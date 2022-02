New Yorker Gerichtsmediziner bestätigt, dass College-Student an „COVID-Impfstoff-bedingter Myokarditis“ gestorben ist

Ein Gerichtsmediziner des Bezirks New York hat bestätigt, dass ein 24-jähriger Student das jüngste Opfer einer durch Impfung ausgelösten Myokarditis ist.

„Die Todesursache ist eine durch den Impfstoff COVID-19 verursachte Myokarditis“, sagte Timothy Cahill, der stellvertretende Leiter der Gerichtsmedizin für Bradford County, gegenüber RochesterFirst.com. Die Nachrichtenseite verlinkte nicht auf den kürzlich veröffentlichten Autopsiebericht von George Watts Jr., der am 27. Oktober 2021 starb.

Der Staat New York schreibt vor, dass sich alle College-Studenten mit abtreibungsrelevanten Impfungen impfen lassen müssen. Watts, ein Student des Corning Community College, entschied sich im September und Oktober für die Impfung von Pfizer, weil sie von der Food and Drug Administration (FDA) vollständig genehmigt worden war. Die FDA-Zulassung ist jedoch trügerisch, denn die „Cominarty“-Spritze ist für Amerikaner nicht erhältlich.

Das Corning CC, das zum System der State University of New York gehört, verlangte die Impfung für die Teilnahme aufgrund eines Mandats aus der Zeit der Regierung von Andrew Cuomo.

„Die Todesart wurde als ’natürlich‘ eingestuft“, sagte Cahill. Aber die Ursache ist das, woran die Person tatsächlich gestorben ist – „natürlich bedeutet einfach eine Art von natürlicher Ursache“, erklärte Cahill. Das liegt daran, dass der Impfstoff bei Watts das Problem der Herzmuskelentzündung auslöste, die dann zum Herzversagen führte.

„Wenn der Impfstoff nicht gewesen wäre … wäre er jetzt wahrscheinlich nicht gestorben“, sagte Cahill.

Er sagte, Watts sei nicht der einzige Impfstofffall, den die Gerichtsmedizin untersuche. „Wir arbeiten derzeit an weiteren Fällen, die mit Impfungen und Auffrischungsimpfungen in unserem Bezirk zusammenhängen“.

„Nach seiner ersten Dosis traten bei George Jr. Komplikationen auf, die er lieber für sich behielt“, berichtete Rochester First. „Seinen Eltern zufolge befand sich nach der ersten Dosis Blut in seinem Urin. Die zweite Dosis erhielt er dann Mitte September, als er grippeähnliche Symptome bekam, die nicht abklangen.“

Bei einem anschließenden Besuch in der Notaufnahme wurden keine Herzprobleme festgestellt. „George Jr. brach am 27. Oktober in seinem Zimmer zusammen und wurde später am Morgen für tot erklärt. Sein Vater beschrieb ihn als gesund und sagte, er habe keine medizinischen Probleme gehabt“, berichtete Rochester First.

Anwalt des Gesundheitswesens sagt, die Eltern hätten die Möglichkeit zu klagen

Ein Anwalt sagte LifeSiteNews, dass die Familie Watts den Staat und Pfizer wegen des Todes ihres Sohnes verklagen kann.

„Es kann und sollte eine Haftung geben“, sagte der Anwalt Thomas Renz aus Ohio. „Ich würde stark vermuten, dass es eine Haftung dafür gibt, und ich würde sagen, dass angesichts der Tatsache, dass es eine absolute Gefahr dieses Wissens gibt und sie ihn trotzdem dazu zwingen, sollte es eine Haftung für Pfizer geben.“

Er wies darauf hin, dass Pfizer weiß, dass es Probleme mit seinen Impfungen gibt – der Pharmakonzern kämpft weiterhin gegen die Bemühungen der Food and Drug Administration, die vollständigen Sicherheitsdaten für seine Impfungen zu veröffentlichen.

Er sagte, dass die Immunität gegen Klagen für Pfizer aufgehoben werden sollte.

Renz sagte, es könne „kompliziert“ sein, wenn der Staat New York verklagt werden könnte, aber es könnte ein Grund für eine Verletzung der Bürgerrechte sein. „Es könnte eine sehr gute Chance geben“, sagte Renz. „Ich würde argumentieren, dass es ein sehr gut etabliertes Grundrecht auf körperliche Autonomie gibt“.

„Dieses Grundrecht wird verletzt, wenn jemand gezwungen wird, eine Spritze zu nehmen“, sagte Renz.

Renz hat bereits Arbeitnehmer vertreten, die entlassen wurden, weil sie sich nicht impfen ließen. Er vertritt auch einen Computerprogrammierer, der behauptet, dass die Bundesregierung zu wenig über Todesfälle im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff berichtet, eine Behauptung, die das Ministerium für Gesundheit und Soziales bestreitet.

COVID-Impfungen haben in der Vergangenheit schwere Herzprobleme verursacht

COVID-Impfungen haben in der Vergangenheit nachweislich zu Herzmuskelentzündungen geführt.

Die FDA hat kürzlich ein Dokument entfernt und dann wieder veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Rate der Herzentzündungen bei jungen Männern, die die Impfung erhalten haben, höher ist als ursprünglich angenommen.

Britische Forscher fanden im Dezember 2021 heraus, dass das Myokarditis-Risiko bei Männern unter 40 Jahren nach einer Impfung mit Pfizer oder Moderna um ein Vielfaches höher ist als der Ausgangswert. In der Pre-Print-Studie wird berichtet, dass eine impfstoffbedingte Myokarditis möglicherweise tödlicher ist als andere Formen der Erkrankung.

Belgien hat die Verwendung der Moderna-Impfung bei Personen unter 31 Jahren aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Herzentzündung eingestellt, und Japan hat den Pfizer- und Moderna-Impfungen Warnhinweise zu Herzentzündungen hinzugefügt.