New Yorker Gesetzgebung sieht unbefristete Inhaftierung von Ungeimpften nach Gutdünken des Gouverneurs vor.

In der nächsten Legislaturperiode, die am 5. Januar 2022 beginnt, könnten der New Yorker Senat und die Versammlung über einen Gesetzentwurf abstimmen, der die Erlaubnis erteilt, Fälle, Kontaktpersonen, Überträger oder Personen, die im Verdacht stehen, eine „erhebliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit“ darzustellen, zu entfernen und auf unbestimmte Zeit aus dem öffentlichen Leben zu entfernen.

Der Gesetzentwurf A416 stellt eine ernste Gefahr für die grundlegenden Freiheiten aller Amerikaner im Bundesstaat New York dar, einschließlich ihres Rechts zu wählen, ob sie sich im Zusammenhang mit bislang unbestimmten ansteckenden Krankheiten medizinisch behandeln und impfen lassen wollen oder nicht.

Der Gesetzentwurf gibt dem Gouverneur von New York und seinen Beauftragten – einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Beauftragten und die Leiter der örtlichen Gesundheitsämter – das Recht, Einzelpersonen oder Personengruppen durch eine einzige Anordnung zu entfernen und festzuhalten. Die Anordnungen müssen nur den Namen der Person(en) oder eine „hinreichend genaue Beschreibung der Personen oder Gruppen“ enthalten.

Die Behörde kann beschließen, eine Person oder eine Gruppe von Personen in einer medizinischen Einrichtung oder an einem anderen Ort festzuhalten, den sie für angemessen hält. Die Formulierung ist absichtlich vage gehalten.

Obwohl der Gesetzentwurf vorsieht, dass niemand länger als 60 Tage festgehalten werden darf, kann per Gerichtsbeschluss auf diese Höchstdauer verzichtet werden. Nach 60 Tagen hat das Gericht weitere 90 Tage Zeit, um die Inhaftierung einer Person zu prüfen, ein Zyklus, der nach Ansicht des Ministeriums unbegrenzt andauern kann.

Weiter heißt es in dem Gesetzentwurf, dass „eine Person, die einer ansteckenden Krankheit ausgesetzt war oder sich damit infiziert hat, eine angemessene, vorgeschriebene Behandlung, vorbeugende Medikation oder Impfung absolvieren muss“, was der Regierung im Wesentlichen das Recht gibt, jeden, den sie will, festzuhalten und zwangsweise zu impfen.

Da in dem Gesetzentwurf von Personen oder Gruppen die Rede ist, die „potenziell“ eine Bedrohung darstellen, handelt es sich um einen Präventivschlag gegen alle, von denen das Ministerium annimmt, dass sie „in Zukunft eine Bedrohung darstellen könnten, wie z. B. Personen, die sich weigern, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

Es gibt keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, bei welchen Arten von ansteckenden Krankheiten eine Person aus dem öffentlichen Leben entfernt, in einer Einrichtung festgehalten und zu einer medizinischen Behandlung und Impfung gezwungen werden kann. Technisch gesehen kann jeder in Isolationshaft gehalten werden, bis er als nicht mehr ansteckend gilt, was auch die Frage aufwirft, ob Personen mit HIV/AIDS wieder in die Gesellschaft entlassen werden können.

Der Gesetzentwurf hat auf der Website des New Yorker Senats ein überwältigend negatives Echo gefunden. In den Kommentaren heißt es: „Das ist beunruhigend und schafft einen schrecklichen Präzedenzfall für künftige Gesetze. Der Gouverneur kann im Grunde genommen auf der Grundlage dürftiger Beweise inhaftieren, wen immer er/sie will. Das ist unamerikanisch. Es erinnert an die Sowjetunion, die politische Gegner mit der Begründung einsperrte, sie seien „geistig instabil“. Wir KÖNNEN dies in unserem Staat NICHT zulassen“.

„Dies ist eine Verletzung der grundlegenden Menschenrechte. Die Regierung sollte für die Menschen arbeiten und sie nicht ohne Grund einsperren.“

Andere haben auf die Ähnlichkeiten zwischen diesem Gesetzentwurf und der australischen Reaktion auf COVID-19 hingewiesen. Australien hat eine Reihe von COVID-„Quarantäneeinrichtungen“ gebaut, in denen jeweils Tausende von Menschen untergebracht werden können.

Die Formulierung des Gesetzentwurfs A416 kann garantieren, dass Amerikaner, unabhängig davon, ob sie positiv auf COVID oder eine andere Krankheit getestet wurden, auf unbestimmte Zeit in solchen Einrichtungen festgehalten werden.

