Die Kampflinien der populistischen Revolte im Westen zeichnen sich ab – Revolte gegen den elitären Plan für die Menschheit wird von Minute zu Minute stärker

Alex Newman reist als internationaler Journalist um die Welt und hat gesehen, wie sich die Kräfte des Populismus gegen ihre technokratischen Herren verbünden. In den westlichen Medien ist davon nichts zu sehen, denn sie sind bereits von den feindlichen Kräften vereinnahmt und spucken antipopulistische Propaganda wie rohes Abwasser aus. Die Kräfte der Technokratie streben die totale Beherrschung der Massen durch eine wissenschaftliche Diktatur und die Kontrolle über die Ressourcen der Welt an. Sie haben nie mit Widerstand gerechnet und sind schockiert, dass jemand „die Wissenschaft infrage stellt“. Jetzt wird es hässlich. Schlagzeilen wie diese werden wir noch öfter sehen:

In Brüssel bricht Chaos aus, als Gummigeschosse auf protestierende Bauern vor dem EU-Parlament abgefeuert werden.

Europa bricht in weitverbreitete Bauernproteste aus, da die Revolte gegen die „grüne“ Politik zunimmt

Bolsonaro im Visier der Polizei bei Ermittlungen gegen mutmaßliche Putschisten

Die amerikanische Demokratie kann nicht überleben, wenn die extreme Rechte nicht an den Rand gedrängt wird.

Was Populisten mit Demokratien machen

Nigel Farage „politisch verfolgt“, nachdem die Bank seine Konten geschlossen hat

Selbst die rechte Hand von Klaus Schwab artikuliert diesen populistischen Trend:

Überall auf der Welt sind populistische Führer auf dem Vormarsch und greifen die liberale Weltordnung an. Sie haben nicht erklärt, was die von ihnen zerstörte Ordnung ersetzen wird, und das Ergebnis ist die Unordnung, das Chaos und die Gewalt, die wir heute erleben.

Populist leaders are on the rise around the world, attacking the liberal global order. They haven't explained what will replace the order they have destroyed, and the result is the disorder, chaos and violence we are seeing today. pic.twitter.com/THRx2jzaKl — Yuval Noah Harari (@harari_yuval) January 31, 2024

Populisten werden als Zerstörer der Demokratie verteufelt, während in Wirklichkeit die Technokratie jede Spur von Meinungsfreiheit und Opposition zu vernichten sucht. ⁃ TN-Redakteur

Überall auf der Welt werden Landwirte und Steuerzahler unruhig. Diese Botschaft senden die Wähler laut und deutlich. Von Argentinien, Brasilien und Indien bis zu den Vereinigten Staaten, Italien, Schweden, den Niederlanden und darüber hinaus verzeichnen populistische Führer und Parteien einen starken Zuwachs an Wählerstimmen. In vielen Fällen werden sie zur dominierenden politischen Kraft, da das Bewusstsein für den „Großen Reset“ und andere totalitäre Pläne der Eliten von Big Business und Big Government wächst.

Auch die Verbraucher rebellieren gegen den Zeitgeist. Man denke nur an die kraftvollen Botschaften, die an „aufgeweckte“ Unternehmen wie Target, Bud Light, Disney und BlackRock gesendet wurden, einschließlich Boykotte, Rückzug von Investitionen und mehr. Kurz gesagt, die Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt haben es satt, dass ihnen unsoziale Ideen aufgezwungen werden. Und es sieht so aus, als würde sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch verstärken.

Die Anzeichen dafür waren bereits 2016 deutlich zu erkennen – zumindest für diejenigen, die aufmerksam sind. Es begann im Sommer in Großbritannien, als die Wähler gegen die gesamte politische und mediale Klasse für den Austritt aus dem zunehmend aggressiven Superstaat namens Europäische Union stimmten. Nach Jahrzehnten des Missbrauchs durch die EU-Bürokratie und der unkontrollierten Einwanderung hatten die Wähler genug und sagten es, indem sie den Untergang riskierten, den der in Ungnade gefallene Premierminister David Cameron und andere vorhergesagt hatten.

