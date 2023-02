Niederländische Mainstream-Medien berichten, dass Europa anfängt, Verletzungen durch Covid-19-Impfstoffe anzuerkennen

Obwohl die Regierung der Vereinigten Staaten erst zwölf Fälle von Covid-19-Impfstoffverletzungen bearbeitet hat, gibt es Berichten zufolge einen Rückstau von 7500 Fällen (mit schnell wachsender Tendenz) von Menschen, die durch Covid-19-Impfstoffe geschädigt wurden. Bei über 229 Millionen vollständig geimpften Personen allein in den USA schätzt TrialSite, dass zwischen einer halben Million und 2 Millionen Menschen mit Covid-19-impfstoffbedingten Verletzungen zu kämpfen haben, von denen einige zu Behinderungen führen können. TrialSite berichtet von einer wachsenden Offenheit der Mainstream-Medien, über solche Angelegenheiten zu berichten, von Reuters und Canadian Broadcast Corp (CBC) bis zum British Broadcasting Corp (BBC). Nun enthüllt ein weiterer Bericht der Mainstream-Medien in den Niederlanden einer immer breiteren Öffentlichkeit, dass Ärzte auf Covid-19-Impfschäden aufmerksam werden und „jemand für diese Menschen eintreten muss“.

Der Artikel fragt: Warum tun die Behörden nichts?

Laut einem Bericht von Jop de Vrieze in Groene-Amsterdammer, einem unabhängigen niederländischen Wochenmagazin, das in Amsterdam herausgegeben wird – einem der vier unabhängigen Meinungsmagazine in den Niederlanden – werden Impfschäden langsam erkannt, obwohl medizinische Behörden wie die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) und die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) diese Schäden nicht bestätigt haben. Wichtig ist jedoch, dass TrialSite Zugang zu direkten Beweisen dafür hat, dass sowohl die FDA als auch die National Institutes of Health sich der schweren impfstoffbedingten Verletzungen voll bewusst sind.

In der medizinischen Fachliteratur erscheinen immer mehr Berichte und Artikel über Menschen, die nach der Injektion des Covid-Impfstoffs unter neurologischen oder pulmonalen Covid-ähnlichen Beschwerden leiden. Die Patientenorganisation React19, die sich mit Impfschäden durch Covid-19 befasst, hat eine Liste mit über 2 700 Fallserien und Studien über Verletzungen im Kontext der Covid-19-Impfstoffe zusammengestellt.

In dem jüngsten niederländischen Beitrag fordern prominente Wissenschaftler mehr Forschung zu den Covid-19-Impfstoffen, und die deutschen Medien berichten seit dem vergangenen Frühjahr über diese Probleme.

Zu den Beschwerden gehören schwerer Bluthochdruck, der in seltenen Fällen einen Schock auslösen kann. Außerdem treten bei jungen Frauen schwere Thrombosen in Verbindung mit einer extrem niedrigen Thrombozytenzahl auf, die zu Hirninfarkten und Lungenembolien führen können, wie berichtet wurde. TrialSite News hatte über Fälle von Herzmuskelentzündung als Folge der Spritze berichtet.

Niederländische Medien porträtieren React19-Mitbegründerin

Brianne Dressen, eine in Utah lebende Amerikanerin, die zusammen mit dem Arzt Dr. Joel Wallskog React19 mitbegründet hat, wird in dem Artikel vorgestellt. Die niederländische Wochenzeitung interviewte die zweifache Mutter und ehemalige Kindergärtnerin, die während der entscheidenden klinischen Phase-3-Studie durch den Impfstoff von AstraZeneca verletzt wurde.

Dressen entwickelte schwerwiegende neurologische Probleme, die sich zu einer gefährlichen lungenkokkenartigen Störung in ihrem Körper entwickeln. Der niederländische Beitrag hebt den Widerstand hervor, den Frau Dressen aus erster Hand erfuhr – Widerstand gegen den Covid-19-Impfstoff, der von genau den Stellen verabreicht wurde, die eigentlich eine Rettungsleine sein sollten.

