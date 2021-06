Artikel vom russischen Außenminister Sergej Lawrow, „Das Gesetz, die Rechte und die Regeln“

Das offene und im Allgemeinen konstruktive Gespräch, das beim Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Joseph Biden am 16. Juni 2021 in Genf stattfand, führte zu einer Vereinbarung über die Aufnahme eines substanziellen Dialogs über strategische Stabilität, wobei die entscheidende Prämisse bekräftigt wurde, dass ein Atomkrieg inakzeptabel ist. Beide Seiten verständigten sich auch auf die Zweckmäßigkeit von Konsultationen über Cybersicherheit, den Betrieb diplomatischer Vertretungen, das Schicksal inhaftierter russischer und US-amerikanischer Bürger und eine Reihe regionaler Konflikte.

Der russische Staatschef machte auch in seinen öffentlichen Äußerungen deutlich, dass die Suche nach einem für beide Seiten akzeptablen Interessenausgleich auf streng paritätischer Basis der einzige Weg ist, um auf irgendeinem dieser Gleise etwas zu erreichen. Während der Gespräche gab es keine Einwände. Unmittelbar nach den Gesprächen begannen jedoch US-Offizielle, einschließlich derer, die an dem Genfer Treffen teilnahmen, scheinbar Selbstverständliches zu behaupten, indem sie behaupteten, sie hätten es Moskau „klar gemacht“, „es gewarnt und ihre Forderungen gestellt.“ Außerdem gingen all diese „Warnungen“ Hand in Hand mit Drohungen: Wenn Moskau die in Genf aufgestellten „Spielregeln“ nicht in einigen Monaten akzeptiere, würde es erneut unter Druck geraten.

Es bleibt natürlich abzuwarten, wie die Konsultationen zur Festlegung konkreter Wege zur Erfüllung der Genfer Vereinbarungen, wie oben erwähnt, verlaufen werden. Wie Wladimir Putin in seiner Pressekonferenz nach den Gesprächen sagte, „haben wir eine Menge zu tun“. Abgesehen davon ist es bezeichnend, dass Washingtons unumstößliche Position unmittelbar nach den Gesprächen geäußert wurde, zumal die europäischen Hauptstädte die Meinung des Großen Bruders sofort beherzigten und die Melodie mit viel Gusto und Freude aufgriffen. Der Tenor ihrer Erklärungen ist, dass sie bereit sind, ihre Beziehungen zu Moskau zu normalisieren, aber nur, wenn es sein Verhalten ändert.

Es ist, als ob ein Chor organisiert wurde, der mit dem Leadsänger mitsingt. Es scheint, dass die Reihe hochrangiger westlicher Veranstaltungen im Vorfeld der Gespräche zwischen Russland und den USA genau darauf abzielte: das Gipfeltreffen der Gruppe der Sieben in Cornwall, Großbritannien, der NATO-Gipfel in Brüssel sowie das Treffen von Joseph Biden mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen.

Diese Treffen waren sorgfältig vorbereitet und ließen keinen Zweifel daran, dass der Westen eine klare Botschaft aussenden wollte: Er steht geschlossen wie nie zuvor und wird in internationalen Angelegenheiten das tun, was er für richtig hält, während er andere, vor allem Russland und China, zwingt, seinem Beispiel zu folgen. Die auf den Gipfeltreffen in Cornwall und Brüssel verabschiedeten Dokumente zementierten das Konzept der regelbasierten Weltordnung als Gegengewicht zu den universellen Prinzipien des Völkerrechts mit der UN-Charta als deren Hauptquelle.

Dabei scheut der Westen bewusst davor zurück, die Regeln, die er vorgibt zu befolgen, auszubuchstabieren, ebenso wie er darauf verzichtet, zu erklären, warum sie notwendig sind. Schließlich gibt es bereits Tausende von universellen völkerrechtlichen Instrumenten die klare nationale Verpflichtungen und transparente Überprüfungsmechanismen festlegen. Wenn jemand gegen den Willen des Westens handelt, reagiert er sofort mit der haltlosen Behauptung, dass „die Regeln gebrochen wurden“ (ohne sich die Mühe zu machen, irgendwelche Beweise vorzulegen) und erklärt sein „Recht, die Täter zur Verantwortung zu ziehen.“ Je unspezifischer sie werden, desto freier ist ihre Hand, die willkürliche Praxis fortzusetzen, schmutzige Taktiken als Druckmittel gegen Konkurrenten einzusetzen. In den sogenannten „wilden 1990er Jahren“ in Russland bezeichneten wir solche Praktiken als Rechtsbeugung.

