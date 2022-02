Robert Malone schreibt einen offenen Brief an die kanadischen Trucker.

Dies sind meine Wahrheiten, und ich glaube, dass sie selbstverständlich sind.

Mein Name ist Robert Malone, und ich bin ein in den Vereinigten Staaten ansässiger Arzt und Wissenschaftler.

Wir alle stehen auf den Schultern von Giganten. Die einfachen Wahrheiten sind das, was am meisten zählt. Ehrliche Worte, die von Herzen kommen, können die Welt verändern.

Wir hätten die Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf SARS-CoV-2 und COVID-19 nicht politisieren dürfen.

Und Justin Trudeau hätte sich darauf konzentrieren sollen, die tatsächliche Wahrheit über COVID-19 herauszufinden, anstatt dem Drehbuch zu folgen, das ihm von der Führung des Weltwirtschaftsforums vorgegeben wurde.

Ich bin jetzt Arzt und Wissenschaftler und verfüge über eine hervorragende Ausbildung und Erfahrung in der Entwicklung von Impfstoffen und anderen Medikamenten.

Aber ich war auch Zimmermann und Landarbeiter, und ich arbeite immer noch auf meiner Farm. Ich fahre einen GMC Dually Diesel Pritschenwagen, einen Kubota Ackerschlepper und kann einen Kompaktlader fahren oder ein Gespann mit Percheron-Pferden lenken. Ich habe meine Percheron-Fohlen auf der Royal Winter Fair ausgestellt. Der ursprünglichen Bedeutung nach bin ich ein Gespannführer.

Ich komme zu Ihnen mit einem offenen Herzen, das sich der Heilung verschrieben hat, und bringe drei einfache Worte mit.

Integrität. Würde. Gemeinschaft.

Dies sind drei einfache Worte, die in den Herzen ehrlicher Menschen wie Glocken läuten.

Benito Mussolini sagte einmal: „Der Faschismus sollte besser Korporatismus genannt werden, denn er ist die Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht.

In den Handlungen der Regierungen von Ottawa und Kanada können wir nun deutlich das bisher verborgene Gesicht des globalen faschistischen Totalitarismus sehen, womit ich die Verschmelzung der Macht großer Unternehmen mit der Macht des Staates meine – so wie Mussolini den Faschismus definiert hat.

Wir sehen jetzt schockierende Signale der Verzweiflung von unseren globalistischen, korporatistischen Gegnern. Die Inkompetenz der Partei von Davos wird für alle sichtbar.

1) Zum ersten Mal können wir deutlich sehen, dass sie willens und in der Lage sind, mit Silicon Valley zusammenzuarbeiten, um das Bankensystem gegen uns zu bewaffnen.

Die Entnahme von 10 Millionen US-Dollar aus einer politischen Spendenkampagne ist etwas, das sich die meisten von uns vor zwei Jahren nicht hätten vorstellen können.

Diese Aktion ist eindeutig nach hinten losgegangen, denn sie hat allen gezeigt, dass es eine unnatürliche Koordination zwischen der Regierung, dem Informationstechnologiesektor und den Banken gibt.

Und jetzt haben wir direkte Videobeweise für diese Absprachen aus der berüchtigten Zoom-Anruf-Aufnahme, die die Beteiligung der Regierung und des Bürgermeisters von Ottawa dokumentiert.

2) Die Zensur nimmt zu, und unsere Gegner versuchen nicht mehr wirklich, sie zu rechtfertigen.

Die Angriffe auf Joe Rogan sind wirklich eine Verzweiflungstat.

Die beliebteste Medienikone Nordamerikas anzugreifen, hat so viele Nachteile und zeigt wieder einmal, dass sie koordiniert vorgehen.

WUSSTEN SIE, DASS SPOTIFY UND MODERNA DENSELBEN INVESTOR MIT DER NUMMER 1 HABEN? DIE VERMÖGENSVERWALTUNG „BAILEY GIFFORD“ BESITZT 11,5 % BEIDER UNTERNEHMEN.

Und jetzt wissen wir, dass Neil Young einen finanziellen Interessenkonflikt hat, weil die große Investmentbank etwa die Hälfte der finanziellen Rechte für seinen Songkatalog besitzt.

Diese Strategie geht nach hinten los – Joe Rogan ist immer noch stark, und das zentrale Pharma- und Bankensystem ist verhasster denn je. Es braucht mehr als Neil Young, um Joe Rogan zu stoppen.

