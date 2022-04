Nicht die Pandemie, sondern die Lockdowns verursachten die Katastroph

Es wird vielleicht noch Jahre dauern, bis wir die Auswirkungen der Lockdownmaßnahmen, die Regierungen auf der ganzen Welt als Reaktion auf Covid-19 ihren Bürgern auferlegt haben, in vollem Umfang erkennen können, aber die Beweise für die Kosten beginnen zu durchzusickern.

In einer kürzlich von den „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) durchgeführten Studie wurden Tausende von Highschool-Schülern zu den Auswirkungen der Pandemie befragt. „Seit Beginn der Pandemie“, so die Studie, „fand es mehr als die Hälfte der Schüler schwieriger, ihre Schularbeiten zu erledigen (66 %) und erlebte emotionalen Missbrauch durch ein Elternteil oder einen anderen Erwachsenen in ihrem Zuhause (55 %)“, was stark mit Schülern korrelierte, die „Unsicherheit durch den Verlust des Arbeitsplatzes der Eltern (29 %), persönlichen Arbeitsplatzverlust (22 %) und Hunger (24 %) erlebten“.

Eine ähnliche CDC-Studie, die am selben Tag veröffentlicht wurde, untersuchte die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit von Highschool-Schülern. Sie ergab, dass „in den 12 Monaten vor der Umfrage 44,2 % anhaltende Gefühle von Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit empfanden, 19,9 % ernsthaft einen Selbstmordversuch in Erwägung gezogen hatten und 9,0 % einen Selbstmordversuch unternommen hatten.“

Diese Ergebnisse sollten keine Überraschung sein. Nur wenige Monate nach Beginn der Pandemie befragte der Morbiditäts- und Mortalitätsbericht der CDC Menschen aller Altersgruppen zu Drogenmissbrauch und Selbstmordgedanken, und bei jungen Menschen war der Anstieg im Vergleich zu den Erhebungen vor der Pandemie am dramatischsten. Dieser Bericht wurde natürlich so gut wie ignoriert, da die Demagogen in Politik und Medien den Weltuntergang vorhersagten, falls sich die Welt nicht ihrer drakonischen Isolationspolitik anschlösse.

Nun, da die Ergebnisse vorliegen, stellt sich die Frage, ob sie die Folge der Pandemie oder der Reaktion darauf sind. Ein CDC-Vertreter gab in Bezug auf die Studien eine aufschlussreiche Antwort auf diese Frage: „Dies gibt uns wirklich den Beweis, um mit Sicherheit sagen zu können, dass die Pandemie für junge Menschen und ihre Familien unglaublich belastend war“ (Hervorhebung hinzugefügt). Die Pandemie hat ihren Tribut gefordert“, so die Schlagzeilen aller Medien, die über die Studien berichteten.

Manchen mag die Unterscheidung zwischen der Pandemie und den Lockdowns wie Haarspalterei erscheinen, aber die Wortwahl kann wichtige Konsequenzen für die gegenwärtige und zukünftige Politik haben. Die Logik hinter den Vorschriften zur Sozialdistanzierung war, dass solche Maßnahmen notwendig seien, um die Schwere der Pandemie zu mindern. Selbst angesichts der überwältigenden Beweise für die Unwirksamkeit der Lockdowns werden die Gläubigen immer einen Weg finden, die Pessimisten abzutun und auf noch strengere Auflagen zu drängen (das Problem ist, dass wir nicht genug isoliert haben!)

Wenn die Pandemie, wie von den Medien und Forschern behauptet, einen solchen Tribut von den jungen Menschen fordert, dann scheint dies eine noch autoritärere Reaktion auf das Virus zu rechtfertigen. Härter abriegeln! Weiter isolieren! Straftäter härter bestrafen! Die Abriegeler, wie Mrs. Lovejoy, brauchen nur zu schreien: „Denkt an die Kinder“ und an die Auswirkungen der Pandemie auf sie, um die Unterstützung für genau die Politiken zu fördern, die in Wirklichkeit für die Probleme verantwortlich sind, die sie lösen wollen.

Deshalb ist es so wichtig, Ursache und Folge richtig zu verknüpfen. Es ist und war nie die Pandemie, die finanzielle Unsicherheiten für Familien geschaffen und das soziale Leben unserer Jugend zerstört hat. Es ist nicht die Pandemie, die die Raten von Depressionen, Drogenmissbrauch und Selbstmordgedanken unter Jugendlichen (und Erwachsenen, wenn auch nicht so stark) ansteigen lässt. Dies sind die Kosten der politischen Reaktionen auf die Pandemie, die im Namen unserer Sicherheit den gefährdeten Jugendlichen verbieten, ihre Freunde zu sehen, sich öffentlich zu zeigen oder an sozialen Aktivitäten teilzunehmen, die ihnen helfen, sich zu geistig gesunden Erwachsenen zu entwickeln.

Es ist an der Zeit, dass die Medien darüber berichten, dass nicht die Pandemie, sondern die Abriegelungen, der Isolationismus und die Vorschriften zur sozialen Distanzierung den Teenagern so zugesetzt haben.