Für die Teilnehmer an den G7-, NATO- und US-EU-Gipfeln signalisierte diese Reihe hochrangiger Veranstaltungen die Rückkehr der Vereinigten Staaten in die europäischen Angelegenheiten und die erneute Konsolidierung der Alten Welt unter den Fittichen der neuen Administration in Washington. Die meisten NATO- und EU-Mitglieder nahmen diese Kehrtwende nicht nur mit einem Seufzer der Erleichterung, sondern mit Begeisterung auf. Das Bekenntnis zu liberalen Werten als Leitstern der Menschheit bietet eine ideologische Untermauerung für die Wiedervereinigung der „westlichen Familie“. Ohne falsche Bescheidenheit bezeichneten sich Washington und Brüssel als „Anker für Demokratie, Frieden und Sicherheit“, im Gegensatz zu „Autoritarismus in all seinen Formen“. Insbesondere verkündeten sie ihre Absicht, Sanktionen zur „Unterstützung der Demokratie auf der ganzen Welt“ einzusetzen. Zu diesem Zweck griffen sie die amerikanische Idee auf, einen Gipfel für Demokratie einzuberufen. Machen Sie keinen Fehler, der Westen wird sich die Teilnehmer für diesen Gipfel aussuchen. Er wird auch eine Agenda festlegen, die bei den von ihm ausgewählten Teilnehmern wahrscheinlich auf keinen Widerstand stoßen wird. Es ist die Rede davon, dass demokratieexportierende Länder „verstärkte Verpflichtungen“ eingehen, um die universelle Einhaltung „demokratischer Standards“ zu gewährleisten und Mechanismen zur Kontrolle dieser Prozesse zu entwickeln.

Erwähnenswert ist auch die wiederbelebte Anglo-Amerikanische Atlantik-Charta, die von Joseph Biden und Boris Johnson am 10. Juni 2021 am Rande des G7-Gipfels verabschiedet wurde. Sie wurde als aktualisierte Version des 1941 von Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill unter demselben Titel unterzeichneten Dokuments entworfen. Damals spielte es eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung der Konturen der Nachkriegsweltordnung.

Doch weder Washington noch London erwähnten eine wesentliche historische Tatsache: Vor achtzig Jahren schlossen sich die UdSSR und eine Reihe europäischer Exilregierungen der Charta von 1941 an und ebneten damit den Weg dafür, dass sie zu einer der konzeptionellen Säulen der Anti-Hitler-Koalition und zu einem der rechtlichen Entwürfe der UN-Charta wurde.

Ebenso ist die Neuatlantische Charta als Ausgangspunkt für den Aufbau einer neuen Weltordnung gedacht, die sich jedoch ausschließlich an westlichen „Regeln“ orientiert. Ihre Bestimmungen sind ideologisch gefärbt. Sie zielen darauf ab, die Kluft zwischen den sogenannten liberalen Demokratien und allen anderen Nationen zu vergrößern und die regelbasierte Ordnung zu legitimieren. In der neuen Charta werden weder die UNO noch die OSZE erwähnt, während die westlichen Nationen uneingeschränkt an ihre Verpflichtungen als NATO-Mitglieder gebunden sind, die de facto als das einzige legitime Entscheidungszentrum angesehen werden (so beschrieb zumindest der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen die Rolle der NATO). Es ist klar, dass die gleiche Philosophie auch die Vorbereitungen für den Gipfel für Demokratie leiten wird.

Als „autoritäre Mächte“ bezeichnet, wurden Russland und China die als Haupthindernisse für die Umsetzung der auf den Juni-Gipfeln festgelegten Agenda ausgemacht wurden. Aus einer allgemeinen Perspektive sehen sie sich zwei Gruppen von Missständen gegenüber, die grob als extern und intern definiert werden. In Bezug auf internationale Angelegenheiten wird Russland vorgeworfen, in einer Reihe von Regionen eine „aggressive Haltung“ einzunehmen. So behandeln sie Moskaus Politik, die darauf abzielt, ultraradikale und neonazistische Bestrebungen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu bekämpfen, wo die Rechte der Russen sowie anderer ethnischer Minderheiten unterdrückt werden und die russische Sprache, Bildung und Kultur ausgerottet werden. Ihnen missfällt auch, dass Moskau sich für Länder einsetzt, die Opfer westlicher Spielchen wurden, von internationalen Terroristen angegriffen wurden und ihre Staatlichkeit zu verlieren drohten, wie es bei Syrien der Fall war.

