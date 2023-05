Wie die Mainstream-Medien gesteuert werden

In der persönlichen Entwicklung kann man erst dann etwas an sich selbst ändern, wenn man sich des Musters oder des Problems, das man erlebt, bewusst geworden ist.

Sobald sie es wissen, können Schritte unternommen werden, um sich anzupassen, sich zu verbessern oder über das Problem hinauszuwachsen.

Das Gleiche gilt für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Schließlich sind wir als Individuen ein Mikrokosmos unserer kollektiven Geschichte.

In diesem Sinne bin ich der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir nicht verstehen, wie unsere Welt funktioniert, auch keine Chance haben, sie zu verbessern, da wir nicht wissen, welches Problem wir lösen wollen.

Der erste Schritt zur Aufdeckung der Wahrheit besteht darin, unsere Positionen zu überprüfen und Unsicherheit zuzulassen.

PROPAGANDA ERZEUGT NARRATIVE

In meinem letzten Beitrag über Propaganda habe ich darüber gesprochen, wie Regierungen eine „Geschichte“ oder ein „Narrativ“ über aktuelle Ereignisse verbreiten, um die Öffentlichkeit hinter einer Idee zu versammeln.

Durch diese Propaganda glauben die Menschen etwas darüber, wie die Welt funktioniert, auch wenn es nicht wahr ist.

Die Mainstream-Medien (MSM) sind das Sprachrohr, das die Regierung mit dem Volk verbindet.

Sie haben eine unglaubliche Macht bei der Gestaltung der öffentlichen Meinung; Regierungen und einflussreiche Personen wissen das.

Auf diese Weise glauben die Massen, dass sie in einer Demokratie leben und dass die Regierung ihr Bestes tut, um Feinde zu bekämpfen.

Oder dass die Regierung die Menschen durch autoritäre Maßnahmen und Versuche, gesellschaftliches Wohlbefinden zu schaffen, in Sicherheit hält. Man darf die Regierung nicht in Frage stellen, sonst ist man ein Verschwörungstheoretiker.

Dieses Narrativ wird von den Mainstream-Medien verbreitet. Wer die Mainstream-Medien kontrolliert, kontrolliert auch die Wahrnehmung der Massen.

KONTROLLE DER MAINSTREAM-MEDIEN

Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Mainstream-Medien kontrolliert werden können. Ein weitverbreiteter Glaube ist, dass Redaktionsleiter ständig Anrufe von Regierungsvertretern erhalten, die ihnen sagen, dass sie bestimmte Geschichten nicht bringen sollen.

Dies mag für einen kleinen Teil der GROSSEN Geschichten zutreffen, wie wir bei dem Regierungsprogramm Project Mockingbird gesehen haben.

Ein 1991 freigegebenes Dokument aus den CIA-Archiven zeigt, dass die Central Intelligence Agency (CIA) eine enge Beziehung zu den Mainstream-Medien und der akademischen Welt hatte.

In dem Dokument heißt es, dass die CIA-Task-Force „jetzt Beziehungen zu Reportern aller großen Nachrichtendienste, Zeitungen, Wochenzeitschriften und Fernsehsender des Landes unterhält“ und dass „dies uns geholfen hat, einige ‚Geheimdienstversager‘-Geschichten in ‚Geheimdienst-Erfolgsgeschichten‘ zu verwandeln, und zur Genauigkeit zahlloser anderer beigetragen hat.“

Sie gibt zu, dass die Agentur „Reporter dazu überredet hat, Berichte zu verschieben, zu ändern, zurückzuhalten oder sogar zu streichen, die die nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigt oder Quellen und Methoden gefährdet haben könnten.“

Wir haben durch Covid erfahren, dass so etwas immer noch vorkommt, vorwiegend bei wichtigen Geschichten. Aber in den meisten Fällen werden die Medien meiner Meinung nach nicht auf diese Weise kontrolliert.

