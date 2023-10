Unglaubliche Realität

Todd Hayen

Wir haben endlich einen Punkt in der Weiterentwicklung unserer Technologie erreicht, an dem wir nicht mehr alles glauben können, was wir sehen oder hören. Ich meine, wir können, wenn wir wollen, aber wir können auch wählen, es nicht zu tun, denn die Präsentation von etwas auf einem Foto, einem Video oder einer Tonaufnahme ist nicht mehr ein zuverlässiger Beleg für die Realität.

Bald werden wir uns nicht mehr auf das verlassen können, was wir direkt vor unserem Gesicht sehen, wenn wir glauben, in der realen Welt spazieren zu gehen. Tatsächlich müssen wir nicht darauf warten, es ist schon hier.

Holographische Technologie kann uns bereits täuschen, uns glauben machen, dass etwas, das wir in unserer eigenen wahrgenommenen Realität sehen, wirklich passiert. Viele sagen, die Flugzeuge, die in das World Trade Center flogen, seien Hologramme gewesen. Vielleicht waren sie es. Die Technologie dazu existiert wahrscheinlich – obwohl dieser Link zu einem Video von fliegenden Walen in Dubai führt, was kein Beispiel für existierende Technologie ist (anscheinend handelt es sich nur um ein gewöhnliches CGI-Video), aber es kommt, und man muss nicht einmal den Atem anhalten.

Wenn wir alle wissen, dass dies möglich ist (viele glauben immer noch, dass es nicht so ist), dann werden wir nichts als authentisch vertrauen. Tatsächlich wird das Wort „authentisch“ keine Bedeutung mehr haben. Dann werden wir eindeutig in einem Traum leben, nicht in der Lage, den Unterschied zwischen dem Traum und dem Träumer zu erkennen.

Vielleicht waren wir tatsächlich immer ein Produkt des Traums, und die Matrix aus dem Film war schon immer Realität.

Also, was ist Realität?

Ich glaube nicht, dass wir dieses Wort jetzt noch definieren können, denn fast alles, was uns einfällt, reicht nicht aus. Es wurde früher als alles objektiv Materielle definiert. Oder, wie Webster sagt: „eine objektive unabhängige Existenz haben.“ Ziemlich klar, oder? (sarkastisches Lachen).

Vielleicht fangen sie an, mit der Definition herumzuspielen, wie sie es mit vielen anderen Wörtern tun.

Es scheint, als wolle Webster die Bedeutung etwas vage halten, sodass sie immer noch eine bearbeitete Version eines vierköpfigen Drachens als „real“ beschreiben könnte oder vielleicht ein verheerendes Waldbrandereignis irgendwo in Kanada – oder auf Hawaii. Es ist alles echt, nicht wahr? Viren, Impfstoffe, Pandemien, lächelnde senile Politiker, maskierte Gesundheitsbehörden. Was auch immer benötigt wird, um eine Behauptung zu unterstützen, wird einfach erschaffen und präsentiert. Wir glauben alles als Beweis, wenn wir zuerst glauben, was gesagt wird.

Hinterfragen Sie es nicht, liebe Leute, akzeptieren Sie es einfach. Es ist real.

Ich habe viele Gerüchte gehört, dass bestimmte Prominente eigentlich Hologramme sind. Hillary Clinton ist zum Beispiel schon lange tot, und das, was wir in den Nachrichten, auf YouTube oder sonst wo „sehen“, ist eigentlich ein Hologramm.

Auch Biden soll von einem digitalen Double gespielt werden, und das Oval Office, das wir das Privileg haben, auf CNN zu sehen, ist eigentlich ein Set irgendwo in einer unterirdischen Einrichtung auf dem Mt. Weather nördlich von Washington, DC – oder vielleicht nur eine CGI-Rekonstruktion, elektronisch auf einen grünen Bildschirm gemalt. Was auch immer, wer weiß.

Das war alles früher Science-Fiction-Fantasie. Nicht mehr. Alles, was ich gerade erwähnt habe, könnte leicht durch eine iPhone-App ausgeführt werden, die man für ein paar Dollar (natürlich im Abonnement) im Apple App Store bekommen kann. Die Technologie ist umwerfend fortschrittlich, günstig und für jeden verfügbar.

