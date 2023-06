Bedeutungsvoller Fall in den USA: Armee wegen COVID-Injektion! Waffe oder ein Medikament?

Sasha Latypova

Familie eines 24-Jährigen, der an einem COVID-Impfstoff starb, verklagt das Verteidigungsministerium

Die Klage wurde von Rechtsanwalt Ray Flores mit Unterstützung von Children’s Health Defense eingereicht.

Dies ist ein bedeutungsvoller Fall, den man im Auge behalten sollte. Die Familie von George Watts Jr., einem 24-jährigen Mann, der an einer durch den Impfstoff COVID-19 ausgelösten Herzmuskelentzündung starb, reichte eine Klage gegen das US-Verteidigungsministerium (DOD) und den Chief Operating Officer der Operation Warp Speed zu der Zeit ein, als George zwei Dosen Pfizer-Injektionen erhielt.

Link zur Gerichtsakte hier

Ray Flores, der Anwalt, reichte die Klage beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia gegen das Verteidigungsministerium und Lloyd Austin III in seiner offiziellen Funktion als Verteidigungsminister ein.

In der Klage wird dem Verteidigungsministerium „vorsätzliches Fehlverhalten“ vorgeworfen, da es weiterhin ausschließlich die Verteilung der gelagerten Version des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech zuließ, der für den Notfalleinsatz genehmigt worden war, selbst nachdem die US-Arzneimittelbehörde (FDA) einem anderen Impfstoff, Comirnaty, die volle Zulassung erteilt hatte.

In der Beschwerde heißt es, das Verteidigungsministerium habe einen „Lockvogel-Betrug“ begangen und die Öffentlichkeit darüber getäuscht, dass die von der Kommission erteilte „Genehmigung“ bedeute, dass die für Notfälle zugelassenen Injektionen die gleichen und somit „sicher und wirksam“ seien. Die große Mehrheit der Öffentlichkeit, einschließlich der Angehörigen der Gesundheitsberufe, versteht den Unterschied nicht und weiß nicht, dass die Injektionen, die der Öffentlichkeit verabreicht werden, immer noch nur EUA sind. Es wurden keine zugelassenen Versionen zur Verfügung gestellt. Außerdem wissen nur sehr wenige Menschen, dass sowohl EUA- als auch BLA-Versionen „Gegenmaßnahmen“ sind.

Das Verteidigungsministerium tat dies, obwohl es genau wusste, dass Medikamente, denen eine Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) erteilt wurde, nicht legal als sicher und wirksam“ vermarktet werden können, da der FDA-Standard für EUA nur besagt, dass Medikamente wirksam sein können“.

Infolgedessen, so die Klage, wurde George Watts Jr. dazu verleitet, den Prüfimpfstoff zu nehmen, was zu seinem Tod durch Myokarditis führte.

Die Familie des Opfers durchlief das „korrekte“ Verfahren, indem sie sich an den Countermeasures-Entschädigungsfonds wandte und keine Antwort erhielt. Bis heute hat der Fonds bei drei Anträgen satte 8.000 Dollar ausgezahlt. Eine Autopsie ergab, dass das Opfer tatsächlich durch die Impfungen getötet wurde.

Die Gründe, warum ich glaube, dass dies ein bedeutungsvoller Rechtsstreit ist:

Die richtigen Angeklagten sind benannt! Endlich ein Fall, der nicht den „Pfizer-Pfizer-Pfizer“-Ablenkungsbaum angreift, sondern den Kopf des Monsters über sein wichtiges lebenswichtiges Organ angreift! Das Verteidigungsministerium und Austin (auch General Perna, der früher COO von OWS war) wiesen die Pharmaindustrie an, Waffen zu produzieren, ob die leitenden Angestellten und Untergebenen das verstanden oder nicht, ist in gewisser Weise irrelevant, sie wurden im Rahmen des Defense Production Act beschlagnahmt. Das Verteidigungsministerium überwachte die völlige Missachtung der Sicherheit, die Umgehung der normalen Pharmavorschriften und des Verbraucherschutzes und benutzte Soldaten und Zivilisten, einschließlich schwangerer Frauen und Kinder, als Versuchsratten. Das Verteidigungsministerium hortete und verteilte wissentlich biochemische Gifte, nachdem es von der beispiellosen Zahl der Toten und Verletzten gewußt hatte, und belügt die Öffentlichkeit bis zum heutigen Tag ununterbrochen. In der Klage werden nicht alle der oben genannten Punkte angeführt, aber sie zielt in hohem Maße auf all diese Punkte ab, die in die Ermittlungen einfließen können.

Die Klage ist sehr gut formuliert, sodass die Antworten des Verteidigungsministeriums auf die Fragen des doppelten Verwendungszwecks eingehen müssen: Handelt es sich um eine Waffe oder ein Medikament? Woher soll man das wissen?

Diese Klage hat das Potenzial, die „abgedeckten Gegenmaßnahmen“-Produkte ans Licht zu bringen: EUA-zugelassene und BLA-zugelassene, rechtlich unterschiedliche, aber biologisch dieselbe Klasse von unregulierten, den Empfängern gegenüber nicht offengelegten toxischen Verbindungen. Darüber hinaus sollte die Rolle des Verteidigungsministeriums als „erfasste Person“ untersucht werden: Hat es den Prozess nur „geleitet“ oder war es tatsächlich Teil der herstellenden und vertreibenden Einheiten? Und warum sollte das Verteidigungsministerium überhaupt eine Reihe von zivilen Herstellern anweisen (in einem Bereich, für den das Verteidigungsministerium keine Kompetenz hat)? Was genau war die Rolle des Verteidigungsministeriums, und wie kann man sich auf die rechtlichen Bestimmungen des Defense Production Act berufen? Werden sie endlich zugeben müssen, dass Trump durch die PHE-Erklärung im März 2020 den Kriegszustand in den USA und damit den Einsatz biologischer Waffen gegen die US-Zivilbevölkerung genehmigt hat?

Es besteht sogar die Möglichkeit, die tatsächliche Aussetzung der Verfassung zu diskutieren, da das Verteidigungsministerium möglicherweise argumentieren muss, dass die Verfassung während der PHE außer Kraft gesetzt und nicht anwendbar ist.

Es gibt viele Diskussionen über Lügen von öffentlichen und militärischen Beamten und damit viele Fragen im Kontext des Nürnberger Kodex und dem Fehlen einer informierten Zustimmung. Während die Übeltäter sich eine pseudo-legale Struktur schufen, um absichtlich, aber verdeckt Menschen unter Pseudokriegsbedingungen zu töten, mussten sie in dieser Hinsicht umfassend lügen. Ich glaube, darin liegt ihre größte Schwachstelle – vor Gericht gezwungen zu werden, zu erklären, dass sie gelogen haben, und zu erklären, warum.

Der Fall wird von Children’s Health Defense finanziert, und wir alle sollten ihnen für diese wichtige Arbeit und ihre Unterstützung für die Familie des Opfers danken.