Dennoch behielt sich der Westen die größten Worte für das Innenleben der „nicht-demokratischen“ Länder und sein Engagement vor, sie umzugestalten, damit sie in die westliche Form passen. Das bedeutet, die Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Vision von Demokratie zu bringen, wie sie von Washington und Brüssel gepredigt wird. Dies ist die Wurzel der Forderung, dass Moskau und Peking, wie auch alle anderen, den westlichen Vorschriften zu Menschenrechten, Zivilgesellschaft, Behandlung der Opposition, Medien, Regierungsführung und dem Zusammenspiel der Gewalten folgen sollen. Während der Westen das „Recht“ proklamiert, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, um die Demokratie, wie er sie versteht, zu fördern, verliert er sofort jegliches Interesse, wenn wir in Aussicht stellen, die internationalen Beziehungen demokratischer zu gestalten, wozu auch gehört, auf arrogantes Verhalten zu verzichten und sich zu verpflichten, statt „Regeln“ die allgemein anerkannten Grundsätze des Völkerrechts zu befolgen. Durch die Ausweitung von Sanktionen und anderen illegitimen Zwangsmaßnahmen gegen souveräne Staaten fördert der Westen eine totalitäre Herrschaft in globalen Angelegenheiten und nimmt eine imperiale, neokoloniale Haltung in seinen Beziehungen zu Drittländern ein. Von ihnen wird verlangt, die demokratische Herrschaft nach dem Vorbild der westlichen Wahl zu übernehmen und die Demokratie in internationalen Angelegenheiten zu vergessen, da jemand alles für sie entscheiden wird. Alles, was von diesen Drittländern verlangt wird, ist, zu schweigen oder mit Repressalien zu rechnen.

Kluge Politiker in Europa und Amerika erkennen, dass diese kompromisslose Politik zu nichts führt, und sie beginnen, pragmatisch zu denken, wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und erkennen, dass die Welt mehr als nur eine Zivilisation hat. Sie beginnen zu erkennen, dass Russland, China und andere Großmächte eine Jahrtausende alte Geschichte haben und ihre eigenen Traditionen, Werte und Lebensweisen besitzen. Versuche, zu entscheiden, wessen Werte besser und wessen schlechter sind, scheinen sinnlos. Stattdessen muss der Westen einfach anerkennen, dass es andere Wege zu regieren gibt, die sich von den westlichen Ansätzen unterscheiden können, und dies als gegeben akzeptieren und respektieren. Kein Land ist immun gegen Menschenrechtsfragen, warum also diese hochtrabende Hybris? Warum gehen die westlichen Länder davon aus, dass sie mit diesen Problemen allein fertig werden können, da sie ja Demokratien sind, während andere dieses Niveau noch nicht erreicht haben und auf Hilfe angewiesen sind, die der Westen großzügig gewährt.

Die internationalen Beziehungen machen grundlegende Veränderungen durch, die ausnahmslos alle betreffen. Der Versuch, vorherzusagen, wohin uns das führen wird, ist unmöglich. Dennoch stellt sich die Frage: Unabhängig von messianischen Bestrebungen, was ist die effektivste Regierungsform zur Bewältigung und Beseitigung von Bedrohungen, die Grenzen überschreiten und alle Menschen betreffen, unabhängig davon, wo sie leben? Politikwissenschaftler fangen an, die verfügbaren Werkzeuge der sogenannten liberalen Demokratien und der „autokratischen Regime“ zu vergleichen. In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass der Begriff „autokratische Demokratie“ vorgeschlagen wurde, wenn auch nur zaghaft.

