Der eine Absatz, der alles verrät

Von Bill Rice

Der Berg von Beweisen, die zweifelsfrei belegen, dass Beamte im Weißen Haus Biden Facebook (und andere soziale Medien) schikaniert haben, um eine Orwellsche Zensur durchzuführen, hat nun die Höhe des Mount Everest erreicht.

Gestern habe ich mehrere Stunden damit verbracht, Medienberichte und Twitter-Kommentare zu lesen, nachdem der Abgeordnete Jim Jordan (R-Ohio) den dritten Teil der „Facebook Files“ veröffentlicht hatte.

Vergessen Sie die Beeinflussungsoperationen von Hunter und Joe Biden; wenn die Enthüllungen in diesen Akten nicht als „anklagbare Vergehen“ gelten, dann wird es nichts geben.

Ich hoffe, dass die Menschen die Artikel des Washington Stand, Fox News und diese Zusammenfassung im Twitter-Thread lesen werden, um mehr Details über diesen Skandal und die ungeheuerliche Verletzung der US-Verfassung zu erfahren.

Anstatt die Beweise in diesen Artikeln noch einmal aufzuwärmen, analysiere ich hier lediglich eine kurze „Notiz“, die von einem ungenannten Facebook-Manager verfasst wurde, der an Zensurtreffen mit Beamten des Weißen Hauses teilnahm. (Diese Notizen wurden vom Ausschuss des Abgeordneten Jordan beschlagnahmt.)

Dieser Absatz könnte alles sein, was die Leser brauchen, um das Ausmaß dieser Operation zu begreifen und um zu erfahren, wie eifrig die Facebook-Führungskräfte den Wünschen des Großen Bruders (der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika) nachkamen.

Der eine Absatz, der uns alles verrät …

Facebook-Mitarbeiter (Name aus irgendeinem Grund unkenntlich gemacht) – 16. Juli 2021:

„Und wir bekämpfen den Aspekt der Viralität durch die Entfernung von Feeds. Wir entfernen Inhalte, die zu unmittelbaren körperlichen Schäden führen können. Für Inhalte, die diesen Schwellenwert nicht erreichen, haben wir grenzwertige Degradierungen eingeführt. Zum Beispiel, wenn jemand Beiträge über negative Nebenwirkungen teilt. Ähnlich verhält es sich mit Beiträgen, in denen in Frage gestellt wird, ob man einen Impfstoff im Rahmen eines Mandats erhält oder ob es sich um eine staatliche Übervorteilung handelt. Wir stufen diese Beiträge zurück. Das sind keine falschen Informationen, aber sie führen zu einem negativen Umfeld für Impfstoffe. Wenn es um COVID-Fehlinformationen geht, verfolgen wir einen anderen Ansatz. Normalerweise entfernen wir sie einfach oder überlassen sie den Faktenprüfern. Hier haben wir einen Mittelweg gefunden.“

Im Folgenden analysiere ich Satz für Satz die Informationen, die man aus diesem einen erstaunlichen Absatz herauslesen kann:

„…wir (Facebook) greifen den Aspekt der Viralität durch Feed-Demotionen an.“

Mein Kommentar: Hier haben wir das „Viralitätsprojekt“ der Stanford University in Betrieb. Das Ziel ist es, zu verhindern, dass bestimmte Informationen „viral“ werden, um zu verhindern, dass Facebooks abweichende Nutzer mehr als eine Handvoll der eine Milliarde Nutzer der Plattform erreichen (und damit beeinflussen).

Die Informationen, für die Facebook sorgte, dass sie sich NICHT verbreiteten, erwiesen sich als wahrheitsgemäße Informationen, die Millionen von Leben hätten retten oder Millionen von Menschen vor medizinischem (oder wirtschaftlichem) Schaden bewahren können.

Wie sich herausstellte, enthielt fast jeder Beitrag, der blockiert oder herabgestuft wurde, Informationen, die, wenn sie weit verbreitet worden wären, vielleicht alle Falschmeldungen, die die Regierung verbreiten wollte, hätten entlarven können.

Ich habe das schon 50 Mal geschrieben, aber machen wir 51 daraus: Die Regierung und ihre vielen „Partner“, die die Narrative schützen, sind die eigentlichen Verbreiter von giftigen und gefährlichen Fehlinformationen/Desinformationen.

Eine gigantische Schutzgelderpressung …

Die gesamte Zensuroperation war ein Versuch, die Organisationen zu schützen, die falsche und irreführende Informationen verbreiteten.

