Der Ursprung von COVID-19: Die größte Vertuschungsaktion der Medizingeschichte

Von Peter C. Gøtzsche

Als sich die COVID-19-Pandemie Anfang 2020 weltweit ausbreitete, vertuschte die chinesische Regierung ihren Ursprung. Die chinesische Vertuschung erstreckte sich schnell auf US-Wissenschaftler mit Interessenkonflikten, angesehene medizinische Fachzeitschriften, die Medien und den wichtigsten Berater des US-Präsidenten, Anthony Fauci.

Es handelte sich um einen orchestrierten Versuch, das Offensichtliche zu verbergen, was zu schmerzhaft war, um es zuzugeben, nämlich dass die Pandemie höchstwahrscheinlich durch ein Laborleck in Wuhan verursacht wurde und dass das Virus, SARS-CoV-2, höchstwahrscheinlich im Wuhan Institute of Virology hergestellt wurde. In diesem Labor machen Forscher aus einem harmlosen Virus durch genetische Veränderung in so genannten gain-of-function-Experimenten ein tödliches Virus.

Die Vertuschung war äußerst effektiv. Sie prägte die öffentliche Meinung, das Virus sei natürlichen Ursprungs und habe sich vom Tier auf den Menschen übertragen, obwohl kein einziger Beweis für diese These erbracht wurde. Die chinesische Zensur und die Drohungen gegen diejenigen, die es besser wissen, haben die erste Runde gewonnen, aber das Spiel ist jetzt verloren.

Nach Angaben mehrerer US-Regierungsbeamter, die im Rahmen einer langwierigen Untersuchung im Jahr 2023 befragt wurden, sind die ersten drei Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben und alle in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, inzwischen namentlich bekannt.

Sie alle arbeiteten in dem Labor, in dem sie Experimente zur Funktionssteigerung durchführten, darunter auch Ben Hu, der diese Forschung leitete. Ein US-Forscher sagte: „Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass es sich wahrscheinlich um COVID-19 handelt … Es sind ausgebildete Biologen in ihren Dreißigern und Vierzigern. Fünfunddreißigjährige Wissenschaftler erkranken nicht sehr häufig an Grippe.“ Eines der Familienmitglieder der Forscher starb später.

Außerdem besuchte der Sicherheitsdirektor der Chinesischen Akademie der Wissenschaften am 19. November 2019 das Institut, wie auf der Website des Instituts zu lesen ist. Er sprach bei einer Sitzung der Institutsleitung mit wichtigen „mündlichen und schriftlichen“ Anweisungen von Chinas Präsident Xi Jinping bezüglich einer „komplexen und ernsten Situation“.

Als das Wuhan-Institut sein erstes Papier über das Pandemievirus veröffentlichte, wies es nicht auf die neuartige Furin-Spaltstelle hin, obwohl es Pläne hatte, diese einzufügen, und sie auch in SARS-ähnliche Viren in seinem Labor einfügte. Ein Molekularbiologe aus Harvard sagte: „Das ist so, als ob diese Wissenschaftler vorschlagen würden, Pferden Hörner zu verpassen, aber wenn ein Jahr später ein Einhorn in ihrer Stadt auftaucht, schreiben sie einen Artikel, in dem sie jeden Teil des Pferdes beschreiben, außer seinem Horn.“

Die Rolle der USA bei der Vertuschung

China war nicht der Einzige, der die ganze Welt in die Irre führte. Neu veröffentlichte E-Mails und Nachrichten zeigen, dass führende US-Wissenschaftler den Kongress bei einer Anhörung im Juli 2023 belogen haben und auch über die Bedenken, die sie Anfang 2020 hatten, dass die Pandemie sehr wohl auf ein Laborleck eines mit finanzieller Unterstützung der US National Institutes of Health (NIH) hergestellten Virus zurückzuführen sein könnte, ausgiebig gelogen haben.

Ohne jeglichen Beweis erklärte Robert Garry dem Kongress, dass das Virus in der Natur und nicht in einem Labor entstanden sei. Kristian Andersen prangerte die Republikaner an, weil sie eine „Verschwörungstheorie“ verbreiteten, wonach er und Garry Anfang 2020 mit dem Präsidentenberater Anthony Fauci zusammengearbeitet hätten, um in ihrem Nature Medicine-Artikel vom 17. März 2020, „The proximal origin of SARS-CoV-2“, Desinformationen über den Ursprung von COVID zu produzieren.

