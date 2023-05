Wird Fleisch verboten?

Ein prominenter Jurist im Vereinigten Königreich fordert ein Verbot des Fleischkonsums, doch einige Kritiker behaupten, dies sei nur der erste Schritt in einem größeren Plan zur Kontrolle der Lebensmittelversorgung.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Fleisch ist seit Anbeginn der Menschheit ein beliebtes Grundnahrungsmittel. Noch nie musste jemand den Verzehr von tierischem Eiweiß rechtfertigen – bis jetzt

Nach Ansicht der globalen Kabale, die auf ein vollständiges Monopol der Lebensmittelversorgung hinarbeitet, ist der Verzehr von Fleisch die Hauptursache für den vom Menschen verursachten Klimawandel und muss gestoppt werden

Neben der Forderung nach einem völligen Verbot des Fleischkonsums wurden auch andere Zwangsstrategien vorgeschlagen, wie z. B. die Änderung von Agrarsubventionen und Handelsgesetzen, die Umstellung der Ernährung in Krankenhäusern und Schulen, die Anbringung von Warnhinweisen, Aufklärung (sprich: Propaganda) und verschiedene Steuern, einschließlich spezifischer Steuern auf Fleisch und allgemeiner Kohlenstoffsteuern

Nach Angaben von Forschern der Universität Oxford sind die Fleisch- und Milchproduktion für 60 % der Treibhausgasemissionen des Agrarsektors verantwortlich. Sie behaupten auch, dass Rinder 83 % der verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche beanspruchen, während sie nur 18 % der Kalorien und 37 % des Nahrungsproteins liefern

Umweltbelange können jedoch nicht die einzige Überlegung sein. Auch die menschliche Gesundheit muss berücksichtigt werden, und Forscher warnen, dass wir so gut wie nichts über die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von kultivierten und pflanzlichen Fleischalternativen wissen. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass Fleisch auf pflanzlicher Basis große Mengen an Antinährstoffen enthält, die die Aufnahme von Mineralien wie Eisen und Zink durch den Körper verhindern, was zu problematischen Nährstoffmängeln führen kann

Fleisch ist seit Anbeginn der Menschheit ein berühmtes Grundnahrungsmittel. Noch nie musste jemand den Verzehr von tierischem Eiweiß rechtfertigen – bis jetzt. Laut der globalistischen Kabale, die auf ein vollständiges Monopol der Lebensmittelversorgung hinarbeitet, ist der Verzehr von Fleisch der Kern des vom Menschen verursachten Klimawandels und muss gestoppt werden, um „den Planeten zu retten“.

Bereits im September 2019 ging ein britischer Anwalt so weit, neue Gesetze zum Verbot des Fleischverzehrs zu fordern, um die Umwelt zu schützen, und im Laufe der Zeit wird sich diese Art von Irrsinn wahrscheinlich noch verstärken. Wie der „Guardian“ damals berichtete:

„Der Anwalt Michael Mansfield hat vorgeschlagen, dass wir neue Gesetze gegen Ökozid – Praktiken, die den Planeten zerstören – haben sollten, und dass Fleisch unter diese Gesetze fallen könnte. Ich denke, wenn wir uns den Schaden ansehen, den der Verzehr von Fleisch dem Planeten zufügt, ist es nicht abwegig zu denken, dass es eines Tages illegal werden könnte“, sagte er.

Neben einem völligen Verbot des Fleischkonsums wurden auch eine Reihe anderer Zwangsstrategien vorgeschlagen, z. B. die Änderung von Agrarsubventionen und Handelsgesetzen, die Umstellung der Ernährung in Krankenhäusern und Schulen, die Anbringung von Warnhinweisen, Aufklärung (sprich: Propaganda) und die Einführung verschiedener Steuern, einschließlich spezifischer Steuern auf Fleisch und allgemeiner Kohlenstoffsteuern.

Die menschliche Gesundheit wird für die Umwelt geopfert

Der Guardian zitiert Untersuchungen der Universität Oxford, die im Sommer 2018 veröffentlicht wurde und in der behauptet wird, dass die Fleisch- und Milchproduktion für 60 % der Treibhausgasemissionen des Agrarsektors verantwortlich ist und dass Rinder 83 % des verfügbaren Ackerlands nutzen, während sie nur 18 % der Kalorien und 37 % des Nahrungsproteins liefern.

