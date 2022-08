Trudeau richtet Waffenarsenale und Verhörräume für das Ministerium für Klimawandel ein

Diese Woche haben wir alle erfahren, dass Frankreich 3.000 neue „grüne Polizisten“ aufrüstet, um Menschen wegen sogenannter „Klimaverbrechen“ zu verhaften und strafrechtlich zu verfolgen, was fast alles bedeuten kann, einschließlich des Ausatmens von Kohlendioxid.

Jetzt berichtet The Counter Signal, dass die kanadische Regierung eine neue Einrichtung zur Verfolgung und Befragung von Klimakriminalität baut, um genau dasselbe zu tun, nur dass es noch schlimmer ist: Diese Einrichtung enthält Verhörräume und Waffenarsenale.

Von TCS:

Das kanadische Ministerium für Umwelt und Klimawandel (ECCC) baut eine neue Einrichtung in Winnipeg, die ein Waffenarsenal, Verhörräume, biologische Labors, Büros für Medienarbeit, „kontrollierte Ruheräume“ und Geheimdiensteinrichtungen beherbergen wird.

Die Pläne, die von einer Firma in Winnipeg erstellt wurden, geben einen Einblick in Trudeaus künftige Pläne zur Durchsetzung des Klimaschutzes.

Am Ende des Flurs neben den vorgeschlagenen „Schusswaffenlagern“ befinden sich mehrere Asservatenkammern, Verhörräume und angrenzende Aufzeichnungsräume.

Beachten Sie auch, dass es einen „Geheimdienst“-Raum gibt, in dem Kanadas Geheimdienstmitarbeiter Landwirte und Viehzüchter ausspionieren können, um herauszufinden, ob sie möglicherweise „Klimaverbrechen“ begehen, die strafrechtlich verfolgt werden können.

Düngen von Nutzpflanzen wird bald als „Umweltverbrechen“ gelten

Welche Art von „Verbrechen“ wird in Kanada mithilfe dieser Verhörräume und Waffenarsenale verfolgt werden? Die Regierungen der Welt haben in jüngster Vergangenheit dem Stickstoff, dem Schlüsselelement in Pflanzendünger, den Krieg erklärt und scheinen bereit zu sein, Landwirte zu verhören, die Stickstoff auf ihre Pflanzen ausbringen. Bald wird man von „Klimageständnissen“ von Landwirten hören, die ins Gefängnis geworfen werden, weil sie landwirtschaftliche Praktiken angewandt haben, die der Nahrungsmittelproduktion dienen könnten.

TCS Berichtet:

Die Regierung Trudeau hat kürzlich eine Politik angekündigt, die den Einsatz von Düngemitteln in kanadischen Betrieben um 30 % reduzieren soll. Diese Politik wurde von den Landwirten im ganzen Land und von den Provinzregierungen in den westlichen Provinzen heftig kritisiert, da sie nach Ansicht der Gegner die Nahrungsmittelversorgung lähmen wird.

Einige Beobachter äußerten den begründeten Verdacht, dass es sich bei diesen Maßnahmen um die ersten Schritte zur Wiederholung der Angriffe auf Landwirte handelt, die in den Niederlanden und anderswo in Europa zu weitverbreiteten Unruhen geführt haben.

Obwohl die Bundesregierung dies noch nicht bestätigt hat, gibt es Spekulationen, dass die Wasserproben, von denen wir jetzt wissen, dass sie im Gange sind, als Basismessungen verwendet werden, um eine Reduzierung des Düngemitteleinsatzes in der Zukunft zu erzwingen.

Schauen Sie sich meine aussagekräftige Mini-Dokumentation mit dem Titel „The Globalist War on the Elements of Life" an, um mehr über die Angriffe auf Stickstoff und Kohlenstoff zu erfahren:

Es steht Ihnen frei, den gesamten Dokumentarfilm herunterzuladen, aufzuteilen und weiter zu veröffentlichen. Sie ist wichtig, um die Menschen vor der geplanten globalen Hungersnot zu warnen, die sich gerade anbahnt.

Sri Lanka kollabierte nach dem Verbot von Düngemitteln

Das Land Sri Lanka, das sich derzeit in einem Zustand des totalen Zusammenbruchs befindet (Regierungskollaps, Finanzkollaps, Energiekollaps, Transportkollaps, Schuldenkollaps, Nahrungsmittelkollaps und Medikamentenkollaps), begann seinen Sturz ins Elend, als der neue Präsident die Einfuhr von Stickstoffdünger im Jahr 2021 verbot. Dies löste einen kaskadenartigen Zusammenbruch aus, der noch immer nicht abgeschlossen ist.

Wie NaturalNews.com Anfang des Jahres berichtete:

„Nach dem Düngemittelverbot erlitten 85 % der srilankischen Landwirte Ernteeinbußen“, schreibt Michael Shellenberger auf seinem Substack.

„Die Reisproduktion ging um 20 Prozent zurück, die Preise stiegen um 50 Prozent, und das Land musste Getreide im Wert von 450 Millionen Dollar importieren. In Rajanganaya, wo die Landwirte im Durchschnitt nur einen Hektar Land bewirtschaften, berichteten die Familien, dass sie nur die Hälfte ihrer normalen Ernte einfahren.“

Der am stärksten betroffene Bereich der Lebensmittelwirtschaft Sri Lankas ist der Tee, der vor dem Verbot 1,3 Milliarden Dollar an Exporten einbrachte und 71 Prozent der Lebensmittelimporte des Landes lieferte.

„Nach dem Düngemittelverbot brach die Teeproduktion um 18 % ein und erreichte den niedrigsten Stand seit 23 Jahren“, so Shellenberger weiter. „Das verheerende Düngemittelverbot der Regierung zerstörte somit die Fähigkeit Sri Lankas, für Lebensmittel und Treibstoff zu bezahlen und seine Schulden zu bedienen.“

Jetzt wollen die Führer anderer Länder denselben Weg in Massenhunger und Elend einschlagen. Kürzlich wurden in den Niederlanden Maßnahmen gegen Rinder- und Schafherden wegen ihrer Stickstoffproduktion ergriffen, da der Urin von Kühen eine Gefahr für den Planeten darstelle. Den Landwirten dort wird befohlen, die meisten ihrer Herden zu keulen, damit die Niederlande ihre „Stickstoffemissionsziele“ erfüllen können, die alle Teil eines globalen Plans sind, der zu Massenhunger und einem Bevölkerungszusammenbruch führen soll.

Dieser irrsinnige Angriff auf den Stickstoff scheint sich auszubreiten, und wenn er auch anderswo durchgeführt wird, wird er zu weltweitem Hunger und Elend führen, da etwa vier Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde von stickstoffhaltigem Dünger abhängig sind, um sich zu ernähren.

Wenn man den Stickstoffdünger wegnimmt, gibt es nur noch genug Nahrung für die Hälfte der derzeitigen Bevölkerung. Die andere Hälfte verhungert. Das scheint das Ziel zu sein. Der Plan wird bereits umgesetzt.

Nochmals, falls Sie noch nicht begriffen haben, was passieren wird: Die Hälfte der Welt wird verhungern, wenn Stickstoffdünger von den Regierungen der Welt verboten wird. Dies scheint das endgültige Ziel zu sein, auch wenn sie es schrittweise umsetzen (Verbot von 30 %, dann 50 %, dann 70 % usw.). Denken Sie an die Agenda 2030.

