Das ist WISSENSCHAFT. Mit dieser einfachen Frage kann ich die Debatte über den Covid-Impfstoff in einer Woche lösen.

Von Wayne Allyn Root

Haben sich die Medien jemals gefragt, warum so wenige Amerikaner den neuen Auffrischungsimpfstoff Covid wollen? Oder warum so wenige Amerikaner die letzte Auffrischungsimpfung wollten?

Ich weiß warum.

Weil fast jeder (der nicht blind, taub oder wirklich dumm ist) jemanden kennt, der die Covid-Impfung bekommen hat und kurz danach gestorben ist.

Es gibt sogar einen Namen dafür. Suchen Sie ihn in den Schlagzeilen. Überall in Amerika sterben Menschen „plötzlich“.

Und fast jeder kennt jemanden, der die Covidim-Impfung bekommen hat… der in seinem Leben keine gesundheitlichen Probleme hatte… aber jetzt, nach der Impfung, ist er sehr krank…

Sie hatten einen Herzinfarkt… oder einen Schlaganfall… oder Blutgerinnsel… oder plötzlich schnell fortschreitenden Krebs im Stadium 4… oder einen schrecklichen Ausbruch von Gürtelrose (fragen Sie die demokratische US-Senatorin Diane Feinstein danach)… oder neurologische Krankheiten wie Parkinson (fragen Sie die demokratische US-Kongressabgeordnete Jennifer Wexman danach). Aus heiterem Himmel oder immer nach der Impfung.

Oder hier ist die wirklich offensichtliche Sache, die jeder sieht… jemand, den sie kennen, war nie krank… aber nachdem er die Covid-Impfung bekommen hat, wird er ständig krank… Er bekommt jeden Grippevirus, der auftaucht. Sein Immunsystem funktioniert nicht mehr.

Das passiert überall um uns herum.

Ich habe diese Geschichte vom ersten Tag an genau beobachtet und studiert.

Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Gesellschaft bald ernsthafte Probleme haben wird, zu funktionieren. Es wird nicht mehr genug Polizisten geben… oder Feuerwehrleute… oder Sanitäter… oder Krankenschwestern… oder Ärzte… oder Piloten… oder Soldaten… oder Gefängniswärter… oder Arbeitnehmer aller Art… damit die Gesellschaft funktioniert.

Wenn Sie genau hinsehen, beschleunigt sich das Sterben, das wir nach der Einführung des Impfstoffs Covidol erlebt haben, jetzt mit rasender Geschwindigkeit. Die Medien sagen Ihnen das nicht. Sie sind bestechlich. Sie sind gekauft. Sie sind in der Tasche. Sie haben Geld von Big Pharma angenommen, um zu schweigen. Sie wurden von unserer eigenen Regierung bestochen, um zu schweigen. Sie wurden vom FBI angewiesen, die Nachrichten zu verändern.

Aber der größte Konflikt von allen ist, dass Big Pharma mit ihren milliardenschweren Werbekampagnen die Rechnungen und Gehälter der Medien bezahlt. Nimmt man Big Pharma die Werbegelder weg, wird die Hälfte der Nachrichtenredaktion gefeuert. Die Hälfte der Moderatorinnen und Moderatoren wird gefeuert.

Und wie viele der Top-Medienmanager und Moderatoren besitzen Aktien von Big Pharma?

So etwas hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben. Alle amerikanischen Medien sind gekauft. Alle Medien sind im Besitz von Big Pharma.

Stellen Sie sich das einmal im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg vor. Können Sie sich vorstellen, dass Hitler und Nazi-Deutschland die amerikanischen Medien gekauft hätten? Wenn jeder in den Medien für sein Schweigen bezahlt worden wäre? Dann hätte niemand über den Holocaust berichtet. Stellen Sie sich das vor.

Genau das passiert jetzt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind an den Nebenwirkungen des Covidien-Impfstoffes gestorben oder sterben gerade… und zig Millionen wurden durch die Covid-Impfung verletzt, verkrüppelt oder behindert.