„Umweltbelange können nicht die einzige Überlegung sein. Auch die menschliche Gesundheit muss berücksichtigt werden, und Forscher warnen, dass wir so gut wie nichts über die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von kultivierten und pflanzlichen Fleischalternativen wissen.“

Aber sind Umweltbelange der einzige gültige Faktor in dieser Gleichung? Was ist mit der menschlichen Gesundheit? Ist es vernünftig, die gesamte Menschheit absichtlich zu schlechter Gesundheit und geringer Kognition zu verdammen, nur weil eine kleine machthungrige Kabale behauptet, die Nahrungsmittelproduktion habe einen schädlichen Einfluss auf das Klima?

Viele der von diesen Globalisten verfolgten Aktivitäten haben schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, aber man sieht nicht, dass sie sich mit diesen befassen. Stattdessen haben sie es auf Lebensmittel abgesehen!

Der ärgerlichste Teil dieser Debatte ist die Tatsache, dass die Gesundheit von Mensch und Umwelt gleichzeitig optimiert werden kann. Wenn die globale Kabale wirklich gute Absichten hätte, würden sie den Landwirten Anreize für die Umstellung auf regenerative Anbaumethoden und eine ganzheitliche Viehhaltung bieten.

Das Problem wäre gelöst. Wir hätten gesündere, nährstoffreichere Lebensmittel und die Umwelt würde sich rasch regenerieren. Die Normalisierung des Klimas würde bald folgen. Weitere Informationen finden Sie unter „Regenerative Ernährung und Landwirtschaft: Überleben und Wiederbelebung„.

Aber nein, die regenerative Landwirtschaft ist nicht einmal Teil der Diskussion. Sie wird absichtlich ignoriert, und daran erkennt man, dass die Globalisten nicht die Absicht haben, ein tatsächliches Problem zu lösen. Ihre Absicht ist es, die Nahrungsmittelversorgung zu kontrollieren, indem sie sicherstellen, dass alle Nahrungsmittel patentierbar sind und ihnen gehören.

Studie warnt: Fleischverbot würde der menschlichen Gesundheit schaden

Auf der anderen Seite dieser Debatte gibt es Forschungsergebnisse die zeigen, dass der Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte in der menschlichen Ernährung zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen würde. Wie Nutrition Insight Mitte April 2023 berichtete:

„Eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass es riskant ist, den Fleischkonsum aus der Ernährung zu streichen oder zu reduzieren, da Fleisch ein nährstoffreiches Lebensmittel ist, das weiterhin eine Schlüsselrolle für die menschliche Gesundheit und Entwicklung spielt. Die Forscher erklären, dass Fleisch eine Quelle für hochwertige Proteine und Nährstoffe ist, die bei einer fleischlosen Ernährung nicht immer leicht zu erhalten sind und in der Weltbevölkerung oft suboptimal oder mangelhaft sind. Tierische Lebensmittel sind pflanzlichen Lebensmitteln überlegen, wenn es um die gleichzeitige Versorgung mit mehreren bioverfügbaren Mikronährstoffen und hochwertigen Makronährstoffen geht, die für das Wachstum und die kognitive Entwicklung entscheidend sind“, erklärt Mitautor Dr. Adegbola Adesogan, Direktor des Global Food Systems Institute der University of Florida. Ernährungsempfehlungen, tierische Lebensmittel aus der Ernährung zu streichen, ignorieren deren Bedeutung …“

Wie bereits in diesem Papier erwähnt Anatomie, Verdauung und Stoffwechsel des Menschen deuten darauf hin, dass die menschliche Rasse nicht nur mit einem relativ hohen Fleischkonsum vereinbar, sondern auch darauf angewiesen ist, und dass die Abkopplung der gesamten Bevölkerung von unseren evolutionären Ernährungsmustern das Risiko für Nährstoffmängel und chronische Krankheiten eher erhöht als verringert.