Die Autoren schrieben: „Unsere Analysen zeigen eindeutig, dass SARS-CoV-2 kein Laborkonstrukt oder ein absichtlich manipuliertes Virus ist.“ Ihre Analysen haben nichts bewiesen; es war nur Rhetorik, und eine Gruppe von 14 besorgten Wissenschaftlern dokumentierte, dass die Argumente von Andersen et al. logisch fehlerhaft waren. Meiner Meinung nach ist der Artikel in Nature Medicine betrügerisch und sollte zurückgezogen werden, denn eine der Definitionen von wissenschaftlichem Fehlverhalten beinhaltet die absichtliche Verfälschung von Ergebnissen.

Der Artikel hatte einen enormen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung und wurde fast 6 Millionen Mal aufgerufen. Als ich untersuchte, was die so genannten Faktenchecker in den sozialen Medien über den Ursprung des Virus sagten, fand ich schnell einen Faktencheck, der die Behauptung, das Virus sei manipuliert worden, als falsch bezeichnete und erklärte, dass „Experten die Behauptung widerlegt haben, dass das Virus nicht natürlich vorkommt“. Die Quelle für diese Widerlegung war der Unsinn in Nature Medicine.

Andere Faktenchecker waren ebenso leichtgläubig. Als einer meiner Kollegen auf Facebook eine Nachricht über einen der besten Artikel, der je über den Ursprung der Pandemie geschrieben wurde, vom Mai 2021 postete, wurde sein Beitrag zunächst als „fehlender Kontext“ bezeichnet und dann entfernt. Wieder wurde auf Andersen und Kollegen verwiesen und Superlative verwendet, um ihre Argumente zu untermauern, z. B. wurden die 27 Personen, die einen höchst irreführenden Lancet-Brief (siehe unten) unterzeichnet hatten, als herausragende Wissenschaftler bezeichnet.

Es war keine „Verschwörungstheorie“, dass Andersen mit Fauci und anderen „Höhergestellten“ zusammengearbeitet hatte, als er beschloss, Fehlinformationen zu verbreiten. Es ist eine Tatsache. Der Druck von „höherer Stelle“ veranlasste Andersen und Garry dazu, die Theorie des Laborlecks als unplausibel aufzugeben. Darüber hinaus geht aus den neu veröffentlichten Dokumenten hervor, dass Andersen noch einen Monat nach der Veröffentlichung ihres Artikels in Nature Medicine und zwei Monate nach der Veröffentlichung eines Vorabdrucks immer noch ein Leck in einem Labor für ein hergestelltes Virus hielt.

Ihre Kehrtwende machte einige „Höhergestellte“ glücklich. Am 16. April 2020 schrieb NIH-Direktor Francis Collins per E-Mail an Fauci, er hoffe, dass der Nature Medicine-Artikel „diese Angelegenheit klären würde … Ich frage mich, ob es etwas gibt, was die NIH tun können, um diese sehr destruktive Verschwörung zu stoppen.“

Andersen erklärte dem Kongress, dass sein plötzlicher Sinneswandel Anfang Februar 2020 auf „vielen Faktoren beruhte, darunter zusätzliche Daten, Analysen, mehr Wissen über Coronaviren und Diskussionen mit Kollegen und Mitarbeitern“.

Dies war nicht wahr. Andersen schrieb am 1. Februar 2020: „Ich denke, das Wichtigste, was mir immer noch im Kopf herumschwirrt, ist, dass die Version der Laborflüchtlinge so verdammt wahrscheinlich ist, weil sie diese Art von Arbeit bereits gemacht haben und die molekularen Daten mit diesem Szenario völlig übereinstimmen.“ Die neu veröffentlichten Nachrichten zeigen fast 60 klare Aussagen von Andersen und seinen Kollegen zwischen dem 31. Januar und dem 28. Februar 2020, in denen sie ihre Überzeugung zum Ausdruck brachten, dass ein Laborleck und das Bio-Engineering von Viren der Ursprung von COVID-19 sind.

Anfang Februar stimmten Andersen und seine Mitautoren darin überein, dass die Merkmale, die sie bei SARS-CoV-2 beobachteten, genau die Schritte darstellten, die sie unternommen hätten, wenn sie selbst beschlossen hätten, ein infektiöses SARS-ähnliches Coronavirus zu entwickeln. Ein wichtiges Indiz dafür, dass das Virus höchstwahrscheinlich künstlich hergestellt wurde, ist die Furin-Spaltstelle auf dem Spike-Protein, die es SARS-CoV-2 ermöglicht, an menschliche Rezeptoren zu binden, wodurch das Virus hoch infektiös wird. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass dies durch Zufall, d. h. durch Mutationen, geschehen ist.

