Normalisierung und der daraus resultierende Tod von „allem, was ist“

Todd Hayen

Das, was die Menschen in einer sich ständig verändernden Welt überleben lässt, wird sie letztlich zerstören.

Normalisierung.

Normalisierung und die damit einhergehende Fähigkeit, mit den Schlägen umzugehen – widerstandsfähig, biegsam, tolerant und akzeptierend zu sein – ist in diesen turbulenten Zeiten unser größter Feind. Die ursprüngliche Absicht, alle Herausforderungen zu überstehen, war eine geniale Eigenschaft, die unser Schöpfer uns eingepflanzt hat. Es ist eine positive Eigenschaft, wenn wir bestimmte Regeln befolgen und nicht glauben, dass alles, was uns in die Quere kommt und harmlos zu sein scheint, unausgesprochen wohlwollend und positiv ist. (Dinge, die ganz offensichtlich schlecht sind, lassen sich nur schwer normalisieren.)

Mit anderen Worten: Wir müssen uns weigern zu glauben, dass das Böse hinter fast jeder Ecke lauert, mit der schlangenartigen Absicht, uns zu täuschen und damit zu vernichten. Eine weitere Regel, die wir neu erlernen müssen, besteht darin, kritisch zu denken und bereit zu sein, den Teufel hinter bestimmten Darstellungen zu erkennen, anstatt jeden Apfel, der uns angeboten wird, mit Genuss und Hingabe zu essen.

Glaube ich an Satan? Sicher, warum nicht? Früher habe ich das nicht geglaubt, aber jetzt scheint die Existenz von Beelzebub selbst allem, was vor sich geht, mehr Sinn zu geben. Selbst wenn Satan nur ein Symbol für „Menschen, die vom Weg abgekommen sind“ ist, so ist er doch etwas, dessen wir uns bewusst sein und das wir erkennen müssen.

Wie ich gerade sagte, war es früher ganz natürlich, die Seltsamkeiten des Lebens zu normalisieren. Wir haben uns einfach an Dinge gewöhnt – manchmal sogar an schlechte Dinge. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Hunger haben, dass wir arm sind, dass wir nicht dasselbe haben, was der König hatte. Wir gewöhnten uns an Flöhe, Ungeziefer in der Küche, Masern, Pocken und andere gesundheitliche Merkwürdigkeiten. Wir haben uns daran gewöhnt, dass überall um uns herum Kriege geführt werden und so weiter.

Im Laufe der Zeit gewöhnten sich diejenigen von uns, die in den vermögenderen Ländern lebten, daran, dass sie nicht hungern mussten, und sie gewöhnten sich an sauberes Wasser und warme Häuser, ohne den halben Tag mit Holzhacken verbringen zu müssen. All diese Annehmlichkeiten wurden für uns zur Normalität. Und das war größtenteils eine gute Sache.

Die Normalisierung war ein natürlicher Teil unserer Erfahrung. Es war normal, genug zu essen auf dem Tisch zu haben, es war normal, ein gebrochenes Bein vom Arzt richten zu lassen, damit wir nicht für den Rest unseres Lebens verkrüppelt waren. Viele dieser Dinge mögen das Leben angenehmer gemacht haben, sodass wir uns auf wichtigere Dinge konzentrieren konnten, aber heute hat uns die Normalisierung, Dinge zu erwerben oder zu erreichen, für die wir früher sehr hart arbeiten mussten, weich gemacht.

Oft kommt es zu einem Weltereignis, das die Welt ein wenig zurückwirft. Unter anderem die Weltkriege und so. Dann wurden Zucker, Kaffee, Benzin und eine ganze Reihe anderer Dinge rationiert, damit sie uns nicht ausgehen. Daran haben wir uns auch gewöhnt. Die Normalisierung des Mangels und des Verlustes. Es machte alles ein bisschen Sinn, sich von solchen Dingen zu erholen.

Ich bezweifle nicht, dass die Agenda auch damals schon in viele Dinge verwickelt war, aber ich glaube nicht, dass sie so offensichtlich war wie heute. Und unabhängig davon, ob die Agenda eine Rolle spielte oder nicht, glaube ich, dass viele dieser Dinge, die in unserem Alltag normal geworden sind, das Ergebnis einer natürlichen, organischen Entwicklung sind. Im Haus auf einen warmen, weißen Porzellansitz zu scheißen, anstatt in die Kälte zu gehen und sich auf eine eiskalte Holzplatte mit einem Loch darin zu setzen, wurde auf natürliche Weise normalisiert. Ich glaube nicht, dass die Tagesordnung viel damit zu tun hatte.

