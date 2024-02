Militärische Denkfabrik warnt vor einem noch gefährlicheren Jahrzehnt

In weniger als zwei Wochen jährt sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine zum zweiten Mal. Ein britischer militärischer Think-Tank warnte am Dienstag in einem Bericht, die Welt stehe vor einem „wahrscheinlich noch gefährlicheren Jahrzehnt“.

„Die derzeitige militärische Sicherheitslage läutet ein wahrscheinlich noch gefährlicheres Jahrzehnt ein, das durch den dreisten Einsatz einiger militärischer Kräfte zur Verfolgung von Ansprüchen gekennzeichnet sein wird“, schrieb das International Institute for Strategic Studies (IISS) in seinem Jahresbericht mit dem Titel „Military Balance„.

Laut IISS hat die „Ära der Unsicherheit“ die globale Verteidigungsindustrie verändert, wobei die USA und Europa ihre Munitions- und Raketenproduktion „nach jahrzehntelangem Investitionsstau“ rasch erhöht haben. Ausgelöst wurde der Umschwung durch die russische Invasion in der Ukraine, Israels Krieg gegen die militanten Hamas-Kämpfer im Gazastreifen und die zunehmende Unsicherheit im Südchinesischen Meer.

„Russlands Aggression hat die europäischen Länder dazu veranlasst, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, und hat die NATO gestärkt, wobei Finnland seine Kampfkraft erhöht hat“, schreibt das IISS und fügt hinzu: „Das Tempo der Munitionsausgaben im Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat auch im Westen zu der Erkenntnis geführt, dass die Produktionskapazitäten verkümmert sind, und die Länder versuchen, die Defizite auszugleichen, die durch jahrelange Unterinvestitionen entstanden sind“.

Als Reaktion auf den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine stiegen die weltweiten Verteidigungsausgaben um 9% auf ein Rekordniveau von 2,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2022.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die weltweiten Verteidigungsaufträge in die Höhe schnellen, da sich die Länder auf die Entstehung einer multipolaren Welt vorbereiten. Diese Ära der Instabilität hat den MSCI Global Defense Index auf ein Rekordhoch getrieben.

Der Bericht des IISS wurde veröffentlicht, nachdem der ehemalige Präsident und jetzige Präsidentschaftskandidat Donald Trump gesagt hatte, er werde die europäischen NATO-Verbündeten nicht vor einem russischen Angriff schützen, wenn sie nicht genug für ihre eigene Verteidigung ausgäben.

„Ihr müsst zahlen. Ihr müsst eure Rechnungen bezahlen“, sagte Trump am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina zu den Zuhörern.

Wie Katharina Buchholz von Statista weiter unten ausführt, wurde das von der NATO angestrebte Ziel von 2% des BIP für Militärausgaben bis Mitte 2023 in vielen europäischen Ländern nicht erreicht, auch wenn insbesondere in Osteuropa Verbesserungen zu verzeichnen sind.

Die „Just-in-Time“-Mentalität, die fast drei Jahrzehnte lang vorherrschte, weicht einem „Just-in-Case“-Ansatz, auch wenn es schwierig ist, diese Ziele zu erreichen“, heißt es in dem Bericht. Diese gefährliche multipolare Welt ist ein gutes Omen für den Aufschwung im Verteidigungssektor.