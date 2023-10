Nietzsche reloaded: Der Wahnsinn der Moderne aka Herrschaft von Sklaven über Sklaven – Keine Oxytocin-Party mehr

Schrieb dieser Nietzsche (* 15. Oktober 1844 in Röcken; † 25. August 1900 in Weimar) doch in ganz anderen Zeiten als z.B. ein Schiller, in düsteren…

Der Wahnsinn der Moderne war erstmals hell aufgeflammt mit Einsetzen der Industrialisierung; mit flächendeckend werdender Staatsschule bzw. Untertanen-Konditionierungsanstalt (zur Erschaffung des auf Selbstaufgabe des Leibes, sprich: zur industriellen Lohnarbeit hin dressierten Massenmenschen); wie auch mit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 sowie Gründung des Deutschen Reiches.

All dies, die sog. Moderne, kündete von einem unausweichlich bevorstehenden Untergang der Zivilisation. Der Weltzivilisation! Für den, der die Zeichen zu lesen verstand. Für einen wie Nietzsche.