Fleisch ist mehr als die Summe der einzelnen Nährstoffe

Wir wissen bereits, dass der überwiegende Anteil an verarbeiteten Lebensmitteln in der westlichen Ernährung für unsere derzeitige Krankheitslast verantwortlich ist, und der Verzicht auf eines der wenigen verbleibenden Vollwertlebensmittel – Fleisch – wird die Situation zweifellos nur verschlimmern.

Zu den spezifischen Nährstoffen, die in Fleisch enthalten sind und die bei einer fleischlosen Ernährung nicht so leicht zu erhalten sind, gehören B-Vitamine, insbesondere Vitamin B12, Retinol, langkettige Omega-3-Fettsäuren, Eisen und Zink in bioverfügbarer Form, Taurin, Kreatin und Carnosin, die alle wichtige Gesundheitsfunktionen haben. Wie von den Autoren angemerkt:

„Als Lebensmittelmatrix ist Fleisch mehr als die Summe seiner einzelnen Nährstoffe. Darüber hinaus kann es innerhalb der Ernährungsmatrix als Hauptnahrungsmittel bei nahrungsmittelbasierten Ernährungsinterventionen zur Verbesserung des Ernährungszustands dienen, insbesondere in Regionen, die stark auf Grundnahrungsmittel angewiesen sind. Bemühungen, den weltweiten Fleischkonsum aus Umwelt- oder anderen Gründen über einen kritischen Schwellenwert hinaus zu senken, könnten Fortschritte bei der Verringerung der Unterernährung und der damit verbundenen Auswirkungen auf körperliche und kognitive Leistungen behindern und dadurch die wirtschaftliche Entwicklung hemmen… Abgesehen vom Grad der negativen Auswirkungen, die Fleisch auf eine Vielzahl von Faktoren haben kann, die mit der menschlichen und planetarischen Gesundheit zusammenhängen, … besteht der Zweck des vorliegenden Artikels darin, die positiven ernährungsbezogenen Aspekte des Fleischkonsums zusammenzufassen. Das Umreißen, Verstehen und Abwägen solcher Parameter ist erforderlich, um eine angemessene Kosten-Nutzen-Analyse jeglicher Umstellung des Lebensmittelsystems zu ermöglichen, insbesondere wenn der Fleischkonsum stark reduziert oder sogar abgeschafft werden soll.“

Wir haben ein menschengemachtes Problem, klar

Wir haben zwar ein vom Menschen verursachtes Problem, aber es ist nicht der Klimawandel an sich. Das Problem ist, dass die Nahrungsmittelproduktion verfälscht wurde. In einem Artikel vom 24. April 2023 in The Scotsman schildert der Kolumnist Philip Lymbery seine Erinnerungen an eine Reise durch Italiens landwirtschaftliche Täler.

Während er „hübsche Dörfer“, „endlose Weiden und Getreidefelder“ besuchte, wurde ihm schnell klar, dass etwas fehlte: Vieh. Nicht ein einziges Mal sah er irgendwo ein Nutztier. Die malerischen Weiden waren alle leer.

„Wo waren die Kühe, die die Milch für den weltberühmten Parmesan oder Grana Padano liefern? Oder die Schweine, die für den Parmaschinken bekannt sind? Oder die Hühner, die die Eier für Carbonara liefern? Ich entdeckte, dass die Landwirte in Italiens reichster landwirtschaftlicher Region vergessen hatten, wie man Tiere draußen hält. Sie hatten einfach einen blinden Fleck. Sie sahen nicht ein, warum es nicht richtig war, die Tiere den ganzen Tag über im Stall zu halten. Sie sahen nicht die Ironie, dass Gras angebaut, dann gemäht und in Ballen verpackt wurde, um die eingesperrten Kühe zu füttern“, schreibt er. „Sie hatten die Tatsache aus den Augen verloren, dass Kühe, Schweine und Hühner genauso gerne frische Luft und Sonnenschein spüren wie wir. Das erinnerte mich an etwas anderes, was Locatelli einmal sagte: ‚Es ist besser, einmal in der Woche fantastisches Fleisch zu essen, als sich jeden Tag mit billigem, achtlos aufgezogenem Fleisch vollzustopfen. Wir müssen uns alle an die Qualität und nicht an die Quantität gewöhnen.“

Selbst Lebensmittel, die als von „grasgefütterten“ Kühen stammend beworben werden, wie der berühmte italienische Parmigiano Reggiano Parmesankäse, wurden in Ställen aufgezogen, fand Lymbery heraus. Anstatt die Kühe frei auf all den Weiden grasen zu lassen, wird das gemähte Gras in abgedunkelte Fabriken geschaufelt, wo Hunderte von Kühen zusammengepfercht sind.