Aber jetzt ist es ganz anders. Die meisten schlechten Dinge, zumindest die wirklich schlechten, sind von der Agenda normalisiert worden. In der Tat ist die Normalisierung von schlechten Dingen eine der wichtigsten Aufgaben der Agenda. Seit dem Aufkommen von Covid und dem Wunderimpfstoff ist es jetzt „normal“, dass Menschen an Herzinfarkten sterben, wenn sie weniger als 60 Jahre alt sind – ja, sogar weniger als 50! Es ist auch „normal“, dass Kinder Herzkrankheiten haben und an Schlaganfällen sterben.

Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal ein Transparent auf einem Bus sah, auf dem stand: „Auch Kinder haben Schlaganfälle!“ Diese Werbekampagne war Teil der Bemühungen der Agenda, Dinge zu normalisieren, die über eine „natürliche“ Normalisierung hinausgehen.

Wenn immer mehr Kinder an Schlaganfällen sterben und es für die Menschen zu einer „normalen“ Sache wird, von der sie hören, dann wird es leider auf natürliche Weise normalisiert, und die Agenda muss es nicht mehr so stark vorantreiben. Sie werden sich anderen Dingen zuwenden, die sie normalisieren wollen, wie z. B. der Häufung von Totgeburten oder etwas ebenso Ungewöhnlichem.

Die Ereignisse (Schlaganfälle), die normalisiert werden, sind eigentlich nicht „normal“, aber sie erscheinen nur so, weil es so viele Ereignisse gibt – und niemand scheint sich daran zu stören. Die Busbanner unterstützen diesen Prozess und halten die Menschen davon ab, mit dem Finger auf vermeintliche Schuldige zu zeigen.

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich „Schafstypen“ gegenüber zum Ausdruck gebracht habe, wie erschreckend es ist, so viele Sportler auf dem Spielfeld sterben zu sehen, und dass sie es mit den Worten abtun: „Sportler sind schon immer auf dem Spielfeld gestorben.“ Normalisierung. Hier gibt es nichts zu sehen, alles läuft wie gewohnt.

Diese Beispiele sind Beispiele für die Normalisierung von Ereignissen wie Herzinfarkten, Schlaganfällen und toten Sportlern. Die Normalisierung in der Kultur findet auch in anderen Bereichen statt. Handys und ihre hypnotisierende, zerstörerische Wirkung sind „normalisiert“ worden. Das Internet ist „business as usual“. Der allmähliche Verlust des Eigentums an so ziemlich allem (Software, Medien, Filme und Musik sind die offensichtlichsten) ist normal geworden.

Es ist normal, für fast alles mit einer Kreditkarte und nicht mit Bargeld zu bezahlen, und es ist normal geworden, dass man aus fast jedem Grund seinen Ausweis vorzeigen muss. Dass unsere Kinder in der Schule Drag Shows sehen oder Bücher über Sex lesen, bevor sie reif genug sind, um solche Dinge zu verstehen, ist normal geworden. Über 25 Dollar für eine Mahlzeit für zwei Personen bei McDonald’s zu bezahlen, ist jetzt normal. Es ist normal, Mist zu essen und unseren Körper mit pharmazeutischem Müll zu füllen. Ständig überwacht zu werden, ist jetzt normal.

Ich könnte noch viel mehr darüber erzählen. Ich denke, Sie verstehen das Bild. In der Tat ist fast alles, was wir heutzutage tun und erleben, normalisiert worden, ob es nun wirklich normal ist oder nicht. Und die meisten dieser Dinge werden uns aufgrund ihrer allgegenwärtigen Präsenz in unserem Leben schaden. Und die Agenda ist darüber sehr glücklich.

Die Agenda will, dass wir zumindest vom System abhängig sind, um glücklich zu sein und zu überleben, schlimmstenfalls will sie uns alle tot sehen.

Schon bald wird es als vollkommen natürlich angesehen werden, sich selbst auszuschalten, wenn wir deprimiert oder ängstlich sind. Es wird normal sein, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zu Hause zu sitzen, weil wir dort arbeiten und uns mit Videospielen und Pornos unterhalten, und außerdem wird es aufgrund der Reisebeschränkungen und der 15-Minuten-Städte, in denen wir leben, ohnehin keinen Ort geben, an den wir gehen können.

Schon bald wird es normal sein, Soylent Green zum Abendessen zu essen, alles mit Smartphone-Credits zu bezahlen und beim Überqueren der Straße, beim Pinkeln oder beim Eierkauf durch Bioscanner zu gehen. Und das wird für alle völlig in Ordnung sein – weil es normal sein wird.