Ihr Ehemann, ein Wissenschaftler der Regierung, brachte sie mit dem Neuro-Immunologen Avindra Nath am NIH zusammen. Im Rahmen einer Mitte 2021 eingeleiteten Studie untersuchte sein Team Frau Dressen und etwa 20 weitere Patienten mit Covid-19-Impfstoffverletzungen. Einige der Patienten, die eine Infusion mit gereinigten Antikörpern erhielten, um ihr überaktives Immunsystem auszugleichen, erholten sich in dieser Studie tatsächlich.

Avindra Nath, PhD – zum Schweigen gebracht?

Aber warum hat das Studienteam die Ergebnisse geheim gehalten? Im Mai 2022 teilte der Groene-Amsterdammer mit, dass sich das NIH-Team dafür entschied, einen Artikel zu verfassen, aber nicht zur Begutachtung einzureichen.

In dem niederländischen Beitrag wird berichtet, dass in dem von Nath vom NIH verfassten Artikel behauptet wird, alle Patienten hätten sich erholt, während das NIH einen Großteil der Studiendaten der Patienten unter Verschluss hält. Als Dressen und andere die NIH auf die unglückliche Tatsache ansprachen, dass sie einen Rückfall erlitten hatten, schwieg Nath von den NIH.

Nath scheint dem Thema eindeutig aus dem Weg zu gehen. Hat ihn jemand angewiesen, sich aus dieser Angelegenheit herauszuhalten? Der Autor des niederländischen Artikels hat wiederholt versucht, den NIH-Wissenschaftler zu befragen – ohne Erfolg. Nachdem er ihn per E-Mail bedrängt hatte, antwortete er, dass „wir nur mit großen epidemiologischen Studien feststellen können, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt“. Steht Nath unter einer Art internem Druck, dieser schrecklich kranken Kohorte von Covid-19-Impfgeschädigten nicht zu helfen?

Eine Kollegin von Nath hat sich geöffnet – Anne Louise Oaklander, MD, PhD, eine Professorin für Neurologie an der Harvard Medical School, gab dies gegenüber Groene-Amsterdammer zu Protokoll:

„Wir haben diese Studie ganz naiv begonnen, und dann wurde sie in die Politik hineingezogen. Was nicht hilft, ist, dass es sich um eine kleine, begrenzte retrospektive Studie handelt, ohne Kontrollgruppe. „Solche Ergebnisse verselbstständigen sich schnell.“

OK, von welcher Art von „Politik“ reden wir hier? Während einer Pandemie, mit Menschen, die sich freiwillig gemeldet haben, um bei der kollektiven Erprobung dieser Covid-19-Impfstoffe zu helfen und dabei verletzt wurden, ist jede Art von Politik, die damit verbunden ist, offen gesagt inakzeptabel.

Baldige große Medienberichte wahrscheinlich

Frau Dressen hat TrialSite anvertraut, dass sie beträchtliche Beweise dafür gesammelt hat, dass die FDA und die NIH sich nicht nur des Problems der Impfstoffverletzungen voll bewusst sind, sondern auch, dass sie vielen dieser ehemaligen Versuchspersonen häufig versprochen haben, dass man sich um sie kümmern würde.

Dieser Autor sprach mit dem Gründer von TrialSite, Daniel O’Connor, der mitteilte: „Wir haben diese Beweise verifiziert, sie sind echt. Die US-Regierung hat diese kranken, gefährdeten Patienten einfach fallen gelassen, selbst nachdem sie sich bereit erklärt hatten, als Freiwillige an den klinischen Versuchen mit dem Pandemie-Impfstoff teilzunehmen; die zuständigen Vertreter der Bundesregierung haben jetzt die Möglichkeit, dies zu ändern, indem sie ein landesweites Programm zur Erforschung dieser Verletzungen auflegen und diesen Menschen dabei helfen. Es ist an der Zeit, etwas Menschlichkeit zu zeigen.“

Bislang von der FDA und den NIH fallen gelassen, ignoriert und gemieden, hat TrialSite überprüft, dass Dressen über Aufnahmen verfügt, die nun das wachsende Interesse großer Namen in den Medien geweckt haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Riss im Deich zu einem Strom von Mainstream-Aufmerksamkeit entwickelt – und das wäre nicht gut für die Marke prominenter US-Gesundheitsbehörden wie der FDA oder der NIH.