Laut Lymbery ließen 2016 weniger als 1 % der italienischen Betriebe, die Milch für die Parmesanproduktion liefern, die Kühe frei im Freien grasen. (Er bat das Konsortium, das für die Parmesanherstellung zuständig ist, um aktualisierte Statistiken für 2023, erhielt aber keine Antwort). Stattdessen ist die „Null-Weidehaltung“ die Norm. Dies bedeutet, dass die Kühe ständig im Stall gehalten werden.

Eine weitere Tatsache, die Lymbery auf seinen Reisen durch Italien entdeckte, war, dass die Felder in erster Linie für den Anbau von Tierfutter und nicht für die menschliche Ernährung bestimmt sind. Diese Art von Praktiken hat schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Die Massentierhaltung ist das Problem, nicht die Landwirtschaft oder die Lebensmittelproduktion im Allgemeinen. Wie bereits erwähnt, liegt die Lösung in einer regenerativen Landwirtschaft und einer ganzheitlichen Tierhaltung, nicht in noch mehr künstlich hergestellten Lebensmitteln.

Gefälschtes Fleisch ist kein brauchbarer Ersatz für echtes Fleisch

Wie in „Rotes Fleisch ist kein Gesundheitsrisiko“ ausführlich dargelegt, hat die Forschung gezeigt, dass unverarbeitetes rotes Fleisch, wenn überhaupt, nur ein sehr geringes Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen birgt. Auf der anderen Seite verursachen Fleischkulturen erhebliche CO2-Emissionen, und es ist erwiesen, dass pflanzliches Fleisch die Mineralstoffaufnahme beim Menschen hemmt.

Beide Fleischalternativen werden außerdem ultrahochverarbeitet und können daher die gleiche Art von gesundheitlicher Beeinträchtigung verursachen wie andere verarbeitete Lebensmittel. Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Depressionen sind nur einige Beispiele für Erkrankungen, die bekanntermaßen durch eine Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln gefördert und verschlimmert werden.

Im Dezember 2022 warnten schwedische Forscher, dass pflanzliche Fleischalternativen einen sehr hohen Phytatgehalt aufweisen – Antinährstoffe, die die Aufnahme von Mineralien im menschlichen Körper hemmen. Dies hat zur Folge, dass der Fleischersatz zwar scheinbar viele der notwendigen Nährstoffe, wie z. B. Eisen, enthält, der Körper diese aber nicht aufnehmen kann. Dass pflanzliche Fleischalternativen daher zu gesundheitsschädlichen Nährstoffmängeln führen können, ist völlig vorhersehbar. Wie von Nutrition Insight berichtet:

„In der Studie, die in der Zeitschrift Nutrients veröffentlicht wurde, wurden 44 in schwedischen Supermärkten verkaufte Fleischersatzprodukte untersucht, die hauptsächlich aus Soja- und Erbsenproteinen bestehen. Sie umfasste auch fermentierte Sojaprodukte aus Tempeh und Mykoproteinen – Pilzen. Alle Produkte wiesen einen hohen Eisen- und Zinkgehalt, aber eine geringe Bioverfügbarkeit auf (mit Ausnahme von Tempeh und Produkten auf Mykoproteinbasis). Das bedeutet, dass die Mineralien den Magen-Darm-Trakt passieren, ohne absorbiert zu werden“, erklärt Ann-Sofie Sandberg, Mitautorin der Studie und Professorin für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften an der Chalmers University, gegenüber NutritionInsight. Sandberg führt aus, dass die Mykoproteine kein Eisen, aber relativ hohe Mengen an Zink enthielten. Die Zinkabsorption könnte durch die Zellwände der Pilze negativ beeinflusst werden, obwohl dies noch nicht bekannt ist. Bei diesen Produkten haben wir große Unterschiede im Hinblick auf den Nährstoffgehalt und die Nachhaltigkeit aus gesundheitlicher Sicht festgestellt. Im Allgemeinen war die geschätzte Aufnahme von Eisen und Zink aus den Produkten extrem niedrig“, sagt Cecilia Mayer Labba, Hauptautorin der Studie … Sandberg erklärt, dass das meiste absorbierbare Eisen aus Fleisch und Fisch stammt, die Häm-Eisen enthalten, das sehr leicht absorbiert werden kann. Fleisch und Fisch enthalten auch den so genannten „Fleischfaktor“ – Muskelgewebe oder Aminosäuren -, die die Aufnahme von Nicht-Häm-Eisen in der gesamten Mahlzeit stimulieren. Es gibt also zwei Gründe, warum tierisches Eiweiß für die Eisenaufnahme besser ist. Auch die Zinkaufnahme wird durch tierisches Eiweiß angeregt.“

