Neueste US-Daten zeigen, dass Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der COVID-Impfungen 200’000 übersteigen, darunter jetzt neu 943 bei 12- bis 17-Jährigen

childrenshealthdefense.org: Die heute veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 227’805 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen, darunter 4201 Todesfälle und 18’528 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 14. Mai 2021.

Die Zahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse nach COVID-Impfungen hat 200’000 überschritten. Dies geht aus Daten hervor, die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlicht wurden. Die Daten stammen direkt aus Meldungen, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Berichte über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 14. Mai insgesamt 227’805 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 4201 Todesfälle – ein Anstieg von 144 gegenüber der Vorwoche – und 18’528 schwere Verletzungen, 1338 mehr als in der Vorwoche.

Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zeigen insgesamt 943 unerwünschte Ereignisse, darunter bei den 12- bis 17-Jährigen 23, die als schwerwiegend eingestuft wurden.

In den USA wurden bis zum 14. Mai 268,4 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht. Dies beinhaltet 115 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 144 Millionen Dosen von Pfizer und 9 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 4201 Todesfällen, die bis zum 14. Mai gemeldet wurden, traten 23% innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 16% innerhalb von 24 Stunden und 38% traten bei Menschen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung erkrankten.

Die VAERS-Daten dieser Woche zeigen:

20 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 44 % waren weiblich und die restlichen Todesmeldungen enthielten keine Angaben zum Geschlecht der Verstorbenen.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug 74,7 Jahre, und zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehörten zwei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918 und 1242573 ) und ein 16-Jähriger (VAERS I.D. 1225942). Es gab weitere gemeldete Todesfälle bei Kindern unter 16 Jahren, die nicht bestätigt werden konnten oder offensichtliche Fehler enthielten.

Bis zum 14. Mai meldeten 1.140 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 351 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.275 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 51% nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet, 42% nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff und 192 Fälle oder 10% der Bell’s Palsy-Fälle wurden in Verbindung mit J&J gemeldet.

Es gab 195 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 40% der Fälle auf Pfizer, 38% auf Moderna und 26% auf J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 65.854 Berichte über Anaphylaxie, wobei 38% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 51% auf Moderna und 11% auf J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 3.758 Berichte über Gerinnungsstörungen und andere verwandte Erkrankungen. Davon wurden 1.468 Berichte Pfizer, 1.093 Berichte Moderna und 1.093 Berichte J&J zugeschrieben.

COVID-Impfstoffe können nicht für Millionen mit zugrunde liegenden Bedingungen arbeiten Als The Defender berichtet Mai 19, einige Experten hinterfragen die CDC-Empfehlung, dass immungeschwächte Menschen geimpft werden, nachdem neue Forschung zeigte 15% bis 80% der Menschen mit zugrunde liegenden Gesundheitsstörungen und die auf immunsuppressive Medikamente montieren wenige, wenn überhaupt, Antikörper gegen COVID-Impfstoffe.

Dennoch weisen die aktuellen CDC-Richtlinien darauf hin, dass Menschen mit geschwächtem Immunsystem gegen COVID geimpft werden sollten, obwohl „keine Daten vorliegen, um die Sicherheit und Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs in diesen Gruppen zu belegen“, da Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder solche, die aufgrund einer Erkrankung Immunsuppressiva einnehmen, weitgehend von klinischen Impfstoffstudien ausgeschlossen wurden.

Dr. Meryl Nass, ein Internist, sagte, es liege in der Verantwortung der CDC, die Risiken und Vorteile jedes Impfstoffs für verschiedene Personengruppen zu bestimmen. Laut Nass hat die CDC es versäumt, diese Informationen für COVID-Impfstoffe zu veröffentlichen oder der Öffentlichkeit mitzuteilen, bei welchen Gruppen ein höheres Risiko für Nebenwirkungen besteht, die den potenziellen Nutzen bei weitem überwiegen.

Der neunte vollständig geimpfter Yankees-Spieler wird positiv auf COVID getestet

Wie The Defender am 19. Mai berichtete, wurde ein neuntes, vollständig geimpftes Mitglied der New York Yankees Organisation positiv auf COVID getestet. Die meisten der gemeldeten Fälle waren asymptomatisch. Alle neun wurden mit dem J&J-Impfstoff geimpft, was diese Fälle zu dem macht, was die CDC als „Durchbruchsinfektion“ bezeichnet.