Andersen und seine Kollegen folgten also nicht einfach den zusätzlichen Daten oder Analysen, wie er 2023 behauptete, sondern versuchten 2020 aktiv, das Laborleck zu diskreditieren, Informationen zu verbergen, Journalisten zu täuschen und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.

Am 17. April 2020 beschrieb Fauci Andersens Artikel bei einem Pressebriefing im Weißen Haus, ohne seine enge Beteiligung an der Erstellung des Artikels offenzulegen. Er behauptete sogar, dass er die Namen der Autoren nicht kannte, was nicht der Wahrheit entsprach. So hatten Andersen und seine Mitautoren am 1. Februar eine Telefonkonferenz mit Fauci und Collins, die die Gelegenheit nutzten, um sie zum Verfassen des Nature Medicine-Artikels zu „bewegen“.

Die Vertuschung war so vorsätzlich, dass wichtige Personen, darunter Andersen, versuchten, sich der öffentlichen Kontrolle zu entziehen, indem sie keine E-Mails benutzten. Ein Top-Berater von Fauci prahlte damit, dass er Anfragen nach dem Freedom of Information Act umging, indem er Gmail benutzte und Faucis Rolle verbarg: „Tony will nicht, dass seine Fingerabdrücke auf Ursprungsgeschichten zu sehen sind … Keine Sorge … ich werde alles löschen, was ich nicht in der New York Times sehen will.“

Aber sie wurden ertappt. Am 6. Februar 2020 änderte Andersen den Namen des Slack-Kanals von „project-wuhan engineering“ in „project-wuhan pangolin“. Ihre Versuche, Schuppentiere für die Pandemie verantwortlich zu machen, scheiterten jedoch völlig. Am 12. Februar, vier Tage bevor die Autoren ihren Preprint veröffentlichten, gestand Andersen auf Slack: „Nach allem, was ich weiß, könnte der Mensch das Schuppentier infiziert haben, nicht umgekehrt.“

Vor dem Kongress im Jahr 2023 behauptete Andersen, er habe seine Meinung aufgrund der wissenschaftlichen Beweise geändert, dass ein tierischer Zwischenwirt, wie ein Schuppentier, möglich sei, aber die internen Mitteilungen zeigen, dass er gelogen hat.

Andersen und seine Kollegen schrieben in ihrem Artikel in Nature Medicine, dass „das Vorhandensein einer RBD [Rezeptorbindungsdomäne] in Schuppentieren, die der von SARS-CoV-2 sehr ähnlich ist, bedeutet, dass wir darauf schließen können, dass diese wahrscheinlich auch in dem Virus enthalten war, das auf den Menschen übergesprungen ist“. Aber zwei Tage nach der Veröffentlichung des Vorabdrucks räumte Andersen erneut ein, dass „eindeutig keine dieser Schuppentiersequenzen die Quelle war“. Und am 20. Februar betonte Andersen: „Leider tragen die Schuppentiere nicht zur Klärung der Geschichte bei.“

Am 16. April äußerte Andersen erneut Bedenken, dass das Virus im Labor in Wuhan produziert worden sein könnte. Doch nur eine Woche später äußerte sich Edward Holmes, einer von Andersens Mitautoren, auf Twitter abfällig über „Laborflucht-Verschwörungstheorien“.

Es gab weitere Enthüllungen über die extreme Unehrlichkeit der Autoren. Anfang Februar stellte ein Reporter der New York Times, Don McNeil, harte Fragen darüber, ob COVID-19 möglicherweise aus einem Labor stammte. Andersen und seine Mitautoren planten bewusst, McNeil falsch zu informieren, und einer von ihnen sagte: „Ich denke daran, einfach zu antworten und zu sagen: ‚Ich sehe nichts in dem Genom, was mich zu der Annahme veranlassen würde, dass es in einem Labor genetisch manipuliert wurde.'“

Anthony Faucis Rolle war ebenfalls beklagenswert. Er besuchte das CIA-Hauptquartier, um dessen Überprüfung der Herkunft von COVID-19 zu „beeinflussen“, so der Bericht des House Oversight Committee. Sieben CIA-Analysten mit beträchtlicher wissenschaftlicher Expertise in Bezug auf COVID-19 erhielten Leistungsprämien, nachdem sie einen Bericht so verändert hatten, dass die Bedenken hinsichtlich eines möglichen Laborursprungs des Virus heruntergespielt wurden. Die CIA versah Fauci absichtlich nicht mit einem „Ausweis“, um zu verbergen, dass er in dem Gebäude war.

