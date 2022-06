US-Daten zeigen 182 neu Todesfälle durch den Covid-Impfstoff und 1700 Impfschäden innerhalb einer Woche

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. Juni 2022 insgesamt 1.295.329 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg um 7.734 unerwünschte Ereignisse gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassen insgesamt 28.714 Berichte über Todesfälle – ein Anstieg um 182 gegenüber der Vorwoche – und 236.767 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1.726 gegenüber der Vorwoche.

Von den 28.714 gemeldeten Todesfällen werden 18.638 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 7.524 Fälle dem Medikament Moderna und 2.483 Fälle Johnson & Johnson (J&J).

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. Juni 2022 829.329 unerwünschte Ereignisse, darunter 13.225 Todesfälle und 83.801 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes und nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführtes Ereignis beschreibt, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den 13.225 Todesfällen in den USA, die bis zum 3. Juni gemeldet wurden, traten 16 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 20 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 3. Juni 588 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 347 Millionen Dosen von Pfizer, 222 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 3. Juni 2022 für 6 Monate bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

1.658 unerwünschte Ereignisse, darunter 63 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 3 gemeldete Todesfälle.

4 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

13 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 3. Juni 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

11.133 unerwünschte Ereignisse, darunter 292 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.

22 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

Dem Defender ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass Berichte über Myokarditis und Perikarditis in dieser Altersgruppe von der CDC aus dem VAERS-System entfernt wurden. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben.

43 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 3. Juni 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

32.026 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.834 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle.

62 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 97 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

655 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 643 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

166 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden. VAERS meldete letzte Woche 167 Fälle von Blutgerinnungsstörungen in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 3. Juni 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

53 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 3. Juni meldeten 5.574 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1.743 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.615 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

884 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.290 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.725 Berichte über Myokardinfarkte.

14.079 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 6.291 Berichte Pfizer zugeschrieben, 5.048 Berichte Moderna und 2.701 Berichte J&J.

4.223 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.589 Fälle Pfizer, 1.434 Fälle Moderna und 186 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

10 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wobei 4 Fälle Pfizer, 5 Fälle Moderna und 1 Fall J&J zugeschrieben werden.

Die US-Regierung stellt 10 Milliarden Dollar für weitere COVID-Impfstoffe zur Verfügung

Wie die Associated Press (AP) berichtet, hat die Regierung Biden in dieser Woche angekündigt, mehr als 10 Milliarden Dollar an COVID-19-Test- und Hilfsgeldern umzuleiten, um mehr COVID-19-Impfstoffe und -Behandlungen zu kaufen.

Das Geld wurde von Plänen zum Kauf von COVID-19-Tests und persönlicher Schutzausrüstung abgezweigt, berichtete NBC, sowie von Mitteln für die Forschung und Entwicklung neuer COVID-19-Impfstoffe, so AP.

Die umgewidmeten Mittel werden für die Aushandlung von Verträgen mit Impfstoffherstellern verwendet, um neue Dosen für den Herbst herzustellen, darunter auch Impfstoffe der „nächsten Generation“, die Pharmaunternehmen für neue COVID-19-Varianten entwickeln.

Etwa 5 Milliarden Dollar werden für den Kauf neuer COVID-19-Impfdosen für eine Herbst-Immunisierungskampagne verwendet, und 4,9 Milliarden Dollar werden für die Beschaffung von etwa 10 Millionen verbleibenden Kursen der antiviralen COVID-19-Pille Paxlovid von Pfizer verwendet, sagte ein Beamter des Weißen Hauses, der nicht namentlich genannt werden wollte, gegenüber Bloomberg.

Der Schritt der Regierung, Mittel für den Kauf weiterer COVID-19-Impfdosen umzuleiten, kommt nur wenige Tage, nachdem das Center for Disease Control (CDC) Daten mit NBC News geteilt hat, die zeigen, dass die USA von Dezember 2020 bis Mitte Mai 2022 82,1 Millionen COVID-19-Impfstoffe verschwendet haben.

Studien legen Zusammenhang zwischen tödlicher Hirnerkrankung und COVID-Impfstoffen nahe

In einer im Mai veröffentlichten französischen Vorabveröffentlichung über die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) und die COVID-19-Impfung wurde eine neue Form der sporadischen CJD festgestellt, die innerhalb weniger Tage nach der ersten oder zweiten Dosis der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer oder Moderna auftrat.

CJD ist eine degenerative Erkrankung des Gehirns, die zu Demenz und schließlich zum Tod führt.

Die Forscher glauben, dass die Prionenregion des Spike-Proteins der ursprünglichen Wuhan-COVID-19-Variante in mRNA-Impfstoffe und Adenovirus-Vektor-Impfstoffe aufgenommen wurde – die Hunderten von Millionen Menschen verabreicht wurden – und dass sie eine neue Art von schnell fortschreitender sporadischer CJK verursachen kann.

Die Forscher analysierten 26 Fälle von CJK und stellten fest, dass die ersten Symptome im Durchschnitt 11,38 Tage nach der Injektion eines COVID-19-Impfstoffs auftraten.

