Nicht die Wissenschaft, sondern der Szientismus hat beherrscht die Welt

Mit dem Aufstieg der Technokratie und des Transhumanismus haben sie ihre eigene Form der Wissenschaft mitgebracht – den „Szientismus“ -, der im Grunde die Religion der Wissenschaft ist. Mit anderen Worten, es ist ein Glaube, auch wenn es keine Beweise gibt, oder angesichts gegenteiliger Beweise, und das ist ein sehr ernstes Problem

Das größte Problem mit der Aufforderung, „der Wissenschaft zu glauben“, besteht darin, dass es für jede empirische Frage auf allen Seiten gutgläubige Experten gibt

Die wissenschaftliche Priesterschaft ist intolerant gegenüber neuen Ideen, während gleichzeitig Suchmaschinen und die Digitalisierung der wissenschaftlichen Literatur ihre Autorität als Wächter des Wissens untergraben haben

So wie es im Moment aussieht, scheinen die Wächter der wissenschaftlichen Priesterschaft nicht die Absicht zu haben, ihre Türen für Außenseiter und unabhängige Denker zu öffnen. Wenn überhaupt, dann versuchen sie, ihre Kontrolle über die Informationen, die wir sehen und weitergeben dürfen, massiv zu verstärken, was sogar so weit geht, dass sie die Einrichtung von Zertifizierungsgremien vorschlagen, um die Weitergabe medizinischer Meinungen durch Ärzte zu kontrollieren

Die Vorstellung, dass eine Gruppe von Menschen die einzigen Schiedsrichter der „Wahrheit“ sein können, ist irrational. Individuelle Voreingenommenheiten schleichen sich immer ein, und je größer der Einfluss einer solchen Gruppe ist, desto tief verwurzelter und dogmatischer werden diese Voreingenommenheiten, bis das System bis ins Mark korrumpiert ist. Man könnte argumentieren, dass der dogmatische Glaube an einen nicht existierenden wissenschaftlichen Konsens der Grund dafür ist, warum wir heute da sind, wo wir sind.

Die Wissenschaft gilt seit langem als ein Hort der Logik und der Vernunft. Wissenschaftler ziehen ihre Schlussfolgerungen nicht auf der Grundlage von Emotionen, Gefühlen oder reinem Glauben. Es geht darum, eine Reihe reproduzierbarer Beweise zu sammeln. So war es jedenfalls früher, aber mit dem Aufkommen der Technokratie und des Transhumanismus hat sich eine eigene Form der Wissenschaft entwickelt – der „Szientismus“ -, der im Grunde die Religion der Wissenschaft ist. Sheldon Richman vom The Libertarian Institute schreibt:

Der populäre Slogan lautet heute ‚Glaubt an die Wissenschaft‘. Er wird oft als Waffe gegen Menschen eingesetzt, die nicht die Wissenschaft an sich ablehnen, sondern die eine oder andere prominente wissenschaftliche Aussage, sei es über den COVID-19-Impfstoff, den Klimawandel … um nur einige zu nennen … Das größte Problem mit der Ermahnung, „an die Wissenschaft zu glauben“, ist, dass … gut beleumundete Wissenschaftler – d. h. gutgläubige Experten – auf beiden (oder allen) Seiten einer bestimmten empirischen Frage zu finden sind … Außerdem ist niemand, nicht einmal Wissenschaftler, vor Gruppendenken und Bestätigungsfehlern gefeit …

Nach dem Wissenschaftsmodell der Gläubigen kommt die Wahrheit von einem säkularen Berg Sinai (Berg der Wissenschaft?) herab, dank einer Reihe gesalbter Wissenschaftler, und diese Erklärungen dürfen nicht infrage gestellt werden. Die Andersdenkenden können ignoriert werden, weil sie nicht zu den Auserwählten gehören. Wie haben die Auserwählten ihren erhabenen Stand erreicht? Oft, aber nicht immer, durch den politischen Prozess … Aber das ist nicht Wissenschaft, das ist Religion, oder zumindest das Stereotyp von Religion, das die „Wissenschaftsgläubigen“ im Namen der Aufklärung bekämpfen. Was dabei herauskommt, ist ein Dogma und der Vorwurf der Ketzerei. In der echten Wissenschaft gibt es keine Auserwählten und keinen Mount Science.

