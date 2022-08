Covid-Impfung mit neuem und wiederkehrendem Krebs in Verbindung gebracht – die Impfungen verursachen schwere Schäden am Immunsystem

Menschen, die sich gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) „geimpft“ haben, während sie sich in Krebsremission befanden, stellen fest, dass ihr Krebs zurückgekehrt ist.

Bonnie Eisenberg, eine 73-Jährige, deren Brustkrebs seit acht Jahren in Remission ist, ist eine solche Person, die 2014 dachte, sie sei mit ihrer Krankheit fertig. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie die Spritze bekam, schien Eisenbergs Krebs verschwunden zu sein.

Ihre Tumormarker haben sich erhöht, darunter auch die Werte des karzinoembryonalen Antigens (CEA), das nicht nur bei Brustkrebs, sondern auch bei Dickdarm-, Mastdarm-, Prostata-, Eierstock-, Lungen-, Schilddrüsen- und Leberkrebs vorkommt.

Seit 2014 hat Eisenberg jeden Monat pflichtbewusst einen CEA-Test durchgeführt, um ihren Krebsstatus zu überwachen. Bevor sie geimpft wurde, lagen ihre Testergebnisse in dieser Zeit immer im Normalbereich und reichten von 0 bis 4,0 ng/ml.

Nicht lange nachdem sie „vollständig geimpft“ wurde, um sich gegen die Fauci-Grippe zu „schützen“, schossen Eisenbergs Werte auf 3,7 ng/ml hoch, was technisch gesehen immer noch in einem „normalen“ Bereich liegt. Danach stiegen sie sogar noch weiter auf 5,2 ng/ml an.

Obwohl 5,2 ng/ml außerhalb des Normalbereichs liegen, verwarfen Eisenberg und ihr Arzt die Ergebnisse, eine Entscheidung, die Eisenberg heute bereut.

„Vielleicht hätte ich mich ein wenig mehr auf den Arzt verlassen sollen“, wird sie zitiert. „Da es mir so gut ging, waren wir nicht wirklich besorgt darüber.

Ist es das wert, Krebs zu bekommen, um möglicherweise einen Schnupfen zu vermeiden?

Eisenberg hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur die beiden ersten Covid-Injektionen erhalten und würde später eine Auffrischungsimpfung erhalten, obwohl sie auf die ersten Injektionen unerwünschte Reaktionen zeigte.

Diese Entscheidung brachte Eisenberg auf die Palme und führte zu einem CEA-Testergebnis von 17,6 ng/ml.

„Wenn man so früh am Morgen einen Anruf erhält, stimmt etwas nicht“, erinnert sich Eisenberg als sie die schlechte Nachricht erhielt. „Er sagte zu mir: ‚Bonnie, wir müssen Sie scannen.‘ What’s the matter? [Fragte ich]. Mein Wert war auf 17,6 [ng/ml] gestiegen – ich war in Schwierigkeiten.“

Eisenberg wurde sofort zu einem CAT-Scan sowie zu einem MRT- und PET-Scan geschickt. Eine der PET-Untersuchungen ergab, dass ihr zuvor ruhender Brustkrebs „metastasiert“ hatte, d. h. er hatte sich außerhalb der Brust auf andere Gewebe in ihrem Körper ausgebreitet.

„Als er mich damit traf, ist es auch jetzt noch schwierig zu akzeptieren“, sagt Eisenberg. „Es ist einfach etwas, das niemals hätte passieren dürfen.“

„[Der Krebs] hat alle meine Knochen befallen … er hat keines meiner Körperorgane befallen, aber er war auf allen Knochen, die man sich vorstellen kann. Auf dem PET-Scan leuchtete ich auf wie ein Weihnachtsbaum.“

Aus Angst, dass sie an den Folgen sterben könnte – ein metastasierender Brustkrebs gilt automatisch als Stadium 4 – hat Eisenberg sich vorgenommen, sich nie wieder impfen zu lassen. Doch es könnte bereits zu spät sein.

Das Medikament, das Eisenberg im Rahmen ihrer gezielten Therapie einnimmt, kostet rund 14.000 Dollar pro Monat, obwohl sie dafür nur eine geringe Zuzahlung leistet. Außerdem muss sie zur Vorbeugung von Knochenbrüchen eine monatliche Injektion von Denosumab erhalten, die weitere 3.000 Dollar pro Spritze kostet, die aber ebenfalls von ihrer Versicherung übernommen wird.

Seit der Wiederaufnahme dieser Behandlungen ist Eisenbergs Tumorkonzentration Anfang dieses Jahres auf 4,7 ng/ml gesunken und hat sich im Juni sogar auf weniger als 1 ng/ml verringert.

„Ich muss für den Rest meines Lebens [Medikamente] nehmen“, beklagt sie. „Ich kann sie nicht absetzen … er [der Arzt] kann die Zahl an Milligramm senken und so weiter … aber man muss immer auf der Hut sein. Was ich habe, wird nicht verschwinden.“