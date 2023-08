War die Reaktion auf COVID ein Putsch westlicher Geheimdienste?

Vergangene Woche veröffentlichte Michael P. Senger, ein Freund des Blogs, einen wichtigen Artikel auf Substack, in dem er die Frage stellt, ob die „Reaktion auf COVID“ „tatsächlich ein Coup der westlichen Geheimdienste“ war. Jeder sollte ihn lesen, denn er fasst an einer Stelle eine Reihe von Beweisen zusammen, die Senger und andere gesammelt haben und die auf die Rolle der Verteidigungs- und Geheimdienstakteure bei der Förderung der Abschottung hinweisen, insbesondere in Amerika.

Viele Leser haben mich seit Langem gebeten, mich zu diesen Ideen zu äußern, manchmal höflich, manchmal sehr feindselig und abweisend. Das überrascht mich, denn ich widerspreche keiner von Sengers spezifischen Beobachtungen, und ich glaube auch nicht, dass sie notwendigerweise im Widerspruch zu meinen eigenen Thesen in What Happened im Jahr 2020 stehen. Ich habe lange die Ansicht vertreten, dass die Bürokratie zwischen Februar und März 2020 sehr radikalen Ideen zur Unterdrückung von SARS-2 erlegen ist, und da die Bereiche Verteidigung und Nachrichtendienste Teil des institutionellen Regierungsapparats sind, ist es nur logisch, dass auch sie diesen Ideen zum Opfer gefallen sind. Vielleicht ist es aber so, dass meine Gesamtinterpretation der Ereignisse etwas von der Geheimdienst-Coup-These abweicht. Ich werde im Folgenden versuchen zu begründen, warum.

Die Besonderheit und Neuartigkeit der Massenverhaftung

Senger u.a. haben sicherlich gezeigt, dass wichtige Mitglieder des amerikanischen Verteidigungsapparates sehr besorgt über SARS-2 waren und von Anfang an bereit waren, dem chinesischen Beispiel in der Pandemiepolitik zu folgen. Diese Unterstützung scheint jedoch zweierlei Art zu sein. Entweder wird sie sehr früh geäußert, aber es scheint nicht speziell um die Eindämmung von Massenkrankheiten zu gehen, oder sie wird etwas später geäußert und deutet darauf hin, dass sie die Eindämmung etwa zur gleichen Zeit befürwortet haben, als alle anderen dies auch taten.

Um Einwänden vorzubeugen, werde ich die Geduld meiner geschätzten Leser auf die Probe stellen, indem ich noch einmal ausführlich und mit vielen Zitaten erkläre, was ich mit „Masseneindämmung“ meine und warum ich glaube, dass eine starre, autistische, unerbittliche Konzentration auf dieses spezielle Konzept notwendig ist, um zu verstehen, was 2020 geschehen war.

Fast alle Berichte und Regierungserklärungen zur Pandemiepolitik seit März 2020 haben versucht, die Tatsache zu verschleiern, dass die Eindämmung nicht geplant war. Das westliche Gesundheitswesen hat sie nie geplant; jeder sollte das tun, was Schweden getan hat. Um die Bedeutung der katastrophalen Kehrtwende im März 2020 zu verschleiern, behaupten die Pandemieforscher nun, die Abriegelungen seien nur die „soziale Distanzierung“, die Schulschließungen und die Anordnung von Heimarbeit, von denen sie immer geträumt hatten.

Diese unscharfen Unterscheidungen haben unweigerlich den Diskurs der alten Covidien geprägt, aber wenn wir die Ereignisse der frühen 2020er Jahre verstehen wollen, müssen wir drei verschiedene Hygieneregime klar voneinander unterscheiden.

Diese sind 1) die Eindämmung des Ausbruchs, 2) die Eindämmung der Pandemie und 3) die Eindämmung der Massen.