Dann waren die Amerikaner an der Reihe. Trotz einer zu über 90 Prozent negativen Berichterstattung in den Nachrichtensendern und eines beispiellosen Widerstands des republikanischen Establishments und der Demokraten errang Donald Trump einen überwältigenden Sieg, der die Eliten in Presse und Regierung bis ins Mark erschütterte. Trump war mit einem offen populistischen Programm angetreten und hatte versprochen, dem Volk die Macht zurückzugeben und den tiefen Staat zu zerschlagen, der die Amerikaner seit Generationen bespuckt hatte. Und er gewann.

Natürlich hat das Establishment zurückgeschlagen. Einer der Hauptgründe, warum der Tiefe Staat glaubte, den Krieg der Erzählungen zu verlieren, war die Verbreitung konkurrierender Meinungen im Internet. Und so wurden Zensur und die Manipulation von Algorithmen schnell zum nächsten wichtigen Instrument im Krieg des Establishments gegen den öffentlichen Aufstand, der sich wie ein Lauffeuer auf beiden Seiten des Atlantiks ausbreitete.

Keine einzelne Stimme war prominenter als die von Alex Jones und seinem Medienimperium Infowars. Um eine Vorstellung von seinem Einfluss zu bekommen, muss man wissen, dass Jones zum Zeitpunkt seines Verbots 2018, ein Jahr nach Trumps Amtsantritt, 2,5 Millionen Abonnenten allein auf YouTube hatte – zusätzlich zu den Millionen Hörern seines landesweit ausgestrahlten Radioprogramms und den Millionen Abonnenten auf Social-Media-Plattformen.

Zum Vergleich: Das waren rund eine Million mehr als Fox News, der führende Kabel-Nachrichtensender, und fast zwei Millionen mehr als die alten Sender CBS News oder NBC News bis dahin angezogen hatten. Die Washington Post hatte weniger als 400.000 Abonnenten eine Woche nach Beginn der Absetzung von Jones, die New York Times weniger als 1,5 Millionen. Die Wahlberichterstattung von Jones wurde online oft häufiger angeklickt als die aller anderen Medien zusammen! Und so verbannten ihn eines Tages alle großen Online-Plattformen.

Doch die Zensur von Jones – und später von Trump selbst – konnte den Tsunami des Erwachens, der die USA und die westliche Welt überrollte, nicht aufhalten. Wie die aktuellen Ereignisse deutlich zeigen, wird diese überwältigende Revolte gegen den elitären Plan für die Menschheit von Minute zu Minute stärker. In der Tat zeigen praktisch alle glaubwürdigen Umfragen, dass Donald Trump bei den Wahlen 2024 jeden republikanischen oder demokratischen Herausforderer vernichten wird, trotz der nicht enden wollenden Flut von politisch motivierten Klagen.

Dieses Erwachen beschränkt sich kaum auf die Vereinigten Staaten. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über einige der wichtigsten Entwicklungen der populistischen Welle, die über den Globus schwappt – insbesondere in Lateinamerika und Europa, Nationen, die historisch als Teil des Westens betrachtet wurden, der in früheren Generationen auch als die „freie Welt“ oder das Christentum bekannt war.

Nach fast einem Jahrhundert Sozialismus, Großstaaterei, Korruption und Globalismus hatten die Argentinier Ende letzten Jahres genug. In einem der erstaunlichsten Siege eines politischen Außenseiters in jüngster Zeit wählten die Argentinier mit überwältigender Mehrheit den Populisten Javier Milei. Der wortgewaltige Libertäre mit den zerzausten Haaren schwor, die aufgeblähte Regierung seines Landes zu verkleinern – und zwar schnell. Das argentinische Volk ignorierte seine vermeintlichen Vorgesetzten in Medien und Politik und löste mit handgezählten Stimmzetteln ein politisches Erdbeben aus.

Gleich am ersten Tag im Amt löste Milei sein „AFUERA“-Versprechen ein, die Zahl der Ministerien zu reduzieren. Per Dekret schaffte er mehr als die Hälfte aller Ministerien ab. Auf dem Prüfstand standen unter anderem Ministerien für Bildung, Wissenschaft und Technologie, Kultur, Umwelt, soziale Entwicklung und andere. Als nächsten Schritt plante Milei massive Steuer- und Ausgabenkürzungen.