Das sind nützliche Überlegungen, und ernsthaft denkende Politiker, die derzeit unter anderem an der Macht sind, sollten sie beherzigen. Nachdenken und Hinterfragen, was um uns herum geschieht, hat noch niemandem geschadet. Der Versuch, diese Realität zu ignorieren, indem man sich selbst als das einzig legitime Entscheidungszentrum behauptet, wird kaum Lösungen für reale und nicht für weit hergeholte Herausforderungen herbeiführen. Notwendig ist vielmehr ein wechselseitig respektvoller Dialog unter Einbeziehung der Führungsmächte und unter Berücksichtigung der Interessen aller anderen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft. Dies impliziert eine bedingungslose Verpflichtung zur Einhaltung der universell akzeptierten Normen und Prinzipien des Völkerrechts, einschließlich der Achtung der souveränen Gleichheit der Staaten, der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten, der friedlichen Lösung von Konflikten und des Rechts auf Selbstbestimmung.

Insgesamt gesehen hat der historische Westen die Welt fünfhundert Jahre lang dominiert. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass er nun sieht, dass diese Ära zu Ende geht, während er sich an den Status klammert, den er früher genoss, und den objektiven Prozess, der in der Entstehung einer polyzentrischen Welt besteht, künstlich bremst. So kam es zu dem Versuch, der neuen Vision des Multilateralismus eine konzeptionelle Untermauerung zu geben. Frankreich und Deutschland versuchten zum Beispiel, einen „effektiven Multilateralismus“ zu fördern, der in den Idealen und Handlungen der EU verwurzelt ist und allen anderen als Vorbild dient, anstatt den inklusiven Multilateralismus der UNO zu fördern.

Durch das Aufzwingen des Konzepts einer regelbasierten Ordnung versucht der Westen, die Konversation über Schlüsselthemen auf die ihm genehmen Plattformen zu verlagern, auf denen keine abweichenden Stimmen geduldet werden können. So entstehen gleichgesinnte Gruppen und verschiedene „Appelle“. Es geht darum, Rezepte zu koordinieren und dann alle anderen dazu zu bringen, ihnen zu folgen. Beispiele sind der „Appell für Vertrauen und Sicherheit im Cyberspace“, der „Humanitäre Appell zum Handeln“ und die „Globale Partnerschaft zum Schutz der Medienfreiheit.“ Jede dieser Plattformen bringt nur einige Dutzend Länder zusammen, was weit entfernt von einer Mehrheit ist, soweit es die internationale Gemeinschaft betrifft. Das UN-System bietet inklusive Verhandlungsplattformen zu allen oben genannten Themen. Verständlicherweise ergeben sich daraus alternative Standpunkte, die auf der Suche nach einem Kompromiss berücksichtigt werden müssen, aber der Westen will nur seine eigenen Regeln durchsetzen.

Gleichzeitig entwickelt die EU für jede ihrer „gleichgesinnten Gruppen“ eigene horizontale Sanktionsregime, natürlich ohne Rücksicht auf die UN-Charta. So funktioniert es: Diejenigen, die sich diesen „Appellen“ oder „Partnerschaften“ anschließen, entscheiden untereinander, wer in einem bestimmten Bereich gegen ihre Vorgaben verstößt, und die Europäische Union verhängt Sanktionen gegen die Schuldigen. Was für eine bequeme Methode. Sie können alle selbst anklagen und bestrafen, ohne dass sie sich jemals an den UN-Sicherheitsrat wenden müssen. Sie haben sich sogar eine Begründung dafür ausgedacht: Da wir eine Allianz der effektivsten Multilateralisten haben, können wir anderen beibringen, diese besten Praktiken zu beherrschen. Denjenigen, die dies für undemokratisch oder im Widerspruch zu einer Vision von echtem Multilateralismus halten, bot Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seiner Rede am 11. Mai 2021 eine Erklärung an: Multilateralismus bedeutet nicht die Notwendigkeit, Einstimmigkeit zu erzielen, und die Position derjenigen, „die nicht weiter vorankommen wollen, darf nicht in der Lage sein, … eine ehrgeizige Avantgarde“ der Weltgemeinschaft aufzuhalten.

Machen Sie keinen Fehler: An den Regeln an sich ist nichts auszusetzen. Im Gegenteil: Die UN-Charta ist ein Regelwerk, aber diese Regeln wurden von allen Ländern der Welt verabschiedet und nicht von einer geschlossenen Gruppe bei einem gemütlichen Beisammensein.

