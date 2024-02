Seymour Hersh: Was wirklich im Golf von Aden geschah

Es ist eine schmerzliche Geschichte für die Familien von drei Navy SEALs. Zwei der SEALs wurden bei einem Einsatz am 11. Januar im Golf von Aden zwischen Jemen und Somalia vermisst, ein dritter wurde schwer verletzt. Es war ein Einsatz, der niemals hätte angeordnet werden dürfen, und als alles schief ging, wurde das mit einer Reihe von Lügen vertuscht.

Warum sollte man über zwei Tote und einen Verwundeten berichten, wenn es einen Präsidenten gibt, der Amerika indirekt in Kriege in der Ukraine, in Israel, im Jemen und anderswo im Nahen Osten verwickelt hat? In den sechs Jahrzehnten, in denen ich versteckten Geschichten nachgegangen bin, habe ich gelernt, dass die Untersuchung der kleinen Lügen viel über die großen Lügen verrät. So war es letzten Monat mit der Geschichte der toten und verwundeten SEALs.

Ihr Ziel war ein von Somaliern betriebenes hölzernes Schmugglerschiff, das im Verdacht stand, moderne ballistische Raketen oder Raketenteile an Amerikas neuen Feind zu liefern: die Huthis im Jemen. Seit biblischen Zeiten schmuggeln Somalier mit ihren hölzernen Segelbooten, den Dhows, Waren über das Rote Meer und den Indischen Ozean. Nur wenige haben Motoren oder elektronische Kommunikationsmittel, und die größeren Dhows, wie das von den SEALs angegriffene, dienen oft als Wohnraum für die Familien der Schmuggler.

Die SEALs waren auf einem Schiff mit dem Namen Lewis B. Puller, benannt nach einem berühmten General, dem höchstdekorierten Marineoffizier aller Zeiten, der im Zweiten Weltkrieg gegen die Japaner sowie in Haiti, Mittelamerika und im Koreakrieg kämpfte. Das Schiff, das einem Öltanker nachempfunden ist, wird von der Marine als Expeditionary Mobile Base bezeichnet, was bedeutet, dass es mit seinen Landedecks in der Lage ist, eine Vielzahl militärischer Aktivitäten zu Wasser und in der Luft aller Teilstreitkräfte, einschließlich der Navy SEALs, zu unterstützen. Der Puller wurde 2017 in einem Hafen in Bahrain in Dienst gestellt und machte bis zur Bekanntgabe des gescheiterten SEAL-Einsatzes kaum Schlagzeilen.

Am 13. Januar veröffentlichte die New York Times unter Berufung auf zwei derzeitige und zwei ehemalige Pentagon-Beamte den ersten Bericht über die beiden Todesfälle, die sich angeblich ereigneten, als die SEALs nachts versuchten, eine Dhau zu entern.

Die See war rau und ein SEAL rutschte von der Einstiegsleiter. Im ersten Bericht hieß es, ein zweiter SEAL sei ins Wasser gesprungen, um seinen Kollegen zu retten, und beide seien ertrunken. Es war nicht klar, ob er sich ebenfalls auf der Leiter befand oder ob er aus dem Schlauchboot sprang, das als RHIB (rigid hulled inflatable boat) bekannt ist und mit dem sich die SEALs dem Schiff näherten. In einem Artikel der Times vom 22. Januar über den Vorfall berichtete Dave Philipps, der für seine exzellenten Quellen in der Spezialeinheitenszene bekannt ist, dass ein dritter SEAL versucht habe, die Leiter hinaufzuklettern, um an Bord der Dhau zu gelangen. Bei dem Versuch, an Bord zu kommen, stürzte er ab und schlug gegen das Schnellboot. Er wurde gerettet und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Philipps zitierte einen ehemaligen SEAL-Chef, der sagte, er und seine pensionierten Kollegen seien überzeugt, dass die Geschichte, wie sie von den Regierungsbeamten erzählt wurde, „keinen Sinn ergibt. Etwas anderes muss schief gelaufen sein.

Zu dieser Zeit gab es Fragen über die Entscheidung von Präsident Biden Anfang Januar, das amerikanische Kriegsportfolio zu erweitern. Er nahm die Huthis ins Visier, die einen siebenjährigen Krieg mit der saudischen Luftwaffe überlebt hatten, unterstützt durch amerikanische Bomben und gezielte Aufklärung. Dieser Krieg endete mit einer Art saudischer Kapitulation. Die amerikanischen Angriffe, die immer noch von der britischen Luftwaffe unterstützt werden, gehen in den zweiten Monat, und die großen Reedereien der Welt weigern sich immer noch, die zehntägige Abkürzung von Europa durch den Suezkanal zum Roten Meer zu nehmen. Die Bedrohung durch die Huthis bleibt so lange bestehen, bis Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen einstellt. Ironischerweise oder tragischerweise muss Biden nun den Israelis sagen, dass ein Waffenstillstand notwendig ist. Die Welt wird sich ihr eigenes Urteil über Biden bilden, der für eine zweite Amtszeit kandidiert.

