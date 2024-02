Nigel Farage explodiert live im Fernsehen: Ich möchte wissen, warum wir alle wegen der Covid-Impfstoffe belogen wurden!

Uns wurde gesagt: Nehmen Sie den Impfstoff, den sogenannten „Impfstoff“, dann bekommen Sie keine Covid und sind nicht ansteckend. „Das hat sich als völlige Unwahrheit herausgestellt“, sagte Nigel Farage in GB News.

Uns wurde gesagt, dass der Impfstoff sicher sei und es ältere Menschen gäbe, die bereits sieben sogenannte Impfungen erhalten hätten. Normalerweise nehme man eine Impfung und sei für den Rest seines Lebens geschützt, so Farage.

„Ich möchte wissen, warum wir angelogen wurden. Ich möchte wissen, warum sie versucht haben, Kinder im Grundschulalter zu impfen, obwohl COVID für sie fast keine Bedrohung darstellte.“ Nigel Farage sagt: „Richard Tice hat absolut recht“, wenn er eine öffentliche Untersuchung zum COVID-Impfstoff fordert“.

'I want know why we were lied to. I want to know why they were trying to vaccinate kids of primary school age when COVID posed almost no threat to them.'@Nigel_Farage says 'Richard Tice is absolutely right' about calling for a public inquiry into the COVID vaccine. pic.twitter.com/N22P9h27Tr