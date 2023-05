Wir schreiben das Jahr 2023 und Patienten wird immer noch die medizinische Behandlung aufgrund von COVID-19-Impfstoffen verweigert

Die Epoch Times berichtete am 23. April über den erschreckenden Fall einer 41-jährigen Frau aus Georgia, der eine Nierentransplantation verweigert wurde, obwohl sie an der Dialyse hängt und dem Tod nahe ist. Aufgrund der Schwere ihres Zustands muss sie sich dreimal pro Woche einer Dialyse unterziehen, um ihr Leben zu erhalten.

Der Grund für eine solche Ablehnung? Die Frau, die bereits mit COVID-19 geimpft wurde, weigert sich aus religiösen und medizinischen Gründen, den Impfstoff COVID-19 zu erhalten.

Ungeachtet ihrer erworbenen natürlichen Immunität hat Doe, eine Mutter von sieben kleinen Kindern, keine Ausnahmegenehmigung für die COVID-19-Impfung erhalten, obwohl die schwerwiegenden Probleme, die mit der Impfung von Personen mit mRNA-Impfung verbunden sind, eine der Hauptgründe für ihre medizinischen Einwände waren.

In ähnlicher Weise wurde hier in Australien einer anderen Mutter die Möglichkeit einer lebensrettenden Organtransplantation verweigert.

Vicki Derdarian, eine Mutter von drei Kindern, litt im Jahr 2020 an Herzversagen und benötigt nun dringend eine lebensrettende Herztransplantation. Dennoch wurde sie vom Alfred Hospital in Melbourne abgewiesen, weil die Regierung des Bundesstaates Victoria nach wie vor Impfungen vorschreibt.

Ob Sie es glauben oder nicht, die australische Mutter verfügt über eine dauerhafte Impfbefreiung, die von der Australian Technical Advisory Group (ATAGI) erteilt wurde und die das Krankenhaus ablehnt.

„Wir werden in die Ecke gedrängt und gezwungen, etwas zu nehmen, das gegen unsere Überzeugungen verstößt, oder keine lebensrettende Behandlung zu erhalten“, sagt sie.

Derdarian befürchtet, dass ihr Gesundheitszustand sie für eine solche Impfung ungeeignet macht.

Dr. Peter McCullough, einer der weltweit renommiertesten Kardiologen, stimmt ihr zu, dass ein Herztransplantationspatient „unter keinen Umständen“ einen COVID-19-Impfstoff erhalten sollte, da dieser das Herz schädigen kann.

„Wenn Vickys Herz noch mehr geschädigt wird, wird es mit ziemlicher Sicherheit tödlich sein“, sagt er.

Fragen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen sind kein Geheimnis mehr

Es gibt inzwischen genügend Beweise dafür, dass Geimpfte das Virus immer noch anstecken und übertragen können, und wenn sie einmal infiziert sind, ist es genauso wahrscheinlich, dass sie andere anstecken wie Ungeimpfte.

Dies ist nicht unbedingt ein unerwartetes Ergebnis, denn während es bei herkömmlichen Impfstoffen etwa 10 Jahre dauert, bis sie auf dem Markt erhältlich sind, wurden diese Impfstoffe in weniger als einem Jahr durch die klinischen Tests gejagt.

Nicht nur, dass diese experimentellen Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern, auch der Schutz gegen COVID-19 ist bestenfalls sehr begrenzt.

Nach Ansicht von Jayanta Bhattcharya, Professor für Medizin, Wirtschaft und Gesundheitsforschung und -politik an der Stanford University, sind daher aus medizinischer Sicht alle notwendigen Voraussetzungen für eine Impfstoffverpflichtung einfach nicht gegeben.

„Wenn ein Impfstoff die Übertragung von Krankheiten nicht verhindert, ist die Idee, dass man andere Menschen impfen muss, damit ich geschützt bin, einfach falsch“, sagt er.

Erschwerend kommt hinzu, dass Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben, dass nicht die COVID-19-Infektion selbst, sondern mRNA-Impfstoffe Gehirn- und Herzschäden verursachen können.

Eine im Oktober 2022 in der Zeitschrift Vaccines veröffentlichte Studie berichtet über die Ergebnisse der Autopsie einer geimpften Person, bei der keine COVID-19-Infektion vorlag.