Die gesamte Operation war/ist ein massives und koordiniertes Desinformationsprojekt, das von mindestens 50 Organisationen konzipiert und ausgeführt wurde, die den Zensur-Industriekomplex bilden – die wichtigsten Akteure in diesem Komplex sind die US-Regierung und Unternehmen der sozialen Medien, die Milliarden von Anhängern haben.

Wie der erste Satz in diesem Absatz zeigt, gibt Facebook zu (prahlt?), dass es dieses Ziel durch „Feed-Demotionen“ erreicht hat.

Glauben Sie mir. Ich kenne jedes Zensurinstrument, auf das in diesem Absatz Bezug genommen wird, aus erster Hand … denn ich gehörte zu den kritisch denkenden Skeptikern, an denen Facebook und unsere Regierung unermüdlich gearbeitet haben, um sicherzustellen, dass sie keinen echten Einfluss auf meine Mitbürger haben.

Das heißt, keine meiner Kritiken an irgendwelchen Covid-Antworten ging jemals viral. Vielmehr wurde mein Konto aufgrund dieser Beiträge immer wieder gesperrt, suspendiert oder entbucht. Außerdem wird mein potenzieller „Einfluss“ auf demokratische Debatten auch heute noch von Facebook blockiert.

(Nebenbei bemerkt: Viele Leser fragen sich, warum ich bei Facebook bleibe, wenn man bedenkt, wie abstoßend die Aktivitäten dieses Unternehmens sind. In den heutigen Leserkommentaren liste ich einige der Gründe auf, warum ich beschlossen habe, mein Konto aktiv zu halten. Ich weiß zum Beispiel, dass FB immer noch meine Covid-Beiträge zensiert oder entblockt, nur weil ich technisch gesehen immer noch ein FB-Nutzer bin … um besser im Auge zu behalten, was FB tut und wie es das tut … muss ich auf FB sein).

„… Wir entfernen Inhalte, die zu unmittelbaren körperlichen Schäden führen können …“

Mein Kommentar: Beachten Sie hier, dass Facebook (oder die Regierung) selbst entschieden hat, welche Äußerungen („Inhalte“) zu „drohenden körperlichen Schäden“ führen „können“.

Alle Schlussfolgerungen – ausgedrückt als Tatsachenbehauptungen – sind in Wirklichkeit höchst subjektiv und akzeptieren stillschweigend, dass Regierungsquellen und Social-Media-Unternehmen die endgültige Entscheidung darüber treffen, was eine „Fehlinformation“ oder „Desinformation“ ist oder nicht.

Noch einmal: Alles, was das Unternehmen sagte, „kann“ zu unmittelbarem körperlichen Schaden führen … hätte nicht zu unmittelbarem körperlichen Schaden geführt.

FWIW, semantisch impliziert das Wort „kann“, dass „kann nicht“ oder „tut nicht“ auch Möglichkeiten sind.

Die ersten drei Wörter des Satzes besagen einfach: „Wir entfernen Inhalte„. Auch hier gibt das Unternehmen zu, was es getan hat. Das ist so dreist wie Zensur nur sein kann.

Da das Social-Media-Unternehmen auch heute noch Inhalte entfernt, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Facebook keine Angst vor dem Abgeordneten Jim Jordan oder diesem Ausschuss hat.

(Wie ein Twitter-Witzbold bemerkte, was wird der Ausschuss in dieser Sache unternehmen? Einen „scharf formulierten Brief“ an Facebook schicken?)

„Für Inhalte, die diesen Schwellenwert nicht erreichen, haben wir grenzwertige Herabstufungen eingeführt.“

Mein Kommentar: Wenn Facebook also beschlossen hat, dass es bestimmte Inhalte nicht entfernen kann, kann das Unternehmen zumindest „grenzwertige Herabstufungen vornehmen“. Die beiden Möglichkeiten sind also „totale Entfernung von Sprache“ oder „grenzwertige Herabstufungen“. Alles klar.

Zur Betonung: Türchen drei: „Lassen Sie die Leute sagen, was sie sagen wollen“ oder „legen Sie Ihren Nutzern keinen Maulkorb an“ … war keine Option.

„… Zum Beispiel, wenn jemand Beiträge über negative Nebenwirkungen teilt.“

Mein Kommentar: In Amerika und auf Facebook – unter dem ununterbrochenen Zwang und den Drohungen der Biden-Beamten im Weißen Haus – könnte jemand buchstäblich nicht mit all seinen Facebook-Followern „teilen“, dass er eine „negative Nebenwirkung“ eines „Impfstoffs“ erfahren hat.

