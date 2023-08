Niger lehnt regelbasierte Ordnung ab

Melkulangara Bhadrakumar

Der Staatsstreich im westafrikanischen Staat Niger am 26. Juli und der Russland-Afrika-Gipfel am nächsten Tag in St. Petersburg spielen sich vor dem Hintergrund der Multipolarität der Weltordnung ab. Obwohl sie scheinbar unabhängig voneinander stattfinden, treffen sie doch den Zeitgeist unserer sich wandelnden Ära.

Der Afrika-Gipfel am 27. und 28. Juli in Russland stellte eine große Herausforderung für den Westen dar, der instinktiv versuchte, die Veranstaltung herunterzuspielen, nachdem es ihm nicht gelungen war, souveräne afrikanische Nationen von einem Treffen mit der russischen Führung abzuhalten. 49 afrikanische Länder haben ihre Delegationen nach St. Petersburg entsandt, und siebzehn Staatschefs sind persönlich nach Russland gereist, um politische, humanitäre und wirtschaftliche Fragen zu erörtern. Für das Gastgeberland, das sich mitten im Krieg befindet, war dies ein bemerkenswerter diplomatischer Erfolg.

Der Gipfel war ein durch und durch politisches Ereignis. Sein Leitmotiv war die Gegenüberstellung von Russlands langjähriger Unterstützung für Afrikaner, die sich dem Imperialismus widersetzen, und dem räuberischen Charakter des westlichen Neokolonialismus. Dies passt hervorragend zum heutigen Russland, das keine koloniale Geschichte der Ausbeutung und Ausplünderung Afrikas hat.

Während im Westen immer wieder Leichen aus der Kolonialzeit aus dem Keller gekramt werden, die auf den unbeweinten afrikanischen Sklavenhandel zurückgehen, beruft sich Russland auf das sowjetische Erbe, auf der „richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen – und lässt sogar den vollen Namen der Russischen Universität der Völkerfreundschaft Patrice Lumumba in Moskau wieder auferstehen.

Doch es ging nicht nur um Politik. Die Beratungen des Gipfels über die russisch-afrikanische Partnerschaft, die dem Kontinent helfen soll, „Ernährungssouveränität“ zu erlangen, über Alternativen zum Getreidehandel, über neue Logistikkorridore für russische Lebensmittel und Düngemittel, über den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Sicherheit, über den möglichen Beitritt Afrikas zum internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor, über die Beteiligung Russlands an afrikanischen Infrastrukturprojekten und über den Aktionsplan des russisch-afrikanischen Partnerschaftsforums bis zum Jahr 2026 – all dies zeugt von den quantifizierbaren Ergebnissen.

Kommen wir zu Niger. Die jüngsten Entwicklungen in Niger unterstreichen das Leitmotiv des Russland-Afrika-Gipfels. Russlands Prognose der afrikanischen Krise hat sich bewahrheitet – die anhaltende Verwüstung durch den westlichen Imperialismus. Dies geht aus den Berichten über russische Flaggen hervor, die bei Demonstrationen in Niamey, der Hauptstadt Nigers, gesehen wurden.

Die Rebellen, die die Macht übernommen haben, verloren keine Zeit, um die militärisch-technischen Kooperationsabkommen zwischen Niger und Frankreich anzuprangern, was mit der Forderung verbunden war, dass Frankreich seine Truppen innerhalb von 30 Tagen abzieht. Frankreich seinerseits hat sich „fest und entschlossen“ für eine ausländische Militärintervention ausgesprochen, „um den Putschversuch zu unterdrücken“. Die französischen Behörden haben klargestellt, dass sie nicht vorhaben, ihr bewaffnetes Kontingent von 1.500 Personen abzuziehen, die sich „auf Ersuchen der rechtmäßigen Behörden des Landes auf der Grundlage unterzeichneter Abkommen“ in Niger aufhalten.

Die Haltung Frankreichs ist nicht überraschend – Paris möchte seine Position in der Sahelzone und die billige Rohstoffquelle, insbesondere Uran, nicht verlieren. Frankreich hat jedoch falsch eingeschätzt, dass der Putsch weder die Unterstützung des nigrischen Militärs genießt noch eine soziale Basis hat, und dass alles, was nötig wäre, um ihn zurückzudrängen, eine begrenzte Demonstration von Gewalt wäre, die die Elitewache des Präsidenten dazu zwingen würde, direkte Verhandlungen mit Frankreich aufzunehmen.

Frankreich und die USA koordinieren ihr Vorgehen mit der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten [ECOWAS]. Die ECOWAS hat anfangs ein wenig mit dem Säbel gerasselt, ist dann aber eingeknickt. Die Frist für ihr Eingreifen ist abgelaufen. Die ECOWAS verfügt einfach nicht über einen Mechanismus zur raschen Zusammenziehung von Truppen und zur Koordinierung von Kampfhandlungen, und ihr Machtzentrum Nigeria hat alle Hände voll zu tun, die innere Sicherheit zu gewährleisten. Die nigerianische Öffentlichkeit hat Angst vor einem Rückschlag – Niger ist ein großes Land und hat eine 1500 Kilometer lange, durchlässige Grenze zu Nigeria. Die unausgesprochene Wahrheit ist, dass Nigeria kaum daran interessiert ist, die französische Militärpräsenz in Niger zu verstärken oder sich auf die Seite Frankreichs zu stellen, das in der gesamten Sahelzone äußerst unpopulär ist.