Exekutiverlass legt den Grundstein für im Labor hergestellte Lebensmittel

Die Verantwortlichen in der Regierung scheinen sich jedoch der Risiken, die mit einer umfassenden Umstellung von echten, vollwertigen Lebensmitteln auf verarbeitete und synthetische Alternativen verbunden sind, überhaupt nicht bewusst zu sein.

Im September 2022 unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine „Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy die der Biotechnologie den Weg zur Übernahme der Lebensmittelproduktion ebnet.

Ende März 2023 erweiterte Biden diese Prämisse in einem Bericht mit dem Titel „Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing“. Diesem Plan zufolge soll die Lebensmittelindustrie von der Biotechnologie angeführt werden, und die „Verbesserungen“, auf die wir uns freuen können, sind mehr im Labor gezüchtetes Fleisch und biotechnologisch hergestellte pflanzliche Lebensmittel. Ein ähnlicher Plan ist auch im britischen Genetic Technology and Precision Breeding Act von 2023 enthalten.

Zu den spezifischen Zielen, die in Bidens Bericht „Bold Goals“ hervorgehoben werden, umfassen die Verringerung der Methanemissionen aus der Landwirtschaft um 30 % bis 2030, unter anderem durch die Reduzierung der Methanemissionen aus der Wiederkäuerhaltung.

Anstatt die nahrhaftesten Lebensmittel zu subventionieren, gehen die staatlichen Agrarsubventionen fast ausschließlich an große Monokulturbetriebe, die gentechnisch veränderten Mais, Soja und andere Grundstoffe für verarbeitete Lebensmittel anbauen. Infolgedessen ist die verarbeitete Lebensmittelindustrie auf unsere Kosten gewachsen, während sich die öffentliche Gesundheit verschlechtert hat.

Das Gleiche wird auch hier passieren. Anstatt in eine regenerative Landwirtschaft zu investieren, unterstützt die Regierung eine ganz neue Industrie für gefälschte Lebensmittel, von Fleisch aus dem Labor bis hin zur groß angelegten Insektenproduktion. In der Zwischenzeit fehlt es an Sicherheitsdaten für Fleisch auf pflanzlicher Basis, synthetisch gezüchtetes Fleisch und Insektenproteine.

Ein Beispiel dafür ist ein Bericht der britischen Food Standards Agency (FSA) vom März 2023 über die Identifizierung von Lebensmittelgefahren der britischen Food Standards Agency (FSA) und Food Standards Scotland hervor, dass es bei der Produktion von Fleisch auf Zellbasis „erhebliche Wissenslücken“ gibt. Es gibt entweder nur wenige oder gar keine Daten über die Toxikologie, das Nährwertprofil, die Produktstabilität, das Allergierisiko, das Kontaminationsrisiko und die schädlichen Auswirkungen dieser Produkte beim Verzehr durch den Menschen.