Diese Facebook-Nutzer würden einfach eine Wahrheit „teilen“, wie sie sie wahrnehmen … aber sie konnten das nicht tun – laut Facebook und der Biden-Regierung.

Das ist unsere Regierung. Eine Regierung, die durch die US-Verfassung geschaffen wurde, deren erster Zusatzartikel (angeblich) die „freie Meinungsäußerung“ schützt und besagt, dass die Regierung Bürger oder Unternehmen niemals dazu zwingen kann, nur das zu sagen, was die Regierung verlangt.

Lassen Sie das auf sich wirken.

In einer späteren Notiz sagt einer der wichtigsten Zensurbeauftragten der Regierung (Rob Flaherty), es sei sein „Traum“, dass Facebook mit Big Brother „mitspielt“ (ein Traum, der wahr wurde).

Mein Traum ist, dass mehr Amerikaner aufwachen und verstehen, dass unser „Recht“ auf freie Meinungsäußerung durch eine koordinierte und massive Verschwörung von Kriminellen und lügnerischen Tugendwächtern ausgehöhlt wird.

„… Ähnlich verhält es sich mit Beiträgen, in denen in Frage gestellt wird, ob man einen Impfstoff aufgrund eines Mandats erhält oder ob die Regierung damit über das Ziel hinausschießt.“

Mein Kommentar: Hier erfahren wir, dass die Facebook-Nutzer die Meinung, dass „Impfstoff-Mandate eine Übertreibung der Regierung sind“, ebenfalls nicht ganz teilen können.

Offensichtlich hat unsere Regierung nicht „über das Ziel hinausgeschossen“, wenn sie Bürgern und Unternehmen vorschreibt, dass sie bestimmte Meinungen nicht teilen dürfen.

Ob es den Menschen nun bewusst ist oder nicht, solche Aussagen bedeuten, dass wir genauso gut in Nordkorea oder 1978 in der DDR leben könnten. Im Grunde kann man unserer eigenen, demokratisch gewählten Regierung nicht vorwerfen, dass sie „über das Ziel hinausschießt“ – per Regierungsdekret!

„Wir degradieren sie.“

Mein Kommentar: Nun, natürlich tun Sie das. Big Brother hat Sie beobachtet, und Sie haben jeden Ihrer Milliarden Kunden beobachtet … Keine unerlaubte Äußerung konnte unter Ihrer Aufsicht „viral gehen“.

Facebook könnte (zutreffend) behaupten, dass dieses Unternehmen von der Regierung schikaniert und bedroht wurde, aber seine Führungskräfte können nicht behaupten, dass sie dadurch übermäßig beunruhigt wurden. Oder dass sie sich energisch gegen diese Schikanen gewehrt hätten. Was sie taten, war, sich wie ein Hündchen zu drehen.

Wenn eines der größten und einflussreichsten Unternehmen der Welt – eines mit zig Millionen intelligenter Nutzer, die diese Sprachplattform hätten nutzen können, um sich gegen die „Übervorteilung durch die Regierung“ zu wehren – nicht den Mut hat, dies zu tun … dann sollte uns das allen etwas sagen:

A) wie gefangen alle großen Konzerne sind und …

B) dass nicht EINES dieser Unternehmen über mutige oder prinzipientreue wahre „Führer“ verfügt, die bereit sind, eine tyrannische Regierung öffentlich anzuprangern.

„Das ist keine Falschinformation, aber es führt zu einem negativen Umfeld für Impfstoffe.“

Mein Kommentar: Gemäß der offiziellen Facebook-Posting-Politik wusste das Social-Media-Unternehmen, dass es sich nicht um falsche Informationen handelte – was bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich/möglicherweise „wahre Informationen“ waren. Dennoch antwortet Facebook, dass es einen guten oder triftigen Grund habe, wahre Rede zu zensieren … weil besagte Rede „zu einem negativen Umfeld für Impfstoffe führt“.

Hier kommen wir zum Kernpunkt der Zensur …

Niemand auf der Welt (zumindest auf Facebook) darf etwas sagen, das ein „negatives Impfstoffumfeld“ schaffen könnte.

Selbst wenn der besagte Impfstoff viele Menschen getötet hat (was bei diesen Nicht-Impfstoffen wahrscheinlich inzwischen der Fall ist), darf kein Facebook-Nutzer etwas „Negatives“ über einen solchen Impfstoff sagen.

