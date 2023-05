Netanjahu verwandelt Israel in ein COVID-19-Spritzenlabor für Pfizer.

JERUSALEM – Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat kürzlich enthüllt, dass er das israelische Volk Ende 2020 in ein riesiges menschliches „Labor für Pfizer“ verwandelt hat, indem er mit Pfizer die medizinischen und genetischen Daten der Israelis gegen COVID-19-Spritzen ausgetauscht hat.

In einem Interview mit Dr. Jordan Peterson, einem Psychologen, Autor und Medienkommentator, gab Netanjahu im Februar 2023 stolz zu, Pfizer-Chef Albert Bourla überredet zu haben, Israel mit genügend Impfungen zu versorgen, damit es als erste Nation über COVID-19 hinauskommen kann. Im Gegenzug bot Netanjahu Bourla die medizinische Datenbank Israels an, um nach der Injektion die Wirkung der Impfungen auf die Menschen zu bewerten.

Netanjahu sagte: „Ich habe das in meinem Buch beschrieben, meine Gespräche mit Albert Bourla, Pfizer, und ich habe ihn überredet, dem kleinen Israel die notwendigen Impfstoffe zu geben, damit wir als Erstes aus dem COVID herauskommen. Und der Grund, warum ich das tun konnte, ist, dass wir eine medizinische Datenbank haben. Achtundneunzig Prozent unserer Bevölkerung haben digitalisierte medizinische Aufzeichnungen… Ich sagte, wir werden das nutzen, um Ihnen zu sagen, ob diese Impfstoffe – was sie den Menschen antun.“

Netanjahu wies darauf hin, dass der Austausch nicht die individuellen Identitäten der Israelis betraf, sondern lediglich medizinische Daten, die Statistiken darüber enthielten, wie sich die Impfungen auf die Bevölkerung auswirkten.

„Israel wurde also, wenn man so will, zum Labor für Pfizer, und so haben wir es gemacht“, gab Netanjahu zu.

Im Februar 2021 erklärte auch Bourla, dass die israelische Bevölkerung das COVID-19-Impfstofflabor der Welt sei.

„Ich glaube, dass Israel jetzt zum Labor der Welt geworden ist, weil sie in diesem Zustand nur unseren Impfstoff verwenden und einen sehr großen Teil ihrer Bevölkerung geimpft haben, so dass wir sowohl wirtschaftliche als auch gesundheitliche Indizes untersuchen können“, sagte Bourla.

Netanjahu bemüht sich seit mehreren Jahren darum, Israel in den globalen digitalen Gesundheitssektor zu bringen. Er erklärte, dass der Sektor auf 6 Billionen Dollar geschätzt wird und er glaubt, dass Israel bis zu 10 Prozent des Marktanteils durch die medizinischen Daten seines Landes erhalten könnte. Im Jahr 2018 hatte er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, einen nationalen digitalen Gesundheitsplan für Israel angekündigt, der nun die medizinische Datenbank ist, zu der er Pfizer Zugang gewährt hat und die die medizinischen Daten von fast neun Millionen israelischen Einwohnern umfasst. Netanjahus Büro sagt, es sei „die zweitgrößte digitale Datenbank der Welt“.

„Das ist ein riesiger Vorteil“, sagte Netanjahu 2018. „Wir wollen es Forschern, Entwicklern und Unternehmen zur Verfügung stellen.“

Im Interview mit Dr. Peterson vom Februar 2023 erläuterte Netanyahu, wie er die jetzt bevölkerte Datenbank einen Schritt weiter in Richtung Genetik bringen will.

„Ich beabsichtige, auf der Grundlage der persönlichen medizinischen Daten für die gesamte Bevölkerung eine genetische Datenbank aufzubauen. Geben Sie mir eine Speichelprobe… Ich bin sicher, die meisten Menschen würden das tun. Vielleicht werden wir sie dafür bezahlen“, erklärte Netanjahu.

Nachdem er die israelische Bevölkerung für ihre genetischen Daten bezahlt hatte, bemerkte Netanjahu, dass die genetische Aufzeichnung der robusten israelischen Bevölkerung „ein sehr mächtiger Motor“ sei.

„Dies ist ein sehr mächtiger Motor. Lassen Sie Pharmafirmen, medizinische Unternehmen, Algorithmen auf dieser Datenbank laufen. Aber Sie können eine biotechnologische Industrie schaffen, die es im Moment noch gar nicht gibt, die man sich gar nicht vorstellen kann.“

Die Analyse großer medizinischer Daten kann zwar genutzt werden, um Gesundheitsprobleme bei einer großen Anzahl von Menschen zu erkennen, aber in den Händen großer Unternehmen und der Regierung bestehen auch Gefahren wie Datenschutzverletzungen, Missbrauch und sogar falsche Darstellung der Daten in der Öffentlichkeit. Das israelische Gesundheitsministerium (IMOH), das Netanjahus Datenbankinitiativen unterstützt, vertritt unter anderem die Ansicht, dass die COVID-19-Spritze von Pfizer „sicher und wirksam“ ist, auch wenn es Beweise für das Gegenteil gibt. Ein durchgesickerter Videomitschnitt zeigt, dass Forscher dem IMOH im Juni 2022 Daten über schwere und langfristige Nebenwirkungen im Kontext der Impfung von Pfizer vorlegten, während israelische Gesundheitsbeamte in einem Bericht vom August 2022 mit dem Titel „Phenomena reported by the public in close proximity to receiving the COVID-19 vaccine, summary report for the period 12/2021/31-05/2022“ das Gegenteil behaupteten: Schwere Nebenwirkungen seien selten und nur von kurzer Dauer.