Echte Wissenschaft ist ein rauer Prozess der Hypothesenbildung, der öffentlichen Prüfung, der versuchten Replikation, der Theoriebildung, des Dissenses und der Widerlegung, der Widerlegung (vielleicht), der Revision (vielleicht) und der Bestätigung (vielleicht). Es ist ein nicht endender Prozess, wie er offensichtlich sein muss … Die institutionelle Macht, Dinge durch Konsens für erledigt zu erklären, öffnet die Tür für alle Arten von Unfug, die den Geist der Wissenschaft verletzen und der Öffentlichkeit potenziell finanziell und anderweitig schaden.

Technocracy News fügte auch einen Kommentar zu Richmans Artikel hinzu, in dem es heißt: „Der Scientismus ist die Wurzel sowohl der Technokratie als auch des Transhumanismus, was darauf hindeutet, dass die Revolution, die gegen die Welt geführt wird, religiöser Natur ist.“

Ob der Krieg gegen die Menschheit wirklich religiös untermauert ist oder nicht, lässt sich diskutieren und interpretieren. Klar ist jedoch, dass sich die Wissenschaft von ihrer konventionellen Grundlage entfernt hat und sich zu etwas entwickelt hat, das dem religiösen Glauben sehr ähnlich ist. Mit anderen Worten, es ist ein Glaube, auch wenn es keine Beweise gibt oder wenn es gegenteilige Beweise gibt, und das ist ein sehr ernstes Problem.

Wissenschaftliches Gatekeeping als Priestertum

In „Against Scientific Gatekeeping“, veröffentlicht in der Mai-Ausgabe 2022 des Magazins Reason, argumentiert Dr. Jeffrey Singer, dass „Wissenschaft ein Beruf und kein Priesteramt sein sollte“. Doch genau das ist sie im Grunde geworden. Singer beginnt mit einem Rückblick auf die frühe Entdeckung von Hydroxychloroquin als Mittel zur Behandlung von COVID-19 und die anschließende Verteufelung aller, die den Off-Label-Einsatz dieses Mittels unterstützten.

Er geht dann auf die Intoleranz der wissenschaftlichen Priesterschaft gegenüber neuen Ideen ein, während gleichzeitig „Suchmaschinen und die Digitalisierung der wissenschaftlichen Literatur ihre Autorität als Wächter des Wissens für immer ausgehöhlt haben.“ Er schreibt:

Die meisten Menschen bevorzugen natürlich Experten, besonders wenn es um die Gesundheitsversorgung geht … Aber ein Problem entsteht, wenn einige dieser Experten einen übergroßen Einfluss auf die Meinungen anderer Experten ausüben und dadurch eine Orthodoxie etablieren, die von einer Priesterschaft durchgesetzt wird. Wenn jemand, ob Experte oder nicht, die Orthodoxie infrage stellt, begeht er Ketzerei. Das Ergebnis ist ein Gruppendenken, das den wissenschaftlichen Prozess untergräbt. Die COVID-19-Pandemie lieferte viele Beispiele. So akzeptierten die meisten Mediziner unkritisch die epidemiologischen Erklärungen von Ärzten, die der Regierung angehörten, aber keine Epidemiologen waren. Gleichzeitig taten sie Epidemiologen als „Randgruppen“ ab, wenn diese Spezialisten es wagten, die konventionellen Weisheiten infrage zu stellen …

Die Bevorzugung von Positionen, die von der Regierung unterstützt werden, hängt wahrscheinlich mit der Finanzierung zusammen … Präsident Dwight Eisenhower … warnte, dass „wir uns vor der … Gefahr hüten sollten, dass die öffentliche Politik selbst zum Gefangenen einer wissenschaftlich-technischen Elite werden könnte. Heute stehen wir vor beiden Problemen … Es ist leicht zu verstehen, warum die wissenschaftliche Priesterschaft die Demokratisierung von Meinungen im Gesundheitswesen als Bedrohung ihrer Autorität und ihres Einflusses ansieht. Als Antwort darauf schwenken medizinische Experten typischerweise die Fahne des Credentialismus: Wenn man keinen Doktortitel oder einen anderen relevanten höheren Abschluss hat, sollte man den Mund halten und tun, was einem gesagt wird.