Eine weitere gängige Vorstellung ist, dass „alle Journalisten der New York Times oder von CBC wissen, dass sie lügen“. Ich glaube nicht, dass dies wahr ist.

Die meisten dieser Leute glauben rundum an das, was sie veröffentlichen, und werden eher durch eine Nachrichtenkultur und ein Umfeld gesteuert, das darauf ausgerichtet ist, bestimmte Schlussfolgerungen zu vermeiden.

Sie neigen auch dazu, unausgewogene Recherchen zu bestimmten Themen anzustellen.

Die Angst, den Zugang zu verlieren, ist Teil der Nachrichtenkultur und hält Journalisten davon ab, ihrem Bauchgefühl zu folgen.

WAS IST ZUGANG?

Zugang ist ganz einfach: Eine Nachrichtenagentur kann sich Zugang zu bestimmten Personen wie Politikern, einflussreichen Geschäftsleuten oder Prominenten verschaffen, weil sie deren Ruf genießt und weiß, dass sie keine „Grenzen überschreiten“ oder Gäste überraschen werden.

In diesem Fall bedeutet „die Grenze“, schwierige Fragen zu stellen oder Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Wird die Grenze überschritten, spricht sich herum, dass einflussreiche Personen nicht so leicht mit diesen Marken in Verbindung gebracht werden sollten.

Stellen Sie sich vor, die CBC hätte während des Canadian Freedom Convoy beschlossen, Justin Trudeau harte Fragen über den Machtmissbrauch, die Lügen und den Hass zu stellen, den er gegenüber nicht geimpften Menschen verbreitet.

Sie können darauf wetten, dass die CBC befürchten würde, Trudeaus Verwaltung würde ihnen weniger Zugang zu frühen Berichten, Aktualisierungen, Interviews usw. gewähren, wenn sie nicht mit Trudeau „Ball spielen“.

Wenn die CBC nicht mitspielt, wird sie sich mit ihren Berichten verspäten, ihre Konkurrenten werden die Dinge zuerst erfahren, und die CBC wird ständig aufholen müssen.

Das ist nicht gut für das Geschäft.

Der Zugang zu Informationen ist direkt mit der Rentabilität vieler Nachrichtenorganisationen verbunden. So wird es zu einem Wettlauf nach unten, bei dem es darum geht, den Mächtigen in den Arsch zu kriechen und sie nicht zu verärgern, damit man mit anderen Nachrichtenorganisationen konkurrieren kann, um als Erster – oder überhaupt – an Geschichten und Interviews zu kommen.

EIN PARADEBEISPIEL

Dieses Konzept wird in Kim Iversons jüngstem Interview mit Alan Dershowitz in ihrer Sendung gut veranschaulicht. Iversons Sendung ist unabhängig und gilt nicht als Mainstream-Medium.

Iverson befragte Dershowitz zu Trumps drohender Verhaftung. Während des Interviews fragte sie ihn auch nach seinen Beziehungen zu Epstein und danach, ob dieser Verbindungen zum Mossad hatte oder nicht.

Dershowitz gab kurze, schwache Antworten auf die Fragen, ärgerte sich aber schließlich darüber, dass Iverson ihn zu Epstein befragte.

Dershowitz sagte:

Sind Sie es gewohnt, dass Leute in Ihre Sendung kommen, um über ein Thema zu sprechen, und dann ohne Vorwarnung über ein anderes Thema herziehen? Es ist schön zu wissen, dass Sie das tun. Ich habe nichts zu verbergen, und ich bin froh, darüber zu sprechen, aber ich bin einen ethischeren Journalismus gewohnt.

Iverson erklärt, dass ihr Team die Leute, die Dershowitz für die Sendung gebucht haben, darüber informiert hat, dass sie nach Epstein fragen würde.

Dershowitz sagte, sie hätten es ihm nie gesagt und beendete das Interview mit den Worten,

„[…] es ist das letzte Mal, dass Sie mich in Ihrer Sendung haben, also nutzen Sie es aus.“

Iverson legte Beweise dafür vor, dass Dershowitz‘ Team über bevorstehende Epstein-Fragen informiert wurde.

