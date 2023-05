Niemandem außer den Globalisten wird es erlaubt sein, alt zu werden

Das gut dokumentierte weltweite Gemetzel an alten Menschen hat Millionen von Menschen schockiert.

In Pflegeheimen und Krankenhäusern wurden alte Menschen von Ärzten und Krankenschwestern, die auf „Befehl“ von oben handelten, vorsätzlich und kaltblütig ermordet.

Von Dr. Vernon Coleman

Politiker und Berater ordneten an, dass älteren Menschen die medizinische Versorgung verweigert werden sollte, und Tausende, die sich in Heimen wiederfanden, wurden ohne Mitgefühl, Fürsorge oder angemessene, menschenwürdige Pflege behandelt. Den älteren Menschen wurde der Kontakt zu Verwandten oder Freunden verwehrt, und sie wurden monatelang, in einigen Fällen sogar jahrelang, in Isolationshaft gehalten. Den Bewohnern wurde gesagt, dass sie mit einem sogenannten „Impfstoff“ geimpft werden müssten, von dem bekannt war, dass er nicht wirkte und gefährlich giftig war. Tausende von älteren Patienten wurden durch einen Impfstoff getötet, der als zu gefährlich für die Deponierung hätte eingestuft werden müssen.

Die alten Menschen wurden eingesperrt, gezwungen, Masken zu tragen (die viel Schaden anrichteten und nichts nützten) und Bedingungen ausgesetzt, die einen Aufschrei ausgelöst hätten, wenn sie auf illegale Einwanderer oder gefährliche Gefangene angewandt worden wären.

(Sehen Sie sich meine früheren Videos und Artikel an, um zu sehen, wie dies geschah und wie ältere Menschen ab 2020 offiziell missbraucht wurden).

Die gefälschte Pandemie, die im Frühjahr 2020 entworfen, vermarktet und an eine leichtgläubige Öffentlichkeit verkauft wurde, war immer ein wesentlicher Teil des Plans der Globalisten für den Großen Reset.

Und die Älteren (zumindest diejenigen, die keine Milliardäre oder gut vernetzten Menschen sind) wurden immer als wegwerfbares Ärgernis betrachtet.

Der Missbrauch, der im Jahr 2020 offizieller Bestandteil der institutionellen Pflege wurde, dauert bis heute an. Denken Sie daran: Nichts geschieht mehr zufällig oder durch Zufall. Die älteren Menschen werden aus unserer Welt getilgt, als wären sie nichts weiter als eine lästige Infektion.

Umfragen zeigen, dass der bei Weitem wichtigste „-diskriminierung“ in der heutigen Welt der Altersdiskriminierung entspricht. Die Diskriminierung älterer Menschen verursacht weitaus mehr echtes Elend als Rassismus oder Sexismus, aber die Gesetze sind erstaunlich schwach gegenüber denjenigen, die ältere Menschen angreifen, und die Mainstream-Medien kommen ständig damit durch, ältere Menschen in einer Weise zu verhöhnen und auszugrenzen, die sie niemals für akzeptabel halten würden, wenn die Zielpersonen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Rasse ausgewählt würden. Die Medien sind besessen von trivialen Beschwerden über angeblichen Rassismus („er hatte Schwierigkeiten, meinen Namen auszusprechen“) und kleinen Beispielen für sexuelles Fehlverhalten („er machte mir Komplimente über meine neue Frisur“), aber ältere Menschen werden ermordet, ohne dass jemand in den Medien einen Satz dagegen schwingt.

Alte Menschen in Pflegeheimen werden routinemäßig mit einer empfohlenen, zugelassenen und tödlichen Mischung aus Midazolam und Morphium eingeschläfert.

