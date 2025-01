Todd Hayen

Diesen Satz „Warum sollte ich mir Sorgen machen? Ich habe nichts zu verbergen“ öfter gehört, als mir lieb ist. Das ist eine klare Unschuldserklärung, die davon ausgeht, dass man nur dann Konsequenzen zu befürchten hat, wenn man ein Verbrechen begangen hat.

Aber was ist ein Verbrechen? Und woher kommt dieses seltsame Missverständnis, dass die Obrigkeit sich noch nie um „Gesetze“ und ähnlichen Unsinn gekümmert hat, bevor sie gegen jemanden vorgeht?

Natürlich glauben die Leute, die sagen, sie hätten „nichts zu verbergen“, nicht eine Sekunde lang, dass die Behörden sie illegal, aus einer Laune heraus oder aus niederträchtigen Gründen verfolgen würden. Wer so etwas glaubt, ist ein paranoider Verschwörungstheoretiker und überreagiert. „Du hast zu viele Agentenfilme gesehen“, könnte man sagen – Filme über Ostdeutschland oder die Sowjetunion während des Kalten Krieges. Nur diese unterdrückerischen Regierungen würden so etwas tun, und hier in der „freien Welt“ seien wir vor solchem Unfug gefeit. Wir haben diese Art von „Mantel und Degen“-Scheiße hinter uns“, werden Sie vielleicht sagen.

In der Tat bezweifle ich, dass sie glauben, dass so etwas im 21. Jahrhundert noch auf der Welt vorkommt (Behörden, die Menschen zusammentreiben, um sie zu verfolgen, ohne dass sie gegen ein Gesetz verstoßen haben). Vielleicht in Nordkorea oder in bestimmten Teilen des Nahen Ostens, mit Terroristen und so weiter, aber nirgendwo in der zivilisierten Welt. Das nenne ich naiv.

Aber ist das nicht der Name des Spiels in diesen Tagen? Naivität. Oder Verleugnung. Oder Dummheit. Oder Mangel an gesundem Menschenverstand.

Für mich, und ich wage zu behaupten, für die meisten von Ihnen, die diese Zeilen lesen, braucht es nicht viel, um zu erkennen, wie dumm diese Denkweise ist – und wie unvollständig. Man muss nicht glauben, dass jeder Schritt, den man macht, kontrolliert wird und einen in Gefahr bringt, um zumindest zu erkennen und zu verstehen, dass je mehr wir uns der Kontrolle aussetzen, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas schief geht und man uns über den Tisch zieht. Und wir nähern uns rasant der Zeit, in der jeder Schritt, den wir tun, überprüft, bewertet, aufgezeichnet, beurteilt und „gegen“ uns verwendet wird. Egal, ob wir „etwas zu verbergen haben“ oder nicht.

Ich setze „gegen“ in Anführungszeichen, weil die Zeiten vorbei sind, in denen man ein offensichtliches Gesetz oder eine Regel brechen musste, um etwas zu tun. Das „Dagegen“ kann subtiler sein, als eine harte Strafe zu bekommen, von Polizeischlägern verprügelt oder ins Gefängnis geworfen zu werden. Das „Dagegen“ kann einfacher sein als diese extremen Handlungen, es kann bedeuten, dass man von den sozialen Medien oder dem Internet ausgeschlossen wird, dass die E-Mail nicht mehr funktioniert, dass man sich nicht weiter als 16 km von seinem Zuhause entfernen darf, dass man für einen Kredit nicht „zugelassen“ wird oder man nicht in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen darf.

Und so weiter.

Ich sage nicht, dass es keine körperlichen Schläge (oder Zwangsimpfungen) oder Inhaftierungen geben wird. Das wird in Zukunft wahrscheinlich häufiger der Fall sein, aber es wird nicht damit anfangen.

Die Menschen haben vielleicht keine kriminellen Taten zu verbergen, wie das Sprichwort sagt, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht beobachtet, manipuliert und kontrolliert werden. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, kriminelle Handlungen zu vermeiden, von denen man glaubt, dass man sie nicht begangen hat – zu den kriminellen Handlungen gehört jetzt auch, Geld für eine „Sache“ zu spenden, an die man vielleicht glaubt, die aber im Widerspruch zum Mainstream-Narrativ steht. Wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, wurden meine Bankkonten eingefroren, nachdem ich während des Trucker-Konvois in Kanada 150 Dollar an die Trucker gespendet hatte. Eine vollkommen unschuldige Tat. Mir kam nicht der Gedanke, dass ich ein „Krimineller“ sei, als ich das tat, und doch wurde ich wie einer behandelt.

