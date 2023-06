Nie wieder“: Globales Gesundheitsprojekt fordert Massenentlassung von Ärzten aus den Gesundheitssystemen der Unternehmen

Kat Lindley, DO, und eine Gruppe von internationalen Ärzten und anderen Fachleuten des Gesundheitswesens haben eine Kampagne mit dem Namen „Never Again“ (Nie wieder) ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass Gesundheitsdienstleister aller Art alle negativen Aktivitäten berücksichtigen, die während der weltweiten COVID-19-Pandemie stattgefunden haben, einschließlich der Zensur von Ärzten in vorderster Front, die einfach nur versuchen, dem hippokratischen Eid zu folgen, um ihre Patienten zu unterstützen. Das Global Health Project bezeichnet sich selbst als eine Gruppe von Ärzten und Bürgern, die anerkennen, dass es gefährlich ist, die Erfahrung von COVID-19 einfach hinter sich zu lassen. Die Gruppe erklärt, dass sich unabhängig denkende Ärzte, andere Angehörige der Gesundheitsberufe und unterstützende, besorgte Bürger „zusammenschließen, die Wahrheit erkennen und dafür sorgen müssen, dass so etwas nie wieder passiert“.

Der Schlüssel zu diesem Problem im Zusammenhang mit COVID-19: die wachsende Konzentration von Macht, Reichtum und multinationaler Konzernmacht, einschließlich gesundheitsbezogener Sektoren wie der Pharmaindustrie. Dieser Trend ist unbestreitbar seit Jahrzehnten im Gange und hat wenig mit der Pandemie zu tun. Vielmehr spiegelt die Reaktion auf die Pandemie, die durch verschiedene in Amerika, der EU und anderen Ländern und Regionen erlassene Gesetze gesteuert wird, wider, wie sich die Machtverhältnisse in Krisenzeiten in Gesetzen und Praktiken manifestieren.

Lindley weist darauf hin, dass die Mehrheit der Ärzte heute bei großen Gesundheitssystemen angestellt ist und die Leistungserbringer sich immer stärker in ein zentralisiertes, auf Befehl und Kontrolle beruhendes Gesundheitssystem einfügen, das mit der zunehmenden Verflechtung von Regierung, Industrie und Finanzwesen im Einklang steht.

In einem redigierten Interview äußerte Lindley seine Besorgnis über bevorstehende Änderungen der Weltgesundheitsorganisation, die die Nationalstaaten in künftigen Notfällen unterordnen würden.

Während Redacted manchmal mit einer kritischen Einschätzung ins Schwarze trifft, können seine Moderatoren auch Nachrichten verbreiten, die auf unbegründeten Behauptungen beruhen, zumindest wenn es um biomedizinische Forschung geht. Der Nachrichtensender und einige andere, die als liberal oder rechtsorientiert eingestuft werden, scheinen den Interessen der USA im Kontext der russischen Invasion in der Ukraine immer feindlicher gegenüberzustehen. Ein wachsendes Thema unter einigen konservativen Gruppen ist, dass Russlands brutale Invasion lediglich eine rationale Reaktion auf jahrzehntelange Schikanen der NATO war.

Sowohl das Team von Redacted als auch Lindley äußern konspirative Befürchtungen und vermuten, dass COVID-19 eine geplante „Generalprobe“ für das, was folgen wird, war. Sie geben zu Protokoll, dass Mitglieder der WHO jetzt die nächste Pandemie ausrufen. Der Moderator erklärt, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung hinter über 85% der philanthropischen Quellen der WHO stehen. Mehr brauchen wir nicht zu sagen – das wachsende Publikum geht einfach davon aus, dass Gates der Oberbösewicht in dieser sich entfaltenden Saga von Gut und Böse ist.

Lindley fordert die Ärzte auf, sorgfältig über die Unternehmenssysteme nachzudenken, für die sie heute arbeiten, und weist darauf hin, dass im Leben eines jeden eine Zeit kommt, in der er sich entscheiden muss, was das Richtige zu tun ist. Aber ist die Antwort eine Massenentlassung von Ärzten aus den Gesundheitssystemen der Nation? Wie wäre es mit einer Reform innerhalb des Systems?

Dr. Lindley und das Global Health Project rufen zu etwas auf, das in früheren Zeiten als radikale Maßnahme gegolten hätte, und zwar aufgrund des Zusammenflusses der unterdrückerischen Kräfte, die während der Pandemie entfesselt wurden.

War COVID-19 eine geplante, konzertierte Aktion, Teil des Aufbaus einer globalen Elite, die eine neue, globale, totalitäre Ordnung einführen wollte? Viele seriöse Fachleute aus dem Gesundheitswesen haben den Verlauf der gesamten COVID-19-Pandemie beobachtet und konnten nur zu einem solchen Schluss kommen.