Pläne für 1) die Eindämmung von Ausbrüchen gibt es spätestens seit SARS. Man geht davon aus, dass begrenzte Ausbrüche durch strenge Quarantäne eingedämmt werden können, wie sie die japanischen Behörden im Februar 2020 über die Diamond Princess verhängt haben. Sollte die Eindämmung des Ausbruchs scheitern, bliebe im Programm vor 2020 nur 2) die Abschwächung der Pandemie als Option. Die Abschwächung ist ein unscharfes Bündel von Maßnahmen, die alles oder nichts sein können. Empfehlungen, von zu Hause aus zu arbeiten, Schulschließungen und „soziale Distanzierung“ waren alle bereits in den Pandemieplänen enthalten. Die „soziale Distanzierung“, die vorwiegend in der angelsächsischen Welt zum Synonym für „Lockdown“ geworden ist, ist ein altes Konzept, das vorwiegend durch die Schweinegrippe-Pandemie 2009 bekannt wurde. Vor 2020 ging es bei der „sozialen Distanzierung“ nie um Abschottung. Im Jahr 2009 empfahl die WHO die „soziale Distanzierung“ als „Eindämmungsmaßnahme“ für „ressourcenarme Gemeinschaften“. Sie beschrieb sie als „mindestens eine Armlänge Abstand zu anderen halten“ und „die Zahl der Menschenansammlungen minimieren“.

Was nie eindeutig existierte und von niemandem im westlichen Public-Health-Establishment vor 2020 explizit geplant wurde, war die 3) Masseneindämmung, d.h. der Versuch, die 1) Eindämmung eines Ausbruchs auf der Ebene ganzer Bevölkerungen zu erreichen, wo man bisher glaubte, dass nur eine Abschwächung funktionieren würde.

Im Gegensatz zu dem, was einige meiner Kritiker behaupten, war die Abriegelung von Wuhan weder eine Abschwächung der Pandemie noch eine Eindämmung des Ausbruchs. Es war etwas Neues, etwas Drittes. So blieb WHO-Direktor Tedros zunächst unverbindlich, als er am 24. Januar vor der Presse erklärte: „China hat Maßnahmen ergriffen, von denen es glaubt, dass sie wirksam sind. Aber von unserer Seite aus hoffen wir, dass sie sowohl wirksam als auch von kurzer Dauer sind“. Der Leiter des WHO-Teams, Gaudean Galea, wurde noch deutlicher:

Der Versuch, eine Stadt mit 11 Millionen Einwohnern einzudämmen, ist für die Wissenschaft neu. Es wurde noch nie als Maßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit getestet, daher können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, ob es funktionieren wird oder nicht. … Wir werden genau beobachten, inwieweit und wie lange es aufrechterhalten werden kann. Es gibt Vor- und Nachteile … Eine solche Entscheidung hat natürlich erhebliche soziale und wirtschaftliche Auswirkungen.

Bei der Planung von Eindämmungsmaßnahmen wird sehr sensibel auf die „sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen“ geachtet, und viele der frühen Pandemiediskussionen über die Abriegelung Chinas waren von der Furcht vor diesen Nachteilen geprägt. Im Gegensatz dazu geht es bei der Masseneindämmung um nichts anderes als die Unterdrückung des Virus. Das Konzept der Masseneindämmung wurde im Westen durch den Bericht der gemeinsamen WHO-China-Mission vom 24. Februar bekannt, der die Abriegelung von Wuhan befürwortete und diese Strategie allen Ländern empfahl.

Seit der ersten Abriegelungswelle wird niemand mehr den Unterschied zwischen Eindämmung und Schadensbegrenzung anerkennen, aber in den ersten Tagen der Corona-Ära war dieser Diskurs allgegenwärtig.

Matthew Yglesias, ein progressiver amerikanischer Experte, schrieb am 27. Februar 2020 in dem widerlichen Webzine Vox und erklärte seinen Lesern den Unterschied wie folgt:

Wenn eine Infektionskrankheit ausbricht, ist es ideal, sie einzudämmen – ein oder mehrere Gebiete, in denen die Krankheit auftritt, zu isolieren, die Patienten dort zu behandeln und zu hoffen, dass der weltweit größte Teil verschont bleibt. … Realistischerweise geht es jetzt nicht darum, ein Virus einzudämmen, das sich bereits über mehrere Kontinente ausgebreitet hat, sondern darum, den Schaden, den es anrichtet, zu begrenzen, indem seine Ausbreitung verlangsamt wird. …



Bei einer Pandemie einer schweren Krankheit, die nicht eingedämmt wird, erkrankt ein großer Teil der Bevölkerung auf einmal, was die Infrastruktur des Gesundheitswesens überfordert, die Zuverlässigkeit der Notfalldienste untergräbt und insgesamt ein Ausmaß an Zerstörung verursacht, das über die spezifischen medizinischen Auswirkungen des Virus hinausgeht. …

Selbst bei einer wirksamen Eindämmung erkranken viele Menschen, aber die Zahl der Erkrankten verteilt sich und die Gesellschaft kann weiter funktionieren.