Die größte Überraschung ist, dass der Militärputsch in der Bevölkerung auf breite Zustimmung stößt. Unter diesen Umständen ist es sehr wahrscheinlich, dass die französischen Truppen gezwungen sein werden, Niger, ihre ehemalige Kolonie, zu verlassen. Niger ist ein Opfer neokolonialer Ausbeutung. Unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung, die ironischerweise eine Folge der NATO-Intervention in Libyen im Jahr 2011 ist, die von keinem Geringeren als Frankreich in der Sahelzone angeführt wurde, hat Frankreich die Bodenschätze Nigers rücksichtslos ausgebeutet.

Ein bekannter nigerianischer Dichter und Literaturkritiker, Professor Osundare, schrieb letzte Woche: „Untersuchen Sie die Ursache, den Verlauf und die Symptome des derzeitigen Wiederauflebens von Militärputschen in Westafrika. Finden Sie ein Heilmittel für diese Pandemie. Noch wichtiger ist es, ein Heilmittel für die Plage der politischen und sozioökonomischen Ungerechtigkeiten zu finden, die für die Unvermeidlichkeit ihres Wiederauftretens verantwortlich sind. Denken Sie an die derzeitige brutale Anarchie in Libyen und an die zahllosen Auswirkungen der Destabilisierung dieses einst blühenden Landes auf die westafrikanische Region.

Der einzige regionale Staat, der sich eine wirksame militärische Intervention in Niger leisten kann, ist Algerien. Algerien hat jedoch weder Erfahrung mit der Durchführung solcher Operationen auf regionaler Ebene, noch hat es die Absicht, von seiner konsequenten Politik der Nichteinmischung in die Innenpolitik eines souveränen Landes abzuweichen. Algerien hat vor jeder externen Militärintervention in Niger gewarnt. Eine offenkundige militärische Intervention in Niger ist eine direkte Bedrohung für Algerien, die wir vollständig und kategorisch ablehnen … Probleme sollten friedlich gelöst werden“, sagte der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune.

Im Kern handelt es sich bei dem Putsch in der Republik Niger zweifellos um einen Kampf zwischen Nigerianern und den Kolonialmächten. Sicherlich ermutigt die zunehmende Multipolarität der Weltordnung die afrikanischen Nationen, den Neokolonialismus abzuschütteln. Das ist die eine Seite. Andererseits sind die Großmächte gezwungen, zu verhandeln, anstatt zu diktieren.

Interessanterweise hat sich Washington relativ zurückhaltend gezeigt. Präsident Bidens Bekenntnis zu „Werten“ blieb weit hinter dem Diktat einer „regelbasierten Ordnung“ zurück – obwohl Amerika Berichten zufolge drei Militärstützpunkte in Niger unterhält. In einem multipolaren Umfeld gewinnen die afrikanischen Nationen an Verhandlungsspielraum. Russlands Pro-Aktivismus wird diesen Prozess vorantreiben. Auch China hat wirtschaftliche Interessen in Niger.

Der Putschistenführer Abdurahman Tchiani gab zu Protokoll, dass „die Franzosen keine objektiven Gründe haben, Niger zu verlassen“, was darauf hindeutet, dass eine faire und gerechte Beziehung möglich ist. Russland hat darauf hingewiesen, dass die wichtigste Aufgabe derzeit darin besteht, „eine weitere Verschlechterung der Lage im Land zu verhindern“. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte: „Wir halten es für eine dringende Aufgabe, einen nationalen Dialog zu organisieren, um den zivilen Frieden wiederherzustellen und Recht und Ordnung zu gewährleisten… Wir glauben, dass die Androhung von Gewaltanwendung gegen einen souveränen Staat nicht dazu beitragen wird, die Spannungen zu entschärfen und die Situation im Land zu lösen“.

Es ist klar, dass Niamey dem Druck von Außenstehenden nicht nachgeben wird. „Die nigrischen Streitkräfte und alle unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sind, gestützt auf die unerschütterliche Unterstützung unseres Volkes, bereit, die Integrität unseres Territoriums zu verteidigen“, so ein Vertreter der Junta in einer Erklärung. Eine Delegation aus Niamey ist nach Mali gereist, um die mit Russland verbündeten Wagner-Kämpfer zu bitten, sich im Falle einer vom Westen unterstützten Intervention dem Kampf anzuschließen.

Eine baldige Beilegung der Krise um Niger ist nicht zu erwarten. Niger ist ein Schlüsselstaat im Kampf gegen das Dschihadistennetzwerk und ist strategisch und strukturell mit dem Nachbarland Mali verbunden. Und die Lage in der Sahelzone eskaliert. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Krise der Staatlichkeit in Westafrika insgesamt.

Der amerikanische Exzeptionalismus ist kein universelles Allheilmittel für bestehende Missstände. Das Pentagon half bei der Ausbildung mindestens eines der Putschisten in Niger – und derjenigen in Mali und Burkina Faso, die versprochen haben, sich für Niger einzusetzen. Die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland, die am Montag in Niamey zu Besuch war, beklagte jedoch, dass die Putschisten ihr ein Treffen mit dem gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum verweigerten und nicht auf die Forderungen der USA nach einer Rückkehr des Landes zur Zivilregierung eingingen.

Nulands Mission zielte darauf ab, die Putschisten davon abzubringen, sich mit der Wagner-Gruppe einzulassen, aber sie war sich nicht sicher, ob dies gelingen würde. Ein Treffen mit General Tchiani wurde Nuland nicht gewährt.