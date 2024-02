Zehn Mythen über Russland – und die etwas andere Realität …

Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass man in den europäischen Medien echt negative Stories über Russland lesen kann. Dass dort zig Millionen Menschen durchaus zufrieden ihr Leben leben, passt nicht ins Bild des Westens, der für seine machtpolitisch motivierte Russlandfeindlichkeit ja Begründungen braucht. Stefano di Lorenzo, gebürtiger Italiener mit Sprachstudium in Deutschland, hat eben ein Jahr lang in Moskau gelebt und ärgert sich – zu Recht! – über all die üblen Geschichten, die man im Westen über Russland sehen, hören und lesen kann. Und er ist gerade wieder unterwegs – erneut nach Moskau, denn das Leben hat ihm dort durchaus zugesagt.(cm)

Heute sind sogenannte Faktenchecker in Mode. Eine ihrer Hauptaufgaben besteht darin, die europäische und amerikanische Öffentlichkeit ununterbrochen darüber aufzuklären, dass Russland in der Unwahrheit lebt, in der totalen Lüge. Die Wahrheit sei in