Transhumanist Peter Thiel plant nach dem Tod die Kryokonservierung

Peter Thiel ist ein eingefleischter Transhumanist, der Millionen in lebensverlängernde Technologien investiert hat. Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, plant er nun, seinen Kopf nach dem Tod auf -321 Grad Celsius einfrieren zu lassen, in der Hoffnung, dass er zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgetaut werden kann, um sein Gehirn bzw. seine Seele in einen Computer herunterzuladen und so Unsterblichkeit zu erlangen. ⁃ TN-Redakteur

Der milliardenschwere Tech-Investor Peter Thiel erzählte der unabhängigen Journalistin Bari Weiss in ihrem Podcast „Honestly with Bari Weiss“, dass er sich für den Fall, dass der Tod an seine Tür klopft, dafür entschieden hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen, auch wenn er sich nicht ganz sicher ist, ob die Technologie ihn zu einem späteren Zeitpunkt wiederbeleben wird.

Weiss fragte Thiel:

„Stimmt es, dass Sie sich kryonisch konservieren lassen, wenn Sie sterben, damit Sie in der Zukunft wieder zum Leben erweckt werden können?“

Der Milliardär, der mit einem Nettovermögen von 8,1 Milliarden Dollar auf Platz 271 des Bloomberg Billionaires Index steht, antwortete:

„Ja… Aber ich betrachte es eher als eine ideologische Aussage.“

„Ich erwarte nicht unbedingt, dass es funktioniert, aber ich denke, es ist die Art von Dingen, die wir versuchen sollten“, so Thiel weiter.

Weiss fragte Thiel daraufhin, ob er auch Pläne für das Einfrieren seiner Angehörigen gemacht habe. Daraufhin erklärte er, er sei (noch) nicht davon überzeugt, dass die Technologie wie beabsichtigt funktioniere.

„Ich glaube eher, dass wir Dinge ausprobieren müssen. Es ist noch nicht so weit“, sagte er.

Thiels Interesse an Anti-Aging-Technologien ist Teil eines Wettlaufs mit anderen Milliardären, die sich für das ewige Leben interessieren. In einem Interview mit The Telegraph aus dem Jahr 2014 erzählte er, dass er von der Biotech-Firma Alcor eingefroren werden soll.

Wenn ich erzähle, dass ich mich dafür [für die Kryogenik] angemeldet habe, gibt es immer diese Reaktion, dass das wirklich verrückt ist, dass es beunruhigend ist. Aber meiner Meinung nach ist es nur beunruhigend, weil es unsere Selbstgefälligkeit infrage stellt.

Im Jahr 2006 sagte Thiel Alcor 3,5 Millionen Dollar zu, um die wissenschaftliche Forschung zur Linderung und eventuellen Umkehrung der altersbedingten Schwächen abzuschließen.

Thiel hat seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die menschliche Rasse durch Konflikte und kulturelle Angelegenheiten abgelenkt wird, während sie sich auf andere Themen wie die Heilung von Krebs konzentrieren sollte

„Ich denke immer wieder, dass ich mich nicht genug für Biotechnologie und radikale Lebensverlängerung engagiere oder auch nur versuche, in die Heilung vieler dieser großen chronischen Krankheiten zu investieren, die wir haben“, sagte er gegenüber Weiss.

Thiel reiht sich in eine Liste von Milliardären ein, die sich ebenfalls kryogenisch konservieren lassen wollen. Einige haben ihren Körper bereits bei Temperaturen von -321 Grad Celsius einfrieren lassen, in der Hoffnung, Jahrhunderte später wiederbelebt zu werden, wenn die medizinische Wissenschaft weit genug fortgeschritten ist, um die Ursache ihres Todes zu behandeln.