Aber Zeugnisse sind nicht immer ein Beweis für Kompetenz, und wenn man sich auf sie verlässt, kann das dazu führen, dass wertvolle Erkenntnisse automatisch abgelehnt werden … Scott Atlas, ein ehemaliger Leiter der Neuroradiologie an der Stanford Medical School, hat Hunderte von medizinischen Forschungsarbeiten veröffentlicht und kritisch begutachtet. Er ist Mitglied des Nominierungsausschusses für den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Doch als Atlas sich zu COVID-19 äußerte, wurde er von der Priesterschaft und ihrem journalistischen Gefolge verspottet, weil er „kein Experte für Infektionskrankheiten“ sei – als ob eine 30-jährige Karriere in der akademischen Medizin nicht genug Hintergrundwissen biete, um Daten zur öffentlichen Gesundheit zu verstehen und zu analysieren. Und warum? Weil dieser Arzt die Frechheit besaß, dem Establishment des öffentlichen Gesundheitswesens zu widersprechen.

Die Notwendigkeit, dogmatisches Denken zu überdenken

Singer geht auf mehrere andere Beispiele für anerkannte Experten ein, die während der COVID-Jahre von der medizinischen Priesterschaft vor den sprichwörtlichen Karren gespannt wurden, und hebt Fälle hervor, in denen wir heute ziemlich schlüssig beweisen können, dass die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens falsche Entscheidungen getroffen haben.

Mehrere Studien sind zu dem Schluss gekommen, dass die Abriegelungsmaßnahmen keine positiven Auswirkungen auf die Infektionsraten und die COVID-Todesfälle hatten, während sie junge und arme Menschen unverhältnismäßig stark belasteten. Dennoch hat niemand öffentlich zugegeben, dass diese Strategie unklug war und dauerhaft aufgegeben und nicht wiederholt werden sollte.

Viele Studien haben auch gezeigt, dass die natürliche Immunität besser ist als die COVID-Impfung, und dennoch wurde an der offiziellen Empfehlung, alle Menschen zu impfen, egal ob sie sich von COVID erholt haben oder nicht, nichts geändert.

Genauso wie die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens eine ‚Null-COVID‘-Strategie aufgeben und akzeptieren müssen, dass das Virus endemisch sein wird, muss sich die Priesterschaft der Wissenschaft an eine Welt anpassen, in der Spezialwissen demokratisiert wurde“, schreibt Singer. Damit die Wissenschaft vorankommt, müssen die Wissenschaftler eine Annäherung mit den Unbelehrbaren erreichen. Sie dürfen Hypothesen oder Beobachtungen von Laien nicht einfach so abtun. Sie müssen gegen den verständlichen Wunsch ankämpfen, jede Hypothese zu vermeiden, die die Gesundheitsbürokraten verärgern könnte, die Milliarden von Forschungsgeldern kontrollieren.

Es ist immer sinnvoll, lang gehegte Prämissen und Dogmen zu hinterfragen und neu zu bewerten. Menschen außerhalb eines Fachgebiets können wertvolle Perspektiven bieten, die von denen innerhalb des Fachgebiets übersehen werden können.

Die Bemühungen, Ärzten einen Maulkorb zu verpassen, gehen weiter

So wie es im Moment aussieht, scheinen die Wächter der wissenschaftlichen Priesterschaft nicht die Absicht zu haben, ihre Türen für Außenseiter und unabhängige Denker zu öffnen.

