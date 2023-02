Niederlanden. Öffentliche Rundfunkanstalt mit tausenden Todesanzeigen überklebt. „Plötzlich gestorben“, „Herzversagen nach Punktionen“, „René ist tot“!

Am Samstagmorgen war das NOS-Gebäude (Öffentliche Rundfunkanstalt) mit 14.445 Post-its gefüllt. Jeder Post-it steht für einen Todesfall im Jahr 2022. Vor dem Gebäude hielten Menschen Transparente mit Texten wie „NOS = Fake News“, „Ehrliche Untersuchung der Übersterblichkeit“, „NOS, RTL, SBS, NRC, AD, Telegraaf, Trouw, wir haben eure Lügen satt“, „Hört auf zu lügen“ und „Stoppt die Zensur“.

BRILJANT! Een bericht aan de NOS. Iedere post-it is één oversterfte dode. pic.twitter.com/L1i8JeBAkc

Auf den Post-its standen Texte wie „Plötzlich gestorben“, „Herzversagen nach Punktionen“, „Plötzlich ist es das neue Normal“ und „Pfizer-Bericht“. Außerdem wurden Namen genannt: „Jonathan, 42 Jahre alt“, „René ist tot“. Zwischen den Post-its hingen auch A4-Blätter, auf denen stand: „Medien = Virus“, „Medien hören auf zu lügen“ und „Gekaufte Journalisten“.

Hilversum. Ruim 14000 post its op het NOS gebouw. In verband met de oversterfte in 2022. Vele blaadjes met voornamen van mensen, die onder de 60 jaar gestorven zijn. pic.twitter.com/8pCMkfU5nw