Man beachte, dass Yglesias, der nur drei Tage nach der entscheidenden Bestätigung der Abriegelung vom 24. Februar schreibt, keine Vorstellung von Masseneindämmung hat. Wenn die Eindämmung scheitert, ist die Milderung für ihn die einzige andere Option.

Zwei Wochen später, am 11. März, erschien in STAT ein Artikel über den Aufruhr, den die WHO-Beschlussfassung vom 24. Februar unter den Pandemiebekämpfern selbst ausgelöst hatte:

Seit Wochen tobt eine Debatte darüber, ob das Virus „eingedämmt“ werden kann – ein Ansatz, den die WHO den Ländern empfiehlt – oder ob es sinnvoller ist, zu versuchen, die Auswirkungen des Virus zu mildern – ein Ansatz, der als „Mitigation“ bekannt ist. Dieses Argument sei kontraproduktiv, sagte Mike Ryan, Leiter des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, am Montag.

„Ich denke, wir haben diese unglückliche Entwicklung der Lager um das Eindämmungslager und das Abschwächungslager erlebt – verschiedene Gruppen, die ihre Sicht der Welt präsentieren und verteidigen. Und das ist offen gesagt nicht hilfreich“, sagte Ryan gegenüber Journalisten.

Und noch später, in dem berüchtigten Imperial-College-Papier vom 16. März, das dazu beitrug, die Debatte zugunsten der Masseneindämmung zu kippen, zeigten Neil Ferguson und sein Team auch ein klares Bewusstsein für den Unterschied zwischen Abschwächung und Eindämmung, oder – in seinen Worten – „Unterdrückung“:

Zwei grundlegende Strategien sind möglich: (a) Eindämmung, die darauf abzielt, die Ausbreitung der Epidemie zu verlangsamen, aber nicht unbedingt zu stoppen, d. h. den Spitzenbedarf an medizinischer Versorgung zu verringern und gleichzeitig die am stärksten gefährdeten Personen vor einer Ansteckung zu schützen, und (b) Unterdrückung, die darauf abzielt, das Wachstum der Epidemie umzukehren, indem die Fallzahlen auf ein niedriges Niveau gesenkt und dieser Zustand auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten wird. Jede dieser Strategien ist mit großen Herausforderungen verbunden. Wir stellen fest, dass eine optimale Eindämmungspolitik (eine Kombination aus häuslicher Isolierung von Verdachtsfällen, häuslicher Quarantäne von Personen, die mit Verdachtsfällen im selben Haushalt leben, und sozialer Distanzierung von älteren Menschen und anderen Personen mit dem höchsten Risiko einer schweren Erkrankung) die Nachfrage nach Spitzenleistungen im Gesundheitswesen um zwei Drittel und die Zahl der Todesfälle um die Hälfte reduzieren könnte. Die daraus resultierende abgeschwächte Epidemie würde jedoch wahrscheinlich immer noch Hunderttausende von Todesfällen verursachen und die Gesundheitssysteme (insbesondere die Intensivstationen) um ein Vielfaches überlasten. Für Länder, die dazu in der Lage sind, bleibt daher die Eindämmung der Epidemie die bevorzugte politische Option.