Wenn überhaupt, versuchen sie, ihre Kontrolle über die Informationen, die wir sehen und weitergeben dürfen, massiv zu verstärken. Das geht sogar so weit, dass sie die Einrichtung privater medizinischer Zertifizierungsstellen vorschlagen, um die Weitergabe medizinischer Meinungen durch Ärzte im Internet und anderswo zu kontrollieren. In einem Substack-Artikel vom 31. Mai 2022 schreibt der unabhängige Medizinjournalist Paul Thacker:

Das ist natürlich lächerlich. Wir haben genügend Beweise dafür, dass Ärztekammern nicht in der Lage sind, das Verhalten von Ärzten zu regulieren, wenn man sich die Geschichte der Arzneimittelskandale in Amerika ansieht, von denen keiner ohne die Komplizenschaft korrupter Ärzte hätte stattfinden können – von denen nur wenige, wenn überhaupt, später von ihrem eigenen Berufsstand sanktioniert wurden. Hat irgendjemand bemerkt, dass eine Ärztekammer gegen Dr. Ralph Snyderman von der Duke University vorgegangen ist, weil er den Sacklers bei ihrem Opioid-Schema geholfen und die Desinformation verbreitet hat, dass diese hochgradig süchtig machenden Medikamente NICHT … hochgradig süchtig machen?

Nein, natürlich nicht. Snyderman hat die Duke University zur drittangesehensten medizinischen Fakultät der USA aufgebaut. Trotz der Verbreitung von Desinformationen über Opioide, die Zehntausende von Amerikanern getötet haben, ist er offensichtlich ein großartiger Arzt … Seltsamerweise ist Dr. Peter Hotez von der Baylor University einer der produktivsten Tweeter zu COVID-19-Impfstoffen. Und obwohl Hotez Desinformationen über Impfstoffe verbreitet hat – in einem Fall behauptete er, dass die Impfpflicht nie zustande kommen würde und nur eine Hundepfeife von Anti-Impf-Gruppen sei -, sollten Sie nicht erwarten, dass eine staatliche Ärztekammer gegen ihn vorgehen wird.

Tatsache ist, dass die Ärzteschaft während der Pandemie zu Befürwortern von Impfstoffen geworden ist, nicht zu Skeptikern. Wenn also ein paar Ärzte einen Aufsatz im NEJM schreiben, in dem sie sagen, dass wir uns mit der Fehlinformation über COVID-19-Impfstoffe auseinandersetzen müssen, dann weiß man automatisch, dass sie nicht jemanden wie Hotez meinen, der zwar Fehlinformationen über Impfstoffe getwittert hat, der aber auch religiös für COVID-19-Impfstoffe geworben hat.

Thacker fährt fort, die Geschichte von Dr. Edward Michna zu beschreiben, der einen großen Teil seiner Karriere damit verbracht hat, die Verwendung von Opioiden für verschiedene Arzneimittelhersteller zu fördern und zu verteidigen. Er hat auch mehrere Schmerzstudien mit Opioiden durchgeführt, und obwohl er viele Zehntausende von Dollar von Opioidherstellern erhalten hat, hat er diese konkurrierenden Interessen nicht offengelegt.

In den kommenden Monaten werden Dokumente veröffentlicht werden, die weiter erklären, was die Opioidhersteller getan haben. Aber nichts … NICHTS wird Dr. Edward Michna passieren, weil er diese Firmen verteidigt hat“, schreibt Thacker. „Deshalb sollte niemand … der Idee glauben, dass Ärzte Ärzte regulieren können. Ärzte hatten ewig Zeit, dies zu tun, und sie scheitern ständig.“

Ohne freien Diskurs stirbt die Wissenschaft

Die Moral all dieser Geschichten scheint zu sein, dass ohne freien Diskurs die Wissenschaft nicht gedeihen kann und es schwieriger wird, Unwahrheiten auszumerzen. Freie Meinungsäußerung ist eine Voraussetzung für jedes gut funktionierende System, ob es sich nun um Politik, Medizin, Wissenschaft oder etwas anderes handelt.

Man könnte argumentieren, dass der dogmatische Glaube an einen nicht existierenden wissenschaftlichen Konsens der Grund dafür ist, warum wir heute da sind, wo wir sind. Die Pförtner der wissenschaftlichen Priesterschaft haben bereits zugelassen, dass die Wissenschaft bis zu einem Punkt korrumpiert wurde, an dem sie kaum noch erkennbar ist. Die Antwort lautet also nicht: mehr vom Gleichen, sondern weniger.