Der Artikel liefert zwingende Beweise dafür, dass der Tod des Patienten durch den experimentellen Impfstoff verursacht wurde. Obwohl der Patient nie infiziert war, wurden im Herzen „Anzeichen einer chronischen Kardiomyopathie sowie eine leichte akute lympho-histiozytäre Myokarditis und Vaskulitis festgestellt.“

In den vergangenen zwei Jahren kam es in mindestens 30 Ländern der industrialisierten Welt, darunter Australien, Kanada, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, zu einem plötzlichen und unerklärlichen Anstieg altersbedingter Todesfälle.

In seinem Buch „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths“ (Ursache unbekannt: Die Epidemie plötzlicher Todesfälle) stellt Ed Dowd die Hypothese auf, dass „die plötzlichen Todesfälle bei jungen Menschen in den Industrieländern auf mRNA-Impfstoffe zurückzuführen sind“.

Dowd argumentiert, dass „die Zahl der überzähligen Todesfälle in Amerika, die im Jahr 2020 auf COVID-19 zurückgeführt wurden, in Wirklichkeit viel niedriger war als die enorme Zunahme der plötzlichen Todesfälle, die 2021 begann, nachdem die COVID-19-Impfstoffe weitverbreitet waren“.

Nehmen wir das Beispiel meines Landes Australien. Bis Ende 2021 erreichte Australien eine beeindruckende Durchimpfungsrate von 80 Prozent der Bevölkerung.

Im vergangenen Jahr wurden jedoch mehr als 174.000 Todesfälle registriert, das sind 20.000 mehr als in den Prognosen angenommen. Dies ist die höchste Zahl an überzähligen Todesfällen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Diese überzähligen Todesfälle hängen offenbar mit der Zunahme von Krebs und Herzkrankheiten zusammen, darunter Herzversagen, Schlaganfall, Vorhofflimmern, Herzinfarkt und Herzerkrankungen.

Angesichts der Tatsache, dass diese bekannten Gesundheitsprobleme offenbar durch die mRNA-Impfstoffe verursacht werden, ist die Entscheidung, Menschen, die sich einer lebensrettenden Organtransplantation unterziehen müssen, zu zwingen, eine solche experimentelle Impfung zu erhalten, wissenschaftlich falsch und zutiefst unmoralisch.

Lassen Sie diese Patienten die Behandlung bekommen, die sie benötigen

Dr. Young Dong, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der virologischen und immunologischen Forschung verfügt, ist der festen Überzeugung, dass die Risiken einer Impfpflicht für die Allgemeinbevölkerung die Vorteile bei Weitem übersteigen.

In diesem Sinne hat Dr. Kenji Yamamoto, ein Herz- und Gefäßchirurg, der am Okamura Memorial Hospital in Shizuoka, Japan, arbeitet, kürzlich die vollständige Einstellung der COVID-Auffrischungsimpfungen gefordert.

In einem Schreiben an die Fachzeitschrift Virology erklärt er, dass er und seine Kollegen „auf Fälle von schwer zu kontrollierenden Infektionen gestoßen sind“, darunter einige, die nach Operationen am offenen Herzen auftraten und auch nach mehrwöchiger Behandlung mit mehreren Antibiotika nicht unter Kontrolle waren.

„Als Sicherheitsmaßnahme sollten weitere Auffrischungsimpfungen nicht mehr durchgeführt werden“, schrieb Yamamoto.

Wie man sieht, ist die Verweigerung der medizinischen Behandlung für diese beiden Frauen, die dringend eine lebensrettende Organtransplantation benötigen, absolut ungeheuerlich. Es handelt sich um einen ungeheuerlichen Verstoß gegen die grundlegenden Menschenrechte.

Es ist in der Tat völlig unverzeihlich, jemandem die medizinische Versorgung durch eine experimentelle Impfung zu verweigern, vor allem denjenigen, die dringend ein lebensrettendes medizinisches Verfahren benötigen.

Hoffen wir, dass die Gerechtigkeit letztlich siegt und diese Frauen nicht gezwungen werden, eine Impfung zu erhalten, die ziemlich berüchtigte medizinische Nebenwirkungen hat, um eine dringend benötigte medizinische Behandlung zu bekommen!