3) Diese Verschwörer sind so verzweifelt, dass sie das US-Verteidigungsministerium buchstäblich aufgefordert haben, ein Verbrechen zu begehen: die Änderung von Daten in der Defense Medical Epidemiological Database.

Dummerweise waren die Daten bereits veröffentlicht worden – und werden nun von der medizinischen Gemeinschaft untersucht. SIE WURDEN MIT HERUNTERGELASSENEN HOSEN ERWISCHT, ALS SIE DIE DATEN NACHTRÄGLICH ÄNDERTEN. Ich vermute, dass dies eine strafrechtliche Untersuchung verdient.

Das wird auch nach hinten losgehen, denn jetzt sind die Leute persönlich exponiert, und ich vermute, sie werden sich aus dem Staub machen oder zu Whistleblowern werden. Wie ich höre, wird Rechtsanwalt Thomas Renz mit neuen Whistleblower-Aktionen und Informationsveröffentlichungen überschwemmt.

4) Es ist an der Zeit, die FALSCHEN Notstandsbefugnisse zu beenden, die dazu benutzt wurden, Ihre verfassungsmäßigen und natürlichen Rechte auszusetzen.

Es gibt keinen Notstand. Bis März 2020 wurden Behandlungsstrategien zur Heilung von COVID-19 mit neu entwickelten Medikamenten entdeckt. Omikron ist kein Killer. Die Zensur muss aufhören.

Ich lese aus dem sehr akademischen Buch von Dr. Mattias Desmet mit dem Titel „The Psychology of Totalitarianism“.

Alternative Stimmen werden durch ein wahres Wahrheitsministerium stigmatisiert, das mit „Faktenprüfern“ überfüllt ist. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wird durch verschiedene Formen der Zensur und Selbstzensur beschnitten; das Recht der Menschen auf Selbstbestimmung wird durch Zwangsimpfungsstrategien verletzt, die der Gesellschaft eine bis dahin undenkbare soziale Ausgrenzung und Segregation aufzwingen.

Ich komme nun zu Integrität, Menschenwürde und der Bedeutung der Gemeinschaft.

Integrität ist eine Verpflichtung zur Wahrheit, in dem, was man sagt, wie man lebt und wie man andere behandelt.

Der heilige Augustinus, der Arzt der römisch-katholischen Kirche, sagte bekanntlich: „Die Wahrheit ist wie ein Löwe. Du brauchst sie nicht zu verteidigen. Lass sie frei. Sie wird sich selbst verteidigen“.

Würde erwächst aus dem Respekt für uns selbst, für einander und für die Welt, in der wir leben.

Die Gemeinschaft ist das, was uns miteinander verbindet und unserem Leben Sinn und Zweck verleiht.

Was die genetischen COVID-Impfstoffe anbelangt, so steht die Wissenschaft fest.

Sie verhindern nicht die Infektion, die Replikation und die Ausbreitung auf andere, und sie sind nicht völlig sicher. In unserem täglichen Leben, mit unseren Freunden, mit unseren Familien, mit unseren Mitarbeitern wissen wir alle, dass dies wahr ist.

Sie sind nicht völlig sicher, und das volle Ausmaß der Risiken bleibt unbekannt. Im Gegensatz dazu ist die natürliche Immunität, die ein gesundes Immunsystem nach der Infektion und der Genesung von COVID-19 entwickelt, lang anhaltend, breit gefächert und schützt in hohem Maße vor Krankheit und Tod durch dieses Virus.

Jetzt haben wir Omikron. Diese Impfstoffe wurden für den Original-Wuhan-Stamm, ein anderes Virus, entwickelt. Diese Impfstoffe verhindern weder die Infektion mit Omikron noch die Virusvermehrung oder die Übertragung auf andere, und es gibt Daten, die darauf hindeuten, dass sie das Infektions- und Krankheitsrisiko erhöhen.

Diese genetischen Impfstoffe sind undicht, haben eine schlechte Haltbarkeit, und selbst wenn jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in den Vereinigten Staaten und Kanada geimpft würde, können diese Produkte keine Herdenimmunität erreichen und COVID stoppen.

Wenn es ein Risiko gibt, muss es eine Wahlmöglichkeit geben.

Dies ist die grundlegende Wahrheit der modernen Bioethik.

Alle medizinischen Verfahren, Impfstoffe und Medikamente bergen Risiken.

Wir alle haben das Recht, diese Risiken zu verstehen und selbst zu entscheiden, ob wir diese Risiken akzeptieren wollen.

Dies zu leugnen, bedeutet, die Menschenwürde zu verleugnen.