Ein interessantes Detail: Im Russischen haben die Wörter „Gesetz“ und „Regel“ eine gemeinsame Wurzel. Für uns ist eine Regel, die echt und gerecht ist, untrennbar mit dem Gesetz verbunden. Dies ist in den westlichen Sprachen nicht der Fall. Im Englischen zum Beispiel haben die Worte „law“ und „rule“ keine Ähnlichkeit. Sehen Sie den Unterschied? „Rule“ bezieht sich nicht so sehr auf das Gesetz, im Sinne von allgemein akzeptierten Gesetzen, sondern auf die Entscheidungen desjenigen, der regiert oder regiert. Es ist auch erwähnenswert, dass „Regel“ eine gemeinsame Wurzel mit „Lineal“ hat, wobei die Bedeutung von letzterem das alltägliche Gerät zum Messen und Zeichnen gerader Linien einschließt. Daraus lässt sich ableiten, dass der Westen durch sein Konzept der „Regeln“ versucht, alle nach seiner Vision auszurichten oder für alle den gleichen Maßstab anzulegen, damit alle in eine einzige Reihe fallen.

Während wir über die Sprache, die Weltanschauung und die Stimmung nachdenken und darüber, wie sie sich von einer Nation oder Kultur zur anderen unterscheiden, lohnt es sich, daran zu erinnern, wie der Westen die uneingeschränkte Osterweiterung der NATO in Richtung der russischen Grenze gerechtfertigt hat. Wenn wir auf die Zusicherungen an die Sowjetunion verweisen, dass dies nicht geschehen würde, hören wir, dass dies lediglich mündliche Versprechen waren und es keine diesbezüglichen Dokumente gab.

Zu den Bemühungen, das Völkerrecht durch westliche „Regeln“ zu ersetzen, gehört eine immanent gefährliche Politik der Revision der Geschichte und der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs und der Urteile der Nürnberger Prozesse als Grundlage der heutigen Weltordnung. Der Westen weigert sich, eine von Russland unterstützte UN-Resolution zu unterstützen, in der erklärt wird, dass die Verherrlichung des Nationalsozialismus inakzeptabel ist, und lehnt unsere Vorschläge ab, über den Abriss von Denkmälern für diejenigen zu diskutieren, die Europa befreit haben. Sie wollen auch bedeutsame Entwicklungen der Nachkriegszeit zum Vergessen verurteilen, wie die von unserem Land initiierte UN-Erklärung von 1960 über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker. Die ehemaligen Kolonialmächte versuchen, diese Erinnerung auszulöschen, indem sie sie durch hastig ausgeheckte Rituale wie den Kniefall vor Sportwettkämpfen ersetzen, um von ihrer historischen Verantwortung für die Verbrechen der Kolonialzeit abzulenken.

Die regelbasierte Ordnung ist die Verkörperung der Doppelmoral. Das Recht auf Selbstbestimmung wird als absolute „Regel“ anerkannt, wann immer es zu einem Vorteil genutzt werden kann. Das gilt für die rund 12’000 Kilometer von Großbritannien entfernten Malvinas-Inseln oder die Falkland-Inseln, für die abgelegenen ehemaligen Kolonialgebiete, die Paris und London trotz mehrfacher UN-Resolutionen und Urteilen des Internationalen Gerichtshofs behalten, ebenso wie für den Kosovo, der seine „Unabhängigkeit“ unter Verletzung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats erlangte. Wenn jedoch die Selbstbestimmung den geopolitischen Interessen des Westens zuwiderläuft, wie es geschah, als die Bevölkerung der Krim für die Wiedervereinigung mit Russland stimmte, wird dieses Prinzip beiseite geschoben, während die freie Entscheidung der Menschen verurteilt und mit Sanktionen bestraft wird.

Abgesehen von den Eingriffen in das Völkerrecht manifestiert sich das Konzept der „Regeln“ auch in Versuchen, in die menschliche Natur selbst einzugreifen. In einer Reihe von westlichen Ländern lernen die Schüler in der Schule, dass Jesus Christus bisexuell war. Versuche von vernünftigen Politikern, die junge Generation vor aggressiver LGBT-Propaganda zu schützen, stoßen auf kriegerische Proteste aus dem „aufgeklärten Europa“. Alle Weltreligionen, der genetische Code der wichtigsten Zivilisationen des Planeten, sind unter Beschuss. Die Vereinigten Staaten stehen an der Spitze der staatlichen Einmischung in kirchliche Angelegenheiten und versuchen offen, einen Keil in die orthodoxe Welt zu treiben, deren Werte als ein mächtiges spirituelles Hindernis für das liberale Konzept der grenzenlosen Freizügigkeit angesehen werden.