Doch die Medien wollen nicht darüber berichten. Die Medien wollen die Zusammenhänge nicht sehen.

Sagen Sie mir: Wenn immer mehr Amerikaner sterben, wenn immer mehr behindert werden, wer macht dann die Arbeit? Wer wird unsere Gesellschaft schützen, wenn es nicht genug Polizisten, Feuerwehrleute oder Soldaten gibt? Wer wird sich um all die Kranken und Sterbenden kümmern, wenn es nicht genügend Ärzte und Krankenschwestern gibt? Wie sollen wir für all die Behinderten aufkommen? Für all die Waisenkinder?

Genau das passiert jetzt. Aber dieses Massensterben findet in völliger Stille statt. Es ist ein totales Medien-Blackout.

Zweifeln Sie an dem, was ich sage? Ich habe eine einfache Lösung. Wir können diese Debatte in wenigen Wochen beenden.

Die Liberalen in den blauen Ländern haben Impfpässe für alle gefordert. Sie wollten, dass man beim Betreten von Restaurants, Bars, Nachtclubs, Sportstadien und Fitnessstudios seinen Impfstatus angeben muss. Sie wollten rund um die Uhr fragen: „Sind Sie geimpft?“

Warum also sollten dieselben Big-Brother-Regierungsbürokraten und liberalen Impfbefürworter jetzt zögern oder Einwände erheben, wenn ich eine einfache Lösung für diese Debatte vorschlage, die darin besteht, dieselbe Frage zu stellen…

„Sind Sie geimpft?“

Wir müssen jede Familie jedes in den letzten zweieinhalb Jahren (seit Januar 2021, dem Beginn des Impfprogramms) „plötzlich“ Verstorbenen fragen, ob ihr verstorbener Angehöriger die Covidien-Impfung erhalten hat. Mit anderen Worten…

„War er oder sie geimpft?“

Und wir müssen alle, die jetzt krank sind… immungeschwächt… oder an schweren Krankheiten wie Herzinfarkt, Herzmuskelentzündung, Schlaganfall, Blutgerinnsel, Tumor, Gürtelrose, Parkinson usw. leiden, die gleiche einfache Frage stellen…

„Sind Sie geimpft?“

Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir ein Muster finden werden. Die überwältigende Mehrheit aller Kranken, Sterbenden und Toten in den letzten zweieinhalb Jahren war geimpft.

Die überwältigende Mehrheit der Herzinfarkt- und Schlaganfallopfer war geimpft.

Und die überwältigende Mehrheit der Ungeimpften in Amerika ist kerngesund. Nicht alle. Aber die meisten.

Sie werden ein Muster finden. Ein Muster, das verblüfft und schockiert. Ein „Cluster des Todes“.

Es nennt sich „WISSENSCHAFT“.

Wenn Sie feststellen, dass dieses Muster wahr ist (und es ist wahr), dann ist es an der Zeit, die Debatte zu beenden und die Covidien-Impfungen sofort einzustellen. Die Geimpften sind krank, sterben oder sind tot. Die Ungeimpften sind gesund. Das ist kein Zufall. Wir müssen uns nur die einfache Frage stellen.

Und dann müssen wir das Impfprogramm sofort aussetzen und beenden.

Und anfangen, die Leute anzuklagen und zu verhaften, die uns belogen haben, die mit der Lüge ein Vermögen gemacht und es dann vertuscht haben.

Das ist Betrug, das ist Massenmord, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in einem Ausmaß, wie es die Weltgeschichte selten gesehen hat.

Stellen wir also allen Toten, Sterbenden, Kranken und Behinderten diese einfache Frage. „Wurden sie geimpft? Sind Sie geimpft?“

Das ist wie ein „umgekehrter Impfpass“. Wir können diese Debatte in zwei Wochen beenden.

Oder vielleicht… nur vielleicht… wollen Big Pharma, das medizinische Establishment, die Mainstream-Medien und liberale Politiker die Antwort auf diese einfache Frage nicht wissen.

*

