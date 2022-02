Trudeau sagt, Maßnahmen seien notwendig, um weitere Maßnahmen zu verhindern

Entschuldigung, was?

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat versucht, die COVID-19-Mandate zu rechtfertigen, indem er sagte, die Maßnahmen seien ein Mittel, um künftige Maßnahmen zu verhindern.

Ja, wirklich.

Während einer Parlamentsdebatte warf der liberale Abgeordnete Joel Lightbound seiner eigenen Partei vor, keinen „Fahrplan“ aus den Maßnahmen heraus zu präsentieren.

Er warf der Regierung außerdem vor, die Maßnahmen als Waffe einzusetzen, um diejenigen, die sich weigern, die Vorschriften einzuhalten, zu stigmatisieren.

„Ein großer Teil der Angst und Frustration in der Bevölkerung liegt in der Tatsache begründet, dass einige Leute… Angst haben, dass bestimmte Maßnahmen normalisiert werden und dass diese Maßnahmen nicht normalisiert werden sollten, sondern außergewöhnlich und zeitlich begrenzt sein sollten“, sagte Lightbound.

„Ich denke, das würde viel dazu beitragen, einen Teil der Frustration, der Spaltung in unserer Gesellschaft und der Polarisierung abzubauen. Das ist wichtig für die Zukunft“, fügte er hinzu.

Trudeau antwortete, die Menschen müssten sich an die Vorschriften halten, insbesondere an die Impfpässe, um künftige Vorschriften zu vermeiden.

„Die Kanadier wurden geimpft. Ich kann die Frustration über die Impfpflicht verstehen, aber die Impfpflicht ist der Weg, um weitere Maßnahmen zu vermeiden“, sagte Trudeau.

Mit anderen Worten: Opfert eure Freiheiten, um eure Freiheiten zurückzubekommen.

Das macht absolut Sinn!

Währenddessen versteckt sich Trudeau weiterhin vor den Truckern des Freedom Convoy, die die Innenstadt von Ottawa besetzen, während die Medien sie unerbittlich als Rassisten und gewalttätige Extremisten verteufeln.

Die ehemalige Unterstaatssekretärin für Heimatschutz der Obama-Regierung Juliette Kayyem rief gestern zur Gewalt gegen die Demonstranten auf.

Die Befragten wiesen darauf hin, dass es schwierig sein könnte, die massiven Lastwagen zu bewegen, wenn sie aufgeschlitzte Reifen und kein Benzin haben.

Der Protest des Konvois, der von den rechten Medien als „Freiheitsprotest“ begrüßt wurde, ist jetzt eine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Frage. Die Verbindung über die Ambassador Bridge macht 28 % des jährlichen Handelsverkehrs zwischen den USA und Kanada aus. Die Reifen aufschlitzen, die Tanks leeren, die Fahrer verhaften und die Lastwagen wegbewegen