Die somalische Dhau bot dem Weißen Haus die Gelegenheit, seine neue Offensive zu rechtfertigen. Sie war seit ihrem Auslaufen aus Somalia vom amerikanischen Geheimdienst verfolgt worden, weil man glaubte, dass sie Teile für ballistische Raketen an Bord hatte, die die Huthis für ihren laufenden Feldzug gegen die westliche Schifffahrt benötigten.

Zurück zur Lewis B. Puller. Mehr als ein Dutzend hochrangiger Offiziere aller Dienste, die der Kommandozentrale des Schiffes zugeteilt waren, waren Feuer und Flamme, das hochkarätige SEAL-Team loszuschicken, um die Dhau abzufangen, das Boot zum Auftauchen zu zwingen und es zu entern, um ballistische Raketen oder Waffenteile zu finden, die den Huthis vom Iran geliefert worden waren, der den amerikanischen Geheimdiensten als langjähriger Unterstützer und Waffenlieferant des Jemen bekannt war. Aber es gab ein ernsthaftes Problem. Es handelte sich um den sogenannten Seegangscode der Marine, der auf der Terminologie der Ozeanografie basiert, um die allgemeinen Bedingungen auf der Meeresoberfläche zu beschreiben, die von drei Schlüsselfaktoren bestimmt werden: Wind, Wellen und Seegang.

Es gibt zehn Seegangskategorien, und die SEALs können problemlos und sicher bis Seegang 3 operieren. Ein erfahrener, pensionierter US-Marineoffizier erzählte mir, dass selbst drei bis vier Meter hohe Wellen einem Navy-Tanker, der einen Flugzeugträger betanken will, manchmal Schwierigkeiten bereiten können, aber mit geschicktem Manövrieren ist das zu schaffen. Kein Schiff, das mit hochoktanigem Treibstoff für Kampfflugzeuge beladen ist, möchte gegen die Seite eines Flugzeugträgers fahren.

Bei stärkerem Seegang, also Seegang 4 oder 5, machen Wellen und stärkere Strömung das Entern eines anvisierten Schiffes, selbst einer hölzernen Dhau, zu einer äußerst gefährlichen Angelegenheit, zumal die Stahlleitern, die sogenannten Höhlenleitern, die zur Standardausrüstung der SEALs beim Entern gehören, schwer zu handhaben sind. Die Stufen bestehen aus leichten Aluminiumrohren, die mit ebenso leichten Stahlseilen verbunden sind.

Was bei Seegang 3 schwierig ist, wird bei Seegang 4 oder 5 tödlich“, erklärt mir ein pensionierter Marineoffizier mit jahrelanger Erfahrung in Spezialeinsätzen. „Die Wellen steigen und fallen um drei Meter und mehr, und bei schwerem Seegang geht man nicht an Bord eines Schiffes“, sagte er. Marinekapitäne, die einen langen Einsatz hinter sich haben, wüssten, dass Besatzungsmitglieder, die Landurlaub nehmen müssen, das Schiff in solch unruhigen Gewässern nicht verlassen dürfen.

Der pensionierte Offizier berichtete, dass, als der für alle Sondereinsätze zuständige Offizier auf der Puller, ein Oberst der Armee, dem SEAL-Teamführer sagte, er solle „aufsatteln“, der Teamführer ihm antwortete, er solle aus dem Fenster schauen. Seine Botschaft lautete: „Es war dunkel und die See zu rau. Und es überstieg die Fähigkeiten des Teams“. Der pensionierte Offizier fügte hinzu: „Es war ein Streit zwischen dem Kommandeur vor Ort und einem Mann, der für die SEALs verantwortlich war.

Der Leiter des SEAL-Teams lehnte ab. Aber er hatte den Befehl, die Mission trotz der offensichtlichen Wetterprobleme durchzuführen, und das tat er.