Einige in der medizinischen Gemeinschaft behaupten, dies sei der Beweis dafür, dass die COVID-Impfung funktioniert – denn keiner der neun wurde ernsthaft krank oder musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein CNN-Artikel zitierte heute einen Arzt für Infektionskrankheiten, der sagte, die milden Fälle seien ein Beweis dafür, dass die Impfstoffe funktionierten. Aber Dr. Meryl Nass, sagte The Defender, dass die Daten über COVID-Infektionen zeigen, dass junge, gesunde Athleten nicht zu erwarten wären, um ernsthaft krank von COVID zu werden, unabhängig vom Impfstatus.

Nass sagte, dass die bahnbrechenden Fälle Fragen über die Genauigkeit der COVID-Tests und die Fähigkeit des Impfstoffs, das Virus und seine Übertragung zu verhindern, aufwerfen.

Arbeitgeber können für „jede unerwünschte Reaktion“ haftbar gemacht werden, wenn sie COVID-Impfungen vorschreiben

Am 20. Mai berichtete The Defender, dass neue Richtlinien der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Arbeitgeber für unerwünschte Reaktionen haftbar machen, wenn sie von ihren Mitarbeitern eine COVID-Impfung als Bedingung für die Beschäftigung verlangen, was sich negativ auf die Sicherheitsbewertung des Arbeitgebers auswirken könnte.

Im Abschnitt „Frequently Asked Questions“ der OSHA-Website, der sich mit der Einhaltung der COVID-Sicherheitsbestimmungen befasst, wurde die Frage gestellt, ob eine unerwünschte Reaktion auf einen COVID-Impfstoff aufgezeichnet werden muss, wenn ein Arbeitgeber die Impfung als Bedingung für die Beschäftigung vorschreibt.

OSHA erklärte:

„Wenn Sie von Ihren Mitarbeitern verlangen, dass sie als Bedingung für die Beschäftigung (d. h. aus arbeitsbezogenen Gründen) geimpft werden, dann ist jede unerwünschte Reaktion auf den COVID-19-Impfstoff arbeitsbezogen. Die unerwünschte Reaktion ist aufzeichnungspflichtig, wenn sie ein neuer Fall gemäß 29 CFR 1904.6 ist und eines oder mehrere der allgemeinen Aufzeichnungskriterien in 29 CFR 1904.7 erfüllt.“

Umgekehrt wird die OSHA nach eigenem Ermessen vorgehen und nicht verlangen, dass Nebenwirkungen aufgezeichnet werden, wenn ein Arbeitgeber die Impfung nur „empfiehlt“, wobei er darauf hinweist, dass die Impfung wirklich freiwillig sein muss, damit dieser Ermessensspielraum gilt.

Um festzustellen, ob ein Impfstoff „freiwillig“ ist, heißt es auf der Website, dass „die Entscheidung eines Mitarbeiters, den Impfstoff anzunehmen oder abzulehnen, keinen Einfluss auf seine Leistungsbewertung oder sein berufliches Fortkommen haben kann“, und dass „ein Mitarbeiter, der sich entscheidet, den Impfstoff nicht zu erhalten, keine Konsequenzen aus dieser Entscheidung ziehen kann“.

Wenn Mitarbeiter nicht frei entscheiden können, ob sie den Impfstoff erhalten wollen oder nicht, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, dann ist der Impfstoff erforderlich und Arbeitgeber sollten sich auf den Abschnitt über COVID-Impfstoffe als Bedingung für die Beschäftigung beziehen.

J&J wusste sieben Monate vor der Schließung von Problemen in der Fabrik, die den Impfstoff herstellt

Am 20. Mai berichtete The Defender, dass das House Select Committee on Coronavirus im letzten Monat eine Untersuchung von Emergent BioSolutions – dem Werk, das den Impfstoff von J&J herstellt – einleitete, nachdem das Unternehmen „schwerwiegende Mängel“ bei der Herstellung eingeräumt hatte, die zu einer Verwechslung von AstraZeneca- und J&J-Dosen führten.

Während einer Kongressanhörung am Mittwoch wurde aufgedeckt, dass J&J im Juni 2020 ernsthafte Kontaminationsrisiken im Werk von Emergent Baltimore dokumentiert hatte – sieben Monate bevor ein Kontaminationsvorfall 15 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs ruinierte und die Impfstoffproduktionspläne des Unternehmens entgleisen ließ.

