kranken Kindern nur dann helfen wird, wenn das Kind und seine gesamte Familie den COVID-19-Impfstoff erhalten hat, was den Schauspieler Rob Schneider dazu veranlasst hat, seine Beziehung mit der Wohltätigkeitsorganisation per sofort zu beenden.

„Das ist buchstäblich ein neuer Tiefpunkt für die Menschheit“, kommentierte der Twitter-Nutzer, der das Video gepostet hat. „Unheilbar kranken Kindern wird kein Wunsch gewährt… von der Make a Wish Foundation… es sei denn… Sie haben es erraten… Sie sind vollständig geimpft.“

Eine Zwei-Klassen-Diskriminierung, die Ungeimpfte als Bürger zweiter Klasse behandelt, gibt es bereits in Form von Impfpässen, aber schwerkranken Kindern die Unterstützung zu verweigern, weil sie sich nicht haben impfen lassen, ist besonders grausam.

Zum einen können viele der kranken Kinder medizinische Probleme haben, die sie daran hindern, den Impfstoff sicher einzunehmen.

Darüber hinaus sollten Kinder unter 12 Jahren laut den offiziellen Richtlinien der CDC die Impfung nicht erhalten. Die Weltgesundheitsorganisation hat auch gesagt, dass „der Impfstoff von Pfizer/BionTech für die Verwendung durch Menschen ab 12 Jahren geeignet ist.“

Davis‘ Behauptung, die Organisation habe sich mit „Ärzten und medizinischen Fachleuten im gesamten Nationalen Medizinischen Beirat“ beraten, macht also keinen Sinn.

Als Reaktion auf die Entscheidung sagte der Schauspieler Rob Schneider, er werde seine Beziehung zur Make-a-Wish Foundation dauerhaft beenden.