Mitglieder meiner Familie unterstützten das Vorgehen der Regierung. Sie sagten mir, ich solle keine kriminelle „Sache“ unterstützen (die Trucker „übernehmen Ottawa“). Und wenn ich mich anständig verhalten (und nicht protestiert) hätte, wäre ich nicht „bestraft“ worden.

Wirklich?

Ich bin ein Kind der 60er Jahre, auch aus den USA, und Protest oder zumindest die Unterstützung von Protest gegen die Regierung war eine natürliche Art zu leben. Wenn jemand dafür bestraft wird, dass er seine Meinung legal und friedlich äußert, auch wenn sie gegen die Regierung gerichtet ist, dann sind wir in einem totalitären Regime angekommen.

Aber die Schafe sehen das anders. Sie halten sich aus Schwierigkeiten heraus, egal was passiert. Sie glauben, dass jeder, der im Lärm der Korruption der Regierung seine Stimme erhebt, Unrecht tut und zu Recht bestraft werden sollte. Sie schreien: „Ich habe nichts zu verbergen, ich würde so etwas nie tun“.

Whitney Webb nennt dies in ihrer wunderbaren zweibändigen Abhandlung über die amerikanische Korruption „Eine Nation unter Blackmail“ „passiven Gehorsam“. Stetig interpretieren die Menschen das, was „zu viel“ ist, als bloßes Reden, als bloße Zustimmung zu einer gegensätzlichen Idee, als bloße Äußerung dessen, was sie für richtig halten. „Unter dem Radar bleiben“, sagen sie, während sie ihren Milchkaffee im örtlichen Starbucks schlürfen, „ich will keinen Ärger bereiten“.

Ja, früher musste man schon ein richtiges Verbrechen begehen, bevor die Behörden auf einen zukamen. Es war auch nicht so einfach, Leute zu finden, die ein Verbrechen begangen hatten. Es benötigte Ermittlungen, Arbeitskraft, Zeit und Energie. Das war teuer. Selbst jemanden wegen zu schnellen Fahrens zu verwarnen, war nicht so einfach wie heute. Motorradpolizisten saßen hinter Werbetafeln auf den Autobahnen, die für Raser bekannt waren. Damals gab es noch keine Radargeräte, keine Verkehrskameras mit hoch entwickelter Technik, die Verkehrssünder ertappen und sogar Strafzettel ausstellen konnten – alles automatisch und ohne menschliches Zutun.

Schauen Sie sich die heutige Kriegsführung an – Drohnen werden entwickelt, um die lokale Kriminalität zu überwachen, und bald werden Drohnen und Roboter eingesetzt werden, um mutmaßliche Gesetzesbrecher, Straftäter und unschuldige Bürger zu verhaften und sogar zu bestrafen.

Unschuldig? Nun, wenn Sie sicherstellen, dass Sie unter dem Radar bleiben und NICHTS tun, was als Gesetzesverstoß interpretiert werden könnte, dann haben Sie vor der schwebenden Drohne, dem umherstreifenden Robo-Hundeführer oder der Webcam auf Ihrem Laptop oder iPhone nichts zu verbergen.

Man kann sich nirgendwo mehr verstecken, und bald wird es unmöglich sein, zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist – am besten, man tut gar nichts mehr. Trinken Sie Ihren Milchkaffee, spielen Sie Ihre Videospiele, schauen Sie sich TikTok-Videos an, rauchen Sie Ihr Gras (jetzt, wo es legal ist) und leben Sie Ihr langweiliges Leben in der Schublade. Nicht am Busch rütteln, das erregt nur unerwünschte Aufmerksamkeit.

Aber das wird nicht reichen. Es geht nicht darum, Gesetzesbrecher zu bestrafen, um die Gesellschaft „sicher“ zu machen (auch wenn uns das immer wieder gesagt wird). Das Spiel heißt Kontrolle. Und Kontrolle wird durch permanente Angst erreicht. Es braucht nichts, um unter die Fuchtel der Behörden zu geraten. Es wird keine Zeit, kein Geld und nicht einmal menschliche Kontrolle benötigen, um Menschen zu identifizieren, wenn all dies erst einmal eingeführt ist (digitale IDs, CBDC, Überwachung überall, Bio-ID usw. usw.).

Strafen (in Form eingeschränkter Freiheiten, manchmal körperlicher Schmerzen usw.) werden automatisch gegen fast jeden für fast alles verhängt. Und wir werden in der Regel nicht einmal wissen, warum. Es wird unmöglich sein, etwas zu verbergen, und alles wird einen in Schwierigkeiten bringen.