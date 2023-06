Wie die Medien RFK Jr. zum Schweigen bringen wollen. Dore zerstört das Interview von Krystal Ball mit RFK Jr.

Robert F. Kennedy Jr. kündigte am 19. April 2023 offiziell seine Präsidentschaftskampagne 2024 an, hatte aber bisher kaum Gelegenheit, seine Ansichten mitzuteilen.

Am 17. Mai 2023 interviewte Krystal Ball, Co-Moderatorin der Online-Show „Breaking Point“, Kennedy. Laut Ball ist Kennedys „Impfstoffskepsis“ und „Anti-Impf-Befürwortung“ eine „rote Linie“, die ihn für das höchste Amt disqualifiziert

Sie unterbrach Kennedy immer wieder mit den Argumenten von Big Pharma – und stellte damit ihre eigene Unwissenheit öffentlich zur Schau – und erlaubte ihm nicht, ihre Fragen zu beantworten. Kennedy forderte sie mehrmals auf, ihm zu zeigen, wo er etwas falsch verstanden hat, und sie wich mit Allgemeinplätzen aus

Mehrere Journalisten und politische Kommentatoren, darunter Jimmy Dore, Viva Frei, Kim Iversen und Glenn Greenwald, haben Balls Verleumdungsversuch kritisiert. Am Ende war der Einzige, der schlecht aussah, Ball selbst

Am 19. April 2023 kündigte Robert F. Kennedy Jr. offiziell seine demokratische Präsidentschaftskampagne 2024 an. Erste Umfragen zeigen, dass er fast 20 % der Stimmen der Demokraten erhalten wird. Leider tun die Parteifunktionäre der Demokraten alles, um öffentliche Debatten zu vermeiden, und ihre Verbündeten in den Medien scheinen wild entschlossen zu sein, auch Kennedy keine Gelegenheit zu geben, seine Ansichten darzulegen.

Am 17. Mai 2023 interviewte Krystal Ball, Co-Moderatorin der Online-Sendung „Breaking Point“, Kennedy oder vielleicht besser gesagt, diskutierte mit ihm selbst. Ball sagte Kennedy, dass sie mit seinen Ansichten über Impfstoffe nicht einverstanden sei, und behauptete, dass die demokratischen Wähler im Großen und Ganzen ihre Ablehnung teilen. Laut Ball ist Kennedys „Impfstoffskepsis“ und „Anti-Impf-Befürwortung“ eine „rote Linie“, die ihn für das höchste Amt disqualifiziert.

Wissenschaftsfeindliches *Shilling für Big Pharma

*shilling = etwas anpreisen

In der obigen Videowiedergabeliste seziert der Komiker Jimmy Dore von der „Jimmy Dore Show“ Balls Interview und weist auf Balls „schlechten Journalismus, Unhöflichkeit und unverantwortliches, unwissenschaftliches Eintreten für Unternehmensinteressen“ hin.

Sie unterbrach Kennedy wiederholt mit Big-Pharma-Sprüchen – und stellte damit ihre eigene Unwissenheit öffentlich zur Schau – und ließ ihn nicht auf ihre Fragen antworten. Kennedy forderte sie mehrmals auf, ihm zu zeigen, wo er sich irrte, und sie lenkte mit groben Allgemeinplätzen ab.

Als Kennedy darauf hinwies, dass die Länder mit den niedrigsten COVID-Impfquoten weitaus weniger COVID-Fälle und -Mortalität aufwiesen, beharrte Ball darauf, dass „viele andere Faktoren“ eine Rolle spielten, wie die hohe Fettleibigkeitsrate in Amerika und die Tatsache, dass wir nicht so viel Zeit in der Sonne verbringen wie die Menschen in Afrika.

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Empfehlungen zu Fettleibigkeit und Sonnenexposition nie Teil der COVID-Antwort waren. Die US-Gesundheitsbehörden gaben nicht nur keine Empfehlungen zur Verringerung der Fettleibigkeit, sondern schlossen auch Parks und Strände und rieten allen, so wenig Zeit wie möglich im Freien zu verbringen.

Die einzige Lösung, die sie anboten, war der „Impfstoff“. Wenn er funktionieren würde, müssten wir weitaus bessere Ergebnisse erzielen als Länder wie Afrika, die sich nicht an unsere COVID-Richtlinien hielten, wie z. B. drinnen zu bleiben und sich mehrfach impfen zu lassen. Aber das haben wir nicht getan.