(Kim Iverson’s aktuelles Interview mit Alan Dershowitz, Epstein Frage bei 9.15 Minuten. Hier.)

Iverson stellte Dershowitz schwierige Fragen, die deutlich weniger „weichgespült“ waren, als er es von den Mainstream-Medien gewohnt war. Außerdem war er aufgrund eines Fehlers vom Team weniger gut darauf vorbereitet, seine Antworten perfekt abzustimmen.

Infolgedessen wird er nicht mehr in ihrer Sendung auftreten.

Sie hat den Zugang zu ihm verloren, und diese Nachricht könnte sich verbreiten und dazu führen, dass sie auch den Zugang zu anderen verliert.

Einfach ausgedrückt: Das Spiel ist manipuliert. Entweder Sie spielen so, wie einflussreiche Leute es von Ihnen erwarten, oder Sie kommen nicht zum Zug.

Anders ausgedrückt: Wenn Sie schwierige Fragen stellen, die in einer autoritären Kultur „tabu“ sind, werden Sie keine Interviews mehr bekommen. Warum also sollte jemand schwierige Fragen stellen?

Dieser Fall zeigt aber auch etwas Wichtiges: einflussreiche Leute kennen die Fragen schon, bevor sie in Nachrichtensendungen auftreten.

Ist das sinnvoll? Schafft dies die Möglichkeit für vertrauenswürdige und ehrliche Antworten?

DER ZWECK DER MEDIEN IST WEITGEHEND VERLOREN GEGANGEN, WIRD ABER LANGSAM WIEDERHERGESTELLT

Alle, die sich wundern, warum Mainstream-Journalisten keine konkreten Fragen stellen, auch wenn sie offensichtlich sind, sollten das Konzept des Zugangs bedenken.

Jede Person, die in Epsteins Flugprotokoll aufgeführt ist, hätte von der New York Times oder der Washington Post um eine Erklärung gebeten werden können, aber das wurde nicht getan, weil das nicht erlaubt ist.

Diese Organisationen können jedoch auf gute journalistische Praktiken verzichten, um den ganzen Tag lang Angst und Propaganda von COVID zu verbreiten, weil sie dadurch am Ende nur noch zugänglicher werden.

Die Mainstream-Medien werden also durch die Drohung, den Zugang zu verlieren, kontrolliert.

Ist es sinnvoll, dass eine Person alle Fragen kennt, die ihr gestellt werden, bevor sie in einer Sendung auftritt?

Ist es sinnvoll, dass sie diese Antworten vollständig vorbereiten können? Bietet das nicht eine hervorragende Gelegenheit zur Täuschung?

Warum wird dies als „ethischer Journalismus“ akzeptiert, obwohl es in Wirklichkeit einflussreiche Personen schützen kann?

EIN WEG NACH VORN

Angesichts dessen glaube ich, dass wir darauf hinweisen müssen, dass die Mainstream-Medien keinen Anreiz haben, die Wahrheit zu sagen, und dass wir aufzeigen müssen, wie der Mainstream-Journalismus funktioniert.

Wir müssen auch aufzeigen, wie die Mainstream-Medien bei bestimmten Themen falsch oder irreführend sind.

Es ist oft zu schwierig zu beweisen, was GENAU wahr ist, weil es unglaublich schwer sein kann, das zu wissen, aber die MSM auf eine Weise zu kritisieren, die ihre Täuschung aufdeckt, kann den Menschen helfen, den MSM weniger Legitimität zuzugestehen und mehr Unsicherheit zuzulassen.

Ich glaube, immer mehr Menschen erkennen, wie korrupt die Mainstream-Medien sind, und vielleicht nähern wir uns einem Wendepunkt.

Infolgedessen versucht sogar die New York Times, ihr Publikum davon zu überzeugen, dass sie „unabhängiger Journalismus“ ist.