Ein CIA-Whistleblower enthüllte, dass Fauci nicht nur die CIA besuchte, sondern auch bei Treffen im Außenministerium und im Weißen Haus auf die Veröffentlichung von „Nature Medicine“ drängte, um die Regierungsbeamten davon abzubringen, die Möglichkeit zu prüfen, dass COVID-19 aus einem Labor entwichen war.

Fauci hatte Gründe, Wissenschaftler und Geheimdienstanalysten zu der Annahme zu drängen, dass das Virus einen zoonotischen Ursprung hat, da seine Behörde einen Zuschuss zur Finanzierung der gefährlichen Forschung in Wuhan gewährt hatte.

Die Beteiligung des chinesischen Militärs

Eine ausführliche Untersuchung, die im Juni 2023 von der Times veröffentlicht wurde, zeigt die Beteiligung des chinesischen Militärs an der von ihm finanzierten Gain-of-Function-Forschung. Ein Teil dieser Forschung war verdeckt, da die US-Kollaborateure, z.B. Peter Daszak, nie davon erfuhren. In einem 2015 von der Militärakademie veröffentlichten Buch wird erörtert, dass die SARS-Viren eine „neue Ära genetischer Waffen“ darstellen, die „künstlich in ein auftretendes menschliches Krankheitsvirus umgewandelt und dann als Waffe eingesetzt und entfesselt werden können. Wenn ein Land in der Lage wäre, seine Bevölkerung gegen sein eigenes geheimes und tödliches Virus zu impfen, hätte es eine Waffe, mit der es das Gleichgewicht der Weltmacht verschieben könnte.

Die Volksbefreiungsarmee, wie sie euphemistisch genannt wird, obwohl sie beim Tiananmen-Massaker 1989 ihre eigenen Leute umbrachte, hatte ihren eigenen Impfstoffspezialisten, Zhou Yusen, einen hochdekorierten Militärwissenschaftler an der Academy of Military Medical Sciences, der mit den Wissenschaftlern aus Wuhan zusammengearbeitet hatte. Nach der Pandemie geriet er in Verdacht, weil er im Februar 2020 in bemerkenswert kurzer Zeit ein Patent für einen COVID-19-Impfstoff vorlegte.

Im Mai 2020 scheint Zhou im Alter von nur 54 Jahren gestorben zu sein, was in einem chinesischen Medienbericht und in einer wissenschaftlichen Arbeit, in der das Wort „verstorben“ in Klammern hinter seinem Namen steht, nur am Rande erwähnt wird. Zeugen sollen der US-Untersuchung berichtet haben, dass Zhou vom Dach des Wuhan-Instituts gestürzt sei, was jedoch nicht verifiziert werden konnte.

In einem der Tierversuche hatten die Wissenschaftler ein hochinfektiöses Superkoronavirus mit einer erschreckenden Tötungsrate geschaffen, das in der Natur höchstwahrscheinlich nie aufgetreten wäre. In nur zwei Wochen tötete das mutierte Virus sechs von acht Mäusen, und kurz nach der Infektion wurde in den menschenähnlichen Lungen der Mäuse eine bis zu 10.000-mal höhere Viruslast als beim ursprünglichen Virus festgestellt.

Als Daszak bei den NIH einen Antrag auf Verlängerung der Förderung einreichte, erwähnte er die Todesfälle nicht, sondern behauptete, die Mäuse hätten „leichte SARS-ähnliche klinische Symptome“ gezeigt, als sie mit dem mutierten Virus infiziert wurden. Nach der COVID-19-Pandemie lieferte er den US-Behörden in einem Bericht schließlich Einzelheiten zu den tödlichen Ergebnissen des Experiments und behauptete nun, dass seine Aussage von 2018 über die „milde“ Krankheit auf vorläufigen Ergebnissen beruhte – obwohl das Experiment bereits mehrere Monate vor seiner Falschaussage stattgefunden hatte.