Im Grunde gibt Ball zu – scheinbar ohne es zu merken -, dass Faktoren wie Fettleibigkeit und Sonneneinstrahlung wichtiger waren als die Impfung, denn Länder mit geringerer Fettleibigkeit und höherer Sonneneinstrahlung schnitten auch bei niedrigen Impfraten besser ab.

Schockierend: Ball hat Schlüsseldaten „nicht gesehen“

Am schockierendsten ist vielleicht die Tatsache, dass Kennedy darauf hinweist, dass wir inzwischen über Daten die zeigen, dass die Wirksamkeit der COVID-Impfung schnell nachlässt und nach sechs oder sieben Monaten negativ wird, so dass es dann wahrscheinlicher ist, dass man COVID bekommt, sagt sie, dass sie „das nicht gesehen hat!“

Wie konnte sie das nur übersehen? Das allein zeigt schon, dass sie nichts anderes weiß als das, was die PR-Abteilungen der großen Pharmaunternehmen ihr erzählt haben.

Ein Trost ist, dass das ursprüngliche „Breaking Points“-Video auf YouTube zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nur 288.768 Aufrufe hat, während Dores Kritik an ihrer Verleumdung, die am nächsten Tag veröffentlicht wurde, über 524.000 YouTube-Aufrufe hat. „Breaking Points“ verlor in den Tagen nach diesem verpfuschten Interview ebenfalls etwa 4.000 Abonnenten.

Interessanterweise äußerten sich auch viele der Abonnenten von „Breaking Points“ sehr kritisch über ihren Auftritt. Tatsächlich hatten einen Tag nach der Ausstrahlung des Videos 79 % der Zuschauer den Daumen nach unten gedrückt. Vielleicht ist ihre Pro-Impfstoff- und Pro-Pharma-Haltung also doch nicht so populär, wie sie denkt.

Interessenkonflikt im Spiel?

Dore weist auch darauf hin, dass Ball einen interessanten Interessenkonflikt hat, der diesen Verleumdungsversuch noch schlimmer erscheinen lässt. Es stellt sich heraus, dass sie einer anderen demokratischen Präsidentschaftskandidatin, Marianne Williamson, sehr nahe steht. Williamson war sogar Trauzeugin bei Balls Hochzeit.

Hat sich Ball auf die Impfstofffrage konzentriert, anstatt Kennedy zu erlauben, eine breitere Sichtweise seines Programms zu präsentieren, in der Hoffnung, dass die Wähler stattdessen von Williamson angezogen werden? Würde Ball Williamson auf dieselbe Weise herausfordern – und abweisen -, obwohl Williamson ganz ähnliche Bedenken gegenüber Big Pharma und Impfstoffen hat wie Kennedy?

Wie Kim Iversen im Video unten anmerkt, unterstützte Ball während der Pandemie Abriegelungsmaßnahmen und informierte ihre Zuschauer nie darüber, dass sie mit Fernunterricht Geld verdiente.

Ball zitiert von Bill Gates finanzierte Vax-Propaganda

Zu ihrer Ehrenrettung sei gesagt, dass Ball unter ihrem Interview mit Kennedy zwei Impfstoffstudien zur Verteidigung ihrer Position aufführte, sowie eine Studie, die von Kennedys Team zur Verfügung gestellt wurde, und sagte, die Leute könnten sie lesen und sich ihre eigene Meinung bilden. Nun, Kim Iversen, eine ehemalige Moderatorin von „Rising“, die jetzt ihre eigene Online-Show hat, hat genau das getan.

In dem obigen Video geht Iversen die von beiden Parteien vorgelegten Beweise durch. Das erste Beweisstück, das Ball Ihnen vorstellen möchte, ist eine mathematische Modellierungsstudie über die globalen Auswirkungen des ersten Jahres der COVID-19-Impfung. Diesem mathematischen Modell zufolge würde die Massenimpfkampagne zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021 in 185 Ländern 14,4 Millionen Todesfälle verhindern.

Drei der Finanzierungsquellen für diese Studie stammten direkt von Bill Gates über seine Stiftungen, die Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI und die Weltgesundheitsorganisation, für die er auch der Hauptgeldgeber ist. Darüber hinaus hat Gates auch erheblichen Einfluss auf die National Institutes of Health die ein weiterer Geldgeber für dieses Papier sind.