Die Beharrlichkeit und sogar Sturheit, die der Westen bei der Durchsetzung seiner „Regeln“ an den Tag legt, sind auffällig. Natürlich spielt die Innenpolitik eine Rolle, mit der Notwendigkeit, den Wählern in jedem Wahlzyklus, der in den USA alle zwei Jahre stattfindet, zu zeigen, wie hart die eigene Außenpolitik im Umgang mit „autokratischen Gegnern“ sein kann.

Dennoch war es auch der Westen, der das Motto „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ prägte. Ich weiß nicht, ob der Begriff „Brüderlichkeit“ im heutigen Europa aus der „Gender-Perspektive“ politisch korrekt ist, aber es gab bisher keine Versuche, in die Gleichheit einzugreifen. Wie bereits erwähnt, predigt der Westen zwar Gleichheit und Demokratie in seinen Ländern und fordert, dass andere seinem Beispiel folgen, weigert sich aber, über Wege zur Gewährleistung von Gleichheit und Demokratie in internationalen Angelegenheiten zu diskutieren.

Dieser Ansatz steht eindeutig im Widerspruch zu den Idealen der Freiheit. Hinter dem Schleier der Überlegenheit verbergen sich Schwäche und die Angst, sich auf ein offenes Gespräch einzulassen, nicht nur mit Ja-Sagern und jenen, die sich gerne fügen, sondern auch mit Gegnern, die andere Überzeugungen und Werte haben, keine neoliberalen oder neokonservativen, sondern solche, die man am Schoß der Mutter gelernt hat, die von vielen vergangenen Generationen, Traditionen und Überzeugungen geerbt wurden.

Es ist viel schwieriger, die Vielfalt und den Wettbewerb der Ideen in der Entwicklung der Welt zu akzeptieren, als in einem engen Kreis von Gleichgesinnten, frei von jeglichen Grundsatzstreitigkeiten, Rezepte für die gesamte Menschheit zu erfinden, was die Entstehung von Wahrheit nahezu unmöglich macht. Universelle Plattformen können jedoch Vereinbarungen hervorbringen, die viel solider und nachhaltiger sind und einer objektiven Überprüfung unterzogen werden können.

Diese unumstößliche Wahrheit hat es schwer, zu den westlichen Eliten durchzudringen, die von ihrem Exzeptionalismuskomplex eingenommen sind. Wie ich bereits in diesem Artikel erwähnt habe, beeilten sich EU- und NATO-Vertreter direkt nach den Gesprächen zwischen Wladimir Putin und Joseph Biden zu verkünden, dass sich an der Art und Weise, wie sie Russland behandeln, nichts geändert hat. Sie seien sogar bereit, die Beziehungen zu Moskau weiter zu verschlechtern.

Darüber hinaus ist es eine aggressive russophobe Minderheit, die zunehmend die Politik der EU bestimmt, wie der EU-Gipfel in Brüssel am 24. und 25. Juni 2021 bestätigte, wo die Zukunft der Beziehungen zu Russland auf der Tagesordnung stand. Die von Angela Merkel und Emmanuel Macron geäußerte Idee, ein Treffen mit Wladimir Putin abzuhalten, wurde getötet, bevor sie das Licht der Welt erblickte. Beobachter merkten an, dass der Russland-US-Gipfel in Genf einem Startschuss der Vereinigten Staaten für dieses Treffen gleichkam, aber die baltischen Staaten, die sich mit Polen verbündeten, unterbrachen diesen „unkoordinierten“ Versuch von Berlin und Paris, während das ukrainische Außenministerium den deutschen und französischen Botschafter vorlud, um das Vorgehen ihrer Regierungen zu erklären. Was aus den Debatten auf dem Brüsseler Gipfel hervorging, war eine Anweisung an die Europäische Kommission und den Auswärtigen Dienst der Europäischen Union, neue Sanktionen gegen Moskau auszuarbeiten, ohne sich auf konkrete „Sünden“ zu beziehen, nur für den Fall. Zweifellos werden sie sich etwas einfallen lassen, wenn es nötig sein sollte.

