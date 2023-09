Nipah-Virus, biologische Kriegsführung Phase 2 oder ein großer hypnotischer Überredungskünstler?

Dr. Joseph Sansone

Wie dieser zu Recht kritische Bericht von Redacted News zeigt, gibt es in Südindien wegen des Nipah-Virus offenbar Abriegelungen, Masken, Tests, Kontaktverfolgung und so weiter. Kurz gesagt, es sieht aus wie die Fortsetzung von C19. Nipah hat eine gemeldete Todesrate von 40-75%. Das Virus selbst wurde in freier Wildbahn nur in Asien beobachtet. Es ist ein zoonotisches Virus, das von Tieren übertragen wird. Es scheint, dass ein sogenanntes Virus mit einer so hohen Sterblichkeitsrate nur eine sehr geringe oder gar keine Chance hat, sich weit zu verbreiten. Die Propaganda scheint jedoch seit mehr als einem Jahr vorbereitet worden zu sein, denn der Arzt, der vor dem Senat aussagte, hat gute Arbeit geleistet, um die Angst vor dem Nipah-Virus zu schüren und die funktionale Forschung zu fördern. Auch dieser jüngste Bericht aus Indien leistet gute Arbeit, um Angst zu schüren.

Natürlich wurde der mRNA-„Impfstoff“ gegen das Nipah-Virus in Bethesda, Maryland, entwickelt. Genau hier, in den guten alten USA. Man könnte sagen, man war seiner Zeit voraus… einen „Impfstoff“ gegen ein Virus zu entwickeln, das in freier Wildbahn nur in Asien vorkommt. Ein aktueller Test fand am 13. September statt. Es ist faszinierend, dass ein sogenannter „Impfstoff“, der getestet wird, nicht daraufhin geprüft wird, ob er die Übertragung verhindert oder die Symptome lindert. Das primäre Ergebnis ist, ob der sogenannte „Impfstoff“ sicher ist, und nicht, ob er die Infektion und die Ausbreitung verhindert oder die Symptome lindert.

Es gibt drei Hauptmeinungen zur C19-Epidemie. Die erste besagt, dass es sich um einen Psyop handelte und die Menschen, die starben, aufgrund des Todesprotokolls, der Verweigerung einer frühzeitigen Behandlung, der Verabreichung von Retroviren, Beatmungsgeräten usw. starben. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Virus zusätzlich zum Psyop in einem Labor erzeugt wurde, um funktionelle Vorteile in der Forschung zu erzielen. Die dritte Möglichkeit ist, dass das sogenannte Virus nicht nur ein Psyop, sondern tatsächlich ein synthetischer Erreger ist.

Ich tendiere zu dieser dritten Position. Wenn ich von einem synthetischen Erreger spreche, beziehe ich mich auf etwas, das durch Aerosole auf Oberflächen in Pflegeheimen verbreitet wird, vielleicht wird mRNA unbemerkt in den regulären Grippeimpfstoff eingebracht, und die Menschen erkranken durch Ausscheidungen und so weiter. In diesem Szenario wurden die Spike-Proteine also wahrscheinlich durch Nanoroboter eingeschleust. Das war natürlich der Vorwand für die Abschottung, die Masken, die erzwungenen und erzwungenen C19-Injektionen mit biologischen Waffen. Angesichts der Beweise für sich selbst zusammensetzende Nanotechnologie in den C19-Injektionen und im Blut von „Geimpften“ und „Ungeimpften“ erscheint es mit der Zeit immer plausibler, dass ein ähnliches Verabreichungssystem wie bei den C19-Injektionen für C19 selbst verwendet wurde.

Das eigentliche Verabreichungssystem waren die C19/mRNA-Injektionen. Die potentiell katastrophalen Auswirkungen und das Blutbad, das durch C19-Injektionen als biologische Waffe verursacht wurde, erscheinen zunehmend problematisch. Jüngste Daten, die von Edward Dowd auf der Grundlage von Zahlen aus der Datenbank des britischen Statistikamtes (ONS) veröffentlicht wurden, zeigen einen Anstieg der kardiovaskulären Todesfälle bei den 15- bis 44-Jährigen. Der Anstieg um 13 % im Jahr 2020, um 30 % im Jahr 2021 und um 44 % im Jahr 2022 ist besonders beunruhigend, wenn man bedenkt, dass die Auffrischungsimpfungen im Jahr 2022 zurückgehen. Dies könnte bedeuten, dass es sich um einen Zwischeneffekt handelt, bei dem die Zahl der Todesfälle im Laufe der Zeit ansteigt. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird das Ergebnis katastrophal sein.