Der Gedanke, dass eine Gruppe von Menschen, und sei sie noch so wohlwollend, die alleinigen Schiedsrichter der „Wahrheit“ sein können, ist von vornherein irrational, denn wer von uns kann schon behaupten, alles zu wissen, was es zu wissen gibt? Individuelle Voreingenommenheiten schleichen sich immer ein, und je größer der Einfluss einer solchen Gruppe ist, desto tief verwurzelter und dogmatischer werden diese Voreingenommenheiten, bis das System bis ins Mark korrumpiert ist.

Man könnte argumentieren, dass der dogmatische Glaube an einen nicht existierenden wissenschaftlichen Konsens der Grund dafür ist, warum wir heute da sind, wo wir sind. Die Pförtner der wissenschaftlichen Priesterschaft haben bereits zugelassen, dass die Wissenschaft bis zu dem Punkt korrumpiert wurde, an dem sie kaum noch erkennbar ist. Die Antwort lautet also nicht: mehr vom Gleichen, sondern weniger. Wir brauchen weniger Zensur und mehr Offenheit beim Austausch von Standpunkten, Meinungen und Interpretationen.

Und wenn es darum geht, medizinische Gremien einzurichten, um die von Ärzten verbreiteten medizinischen „Fehlinformationen“ zu überwachen, wissen wir bereits, wie das funktionieren würde. Thacker erwähnt dies zwar nicht, aber viele Ärzte wurden von verschiedenen Berufsverbänden, einschließlich staatlicher Ärztekammern, ins Visier genommen, weil sie sich öffentlich gegen COVID-Maßnahmen wie Masken- und COVID-Impfvorschriften ausgesprochen haben. Ich habe dies in „Medical Boards Hunting Down Doctors Over Mask Mandates“ diskutiert.

Umgestaltung des Gesundheitssystems

In seinem Buch „Curable: How an Unlikely Group of Radical Innovators Is Trying to Transform Our Health Care System“ geht Travis Christofferson auf Fragen wie: „Was ist mit der amerikanischen Gesundheitsversorgung geschehen?“ und „Was sind die grundlegenden Störungen oder Korruptionen im System?“

Sein Buch basiert in gewisser Weise auf der Theorie, die in Michael Lewis‘ Buch und anschließendem Film „Moneyball“ vertreten wird. Darin wird beschrieben, wie man Statistiken nutzen kann, um ein fehlerhaftes System massiv zu verbessern.

„Moneyball“ hat gezeigt, dass es in einem einfachen Baseballspiel massive Ineffizienzen geben kann, und dass man die Leistung eines Teams massiv steigern kann, wenn man die menschliche Voreingenommenheit ausschaltet und einfach Statistiken anwendet, um herauszufinden, was unterbewertet ist.

Als ich Christofferson zu seinem Buch befragte, nannte er mehrere Beispiele dafür, wie Statistiken und die Beseitigung menschlicher Voreingenommenheit auf die gleiche Weise genutzt werden können, um Ineffizienzen im medizinischen System zu verbessern. Für das Diabetiker-Medikament Metformin gibt es beispielsweise „riesige Datenbestände“, die darauf hindeuten, dass es gegen eine Vielzahl chronischer Krankheiten, einschließlich Krebs, nützlich sein kann, und es ist äußerst erschwinglich.

Der Grund dafür, dass es nur selten für andere Indikationen verschrieben wird, ist die finanzielle Motivation, aus teureren Behandlungen Kapital zu schlagen, selbst wenn sie nicht gut funktionieren. Durch die Konzentration auf unterbewertete Behandlungen und kostengünstige Prävention könnten die Gesundheitskosten deutlich gesenkt und gleichzeitig die Ergebnisse für die Patienten verbessert werden.

Ein weiteres Beispiel stammt von Geisinger Health in Pennsylvania. Durch die Einführung einer Fresh Food Farmacy für Typ-2-Diabetiker konnte Geisinger Health seine jährlichen Ausgaben und Kosten für Typ-2-Diabetiker um satte 80 % senken. Patienten mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes erhalten ein Rezept für frische, vollwertige Lebensmittel und dürfen zwei kostenlose Mahlzeiten pro Tag aus der Farmacy beziehen, zusammen mit einer intensiven Betreuung und Schulung.