Die North-Atlantic Treaty Organisation versucht, proaktiv zu Amerikas Strategie für den indopazifischen Raum beizutragen, die eindeutig darauf abzielt, China einzudämmen, und die Rolle der ASEAN in ihren jahrzehntelangen Bemühungen um den Aufbau einer umfassenden Kooperationsarchitektur für den asiatisch-pazifischen Raum zu untergraben. Im Gegenzug entwirft die Europäische Union Programme, um geopolitische Räume in ihrer Nachbarschaft und darüber hinaus zu „umarmen“, ohne diese Initiativen auch nur mit den eingeladenen Ländern zu koordinieren. Darum geht es bei der Östlichen Partnerschaft und auch bei einem kürzlich von Brüssel verabschiedeten Programm für Zentralasien. Es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen diesen Ansätzen und denjenigen, die die Integrationsprozesse unter Beteiligung Russlands leiten: die GUS, die OVKS, die EurAsEC und die SOZ, die die Beziehungen zu externen Partnern ausschließlich auf der Basis von Parität und gegenseitigem Einverständnis zu entwickeln suchen.

Mit seiner verächtlichen Haltung gegenüber anderen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft befindet sich der Westen auf der falschen Seite der Geschichte.

Seriöse Länder, die sich selbst respektieren, werden niemals den Versuch tolerieren, mit ihnen durch Ultimaten zu reden, und werden alle Fragen nur auf gleicher Augenhöhe diskutieren.

Was Russland betrifft, so ist es höchste Zeit, dass jeder versteht, dass wir einen endgültigen Schlussstrich unter alle Versuche gezogen haben, mit uns ein einseitiges Spiel zu spielen. All die Mantras, die wir aus den westlichen Hauptstädten über ihre Bereitschaft hören, ihre Beziehungen zu Moskau wieder auf den richtigen Weg zu bringen, solange es bereut und seinen Kurs ändert, sind bedeutungslos. Dennoch beharren viele wie aus Trägheit darauf, uns mit einseitigen Forderungen zu konfrontieren, was deren Realitätsnähe wenig bis gar nicht würdigt.

Die Politik, dass sich die Russische Föderation eigenständig, unabhängig und unter Wahrung der nationalen Interessen entwickelt und gleichzeitig offen ist für Vereinbarungen mit ausländischen Partnern auf gleicher Augenhöhe, steht seit langem im Mittelpunkt aller Positionspapiere zur Außenpolitik, nationalen Sicherheit und Verteidigung. Nach den praktischen Schritten zu urteilen, die der Westen in den letzten Jahren unternommen hat, dachte er jedoch wahrscheinlich, dass Russland es nicht wirklich ernst meint, was es predigt, als ob es nicht die Absicht hätte, diese Prinzipien zu befolgen. Dazu gehört auch die hysterische Reaktion auf Moskaus Bemühungen, sich für die Rechte der Russen nach dem blutigen Regierungsputsch in der Ukraine 2014 einzusetzen, der von den USA, der NATO und der EU unterstützt wurde. Sie dachten, wenn sie etwas mehr Druck auf die Eliten ausübten und ihre Interessen ins Visier nahmen, während sie persönliche, finanzielle und andere sektorale Sanktionen ausweiteten, würde Moskau zur Vernunft kommen und erkennen, dass es auf seinem Entwicklungspfad mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert würde, solange es nicht „sein Verhalten ändert“, was bedeutet, dem Westen zu gehorchen. Selbst als Russland deutlich machte, dass wir diese Politik der USA und Europas als neue Realität betrachten und in wirtschaftlichen und anderen Fragen von der Prämisse ausgehen werden, dass wir uns nicht auf unzuverlässige Partner verlassen können, beharrte der Westen darauf, dass Moskau am Ende des Tages „zur Vernunft kommen“ und um der finanziellen Belohnung willen die erforderlichen Zugeständnisse machen wird. Lassen Sie mich betonen, was Präsident Wladimir Putin bei mehreren Gelegenheiten gesagt hat: Es hat seit den späten 1990er Jahren keine einseitigen Zugeständnisse gegeben und es wird sie auch nie geben. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, verlorene Gewinne und den Ruf von Unternehmen wiederherstellen wollen, lassen Sie uns zusammensitzen und uns auf Wege einigen, wie wir einander auf halbem Weg entgegenkommen können, um faire Lösungen und Kompromisse zu finden.