Mitigation ist jedes Hygienesystem, das darauf abzielt, die „Kurve abzuflachen“, d.h. die Steilheit der Kurve zu verringern. Es geht darum, Infektionen zu verlangsamen, nicht zu stoppen. Auch die Mitigation ist nicht großartig; verschiedene Pandemieplaner haben lange über eine Reihe drakonischer Mitigationsmaßnahmen fantasiert. Seit 2007 hat die von Carter Mecher mitverfasste Studie über die Influenza-Sterblichkeit im Jahr 1918 Schulschließungen für viele amerikanische Planer zu einer attraktiven Mitigationsmaßnahme gemacht. So schlimm soziale Distanzierung, das Verbot von Massenversammlungen und die Schließung von Schulen und Arbeitsstätten auch sein mögen, sie sind keine Eindämmungsmaßnahmen, es sei denn, ihr Ziel ist es, „die Kurve zu kriegen“. Nicht nur Absperrungen, sondern auch Massentests und die Suche nach Kontakten kennzeichnen die Masseneindämmung im Westen. Insbesondere die Suche nach Kontaktpersonen deutet auf eine Strategie der Infektionsprävention hin und ist ein Indiz für eine Strategie der Masseneindämmung. Jedes Hygieneregime, das sich rühmt, Erkrankungswellen zu brechen, beansprucht per definitionem auch, an der Masseneindämmung beteiligt zu sein.

Die Virus-Visionäre der Pandemie-Memoiren

Ich habe keinen Zweifel daran, dass viele Persönlichkeiten, die sich für eine hochgradig interventionistische Pandemiebekämpfung einsetzen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, Verbindungen zum Verteidigungs- und Geheimdienstapparat haben. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass der Verteidigungssektor reichlich Geld hat und eine wichtige Quelle für Subventionen ist. Als Donald Henderson das Johns Hopkins Center for Health Security, einen wichtigen Think Tank für Pandemieforschung, gründete, nannte er es Center for Civilian Biodefense Strategies und war anfangs stark von Zuwendungen aus dem Verteidigungssektor abhängig. Dieser Einfluss hat sich in den vergangenen Jahren etwas abgeschwächt, da Big Philanthropy in die Pandemieplanung eingestiegen ist. So hat das Open Philanthropy Project nach 2017 Millionen in die CHS investiert, in der Hoffnung, seine Bemühungen auf „globale Katastrophenrisiken“ konzentrieren zu können. Die Philanthropen haben die Pandemieplanung vor 2020 auf die Dritte Welt ausgerichtet und ihr Interesse an Impfstoffen verstärkt. Zweifellos gibt es hier einen Resteinfluss des Verteidigungssektors, aber die öffentliche Gesundheit ist eine überwiegend zivile Angelegenheit, und Beweise für die Finanzierung durch den Verteidigungssektor oder Verbindungen bestimmter Personen zu Geheimdiensten machen die gesamte Pandemiebekämpfung nicht automatisch zu einer Verteidigungs- oder Geheimdienstoperation. Es handelt sich lediglich um eine Einflussnahme unter vielen in einem massiven Unterfangen.

Zumindest um der Argumentation willen bin ich bereit, alle Behauptungen über geheimdienstliche Verbindungen und den Einfluss wichtiger Pandemievordenker und Virenhysteriker wie des Arztes Carter Mecher zu akzeptieren. Aber ich habe auch ein Muster in diesen Einflussbehauptungen entdeckt, das wir zur Kenntnis nehmen sollten. Dieses Muster besteht darin, dass in triumphalistischen Büchern über die Covidien-Reaktion vielfach eine archetypische Figur auftaucht, die wir als Virus-Visionär bezeichnen könnten. Dem Virusvisionär werden oft (aber nicht immer) nebulöse Verbindungen zum Militär oder zu Geheimdiensten nachgesagt, er ist immer an innovativen Virusvisionsforschungen beteiligt und läutet vor allen anderen die Virusvisionspanikglocke. Pandemie-Memoiren haben eine ganze Reihe von Virus-Visionären hervorgebracht – nicht nur Mecher, sondern auch den DARPA-Programmmanager Michael Callahan, den stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberater Matthew Pottinger aus der Trump-Ära, die Coronavirus-Koordinatorin des Weißen Hauses Deborah Birx, den britischen Gesundheitsminister Matthew Hancock und andere. Das Phänomen zeigt sich sogar in der deutschen Literatur über die Reaktion, die auf die angebliche frühe Rolle eines „Gesundheitssicherheits“-Funktionärs namens Heiko Rottmann-Großner aufmerksam gemacht hat.