Das Personal in Pflegeheimen und Krankenhäusern weigert sich, Menschen zu ernähren, die sich nicht selbst ernähren können (qualifizierte Krankenschwestern und -pfleger sind überzeugt, dass das Füttern von Patienten unter ihrer Würde ist, und ungeschultem Personal ist jeglicher Kontakt mit Patienten untersagt). Das Gesetz erlaubt es dem nichtmedizinischen Personal, älteren Menschen ohne deren Wissen, geschweige denn deren Zustimmung, Beruhigungs- und Schlafmittel zu verabreichen.

In einem absichtlichen (und erfolgreichen) Versuch, den Tod älterer Heimbewohner zu beschleunigen, öffnet das Heimpersonal sogar an kalten Tagen die Fenster (vermutlich in dem recht kuriosen und eher mittelalterlichen Glauben, dass frische, kalte Luft Keime vertreibt).

Jüngeren Bürgern wurde beigebracht, ältere Menschen als nutzlose Belastung für die Gesellschaft zu betrachten, als teuren Luxus, den man sich nicht mehr leisten kann. Geld, das für die Rente ausgegeben wird, wird als Verschwendung angesehen („man hätte es den Jungen geben sollen“) und nicht als das Recht, das es ist. Ältere Menschen werden als lästig empfunden und sind ständigen Beschimpfungen ausgesetzt, die beispielsweise bei illegalen Einwanderern nicht erlaubt wären.

Ältere Menschen können in großer Zahl abgeschlachtet werden, ohne dass es jemanden zu kümmern scheint.

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der Zeitschrift Investors‘ Chronicle wurde beklagt, dass ältere Menschen eine „unverhältnismäßig hohe Nachfrage nach Gesundheitsdiensten“ haben, und es wurde hinzugefügt: „Sie kommen auch in den Genuss von Heizkostenzuschüssen für den Winter, kostenlosen Busfahrkarten und kostenlosen Fernsehlizenzen für die über 75-Jährigen – Vergünstigungen im Wert von etwa 1.000 Pfund, die von der jüngeren arbeitenden Bevölkerung finanziert werden.“

Diese Bemerkung ignorierte die Tatsache, dass die meisten Rentner ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet und für die Leistungen, die sie erhalten, bezahlt haben. Und sie war nicht nur boshaft, sondern auch unzutreffend. Die BBC hat ihr Versprechen, allen über 75-Jährigen kostenlose Fernsehlizenzen zur Verfügung zu stellen, bereits vor einiger Zeit gebrochen.

Wie immer hat die Propaganda einen Zweck.

Wenn man Neid oder Abneigung gegen ältere Menschen schürt, ist es leichter, sie zu töten. Und ich habe davor gewarnt, dass sie dies im März 2020 tun würden. Das ist genau das, was die Regierungen überall getan haben, durch Abriegelungen, Maskenpflicht und Zwangsimpfungsprogramme.

Tragischerweise wird es für die älteren Bürger nur noch schlimmer werden.

Was die jungen Leute nicht wissen, ist, dass sie, wenn sie Glück haben (oder vielleicht sollte es „Pech“ heißen), auch alt werden. Und dann werden auch sie als Plagegeister missbraucht werden. Und wenn sie es schaffen, am Leben zu bleiben, werden sie mit ziemlicher Sicherheit gezwungen sein, in bitterer Armut zu leben.

Menschen, die heute 50 Jahre alt sind, werden Ende 60 sein, bevor sie Anspruch auf eine staatliche Rente haben werden. Die Mittdreißiger werden wahrscheinlich 75 Jahre alt sein, bevor sie in Rente gehen können, und die unter 30-Jährigen (selbst diejenigen, die für die Regierung arbeiten) könnten sich mit der Tatsache abfinden, dass sie niemals in Rente gehen können, wenn sie nicht jetzt anfangen, kräftig zu sparen, und entweder absichtlich eingeschläfert werden oder arbeiten müssen, bis sie tot umfallen.

In der Zwischenzeit sollten diejenigen, die Ratschläge zum Überleben suchen, Kick Ass A-Z for the Over 60s von Vernon Coleman lesen. Es ist bei Amazon erhältlich.