Wichtig ist jedoch, dass diese Medien die unbestreitbaren Trends zur Zentralisierung des Gesundheitswesens durch große, gemeinnützige, integrierte Gesundheitssysteme in Amerika aufgezeigt haben. Hinzu kommen die Konsolidierung der Kostenträger und die massive und wachsende Beteiligung der Regierung (Medicare, Medicaid, VA, DoD usw.) sowie die ständig wachsende Macht des Verwaltungsstaates (auf Bundes- und Staatsebene in den USA) zusammen mit Globalisierungstendenzen, während sich die globale Machtordnung nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg möglicherweise in etwas Neues verwandelt.

Seit mehr als zehn Jahren sind nationalistische und populistische Gegenbewegungen zunehmend prägend für eine sich entwickelnde Geschichte. Diese Bewegungen betrachten Konflikte möglicherweise als Ergebnis einer globalen Verschwörung. Es erscheint wahrscheinlicher, dass die wachsende Kluft eine systemische und strukturelle Dynamik widerspiegelt. In diesem Prozess kämpfen konkurrierende und kooperierende Institutionen sowie einflussreiche Machthaber mit verschiedenen materiellen, wirtschaftlichen und politischen Interessen und Kräften, Paradigmen und Ideologien. Ihr Ziel ist es, materielle Positionen, Gewinne und letztlich die Macht zur Aufrechterhaltung günstiger sozialer, politischer und wirtschaftlicher Bedingungen zu erreichen. Dabei kommt es zu einer natürlichen Angleichung, Verschmelzung, Interaktion oder Konfrontation untereinander.

TrialSite berichtete über unzählige unglückliche, unappetitliche und inakzeptable, in einigen Fällen sogar als kriminell zu bezeichnende Handlungen während der Pandemie, von Angriffen auf Ärzte an vorderster Front und andere Gesundheitsdienstleister, die lediglich versuchten, Leben zu retten, bis zu inakzeptabler, von der Regierung veranlasster Zensur und fragwürdigen, langwierigen Abschaltungen, die viele kleine Unternehmen auslöschten und gleichzeitig Studenten auf der ganzen Welt schadeten – vor allem armen Studenten.

Wir erinnern auch daran, dass eine Pandemie wie COVID-19 seit einem Jahrhundert nicht mehr aufgetreten ist. Es wurden Notstandsbefugnisse geschaffen, und die Gesetze und Vorschriften, die mit einer solchen gesetzlichen Reaktion verbunden sind, umfassten viele der Maßnahmen und Aktivitäten, die als feindlich gegenüber der lokalen Praxis an der Front angesehen werden – eine zentrale Befehls- und Kontrollübernahme der Medizin ist Teil der gesetzlichen Konzeption. Das ist es, was diese Notfälle in gewisser Weise erreichen sollten, zumindest für die Dauer des nationalen Gesundheitsnotstands.

Alles, was sich während COVID-19 abspielte, angetrieben durch Notstandsbefugnisse, die durch Gesetze von republikanischen und demokratischen Politikern in Amerika erteilt wurden, könnte ganz anders aussehen, wenn die Bevölkerung sich selbst organisieren würde, um gewählte Vertreter zu wählen, die den Willen und die Mittel hätten, populärere Gesetze zu entwerfen. Aber das ist eindeutig nicht der Fall.

Vielleicht könnte man es als Ironie betrachten, dass die größte populistische Bewegung im heutigen Amerika – MAGA zur Unterstützung von Trump – den Präsidenten unterstützt, der während der Pandemie genau die Dynamik in Gang gesetzt hat, die zu weiteren Aufrufen zum Widerstand gegen eine immer stärker zentralisierte Macht geführt hat. Donald Trump hat sich zwar von der WHO-Mitgliedschaft und der vom Präsidenten initiierten Operation Warp Speed zurückgezogen, einer beispiellosen Initiative, die Pharmaunternehmen während der COVID-19-Pandemie Flexibilität, öffentliche Gelder und Orientierung bot.

Die Komplexität, die mit einem wachsenden Verwaltungsstaat, einer sich verändernden geopolitischen Realität in Verbindung mit einer allgemeinen Apathie der Wählermassen und einer zunehmenden Polarisierung einhergeht und bis zu einem gewissen Grad die anhaltende Ablenkung und Spaltung der Wählerschaft fördert, führt zu einer fortgesetzten Konzentration von Macht, Reichtum und damit verbundenen zentralisierenden Systemtendenzen. Welche Interessen auch immer weiterhin davon profitieren, sie profitieren auch weiterhin davon. Dabei handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine geplante, beabsichtigte Verschwörung, sondern eher um das Ergebnis systemischer und struktureller Kräfte und des ständigen Aufeinandertreffens berechtigter Interessen, wobei auf dem Weg dorthin Kompromisse geschlossen werden, die oft durch Druckmittel zustande kommen.