Die zweite Arbeit, die Ball für entscheidend hielt, war eine Stanford-Studie die im Juni 2022 veröffentlicht wurde und in der festgestellt wurde, dass die COVID-Impfung nach einer Infektion einen zusätzlichen Schutz bietet. Hier hat einer der Forscher Zuschüsse von Bristol Myers Squibb, Regeneron und Serimmune erhalten, und fünf sind Mitarbeiter einer Einrichtung, die den Impfstoff COVID-19 herstellt.

Kennedy stellte ein Papier der Cleveland Clinic die am 19. April 2023 veröffentlicht wurde und in der festgestellt wird, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs je nach der vorherrschenden Variante zwischen 4 % und 29 % schwankt und dass das Risiko, sich mit COVID zu infizieren, mit der Zeit seit der letzten Impfung und mit der Anzahl der erhaltenen Dosen steigt. Die Finanzierung dieser Forschung? Keine. Daher auch keine Interessenkonflikte. Die Cleveland Clinic hat lediglich ihre eigenen Mitarbeiterdaten zusammengestellt und ausgewertet.

„Breaking Point“ ist Establishment-Medien

Während „Breaking Points“ als Anti-Establishment-Nachrichten beworben wird, ist Balls Interview mit Kennedy nur eines der jüngsten Beispiele dafür, warum das nicht stimmt. Wie im obigen Video von Viva Frei (der kanadische Anwalt David Freiheit postet YouTube-Interviews unter dem Pseudonym Viva Frei) erwähnt, steht „Breaking Points“ jedes Mal, wenn es hart auf hart kommt, auf der Seite des korporativen Establishments und plappert das offizielle Narrativ nach.

Die „Anti-Establishment“-Fassade ist also genau das. Eine Fassade. Und in ihrem Interview mit Kennedy wurde das sehr deutlich. Doch nicht jeder wird Viva Frei in diesem Punkt zustimmen.

Der unabhängige Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald (siehe Video unten) ist zwar nicht einverstanden mit Balls Umgang mit dem Interview, betont aber, dass er ihren Journalismus respektiert. Greenwald argumentiert jedoch auch, dass Balls Argument der „roten Linie“ nur von Vertretern des Establishments gegen diejenigen verwendet wird, die gegen das Establishment sind.

Er vertritt also im Grunde einen ähnlichen Standpunkt wie Viva Frei. Er räumt Ball einfach den Vorteil des Zweifels ein und nimmt an, dass sie unwissentlich und irgendwie unbewusst von der Propaganda des Establishments beeinflusst wurde, anstatt Teil davon zu sein.

Welche Ansichten gelten als disqualifizierend?

In seiner System-Update-Folge vom 18. Mai 2023 (siehe oben) kommentierte Greenwald:

„Ich interessiere mich schon seit langem für die Idee, dass ein Politiker, sobald er eine Ansicht vertritt, die so unangenehm ist, dass sie ihn von der Unterstützung ausschließt, fast in das Lager der Verrückten oder Verschwörungstheoretiker gesteckt wird, oder in das Lager der Leute, die einfach zu gestört sind, um sie zu unterstützen, egal wie sehr man mit ihnen übereinstimmt. Ich habe diese Dynamik zum ersten Mal bei der Wahl 2012 beobachtet … Warum war Ron Pauls Pro-Life-Position eine „rote Linie“, aber Obamas Unterstützung für den Drogenkrieg oder seine Ansicht, er habe das Recht, amerikanische Bürger mit Drohnen zu ermorden – alles ohne ordentliches Verfahren … die Verkörperung von Extremismus und Radikalismus – warum war das keine „rote Linie“? Wie wurde das bestimmt? … In Anbetracht der Tatsache, dass dasselbe Argument im Zusammenhang mit der Herausforderung von RFK Jr. an Biden aufgetaucht ist, nämlich dass RFK tabu ist, aber Joe Biden, der Hauptbefürworter des Irak-Krieges, der Hauptarchitekt des US-Gefängnisstaates, ein glühender Befürworter des Drogenkrieges, dass er, Joe Biden, … keine roten Linien überschritten hat, halte ich es wirklich für erforschenswert. Wie werden bestimmte Politiker für disqualifiziert erklärt, und wessen Interessen dienen diese Rahmenbedingungen, und insbesondere, wer wird in unserem politischen Diskurs als verrückt bezeichnet und warum? [Sie als verrückt zu bezeichnen oder sie für zu seltsam, zu schräg und zu bizarr zu erklären, wird … nur vom Establishment gegen Kritiker des Establishments angewandt. Mit anderen Worten: Das Establishment hat alle Möglichkeiten der Welt, um die verrücktesten, die schrägsten, die verrücktesten Politiken zu unterstützen, aber solange man mit der Orthodoxie des Establishments übereinstimmt, wird man nie für verrückt erklärt werden, egal wie verrückt diese Ideen sind. Diese Taktik ist nur denjenigen vorbehalten, die die herrschende Orthodoxie des Establishments in Frage stellen … Es ist eine sehr wirksame und durchdringende Form der Propaganda, die unsere ständige Wachsamkeit erfordert. Wenn wir unsere Wachsamkeit vernachlässigen, sind wir alle anfällig dafür, von ihr beeinflusst zu werden … Ich denke, es ist von größter Wichtigkeit zu analysieren, wie diese Taktik angewandt wird und wie sie sich hier manifestiert hat.“