Ein drittes Beispiel ist Intermountain Health. Das Unternehmen zahlt seinen Ärzten nicht nur ein Festgehalt und Boni auf der Grundlage der Gesundheitsergebnisse der Patienten, sondern bewertet auch die Unterschiede zwischen den Behandlungen, um festzustellen, welche am besten wirkt.

Beispielsweise erhalten Patienten vor einer Operation immer Antibiotika, aber es wurde nie festgestellt, wann der optimale Zeitpunkt für die Verabreichung der Medikamente ist. Intermountain verglich die medizinischen Aufzeichnungen und fand heraus, dass der optimale Zeitpunkt zwei Stunden vor der Operation liegt, wodurch die Infektionsrate in der Chirurgie um mehr als die Hälfte gesenkt werden konnte.

Voreingenommenheit korrumpiert und Korruption ist von Natur aus zerstörerisch

Dies sind alles Beispiele dafür, wie wir die Medizin effektiv und effizient voranbringen können. Indem Debatten und Diskussionen zum Schweigen gebracht werden und Daten und Statistiken ignoriert werden, was in der COVID-Ära zur Norm geworden ist, steuert das herkömmliche Gesundheitssystem auf den Zusammenbruch zu.

Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Krankenhäuser in den letzten zwei Jahren das Vertrauen der Patienten völlig zerstört haben, indem sie COVID-19-Patienten mit den gefährlichsten verfügbaren Behandlungen misshandelt und regelrecht getötet haben. Anstatt mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, sind die meisten Ärzte blindlings den finanzgetriebenen und politisch voreingenommenen Protokollen gefolgt, die von der herrschenden „Priesterschaft“ vorgegeben wurden, und die Ergebnisse waren schlichtweg katastrophal.

Apropos katastrophal: Kalifornien hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, der Ärzten die Approbation entziehen soll, wenn sie medizinische Ansichten vertreten, die der Staat nicht teilt. Aus einem solchen Plan kann absolut nichts Gutes erwachsen. Ich habe dies in „Bill Seeks to Muzzle Doctors Who Tell the Truth About COVID“ erörtert.

Dieser Gesetzentwurf, AB-2098, wurde am 26. Mai 2022 vom Repräsentantenhaus mit 53 zu 20 Stimmen verabschiedet und liegt derzeit dem Senat vor. Wenn dieses Gesetz in Kalifornien verabschiedet wird, werden wahrscheinlich auch in anderen Bundesstaaten ähnliche oder identische Gesetzentwürfe eingebracht.

Wenn Ihr Vertrauen in die Ärzte bereits geschwunden ist, wird die Umsetzung eines solchen Gesetzes das verbliebene Vertrauen mit Sicherheit in Luft auflösen, da Sie, egal zu welchem Arzt Sie gehen, nur noch ein staatlich gefördertes Gutachten erhalten werden. Und was passiert dann? Wie sollen wir uns um unsere Gesundheit kümmern, wenn unsere Ärzte gesetzlich daran gehindert werden, uns ihren besten Rat zu geben? Das ist eine so radikale Abkehr von der Vernunft und der guten Praxis, dass es schwer ist, sich vorzustellen, wie die Medizin dann aussehen wird.

Die Antwort wird meiner Meinung nach darin bestehen, dass gute, fürsorgliche Mediziner beginnen, parallele Gesundheitssysteme aufzubauen, wie sie in Christoffersons Buch „Curable“ beschrieben werden. Vielleicht müssen wir auch mehr Verantwortung für die Lösung unserer eigenen Gesundheitsprobleme übernehmen. „Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit“ ist mein Motto und Slogan, seit ich mit dieser Website begonnen habe, aber es ist jetzt wichtiger denn je.

In den vergangenen Jahren bestand eines der größten Risiken für Patienten darin, dass der Arzt nicht über das nötige Ernährungswissen verfügte. In Zukunft könnte das größte Risiko darin bestehen, dass Ärzte Sie regelrecht anlügen und Sie sogar in einen mehr oder weniger sicheren Tod schicken, nur um in der Praxis zu bleiben. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber um das zu verhindern, müssen wir uns gegen diese Art von verräterischen Machenschaften wehren, wo und wann immer sie auftauchen.