Beispiele für potenzielle Gefährdungen

Zu den von der FSA ermittelten potenziellen Problembereichen gehören:

Verunreinigte Reagenzien, Luft- oder Wasserbäder

Unzureichend gereinigte oder gewartete Geräte

Nichteinhaltung von Reinigungsprotokollen bei der Zellkultivierung

Nichteinhaltung der guten Laborpraxis (GLP) und/oder der guten Herstellungspraxis (GMP)

Verwendung von Antibiotika, Fungiziden und/oder für den Menschen giftigen Chemikalien bei der Herstellung

Verzehr von Viren, die im Herstellungsprozess verwendet werden

Kreuzkontamination einer Zelllinie mit einer anderen aufgrund der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Zelllinien

Andere Risiken der Kreuzkontamination, wie z. B. „schlechte Wartung der Ausrüstung, schlechte Reinigungsverfahren, falsche Lagerung von Zellen, Arbeit mit mehreren Zelllinien in einem Bereich, Verwendung der falschen Zellen und falsche Kennzeichnung“

Neue Krankheiten und/oder allergische Reaktionen auf neue Proteine aufgrund der Verwendung von Zelllinien von Tieren, die in der lokalen Ernährung nicht üblich sind

Nährstoffmängel, „da das Nährstoffprofil anders sein könnte als das, was ersetzt wird“

Wie im Bericht über die Identifizierung von Lebensmittelgefahren erwähnt:

„Es gibt viele Entwicklungsstufen für die Herstellung von kultiviertem Fleisch … von der Entnahme einer Zelllinie aus einem kleinen Fläschchen oder einer Biopsie und der schrittweisen Vergrößerung des Kulturvolumens (Proliferation), bis ein Bioreaktor kommerzieller Größe besiedelt werden kann, bis zur Differenzierung der Zellen zum endgültigen gewünschten Zelltyp. Dann [reifen sie], in der Regel auf einem Gerüst, um den Proteingehalt zu erhöhen, und dann werden die Zellen mit/von ihrem Gerüst gelöst/vermahlen, um ein Endprodukt zu erzeugen, das zur Herstellung von fleischähnlichen Zellen verwendet werden kann. In jeder Phase werden verschiedene Chemikalien, Biologika, Medienformulierungen, Zusatzstoffe und Ergänzungen verwendet, um eine erfolgreiche Kultur zu gewährleisten.“

Verunreinigungen können bei jedem dieser Schritte auftreten. Jeder Zusatzstoff birgt auch potenzielle Risiken, sowohl bekannte als auch unbekannte, da bei dem Prozess verschiedene Nebenprodukte entstehen. In dem obigen Video gehe ich auf einige der vielen potenziellen Gefahren ein, die mit gefälschtem Fleisch verbunden sind.

In Anbetracht der mehrstufigen Verarbeitung, die kultiviertes Fleisch durchläuft, kann es einfach nicht so sicher sein wie konventionelles Fleisch, bei dem sich die Hauptkontaminationsrisiken auf die Schlachtung, Verarbeitung, Verpackung, Verteilung und Lagerung beschränken. Bei gefälschtem Fleisch können gefährliche Verunreinigungen zusätzlich zu diesen konventionellen „Schwachstellen“ an jedem Punkt der Herstellung auftreten.

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind alles andere als ‚grün‘

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind auch völlig kontraproduktiv für umweltfreundliche und nachhaltige Ziele. So sind ultraverarbeitete Lebensmittel bereits für 17 % bis 39 % des gesamten ernährungsbedingten Energieverbrauchs, 36 % bis 45 % des gesamten ernährungsbedingten Verlusts an biologischer Vielfalt und bis zu einem Drittel der gesamten ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Wie also soll die Ausweitung der Herstellung und des Konsums von noch mehr ultraverarbeiteten Lebensmitteln die Treibhausgasemissionen senken? Wie in einem Artikel des Journal of Cleaner Production vom September 2022 festgestellt wurde:

„Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind grundsätzlich nicht nachhaltig; sie werden mit schlechten gesundheitlichen und sozialen Ergebnissen in Verbindung gebracht und erfordern endliche Umweltressourcen für ihre Produktion … sie sind für erhebliche ernährungsbedingte Energie- und Treibhausgasemissionen verantwortlich“.

Und trotz aller Lippenbekenntnisse zur „Gerechtigkeit“ wird der steigende Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln die wirtschaftlichen Ungleichheiten verschärfen, da er das Geld von Kleinbauern und unabhängigen Landwirten zu transnationalen Konzernen umleitet, die auf unterbezahlte Arbeiter angewiesen sind.

Wird Rindfleisch verboten?