Das Böse hat viele Wurzeln. Die Bereitschaft, die Menschenwürde zu verleugnen, ist eine der größten. In unseren Herzen und in unseren Seelen wissen wir alle, dass dies wahr ist.

In Bezug auf unsere Kinder.

Obwohl ich ein Arzt bin, der dem hippokratischen Eid zutiefst verpflichtet ist, bin ich vor allem Ehemann, Vater und Großvater. Ich bitte Sie, mir einen Moment Zeit zu geben, um zu Ihnen über unsere Kinder zu sprechen und über unsere grundlegende Verantwortung, sie zu schützen.

Vor allem müssen wir unsere Kinder fördern und schützen. Das ist die erste Aufgabe. Es ist Ihre Aufgabe. Es ist meine Aufgabe. Es ist nicht ihre Aufgabe, uns zu schützen. Und in den letzten zwei Jahren haben unsere Gesellschaft und unser öffentliches Gesundheitswesen versagt, sie zu schützen. Viele Dinge, die unser öffentliches Gesundheitssystem von uns verlangt hat, haben unseren Kindern direkt geschadet.

Selbstverletzungen, Selbstmord und Drogenmissbrauch bei Kindern haben weltweit zugenommen. Ängste, Mobbing, Einschüchterung und Zwang sind zur Norm geworden. Der gemessene IQ der Kleinsten ist gesunken. Grundlegende Verzögerungen in der Kindheit sind leicht messbar. Und es kommt zu körperlichen Schäden bei Kindern, weil ihnen genetische Impfstoffe gespritzt werden, um ältere Menschen vor einem Virus zu schützen.

Als Eltern sind Sie letztendlich dafür verantwortlich, Ihre Kinder zu schützen. Wenn sie durch diese genetischen Impfstoffe geschädigt werden, sind Sie derjenige, der sich um sie kümmern muss. Und Sie werden diese Last für den Rest Ihres und des Lebens Ihrer Kinder tragen. Im Durchschnitt wird eins von zweitausend bis eins von dreitausend Kindern, die diese Impfstoffe erhalten, kurzfristig mit Impfschäden ins Krankenhaus eingeliefert. Erst im Laufe der Zeit werden wir wissen, welche Langzeitschäden auftreten können. Die Impfstoffe schützen unsere Kinder nicht davor, sich mit Omikron zu infizieren, und sie verhindern nicht, dass infizierte Kinder andere anstecken. Im Gegensatz dazu sind die Pharmaunternehmen und die Regierung fast vollständig vor Schäden geschützt, die diese Produkte bei ihnen verursachen könnten. Wenn Ihr Kind durch diese Impfstoffe geschädigt wird, werden Sie mit Ihrem Kummer und der Last der Pflege allein gelassen.

Diese genetischen Impfstoffe können Ihre Kinder schädigen. Sie können ihr Gehirn, ihr Herz, ihr Immunsystem und ihre Fähigkeit, in Zukunft Kinder zu bekommen, schädigen. Und viele dieser Schäden lassen sich nicht mehr reparieren.

Ich bitte Sie also, sich über die möglichen Risiken zu informieren, die Ihren Kindern durch diese experimentellen medizinischen Produkte entstehen können. Lassen Sie sich von niemandem sagen, was Sie tun sollen. Denken Sie selbst. Denn es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Kinder zu schützen und zu erziehen. Wenn sie geschädigt werden, wird keine regionale Behörde, kein staatlicher Gesundheitsbeamter und kein Fernseharzt da sein, um Ihnen zu helfen. Sie, Ihre Familie und Ihr Kind werden die Last selbst tragen müssen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Als ich noch ein Kind war, sagte ein brillanter junger amerikanischer Präsident: „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann; frage, was du für dein Land tun kannst“.

Kanada ist Ihr Land. Sie besitzen dieses erstaunliche Geschenk, aber Sie müssen es verteidigen, wenn Sie es behalten wollen, oder die Globalisten werden es Ihnen wegnehmen. Sie versprechen, dass ihr in Zukunft nichts mehr besitzen werdet und glücklich sein werdet. Glaubt ihr ihnen?

Heute bitte ich Sie alle, die Worte von Präsident John F. Kennedy in Ihren Köpfen und Herzen zu bewahren. Wir alle können Führer sein, und Sie haben sich dieser Aufgabe gestellt. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst an Kanada und an der Welt.

Wir werden dies überleben, und wir werden diese Schwierigkeiten überwinden, wenn wir nur diese drei einfachen Worte in unseren Herzen bewahren können.

Integrität.

Würde.

Gemeinschaft.