Dr. Peter McCullough, M.D., berichtete, dass die weltweit größte Autopsiestudie, an der er federführend beteiligt war, ergab, dass 73,9 % der nach der C19-Impfung Verstorbenen an den Folgen der C19-Injektion starben. Dr. McCullough, ein Internist, Epidemiologe und einer der meistpublizierenden Kardiologen Amerikas mit mehr als 1.000 begutachteten Publikationen, führte die Studie zusammen mit acht anderen Forschern durch“, so das Deseret Review. Erstaunlicherweise hat Lancet diese Studie kurz nach ihrer Veröffentlichung zensiert. Die Deseret Review berichtete:

Zu den Co-Autoren gehörten Dr. Harvey Risch, leitender Wissenschaftler für Epidemiologie an der Yale University, Dr. Roger Hodkinson, führender Pathologe am Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, und Dr. Paul Alexander, ehemaliger Beamter des Department of Health and Human Services. Das Projekt wurde von der School of Public Health der University of Michigan genehmigt, und Dr. McCullough sagte, das Team habe zur Auswertung der Autopsien eine wissenschaftliche Standardmethode verwendet, die als Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses bekannt ist. Dr. McCullough erklärte, dass er diese „Standard-Suchmethode“ während seiner gesamten Karriere verwendet habe.

Leider habe diese Zensur funktioniert, da es viele Menschen in der Öffentlichkeit gebe, die nicht wüssten, dass es sich bei den C19-Injektionen um biologische Waffen gehandelt habe. Diese Art der Zensur führt dazu, dass die Bevölkerung durch die Aussicht auf eine Sterblichkeitsrate von 40-75% in Angst und Schrecken versetzt wird, damit sie sich weiter unterwirft.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig zu sagen, ob es sich bei diesem neuen Ausbruch des Nipah-Virus um die zweite Runde des globalen Angriffs auf die Menschheit handelt oder um eine weitere hypnotische Überredung. Wenn das Nipah-Virus die zweite Runde ist, dann stehen uns lustige Zeiten bevor, während wir weiter für ein Verbot dieser mRNA-Biowaffen kämpfen und unsere Feinde ihre Angriffe auf die Menschheit eskalieren lassen. Ich vermute, dass die Trennung zwischen Männern und Frauen und kleinen Mädchen und Jungen noch deutlicher werden wird, als sie es heute schon ist. Es ist schon schlimm genug, dass die jungen Menschen tot umfallen, all die Krebserkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Autoimmunerkrankungen, neurologischen Störungen usw. werden bereits als das neue Normal verkauft. Stellen Sie sich vor, wie die neue Phase der neuen Normalität nach einer Nipah-Virus-Epidemie aussehen wird.

Natürlich sind die Abriegelungen (schon wieder dieses Gefängniskonzept), die Gesichtsmasken usw. alles hypnotische Massenüberzeugungsmittel. Es ist möglich, dass dieser neue Ausbruch des Nipah-Virus eine weitere hypnotische Massenüberzeugung ist. In diesem Fall würde das tödliche Nipah-Virus, das angeblich 40-75% seiner Opfer tötet, zum Stillstand kommen, weil die Regierung, Big-Media und die großen Konzerne die Bevölkerung gefangen halten. Abschottung, Mundschutz, soziale Distanzierung haben den Tag gerettet und einen tödlichen Erreger eingedämmt, der drei Viertel der menschlichen Bevölkerung hätte auslöschen können. Dann kam natürlich die Pharmaindustrie zu Hilfe, indem sie staatlich subventionierte mRNA-Nanopartikel-Biowaffen der Weltbevölkerung aufzwang oder betrügerisch vermarktete.

Es ist auch möglich, dass das Nipah-Virus nur ein großer Trick ist. Es wurde entwickelt, um uns in Atem zu halten, genau wie die produzierten Engpässe. Unabhängig davon, ob der Nipah-Virus eine Finte ist, die zweite Phase der globalen biologischen Kriegsführung, ein Testlauf oder einfach nur ein hypnotisches Massenüberzeugungsmittel, sprechen Sie mir nach: „Ich werde das nicht kaufen“.

Ich sehe einen zukünftigen Mangel, der nicht produziert werden kann. Es ist der zukünftige Mangel an Seilen…