Milei war nicht der erste lateinamerikanische Populist, der die mächtige linksradikale Kabale, die die regionale Politik dominiert, herausforderte und gewann. Im Jahr 2018 gewann der konservative Ex-Militär Jair Bolsonaro die Wahlen in Brasilien mit dem Versprechen, die marxistische Übernahme seines Landes zu stoppen, die persönliche Freiheit auszuweiten und zu den christlichen Werten zurückzukehren, die die westliche Zivilisation seit jeher untermauern. Während Bolsonaros Feinde in der Lage waren, die Wahlen 2022 zu stehlen und eine Wiederholung des „Angriffs“ vom 6. Januar zu inszenieren, um seine Anhänger zu vernichten, ist jedem ehrlichen Analysten klar, dass die von Bolsonaro angeführte Bewegung nirgendwohin führen wird.

Ein Jahr nach Bolsonaros Sieg in Brasilien errang der konservative Populist Nayib Bukele in El Salvador einen Erdrutschsieg. Sofort machte er sich daran, mit der Korruption und Kriminalität aufzuräumen, die sein Land seit Generationen plagen. Analysten gehen davon aus, dass die Wähler ihn bei den Wahlen 2024 mit einem weiteren großen Sieg belohnen werden, wenn er die Politik fortsetzt, die ihn so populär gemacht hat.

Noch vor diesen Siegen hat der Populist Rodrigo Duterte auf den Philippinen einen Erdrutschsieg errungen, und zwar auf einer unkonventionellen Plattform. Von der Kritik an den Vereinten Nationen und der Globalisierung über den Kampf gegen das verkrustete politische Establishment bis hin zur Übertragung von Macht durch ein föderales Regierungssystem hat Duterte die Politik des Landes auf den Kopf gestellt. Obwohl er aufgrund der neuen föderalen Verfassung, die die Macht an die regionalen und lokalen Regierungen überträgt, 2022 nicht mehr kandidieren kann, beendete der populäre Führer seine Amtszeit mit einer schockierenden Zustimmungsrate von 81 Prozent.

Auch in Europa ist eine beispiellose Welle des Populismus und konservativer Kandidaten zu beobachten, die sich gegen Globalismus, Massenmigration, Sozialtechnik, „grüne“ Programme und andere von den Eliten des Großkapitals und der Regierungen propagierte Maßnahmen wenden. Auf europäischer Ebene werden immer mehr Parteien, die sogar die Existenz der EU ablehnen, in das weitgehend machtlose „Europäische Parlament“ gewählt, was eine wachsende Unzufriedenheit mit dem gesamten globalistischen Projekt signalisiert. Auf nationaler Ebene sind die Tendenzen noch deutlicher, wobei der ungarische Antiglobalist Viktor Orban nur die Spitze des Eisbergs ist.

In den Niederlanden hat der populistische Brandstifter Geert Wilders mit seiner Partei für die Freiheit (PVV) dem Establishment einen vernichtenden Schlag versetzt. Bei den letzten Parlamentswahlen gewann die PVV mit Abstand mehr Sitze als jede andere Partei, nachdem die Bauernpartei zuvor die Oberhauswahlen mit dem Versprechen gewonnen hatte, den Krieg gegen die Bauern zu beenden.

Die siegreiche PVV, die lange Zeit an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden war, trat mit ihrem traditionellen Programm an, das darauf abzielte, die Masseneinwanderung zu stoppen, die Islamisierung zu bekämpfen, den Wählern die Möglichkeit zu geben, aus der EU auszutreten, und die christlichen Werte zu verteidigen. Die Wähler entschieden sich für das, was sie hörten. Während diese Zeilen geschrieben werden, steht Wilders kurz davor, der nächste Ministerpräsident zu werden, was das Establishment noch vor wenigen Jahren für undenkbar hielt. Und die Umfragen zeigen, dass er heute noch beliebter ist als bei seinem Wahlsieg vor wenigen Monaten.

Ein ähnlicher Erdrutschsieg für Anti-Establishment- und populistische Kräfte fand bei den Schweizer Wahlen im Oktober statt. Die Schweizerische Volkspartei, die sich für Rüstung und gegen Masseneinwanderung ausspricht, gleichzeitig aber die individuelle Freiheit und die Unabhängigkeit der Schweiz von globalistischen Institutionen wie der EU verteidigt, dominierte die Umfragen mit fast 30 Prozent der Stimmen. Nächststärkste Kraft war die Linkspartei mit 18 Prozent der Stimmen.