Die Fragen, die nicht gestellt wurden, so der pensionierte Offizier, waren: „Wissen wir, ob die Dhau eine ballistische Rakete oder eine Kiste mit Raketenteilen an Bord hat?“ Nein. „Können wir einen Schlüssel zu einer Abschussbasis bekommen?“ Nein. „Oder eine Karte mit allen Abschussrampen der Huthis?“ „Kennen somalische Schmuggler den Unterschied zwischen einer Kiste Johnny Walker Red und einer Kiste Johnny Walter Black?“ Ja.

Die Entscheidung, die Bedenken des SEAL-Kommandeurs zu ignorieren, wurde von der verärgerten SEAL-Gemeinschaft in Amerika als „jenseits rationaler Planung“ und „eine Katastrophe, die nur darauf wartet, zu passieren“ bezeichnet. Ich habe erfahren, dass ein hochrangiges Mitglied der Gemeinschaft, das jetzt im Ruhestand ist, einen privaten Brief an Verteidigungsminister Lloyd Austin geschrieben hat, in dem er fordert, dass der Offizier, der sich über den SEAL-Kommandeur hinweggesetzt hat, wegen Pflichtverletzung vor ein Kriegsgericht gestellt wird, da er der Leiter der Operation ist. „Das wird nie passieren“, sagte mir der ehemalige Offizier. „Tote SEALs werden als Helden in die Annalen der Navy eingehen, nicht als Opfer.“ Er meinte damit, dass die Navy niemals zugeben würde, dass das SEAL-Team bei diesem Wetter nicht auf eine Such- und Zerstörungsmission geschickt werden sollte.

Bis zu neun SEALs könnten sich an Bord des aufblasbaren SEAL-Schnellbootes befunden haben – es gab ein zweites Boot ohne SEALs zur Unterstützung – als es auf die Dhau zusteuerte, die wie befohlen anhielt und bestätigte, dass sie geentert werden sollte. Drei SEALs begannen mit dem gefährlichen Aufstieg an Bord. Was genau geschah, ist nicht bekannt – fiel einer von der Spezialleiter aus Stahlrohren und Kettengliedern? Oder wurde die Leiter, die in der rauen See hin und her schwankte, während zwei SEALs aufstiegen und ein dritter wartete, plötzlich von einer riesigen Welle durchgeschüttelt, die die Männer gegen die Bordwand schleuderte, sodass beide bewusstlos wurden oder, schlimmer noch, einfach ins Meer stürzten? Der dritte SEAL überlebte schwer verletzt nur, weil er in eines der Schnellboote fiel.

Die SEALs, die in die Dhau kletterten, „haben den Schatz gefunden“, erzählt mir der pensionierte Offizier sardonisch. „Es gab ein paar veraltete Raketenmotoren, die alle aus dem Iran stammten, und einige Teile von Styx-Raketen aus den 1950er- und 1960er-Jahren, aber keine nennenswerten Raketenteile unter der Ladung, abgesehen von alten Motoren und ein paar zufälligen Rohren, die bei Raketenangriffen verwendet worden waren. Die übliche Ladung bestand aus Alkohol, Zigaretten, gefälschter Kleidung und Pornokassetten.

Die somalischen Schmuggler wurden festgenommen und auf Marineschiffe gebracht, während die Dhau auf Grund gesetzt wurde.

Die beiden Todesfälle wurden gemeldet, aber in den folgenden Tagen, so der pensionierte Offizier, „spielten alle das Spiel“ und hielten so viele Details wie möglich unter Verschluss. Die Lewis B. Puller wurde streng geheim gehalten. Die Namen der Toten wurden veröffentlicht, nicht aber die des Überlebenden. Es ist eine Geschichte, die niemand in der Marine erzählen will. Ich erfuhr, dass der kommandierende Offizier der Lewis B. Puller, der im Jahr 2000 die Marineakademie absolvierte und seine Karriere in der Marinefliegerei verbrachte – nicht als Pilot, sondern als Radarabfangoffizier -, möglicherweise still und leise in den Ruhestand versetzt wird, wenn das System so funktioniert, wie es normalerweise funktioniert.

Es gibt in der Marine eine Geschichte solcher Arroganz und Täuschung, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurückreicht. Der Chef der Marineoperationen war der mürrische Admiral Ernest King, ein brillanter Offizier, der eine Schlüsselrolle bei der Beratung von Präsident Franklin Delano Roosevelt in militärischen Fragen spielte. Als er einmal von einem Adjutanten gefragt wurde, was er der Presse über den Verlauf des Krieges gegen die japanische Flotte sagen solle, antwortete King: „Sagen Sie ihnen gar nichts. Wenn es vorbei ist, sagen Sie ihnen, wer gewonnen hat“.