Von den 26 Fällen waren 20 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie bereits verstorben, sechs lebten noch. „Die 20 Todesfälle traten nur 4,76 Monate nach der Injektion auf. Bei 8 von ihnen kam es zu einem plötzlichen Tod (2,5 Monate)“, schreiben die Forscher.

Bidens Regierung stellt 10 Millionen Dosen COVID-Impfstoff für Kinder unter 5 Jahren sicher

Die Regierung Biden erklärte am Donnerstag, sie habe 10 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 für Kinder unter 5 Jahren für die Bundesstaaten und das Gesundheitspersonal bereitgestellt.

Das Weiße Haus stellte seinen „Operationsplan“ für die Impfung der jüngsten Altersgruppe vor – eine Woche, bevor die Berater der US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) zusammentreffen, um zu entscheiden, ob sie eine Notfallzulassung für die pädiatrischen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna für Babys im Alter von bis zu sechs Monaten erteilen.

Kinder unter 5 Jahren könnten die Impfstoffe bereits in der Woche des 20. Juni erhalten, wobei das Programm im Laufe der Zeit ausgeweitet wird, wenn mehr Dosen geliefert werden und mehr Termine verfügbar sind“, so das Weiße Haus.

Der Vorsitzende von Children’s Health Defense (CHD) und Chefsyndikus Robert F. Kennedy, Jr. rief Eltern und Ärzte dazu auf, „jetzt mehr denn je“ in die Bresche zu springen, um unsere Babys vor unserer Regierung zu schützen.

Kennedy sagte, bei den COVID-19-Gegenmaßnahmen, einschließlich der Impfstoffe, sei es „nie um Wissenschaft oder öffentliche Gesundheit gegangen“, und fügte hinzu: „Jetzt haben sie sich vom gesunden Menschenverstand entfernt und sind zu nackter Grausamkeit und Barbarei übergegangen.“

Schwere COVID-19-Erkrankungen bei nicht geimpften Personen „selten

Eine Untersuchung von 300.000 Menschen, die nicht gegen COVID-19 geimpft wurden, ergab, dass die Ungeimpften keine unverhältnismäßige Belastung für die Gesundheitssysteme darstellen – tatsächlich waren die Raten von Krankenhausaufenthalten und schweren COVID-19-Erkrankungen bei ihnen sehr niedrig.

Die Erhebung wurde vom internationalen Projekt Control Group – auch bekannt als Impf Control Group – durchgeführt.

Die Erhebungsdaten bieten wichtige Erkenntnisse, darunter:

Bei den nicht geimpften Teilnehmern der „Kontrollgruppe“ waren die Krankenhausaufenthaltsraten und die Raten schwerer COVID-19-Erkrankungen sehr niedrig.

Sie verlassen sich eher auf die Selbstbehandlung und verwenden natürliche Produkte wie Vitamin D, Vitamin C, Zink und Quercetin.

Viele haben Ivermectin und Hydroxychloroquin verwendet.

Bei Frauen traten Menstruations- und Blutungsstörungen auf, obwohl sie nicht geimpft waren, was möglicherweise auf die Exposition gegenüber Spike-Proteinen und deren Ausscheidung zurückzuführen ist.

Ihre psychische Belastung war beträchtlich, möglicherweise verschlimmert durch die Stigmatisierung durch die „geimpfte“ Mehrheitsgesellschaft.

Sie wurden aufgrund ihrer Entscheidung, von ihrem Recht auf informierte Zustimmung Gebrauch zu machen und die Verabreichung von „genetischen Impfstoffen“ abzulehnen, stark diskriminiert.

Kanadische Regierung bewilligt Entschädigungsantrag eines Impfstoffgeschädigten

Ein kanadischer Mann erfuhr letzten Monat, dass die Regierung seinem Antrag auf Entschädigung für eine COVID-19-Impfstoffverletzung stattgegeben hat.

Ross Wightman, ein 40-jähriger Ehemann und zweifacher Familienvater, sagte, es habe Jahre gedauert, bis die Regierung seinen Antrag genehmigt habe. Bei Wightman wurde das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) diagnostiziert, eine seltene Erkrankung des Nervensystems, die zu einer teilweisen Lähmung führte, kurz nachdem er im April 2021 seine erste und einzige Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs COVID-19 erhalten hatte.

Wightman hat den genauen Betrag der Auszahlung nicht bekannt gegeben. Er sagte jedoch, dass er sich nicht für die maximale Auszahlung des Programms von 284.000 Dollar qualifiziert habe. Er sagte, er wolle gegen den Auszahlungsbetrag bei der medizinischen Prüfungskommission des Programms Einspruch einlegen, die seiner Meinung nach nicht alle seine Symptome berücksichtigte.

In Kanada wurden offiziell 46.149 unerwünschte Reaktionen auf COVID-19-Impfstoffe gemeldet, aber nur eine Handvoll Antragsteller hat eine Entschädigung erhalten.