Ein Memorandum, das vor der Anhörung veröffentlicht wurde, warf Fragen zu J&Js mangelnder Aufsicht über die Anlage in Baltimore auf, zu großen Boni, die an Top-Führungskräfte trotz Fehlern gezahlt wurden, und beschrieb andere Beweise, die das Gremium des Repräsentantenhauses kürzlich in seiner laufenden Untersuchung von Emergent erhalten hat.

Laut Business Insider gab der CEO von Emergent, Robert Kramer, während der Anhörung vor dem Repräsentantenhaus zu, dass mehr als 100 Millionen Dosen des Impfstoffs von J&J wegen möglicher Verunreinigungen auf Eis liegen.

Es war das erste Mal, dass Kramer die hohe Zahl an potenziell verdorbenen Impfstoffen zugab, nachdem die New York Times im April berichtet hatte, dass die Einrichtung möglicherweise 62 Millionen Impfstoffdosen gefährdet hat, zusätzlich zu den 15 Millionen Dosen, die durch Kreuzkontamination mit AstraZeneca-Impfstoffbestandteilen ruiniert wurden.

„Niemand ist enttäuschter als wir, dass wir unsere 24/7-Fertigung von neuem Impfstoff aussetzen mussten“, sagte Kramer. „Ich entschuldige mich für das Versagen unserer Kontrollen.“

Eric Clapton beschuldigt Propaganda für schwere unerwünschte Reaktion auf AstraZeneca

Am 17. Mai berichtete The Defender, dass der 76-jährige Eric Clapton nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID von AstraZeneca eine schwere unerwünschte Reaktion erlitt, die ihn befürchten ließ, dass er nie wieder spielen könne.

„Unnötig zu sagen, dass die Reaktionen katastrophal waren, meine Hände und Füße waren entweder erfroren, taub oder brannten und waren für zwei Wochen so gut wie unbrauchbar. Ich fürchtete, ich würde nie wieder spielen“, sagte Clapton. „Aber die Propaganda sagte, der Impfstoff sei für jeden sicher.“

Einige Tage nach Claptons Kritik an der Impfstoff-„Propaganda“ berichtete das Wall Street Journal, dass US-Impfstoffhersteller Werbekampagnen sponsern, die auf das etwa ein Drittel der Amerikaner abzielen, die sich nicht gegen COVID impfen lassen wollen.

Pfizer, Moderna, Regeneron und andere Pharmafirmen sponsern Anzeigen im Fernsehen, im Radio und in den sozialen Medien, in denen COVID-Impfstoffe und -Medikamente angepriesen werden, um die Zahl der Impfungen zu erhöhen. Im Gegensatz zu Anzeigen für Medikamente, in denen Markennamen genannt werden, müssen allgemeine „Holen Sie sich den Impfstoff“-Anzeigen nicht den gesetzlichen Richtlinien folgen, die die Auflistung der möglichen Nebenwirkungen des Medikaments beinhalten.

74 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen des Defenders

Laut der CDC-Website „geht die CDC jedem Bericht über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Nach wiederholten Versuchen, per Telefon und E-Mail, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten, kontaktierte uns ein Spezialist für Gesundheitskommunikation von der Vaccine Task Force der CDC am 29. März – drei Wochen nach unserer ersten Anfrage.

Die Person erhielt unsere Anfrage nach Informationen von VAERS, sagte aber, dass sie unsere Liste von Fragen nie erhalten hatte, obwohl Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass CDC-Pressesprecher die Fragen abarbeiteten und bestätigten, dass der Vertreter sie erhalten hatte. Wir stellten die Liste der Fragen erneut zur Verfügung, zusammen mit einer neuen Frist, aber erhielten nie eine Antwort.

Der Defender setzte sich auch mit der Medienabteilung der CDC in Verbindung, die uns mitteilte, daß die COVID-Reaktionseinheit darüber informiert werden würde, daß der Spezialist für Gesundheitskommunikation nie geantwortet hat. Es wurde keine Erklärung dafür gegeben, warum unsere Anfragen ignoriert wurden. Uns wurde gesagt, wir sollten zurückrufen, was wir mehrmals taten.

Am 19. Mai sagte ein CDC-Mitarbeiter, unsere Fragen seien überprüft worden und unsere Anfrage sei in ihrem System in Bearbeitung, aber er würde uns keine Kopie der Antwort zukommen lassen. Es sind 74 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit unserer Anfrage zu den VAERS-Daten und -Berichten geschickt haben.