Laien sollten das Debattieren den Experten überlassen

Wie auch Dore lässt Greenwald mehrere Ausschnitte aus Balls Interview mit Kennedy Revue passieren, gefolgt von seiner eigenen Meinung zu den Gesprächen. Hier sind ausgewählte Teile von Greenwalds Kommentar, in denen er meiner Meinung nach einige wertvolle Punkte anführt:

„Zunächst einmal kann man sehen, dass Krystal ausdrücklich anerkennt, dass sie nicht den gleichen Informations- und Wissensstand hat, dass sie nicht annähernd so viel Zeit in diese Frage investiert hat wie RFK, Jr. und aus diesem Grund sagt sie ausdrücklich: „Ich möchte mich nicht mit Ihnen über die Vorzüge auseinandersetzen. Sie versucht immer wieder, die Frage in eine politische Frage umzuwandeln, in der es darum geht, ob ich Recht habe oder nicht, denn es gibt eine Menge demokratischer Wähler, die meine Ansichten teilen und die glauben, dass Sie bei den Impfstoffen falsch liegen. Wie wollen Sie sie überzeugen? Aber er möchte, zu Recht, nachdem er beschuldigt wurde, falsch zu liegen … hören, was die Grundlage für ihre Ansicht ist, dass er falsch liegt, Er möchte die inhaltliche Debatte führen – das ist ein Teil der Gründe, warum er kandidiert. Und er fährt fort zu sagen, nachdem er ihr zugehört hat, wie sie versucht hat, ihre Argumente vorzubringen, dass sie dem Establishment nachplappert, dass sie das nachplappert, was das Gesundheitsestablishment und die Gesundheitspolitiker immer und immer wieder wiederholt haben, bis zu dem Punkt, dass ich denke, dass sogar wohlmeinende Leute wie Krystal anfangen, es als wahr zu akzeptieren. Und genau das halte ich für einen so wichtigen Punkt. Um eine öffentliche Plattform zu haben, auf der man sich zu wichtigen Themen äußert, z.B. ob der Nutzen von Impfstoffen überbewertet wurde, ob ihre Schäden und Risiken heruntergespielt und verschwiegen wurden, denke ich, dass man wirklich die Pflicht hat, diese Meinung mit sehr fundiertem Wissen zu untermauern … Wenn Sie also zu Robert F. Kennedy Jr. kommen und ihm ins Gesicht sagen, dass er nicht nur falsch liegt, wenn es um Impfskepsis geht, sondern so falsch, dass er diese rote Linie überschritten hat, dann denke ich, dass Sie die Verpflichtung haben, sich auf den Inhalt einzulassen und ein Argument zu konstruieren … Er hat jahrelang an dieser Sache gearbeitet. Denken Sie daran, dass RFK, Jr. etwa 20 Jahre lang ein sehr angesehener Umweltaktivist war, der sich mit der Problematik schädlicher Abfälle durch Unternehmen und der Ablagerung von Giftstoffen beschäftigte. Er ist eine sehr ernsthafte Person. Er ist kein Extremist oder eine Randfigur, die einfach aus heiterem Himmel auftaucht und anfängt, über Impfstoffe zu reden. Das ist eine sehr weit entwickelte Ansicht, was nicht bedeutet, dass ich ihr zustimme. Ich habe nicht das Wissen, um ihr zuzustimmen oder nicht. Was ich aber weiß, ist Folgendes: Die Gesundheitsbeamten in den Vereinigten Staaten und im Westen haben sich während der COVID-Pandemie nicht nur als falsch, sondern auch als unehrlich erwiesen … Wir wissen auch, dass alle Arten von Behauptungen über den Pfizer-Impfstoff und andere Impfstoffe falsch waren, bis hin zur reinen Täuschung. Es gibt berühmte