Die US-Ermittler sprachen mit zwei Forschern eines US-Labors, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs mit dem Wuhan-Institut zusammenarbeiteten. Sie sagten, die Wuhan-Wissenschaftler hätten 2019 Furin-Spaltstellen in Viren eingefügt, und zwar genau so, wie in Daszaks gescheitertem Finanzierungsantrag vorgeschlagen. Sie sahen auch Beweise dafür, dass das Institut „Serial Passaging“-Experimente durchführte, bei denen der schädlichste Virusstamm für wiederholte Experimente ausgewählt wird, um einen tödlichen Stamm viel schneller zu erzeugen, als dies aufgrund der natürlichen Evolution möglich wäre.

Die Rolle von The Lancet bei der Vertuschung

Am 19. Februar 2020 veröffentlichte eine Gruppe von Virologen und anderen einen Lancet–Brief, der die Debatte über den Ursprung von COVID-19 entgleisen ließ. Dies war der schwärzeste Moment in der Wissenschaft in meinem Leben.

Peter Daszak organisierte und verfasste den Lancet-Brief heimlich. Der schlimmste Teil des Briefes war dieser: „Die rasche, offene und transparente Weitergabe von Daten über diesen Ausbruch wird nun durch Gerüchte und Fehlinformationen über die Ursprünge des Virus bedroht. Wir stehen zusammen, um Verschwörungstheorien, die besagen, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat, aufs Schärfste zu verurteilen … Verschwörungstheorien schaffen nichts anderes als Angst, Gerüchte und Vorurteile, die unsere globale Zusammenarbeit im Kampf gegen dieses Virus gefährden.“

Es gab keinen Austausch von Daten. China verheimlichte alles, was es als Verantwortlicher für die Pandemie belasten könnte, indem es rücksichtslos mit Coronaviren experimentierte und auch die Sicherheitsvorschriften im Labor missachtete.

Es ist empörend zu behaupten, dass es sich bei einem Leck im Labor um eine Verschwörung handeln muss. Laborlecks mit gefährlichen Viren kommen praktisch jedes Jahr vor. Das SARS-Virus, das für das Schwere Akute Respiratorische Syndrom verantwortlich ist, das 2003 bei chinesischen Fledermäusen auftrat, entwich aus zwei Labors in China, und auch das H1N1-Grippevirus von 1977, das etwa 700.000 Todesfälle verursachte, war ein Laborausbruch aus China.

Sollte das SARS-CoV-2-Virus aus einem von Daszak finanzierten Forschungsprojekt entwichen sein, wäre er natürlich potenziell schuldig. Er drängte seine Kollegen, die an der Funktionserweiterungsforschung beteiligt waren, den Brief nicht zu unterschreiben, um den Zusammenhang zu verschleiern, und sagte zu einem von ihnen: „Wir werden den Brief dann so veröffentlichen, dass er nicht mit unserer Zusammenarbeit in Verbindung gebracht wird, damit wir eine möglichst unabhängige Stimme haben.“

Nach 1,5 Jahren mit Daszaks Schikanen, Lügen und Arroganz hatten die Leute schließlich genug. Im September 2021 forderte eine Gruppe von Wissenschaftlern, die Pariser Gruppe, in einem Brief an die NIH und das Gesundheitsministerium seine Absetzung, weil er „kritische Informationen zurückgehalten und die Öffentlichkeit durch die Äußerung von Unwahrheiten irregeführt“ habe. Sie zitierten einen Tweet, in dem Daszak behauptete, die chinesischen Labors, mit denen er zusammenarbeitete, hätten nie lebende Fledermäuse gehalten, obwohl die Wissenschaftler aus Wuhan nach eigenen Angaben mindestens seit 2009 lebende Fledermäuse in der Einrichtung hatten.

Schlussfolgerungen

COVID-19 ist die Pandemie, die niemals hätte auftreten dürfen. Es ist zutiefst beunruhigend, dass die WHO und unsere Regierungen noch kein Verbot dieses hochgefährlichen Spieles mit dem Feuer gefordert haben, das zu nichts Nützlichem geführt hat, sondern zum Tod von über 7 Millionen Menschen.

In der Wissenschaft geht es um Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen möglichen Erklärungen betrachte, habe ich keinen Zweifel daran, dass die Pandemie durch ein Laborleck in Wuhan verursacht wurde und dass das Virus dort hergestellt wurde. Die Vertuschung des Ursprungs von SARS-CoV-2 ist die schlimmste in der Geschichte der Medizin. Sie wird in den kommenden Jahrhunderten als Schandfleck dastehen.