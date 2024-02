Neurowissenschaft – Das Bewusstsein ist nicht das Gehirn und KI wird uns nie ersetzen

Dr. Caroline Leaf – zitiert1:

In wissenschaftlichen Kreisen gibt es seit vielen Jahren eine große Debatte – und auch Philosophen sprechen seit Tausenden von Jahren über das Konzept – vom Geist und Körper und darüber, was sie sind, wie sie zueinander stehen und wie sie verknüpft sind. Und in den letzten 50, 60 Jahren wurden der Geist und das Gehirn praktisch als ein und dieselbe Sache betrachtet. Wenn man also über den menschlichen Geist spricht, meinen die Leute, man spreche vom Gehirn, sie halten das Gehirn und den Geist für unzertrennlich. Es wird davon ausgegangen, dass das Gehirn den Geist hervorbringt. Und das mag logisch klingen, und vielleicht haben Sie bisher auch so über den Geist und das Gehirn gedacht.

Das Gehirn folgt dem Geist

Aber in Wirklichkeit ist der Geist nicht das Gehirn. Der Geist lenkt das Gehirn, und