Clips von Leuten, die sie schicken, um die Öffentlichkeit zu propagieren, Rachel Maddow und andere, sogar Dr. Fauci selbst, der sagt, dass der Impfstoff die Übertragung verhindert … etwas, das sich als komplette Lüge herausstellte … Ob ich nun von dem, was RFK Jr. über Impfstoffe zu sagen hat, überzeugt bin oder nicht … ich weiß mit Sicherheit, dass wir davon profitieren, wenn diese Fragen diskutiert werden. Das ist der Grund, warum das DNC so tun will, als gäbe es RFK, Jr. nicht. Sie haben Angst vor ihm, weil er die Amerikaner nicht nur daran erinnert, wie sehr wir bei fast allen Aspekten der COVID-Pandemie, einschließlich der Impfstoffe, getäuscht wurden, sondern auch daran, wie viel Schaden durch all die Maßnahmen angerichtet wurde, die wir auf der Grundlage dieser falschen Behauptungen erlassen haben … Ich denke also, wenn man eine öffentliche Plattform hat, hat man zumindest die Verantwortung, die Debatte über diese kritischen Fragen zu fördern und … zu unterstützen, vor allem, wenn sie von hochinformierten Leuten kommt, die die Orthodoxie des Establishments herausfordern und ihr widersprechen, vor allem bei Debatten, bei denen immer wieder bewiesen wurde, dass sie lügen und sich als falsch erwiesen haben. Krystal Ball hat also jedes Recht, darauf zu bestehen, dass sie RFKs Skepsis in Bezug auf Impfstoffe nicht teilt, aber … es ist ein großer Sprung zu sagen, dass ich das Privileg und die Verantwortung, die ich mit meiner öffentlichen Plattform habe, nutzen werde, um mich zu Themen zu äußern, zu denen ich wirklich nicht die nötige Arbeit geleistet habe, um eine zuverlässige Meinung zu haben. Ich denke, die einzige Standardposition, die man einnehmen sollte – wenn man sich ohne ausreichende Kenntnisse zu diesen Themen äußert – ist, Skepsis zu fördern. Zu sagen: Ich möchte diese Debatten hören. Wir brauchen mehr Transparenz und [das] Recht, diese Fragen zu stellen, anstatt jemandem zu sagen, dass er nicht nur falsch liegt, sondern so falsch, dass er eine „rote Linie“ überschritten hat. Das entspricht genau dem, was das DNC zu tun versucht – zu sagen, dass sowohl Marianne Williamson als auch RFK Jr. es nicht verdienen, angehört zu werden, sie verdienen es nicht einmal, als primäre Gegner von Joe Biden angesehen zu werden. Wenn Sie einen DNC-Funktionär fragen, werden sie sagen, dass es bereits geschehen ist. Biden hat keinen Herausforderer in den Vorwahlen; er ist unser Kandidat, ohne dass auch nur eine einzige Stimme abgegeben wurde, ohne dass eine Debatte stattgefunden hat, eben weil ihre Strategie darin besteht, die Menschen zu ermutigen, zu glauben, dass RFK, Jr. … so falsch ist, dass, egal wie sehr man ihn in anderen Fragen mag … er niemand sein sollte, dem man sich nähern möchte; er hat eine rote Linie überschritten. Das ist die Taktik des Establishments, die meiner Meinung nach Krystal Ball in diesem Fall … [hat] propagiert … [Unsere Arbeit an einer so komplexen Frage reicht bei weitem nicht aus, um sich so nachdrücklich zu äußern und jemandem zu sagen, dass er tabu ist, dass er eine rote Linie überschritten hat. Also … Ich denke, es ist … illustrativ, wie diese Propagandataktik funktioniert, oft implizit.“