Brianne Dressen bei einer Anhörung in Washington DC unter der Schirmherrschaft von Senator Ron Johnson

Quelle: Fox Illinois

Jemand muss sich für diese Menschen einsetzen

Der Groene-Amsterdammer-Artikel verdeutlicht die Notlage der Impfgeschädigten und die Schwierigkeit, selbst einfache medizinische Experten dazu zu bringen, „schwarz auf weiß“ zu berichten, dass es das ist, was den Menschen widerfährt.

Ärzte trauen sich nicht, etwas zu sagen, aus Angst, als „Impfgegner“ oder von Kollegen als Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden. Aber warum sollte dies der Fall sein? Jedes pharmazeutische Produkt, das von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Millionen Menschen konsumiert wird, muss zwangsläufig einige unerwünschte Nebenwirkungen haben. Warum der Widerstand? Ist das nicht beunruhigend, wenn man an den Hippokratischen Eid denkt?

Nach dem jüngsten Artikel sind Überwachung und Forschung besonders wichtig geworden. Außerdem ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ärzte weltweit Impfstoffbeschwerden auf die gleiche Weise melden, um Konsistenz zu gewährleisten. Berichte aus den Niederlanden, Deutschland und Belgien deuten darauf hin, dass es mehr Impfschäden gibt als gemeldet werden. Wie TrialSite jedoch berichtete, finden die Impfgeschädigten bei Senator Ron Johnson aus Wisconsin ein offenes Ohr. Aber wie der niederländische Artikel zeigt, scheint es mehr Impfschäden zu geben, und „jemand muss sich für diese Menschen einsetzen“.

Wichtige journalistische Unterstützung für die niederländische Untersuchung

Wir weisen darauf hin, dass diese wichtige Untersuchung mit Mitteln des Fond 1877, der Stiftung für Demokratie und Medien, des Trip-Fonds und der Vereinigung für Wissenschaftsjournalismus und -kommunikation sowie mit Mitteln aus dem Fonds für journalistische Sonderprojekte (Fondsbjp.nl) unterstützt wurde.

TrialSite – Social Media Plattform für Transparenz

Das Startup-Unternehmen TrialSite Inc. mit Sitz in Salt Lake City, das TrialSiteNews.com entwickelt, setzt sich für Transparenz und Zugänglichkeit in der biomedizinischen Forschung ein, indem es komplexe wissenschaftliche Informationen aus der klinischen Forschung in konsumierbare Zusammenfassungen und Berichte überträgt. TrialSite verwaltet auch einen erfolgreichen YouTube-Kanal, der in unangemessener Weise zensiert wurde, und hat sich daher in einem großen Rechtsstreit als Kläger gegen die Trusted News Initiative angeschlossen. Siehe den Link. Zu den Medien und der im Entstehen begriffenen Plattform für soziale Netzwerke gehören auch Gruppen, die sich mit therapeutischen und anderen Themen befassen.

Dazu gehört zum Beispiel eine Covid Vaccine Injury Support Group für Personen, die durch den Impfstoff Covid-19 geschädigt wurden, die Informationen austauschen und sich vernetzen wollen, ohne dass eine Zensur stattfindet. Auf Facebook werden Gruppen routinemäßig zensiert und sogar blockiert. TrialSite Inc. ist auch eine Partnerschaft mit React19 eingegangen, um deren Bemühungen zu unterstützen. Wer Covid-19-Impfstoffverletzungen direkt unterstützen möchte, kann an React19 spenden.