Neuer veröffentlichter mathematischer Bericht der Versicherung bestätigt die durch die Impfpflicht verursachte Todesspur

Bereits im März ließ Edward Dowd eine Bombe platzen, indem er die eigenen Daten der CDC nutzte, um einen 84-prozentigen Anstieg der Übersterblichkeit in der Jahrtausendkohorte aufzuzeigen, der zeitlich mit der Einführung der Impfpflicht vom Sommer bis zum Herbst zusammenhängt.

„Es gab 61.000 überzählige Todesfälle unter den Millennials. Im Grunde erlebten die Millennials einen Vietnamkrieg in der zweiten Hälfte des Jahres 2021.“ „Das ist, was wir Demozid nennen, Tod durch die Regierung.“

In einem Bericht des Society of Actuaries Research Institute (8/17) werden die Ergebnisse von Edward Dowd nun bestätigt.

Im dritten Quartal, also während der Laufzeit der verpflichtenden Impfung, gab es einen alarmierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle im erwerbsfähigen Alter. In der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen lag sie in diesem Quartal um 100 % über dem Normalwert.

Nun sind Versicherungsmathematiker nicht „die mutigsten Menschen auf der Welt“. Daher werden sie wahrscheinlich nicht so schnell zu einer solchen Schlussfolgerung kommen, die gegen den Strich geht. Aber Ed glaubt, dass er „zu 100 % recht hat, was die Ursache für die übermäßige Sterblichkeit in den USA und weltweit ist“.

Dies sollte auf der Titelseite des Wall Street Journal, der New York Times und der Washington Post stehen. Es sollte auf Fox, CBS, NBC, ABC zu sehen sein. Das muss aufhören! Was wir hier sehen, das Rot, das von dieser Gesellschaft hervorgehoben wird, ist ein Ereignis. Was war das für ein Ereignis? Dieses Ereignis war ein Mandat für das dritte Quartal: August, September, Oktober.

Und was ich vor einigen Monaten in Ihrer Sendung gezeigt habe, war eine Aufschlüsselung der Jahrtausendkohorte, in der ich berühmt verkündet habe, dass die Regierung durch Mandate einen Demozid begangen hat. Die Zahlen sind da.

Wir haben also gezeigt, dass die Gruppe der Millennials im dritten Quartal 2021 eine Änderungsrate [von] 84 % Übersterblichkeit aufweist. Und bumm, da ist die Society of Actuaries, die meine Arbeit und die Arbeit meines Partners bestätigt. Das ist es.

Die Pessimisten sagen, dass diese überzähligen Todesfälle auf Long Covid, Selbstmorde, verpasste Krebsvorsorgeuntersuchungen, Drogenüberdosierungen usw. zurückzuführen sind.

Aber solche Vermutungen erklären die zeitlich bedingte Veränderung nicht.

Das Problem dabei ist, wie Sie sehen können, vorübergehend, die Veränderungsrate im dritten Quartal. Und Sie können mir nicht erzählen, dass alle gleichzeitig beschlossen haben, Selbstmord zu begehen, eine Überdosis Drogen zu nehmen oder ihre Krebsvorsorgeuntersuchungen zu versäumen. Das ergibt für diese Altersgruppe keinen Sinn. Das ist die Nummer eins. Vorübergehend ist also die Veränderungsrate der entscheidende Faktor für diese Altersgruppe. In zweiter Linie arbeiten meine Hedge-Fonds-Partner und ich an Daten aus Großbritannien, die im Grunde einen Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Gesamtsterblichkeit im Alter von 1 bis 14 Jahren zeigen, die in den Jahren 2020 und 2021 zurückging, bevor diese Altersgruppe geimpft wurde – und dann, sobald die Impfstoffe eingeführt wurden, begannen die kumulativen Todesfälle mysteriöserweise zu steigen. Und man kann nicht sagen, dass die 1 bis 14-Jährigen eine Überdosis Drogen nehmen, ihre Krebsvorsorgeuntersuchungen verpassen oder Selbstmord begehen.“

