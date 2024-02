Der Mund-Kiefer-Gesichtschirurg und Statistiker Stephen Bate hat umfangreiche Untersuchungen zur Grippe durchgeführt. In der Grippesaison 2019–2020 gab es in den USA rund 36 Millionen Fälle.

Für die Grippesaison 2020–2021 liegen noch keine Daten vor. Bate wurde mitgeteilt, dass nicht genügend Informationen verfügbar seien. Er habe eine Quelle gefunden, die 1675 bestätigte Grippefälle gemeldet habe. Das bedeute, dass es plötzlich 99,9995 Prozent weniger Fälle gegeben habe, sagte Bate bei der National Citizens Inquiry unter Gelächter.

In Kanada sanken die Influenza-Fälle zwischen 2020 und 2021 von 55.379 auf nur noch 69 Fälle.

In Kanada sanken die Influenza-Fälle zwischen 2020 und 2021 von 55.379 auf nur noch 69. Dr. Stephen Bate weist auf eine interessante Möglichkeit hin, die auf eine mögliche Umbenennung der Krankheit schließen lässt. Er bietet eine Visualisierung von PCR-Zyklen und untersucht die Unterschiede in den Impfraten für Personen über 70 in Neufundland und Labrador.