So verrückt es auch scheint, es gibt allen Grund zu der Annahme, dass ein Fleischverbot irgendwann Realität werden wird. Ich persönlich glaube nicht, dass dies durch Gesetze zum Verbot des Fleischkonsums geschehen wird.

Vielmehr wird Fleisch einfach aus dem Verkehr gezogen werden, da die Landwirte gezwungen sind, ihre Herden zu verkleinern, um die verschiedenen Beschränkungen für den Einsatz von Düngemitteln und die Begrenzung der Kohlenstoffemissionen einzuhalten. An ihre Stelle werden dann gefälschte Alternativen treten, und mit der Zeit werden die Menschen vergessen, wie sie ihre eigenen Lebensmittel anbauen können. An diesem Punkt wird die Menschheit vollständig gekapert und versklavt sein.

Seien Sie Teil der Lösung

Letztendlich müssen wir, wenn wir frei sein wollen und wenn wir Lebensmittelsicherheit wollen, unsere Bemühungen auf den Aufbau eines dezentralisierten Systems konzentrieren, das Gemeinschaften mit Landwirten verbindet, die echte Lebensmittel auf nachhaltige Weise anbauen und diese Lebensmittel lokal verteilen.

Strategien, die uns dorthin bringen können, wurden auf dem Symposium Attack on Food der Children’s Health Defense vom 4. März 2023 vorgestellt (Video oben). Dr. John Day und Beverly Johannson gaben zum Beispiel Tipps, wie man seine eigenen Lebensmittel anbaut und die angebauten Lebensmittel haltbar macht. Weitere hilfreiche Strategien sind der Kauf von Lebensmitteln bei örtlichen Landwirten und auf Bauernmärkten sowie die Schaffung unabhängiger Lebensmittelzentren, die die Zwischenhändler ausschalten.

Die letzte Sitzung des Symposiums befasste sich mit umfassenderen gesellschaftlichen Lösungen für den Kampf gegen den Krieg gegen Lebensmittel. Der US-Abgeordnete Thomas Massie wies auf die zentralen Schwachstellen in der amerikanischen Lebensmittelversorgung hin, die während der Pandemie zusammenbrach, als Landwirte Tiere einschläfern mussten, weil sie sie nicht verarbeiten konnten.

Vier Fleischverpackungsunternehmen kontrollieren 85 % des in den USA verarbeiteten Fleisches. Eines davon gehört China, eines Brasilien und die beiden anderen sind multinationale Konzerne. Die Lebensmittelpreise steigen, während die Landwirte pleite gehen. Im Jahr 2017 brachte Massie das PRIME-Gesetz (Processing Revival and Intrastate Meat Exemption) ein, aber der Gesetzentwurf hat sich seit seiner Einführung im Repräsentantenhaus nicht bewegt.

Das PRIME-Gesetz würde es Landwirten ermöglichen, Fleisch zu verkaufen, das in kleineren Schlachthöfen verarbeitet wurde, und den Bundesstaaten erlauben, ihre eigenen Fleischverarbeitungsstandards festzulegen. Da kleine Schlachthöfe keinen Inspektor beschäftigen – eine Anforderung, die nur große Betriebe problemlos erfüllen können – ist es ihnen untersagt, ihr Fleisch zu verkaufen. Das PRIME-Gesetz würde diese Vorschrift aufheben, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, da weiterhin stichprobenartige USDA-Kontrollen durchgeführt werden könnten.

„Wenn ein Landwirt Schweine-, Rind- oder Lammfleisch an einen Verbraucher verkaufen will, solange der Verbraucher, der Landwirt und der Verarbeiter im selben Bundesstaat ansässig sind und keine Staatsgrenzen überschreiten, halten sie die Bundesregierung aus dieser Transaktion heraus“, sagte er.

Massey hat auch einen Gesetzesentwurf zum Schutz des Zugangs zu Rohmilch eingebracht (HR 4835, the Interstate Milk Freedom Act of 2021). Der Gesetzentwurf wurde Ende Juli 2021 als Änderung des Landwirtschaftsgesetzes 2018 eingebracht. Wenden Sie sich an Ihre Abgeordneten und fordern Sie sie auf, diese Gesetzesentwürfe zu unterstützen.