Es ist wichtig, dass der Westen versteht, dass dies eine fest verwurzelte Weltanschauung der Menschen in Russland ist, die die Haltung der überwältigenden Mehrheit hier widerspiegelt. Die „unversöhnlichen“ Gegner der russischen Regierung, die auf den Westen setzen und glauben, dass alle Probleme Russlands von seiner antiwestlichen Haltung herrühren, befürworten einseitige Zugeständnisse, um die Aufhebung der Sanktionen zu erreichen und hypothetische finanzielle Vorteile zu erhalten. Aber sie sind in der russischen Gesellschaft völlig marginal. Während seiner Pressekonferenz am 16. Juni 2021 in Genf machte Wladimir Putin überdeutlich, worauf der Westen aus ist, wenn er diese marginalen Kräfte unterstützt.

Das sind störende Bestrebungen, soweit es die Geschichte betrifft, während die Russen immer Reife, Sinn für Selbstachtung, Würde und Nationalstolz bewiesen haben und die Fähigkeit, unabhängig zu denken, besonders in schwierigen Zeiten, während sie dem Rest der Welt gegenüber offen bleiben, aber nur auf einer gleichberechtigten, gegenseitig vorteilhaften Basis. Nachdem wir die Wirren und das Chaos der 1990er Jahre hinter uns gelassen haben, wurden diese Werte zum Fundament des außenpolitischen Konzepts Russlands im 21. Jahrhundert. Das russische Volk kann selbst entscheiden, wie es die Handlungen seiner Regierung beurteilt, ohne Aufforderungen aus dem Ausland zu erhalten.

Was die Frage betrifft, wie man auf der internationalen Bühne vorgehen soll, so werden die Staatsoberhäupter zweifelsohne immer eine wichtige Rolle spielen, aber sie müssen ihre Autorität bekräftigen, neue Ideen anbieten und durch Überzeugung und nicht durch Ultimaten führen. Die Gruppe der Zwanzig ist unter anderem eine natürliche Plattform für die Ausarbeitung von für beide Seiten akzeptablen Vereinbarungen. Sie bringt die führenden Volkswirtschaften zusammen, junge und alte, einschließlich der G7, sowie die BRICS und ihre gleichgesinnten Länder. Russlands Initiative zur Bildung einer „Greater Eurasian Partnership“ durch die Koordinierung der Bemühungen von Ländern und Organisationen auf dem gesamten Kontinent birgt ein starkes Konsolidierungspotenzial.

Für das Streben zur Erleichterung eines ehrlichen Gesprächs über die wichtigsten Fragen der globalen Stabilität schlug Präsident Wladimir Putin vor, ein Gipfeltreffen der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats einzuberufen, die eine besondere Verantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Stabilität auf dem Planeten haben.

Ungeachtet aller Ambitionen und Drohungen bleibt unser Land einer souveränen und unabhängigen Außenpolitik verpflichtet und gleichzeitig bereit, eine einigende Agenda in internationalen Angelegenheiten anzubieten, die der kulturellen und zivilisatorischen Vielfalt in der heutigen Welt gebührend Rechnung trägt. Konfrontation ist nicht unsere Wahl, egal aus welchen Gründen. Am 22. Juni 2021 veröffentlichte Wladimir Putin einen Artikel „Offen sein, trotz der Vergangenheit“, in dem er betonte: „Wir können es uns einfach nicht leisten, die Last vergangener Missverständnisse, harter Gefühle, Konflikte und Fehler zu tragen.“ Er sprach auch über die Notwendigkeit, Sicherheit ohne Trennlinien, einen gemeinsamen Raum für gerechte Zusammenarbeit und inklusive Entwicklung zu gewährleisten. Dieser Ansatz stützt sich auf die tausendjährige Geschichte Russlands und entspricht voll und ganz dem gegenwärtigen Stadium seiner Entwicklung. Wir werden weiterhin das Entstehen einer Kultur der internationalen Beziehungen fördern, die auf den höchsten Werten der Gerechtigkeit beruht und allen Ländern, ob groß oder klein, eine Entwicklung in Frieden und Freiheit ermöglicht. Wir werden immer offen bleiben für einen ehrlichen Dialog mit jedem, der die gegenseitige Bereitschaft zeigt, einen Interessenausgleich zu finden, der fest im Völkerrecht verankert ist. Das sind die Regeln, an die wir uns halten.