Die Forscher, die den Bericht einreichten, untersuchten Daten von Dezember 2021 bis Mai 2022 aus dem israelischen Meldesystem für Impfstoffnebenwirkungen, das dem VAERS-System in den Vereinigten Staaten ähnelt. Ironischerweise wurde das israelische System erst im Dezember 2021 zu einem wirksamen Instrument, also fast ein ganzes Jahr nach Netanjahus Deal mit Pfizer. Und den Impfdaten vom September 2021 zufolge waren etwa 65 Prozent der israelischen Bevölkerung bereits geimpft, und Israel bot einigen Bevölkerungsgruppen die vierte Auffrischungsimpfung an, lange bevor das System in Kraft trat.

Der IMOH-Bericht vom August 2022 enthüllte mehr als 6.000 unerwünschte Ereignisse bei den 18 Millionen Impfdosen, die seit Dezember 2020 von Pfizer geliefert wurden. Der Bericht untersuchte jedoch nur einen Zeitraum von sechs Monaten (Dezember 2021 bis Mai 2022), nachdem das Meldesystem für unerwünschte Ereignisse fast ein Jahr nach Beginn der Verabreichung der Impfungen in Israel in Betrieb genommen wurde. Bei vielen der unerwünschten Ereignisse handelte es sich um Nebenwirkungen, die Pfizer zuvor nicht öffentlich aufgeführt hatte, darunter Menstruationsunregelmäßigkeiten, verschiedene neurologische Nebenwirkungen, Verletzungen des Bewegungsapparats, Magen-Darm-Probleme sowie Probleme mit den Nieren und dem Harnsystem. Aus Zeit- und Ressourcengründen beschränkte sich das Forschungsteam auf die fünf wichtigsten Nebenwirkungen und schloss andere häufige Nebenwirkungen wie Herz-Kreislauf-Probleme wie Myokarditis aus.

Dr. Yaffa Shir-Raz, Forscherin für Gesundheitskommunikation und Gesundheitsjournalistin an der Reichman-Universität in Herzliya, Israel, übersetzte das Video vom Juni 2022 aus dem Hebräischen ins Englische und fasste zusammen, wie die Forscher der IMOH mitteilten, dass sie sich genau überlegen müssten, wie sie ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren sollten, da die Ergebnisse den Behauptungen der IMOH über die Sicherheit und Wirksamkeit widersprächen.

In ihrer Übersetzung und Zusammenfassung ins Englische wies Shir-Raz darauf hin, dass die Forscher einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Pfizer-Impfstoff und den unerwünschten Ereignissen herstellen. Sie sagte: „Das Forscherteam betonte während der Diskussion wiederholt, dass ihre Ergebnisse darauf hindeuten, dass – im Gegensatz zu dem, was uns bisher gesagt wurde – in vielen Fällen schwerwiegende unerwünschte Ereignisse langfristig sind, d. h. Wochen, Monate, ein Jahr oder sogar länger andauern, und in einigen Fällen sogar fortbestehen, sodass die Nebenwirkung auch noch anhielt, als die Studie beendet war.“

Shir-Raz übersetzte weiter die Bemerkungen der Forscher, die sagten: „Wir müssen medizinisch-juristisch denken – wie wir unsere Ergebnisse präsentieren, um Klagen zu vermeiden. Und warum? Wegen einiger Nebenwirkungen [und] wir sagten: ‚OK, es gibt sie und es gibt Berichte, aber lasst euch trotzdem impfen.'“

Anstatt die Ergebnisse der Öffentlichkeit auf transparente Weise mitzuteilen, hieß es im IMOH-Bericht, es seien keine neuen unerwünschten Ereignisse festgestellt worden, und die Ereignisse seien nicht unbedingt durch die COVID-Injektion verursacht worden.

Steve Kirsch, geschäftsführender Direktor der Vaccine Safety Research Foundation, erklärte: „Dies deutet auf eine weitverbreitete Korruption in der medizinischen Gemeinschaft, in Regierungsbehörden, bei Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, in den Mainstream-Medien und in Unternehmen der sozialen Medien weltweit hin: Sie werden kein Ereignis anerkennen, das dem Mainstream-Narrativ widerspricht.

„Das ist ein beispielloses Ausmaß an Korruption“, so Kirsch weiter. „Die Gräueltaten sind hier eindeutig.“

Der Gründer und Vorsitzende von Liberty Counsel, Mat Staver, sagte: „Leider hat Premierminister Netanjahu sein Vertrauen in diese schädlichen Spritzen verspielt und sich erneut geirrt, als er mit den medizinischen Daten seines Landes handelte, um sie zu beschaffen. Diese Spritzen waren weder sicher noch wirksam, und nun haben die israelischen Gesundheitsbehörden offenbar die durch diese schädlichen Injektionen verursachten Verletzungen vertuscht. Die israelische Bevölkerung beginnt, die Gefahren dieser Spritzen zu erkennen und verdient es, die Wahrheit darüber zu erfahren, was ihre Regierung mit ihren privaten medizinischen Daten macht.“