Und die Todesfälle und unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen waren und sind nicht „hypothetisch“. Sie waren real und traten vom ersten Tag an auf, als die Impfungen verabreicht wurden.

Juden, Zigeuner und politisch Andersdenkende wurden ab dem Tag, an dem das erste Konzentrationslager der Nazis eröffnet wurde, getötet, geschädigt oder zu Unrecht inhaftiert. Aber – gemäß der Regierungspolitik (die von jeder wichtigen Organisation in Deutschland gebilligt wurde) – konnte niemand in Deutschland sagen, dass dies geschah.

Versteht jemand diese Analogie? Wenn ich versuchen würde, diese Analogie auf Facebook zu ziehen, würde ich gesperrt werden.

Die Formulierung im selben Absatz unterstreicht die große Besorgnis der Zensoren über die Verhinderung möglicher „unmittelbarer körperlicher Schäden“. Facebook-Nutzer, die versuchen, ihren Mitbürgern mitzuteilen, dass dieser Schaden nicht nur „unmittelbar bevorsteht“, sondern in diesem Moment geschieht, können dies nicht sagen.

„Wenn es darum geht, COVID-Fehlinformationen zu untersuchen, ist das ein anderer Ansatz.“

Mein Kommentar: Ich bin Schriftsteller und versuche, meine Worte sorgfältig zu wählen. Dieser Satz hätte zumindest lauten müssen: „Wenn es darum geht, angebliche COVID-Fehlinformationen zu untersuchen …“

Facebook akzeptiert einfach, dass alles, was „abweichende“ Nutzer wie ich über die Impfstoffe zu posten versuchten, definitiv „Fehlinformationen“ waren … weil die Regierung das sagte. Und Facebook hat der CDC mehr geglaubt als Bill Rice, Jr. und vielen echten Wissenschaftlern und medizinischen Fachleuten sowie Millionen anderer Menschen, die versuchten, aufzurufen: „Das ist NICHT die Wahrheit! Trauen Sie diesen angeblichen Experten NICHT!“

Der Back-up-Plan …

„Normalerweise entfernen wir (solche Inhalte) oder überlassen sie den Faktenprüfern“.

Mein Kommentar: Beachten Sie, dass zu diesem Zeitpunkt der Pandemie das Entfernen solcher Inhalte für Facebook ein „normales“ Betriebsverfahren war. Zu Beginn der Einführung des Impfstoffs war Facebook bereits sehr gut im „Entfernen von Inhalten“ geworden.

Dennoch, wie aufgetauchte Dokumente zeigen, entfernten Facebook und andere Social-Media-Unternehmen immer noch nicht annähernd genug (wahre) Inhalte, um die Zensur-Pitbulls zufrieden zu stellen, die für Joe Biden und die mehr als 50 Organisationen arbeiten, die den Zensur-Industriekomplex bilden.

Vielen Dank, geschwärzter Mitarbeiter, dass Sie auch die wichtige Rolle erwähnt haben, die die designierten „Faktenprüfer“ des Zensur-Industriekomplexes spielen. Was Facebook, Twitter, Google und YouTube nicht zensiert haben, haben diese Unternehmen den „Faktenprüfern“ überlassen, um es abzuschalten oder zu „kennzeichnen“.

Die „Faktenprüfer“ waren wie Feldspieler, die den Feldspielern den Rücken freihielten, falls ein Ball unter den Handschuh des zweiten Basemanns geriet.

Ich hoffe, dass jetzt mehr Amerikaner anfangen, die massive Teamarbeit zu spüren, die daran beteiligt ist, sicherzustellen, dass nicht autorisierte Äußerungen entweder nicht veröffentlicht werden oder degradiert werden, damit solche wahren Äußerungen kaum jemanden erreichen.

Und der letzte Satz …

„Hier haben wir einen Mittelweg eingeführt.“

Mein Kommentar dazu: „Mittelweg?!“ Ist das der Kompromiss, den sich Facebook ausgedacht hat, damit seine Führungskräfte, Mitarbeiter und das Heer der über 15.000 „Inhaltsmoderatoren“ nachts ruhig schlafen können? Spinnen sie ihre massive Zensur-Operation so, dass sie ein wenig zurückgeschlagen haben?

Wenn dies die „Mittelweg“-Lösung ist, fragt man sich, was die extremere Lösung war oder ist.