Im hohen Norden Europas erlebte die schwedische Politik, die lange Zeit von der Linken und extremen Linken dominiert wurde, einen unglaublichen Anstieg der Unterstützung für populistische Anti-Establishment-Kräfte. Die Schwedendemokraten von „Sweden First“, die nach vielen Jahren der Ächtung durch den Mainstream nun endlich Teil der Koalitionsregierung mit anderen „konservativen“ Parteien sind, sind bei Weitem die beliebtesten Mitglieder der Koalition. Und sie sind entschlossen, die Massenmigration rückgängig zu machen, den Machtansprüchen der EU den Kampf anzusagen und vieles mehr.

Auch in Italien sind populistische Kräfte an die Macht gekommen. Bei den italienischen Wahlen, deren Ergebnis die Welt schockierte, wurde die populistische Brandstifterin Giorgia Meloni von der Partei „Brüder Italiens“ Ministerpräsidentin. Sie sprach sich auch klar und direkt gegen die globalistische Bedrohung der Nationen und der christlichen Zivilisation aus.

„Politische Korrektheit ist eine Schockwelle, eine Abrisskultur, die versucht, alles Schöne, Ehrenhafte und Menschliche, das unsere Zivilisation entwickelt hat, umzustürzen und zu zerstören“, schrieb sie in ihrer Autobiografie. „Es ist ein nihilistischer Wind von beispielloser Hässlichkeit, der im Namen der Einen Welt alles homogenisieren will. Kurz gesagt, die politische Korrektheit – das Evangelium, das eine staaten- und wurzellose Elite durchsetzen will – ist die größte Bedrohung für den Grundwert der Identität“.

Sogar Deutschland, das aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit lange unter dem Einfluss von Globalismus und Linksextremismus stand, beginnt langsam, den Würgegriff des Establishments auf seine Politik zu lockern. Bei den Landtagswahlen im Oktober schlug die Anti-Establishment- und Pro-Deutschland-Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) die etablierten „Mainstream“-Parteien, was als Zeichen einer sich anbahnenden Katastrophe für die Regierungskoalition gewertet wurde, die Millionen islamischer Migranten importiert, die Energieinfrastruktur des Landes zerstört, seine Souveränität verkauft und die Grundfreiheiten der Deutschen mit Füßen getreten hat.

Die notorisch unehrlichen Fake-Medien haben all diese populistischen Siege als Teil einer finsteren „rechtsextremen“ Bedrohung der „Demokratie“ dargestellt. Aber zwei Sekunden Nachdenken genügen, um die Täuschung zu entlarven. Indem Parteien, die für eine kleine Regierung, für Freiheit und gegen das Establishment eintreten, als „rechtsextrem“ bezeichnet werden, sollen die Wähler dazu gebracht werden, an Adolf Hitler zu denken – den linksradikalen Führer der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands (NSDAP). Natürlich stehen die Stimmen und Parteien, die heute als „rechtsextrem“ verunglimpft werden, für das genaue Gegenteil von Hitlers Herrschaft.

Aber auch diese Täuschung wird von den Wählern durchschaut. Auch die Deutschen lassen sich nicht mehr durch den betrügerischen Missbrauch der Sprache dazu verleiten, vor freiheitsliebenden Parteien und Demonstrationen für die Freiheit zurückzuschrecken. Die Umfragedaten zeigen, dass in ganz Lateinamerika, Europa und den Vereinigten Staaten die Hinwendung zum Populismus erst am Anfang steht. Wenn es dem Establishment nicht gelingt, alles in Schutt und Asche zu legen, könnten seine Tage gezählt sein. Die Populisten müssen sich nun vor den Wölfen des Establishments im Schafspelz in Acht nehmen, um den Schwung beizubehalten.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das Establishment hat nicht vor, die Macht leichtfertig aus der Hand zu geben. Aber eines ist sicher: Die Politik wird in den nächsten Jahren interessant – und intensiv. Da die Wähler alles tun, um ihre Freiheiten und ihre Zivilisation vor dem globalistischen Establishment zu schützen, das sie zerstören will, wird der Kampf bis 2024 noch härter werden. Sitzen bleiben!