Wie jeder andere halte ich es für lustig, ein Gemälde von Beethoven zu sehen, das „Proud Mary“ singt, oder die verstorbene Königin von England, die eine Rede über die Tugenden des antimonarchistischen Anarchismus rezitiert, aber die tieferen Implikationen dessen, was moderne Salon spiele zu sein scheinen, sind eher beunruhigend. Ich muss sie hier sicherlich nicht nennen, der gesunde Menschenverstand würde uns leicht sagen, was auf uns zukommt – und glauben Sie mir, das ist keine Möglichkeit, es ist eine Tatsache.

Es ist nicht lange her, dass visuelle Beweise König waren. Wenn Sie ein Foto von Ihrem Ehemann im Bett mit seiner Sekretärin hatten, würde niemand daran zweifeln, dass es ein Beweis dafür war, dass Ihr Ehemann fremdgegangen ist. Nicht mehr. Jedes siebenjährige Kind kann mit ein paar Mausklicks alle belastenden Beweise erstellen, die jemand sich nur wünschen könnte.

Was ist also mit ernsteren Anschuldigungen? Wie steht es mit Kriegen? Morden? Zusammenstürzenden Handelstürmen (schlage ich so etwas vor? Oh nein, nicht ich!) Die Möglichkeiten sind endlos. Nicht nur wird so ziemlich alles, was passiert, von fotografischen und audiovisuellen Beweisen begleitet, bald werden wir beginnen, jede andere Art von physischen Beweisen zu sehen, die hergestellt und synthetisiert werden, um jede Art von Behauptung zu stützen. Niemand wird in der Lage sein, oben von unten zu unterscheiden.

Diese Tatsachen haben nicht nur Auswirkungen auf ernsthafte Manipulationen, sondern die subtile Psychologie, nie zu wissen, was echt ist und was nicht, wird verheerend sein. Jeder wird seine eigene subjektive Sicht auf fast alles haben, jeder wird ein Experte sein, jeder wird in der Lage sein zu glauben, was auch immer sie entscheiden, aus welchem Grund auch immer zu glauben. Niemand wird sich auf die üblichen Beweisgrundlagen der Wahrheit verlassen.

„Ich glaube es, wenn ich es sehe“ wird überhaupt keine Bedeutung mehr haben.

Die Leute werden auch lässig darüber werden. Die Leute werden keine Angst vor etwas davon haben, sie werden sich einfach nicht darum kümmern. Sie werden es abtun, als ob es keine Rolle spielt, sie werden ein Video von einer Flotte von fliegenden Untertassen sehen, die eine Stadt lasern, und kein Auge zucken. Es ist ihnen egal, ob das, was sie sehen, echt ist oder nicht, sie werden einfach davon ausgehen, dass nichts vertrauenswürdig ist – außer das, was sie von anderen als real überzeugt hat.

Hierin liegt die eigentliche Gefahr, wer immer die kollektive Psyche in den Griff bekommt und sie davon überzeugen kann, dass das, was sie sagen, die Wahrheit ist, sie werden keine echten Beweise benötigen, um ihre Position zu beweisen. Wenn die Leute glauben, dass jemand die Wahrheit sagt, dann wird alles, was diese Person oder Institution als Beweis für die Wahrheit präsentiert, als Wahrheit akzeptiert.

Wir sehen das jetzt schon passieren. Die Massen glauben an die Autorität eines Fauci, eines Biden, eines Walensky, eines Bourla, eines Trudeau, eines Selenskyj, und wenn sie eine Maske als Gerät vorhalten, um ein gefährliches Virus abzuwehren, oder ein Video von unschuldigen Ukrainern, die vom Staatsfeind Nummer Eins getötet werden, werden die Menschen es glauben.

Es wird keine Überprüfung geben, keine Berufung auf den gesunden Menschenverstand, keine intelligente Recherche, um festzustellen, ob das, was sie sehen, echt ist oder nicht. Nichts, was früher Beweis für die Realität war, ist vertrauenswürdig, daher sind wir alle leicht manipulierbar. Der bestimmende Faktor, was echt ist oder nicht, ist, wer gesagt hat, dass es echt ist, nicht konkrete Beweise. So einfach ist das.