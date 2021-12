Freigegebene Dokumente über die Beziehungen der niederländischen Regierung zum WEF „sind sehr aufschlussreich“.

Der Abgeordnete Pepijn van Houwelingen (FVD) hat in den sozialen Medien ein Dokument geteilt, das aufgrund von parlamentarischen Anfragen über die Beziehungen der Regierung zum Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht wurde.

Es geht um einen Brief von Ministerpräsident Rutte an Klaus Schwab, den Gründer und Direktor des WEF. Er reagiert damit auf eine Einladung von Schwab zum 48. WEF in Davos.

Rutte schreibt unter anderem, dass das WEF für die niederländische Regierung sehr wichtig ist und dass die Beziehungen zwischen dem Forum und unserem Land ausgezeichnet sind. Der Premierminister ist überzeugt, dass die Teilnahme unserer hochrangigen Beamten und Minister an den Aktivitäten des WEF „von großem Wert sein wird“.

Rutte seinerseits lud Schwab zu einem informellen Mittagessen in Den Haag ein, um die Angelegenheit zu besprechen. „Ich freue mich auf unsere anregenden und produktiven Gespräche“, sagte der Premierminister.

Van Houwelingen sagte, die veröffentlichten Dokumente über die Beziehungen unserer Regierung zum WEF seien „sehr aufschlussreich“. „Am WEF sind nicht nur die Minister beteiligt. Also sind auch hohe niederländische Beamte beteiligt.

Der ehemalige Börsenkommentator Willem Middelkoop spricht von einer „sehr engen und beunruhigenden Beziehung“:

More proof of the very close and disturbing relation of a private company (WEF) and the Dutch gov pic.twitter.com/m3ICJzhbMM