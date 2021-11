Noch ein Fußballprofi ist auf dem Spielfeld „plötzlich und unerwartet“ kollabiert! Nun fordert ehemaliger Profi eine Untersuchung

Ein ehemaliger Fußballprofi aus der Premier League hat eine Untersuchung gefordert, nachdem gestern Abend ein weiterer Spieler mitten im Spiel plötzlich zusammengebrochen war.

John Fleck, Mittelfeldspieler von Sheffield United, fiel während des Spiels seiner Mannschaft in Reading zu Boden und musste auf einer Trage abtransportiert werden, nachdem er lange behandelt und mit einer Sauerstoffmaske versorgt worden war.

Der 30-jährige schottische Nationalspieler „brach zusammen und fiel zu Boden, bevor seine Mannschaftskameraden schnell Sanitäter herbeiwinkten“, berichtet BBC News.

Fleck wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand als gut bezeichnet wird.

Damit reiht sich der Spieler in eine lange Liste von Fußballern und anderen Spitzensportlern ein, die in den letzten Monaten plötzlich auf dem Spielfeld zusammengebrochen sind.

Wie wir bereits berichteten, veröffentlichte die Berliner Zeitung vor kurzem einen Bericht, in dem sie der Frage nachging, warum „in letzter Zeit ungewöhnlich viele Profi- und Amateurfußballer zusammengebrochen sind“.

In dem Artikel wurden zahlreiche Fälle von Fußballspielern aufgelistet, die in letzter Zeit Herzprobleme hatten oder auf dem Spielfeld kollabierten, was in einigen Fällen zum Tod führte.

Dazu gehört auch Barcelonas Sergio Aguero, der während des LaLiga-Spiels von Barca gegen Alaves im vergangenen Monat Atemprobleme hatte. Obwohl der Verein Gerüchte über einen Rücktritt Agueros dementiert hat, wird er auf jeden Fall monatelang außer Gefecht gesetzt sein.

Auch andere Profisportler hatten in letzter Zeit mit ähnlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter der 24-jährige slowakische Eishockeyspieler Boris Sádecký, der auf tragische Weise ums Leben kam, nachdem er letzten Monat während eines Spiels auf dem Eis zusammengebrochen war.

Der ehemalige englische Spieler Matt Le Tissier aus Southampton reagierte auf die Nachricht von Flecks Zusammenbruch und forderte eine gründliche Untersuchung.

„Wie viele Sportler müssen noch auf dem Spielfeld zusammenbrechen, bevor eine Untersuchung stattfindet“, twitterte der Ex-Premier-League-Star.

Es ist nicht bekannt, ob John Fleck den COVID-19-Impfstoff genommen hatte.

Einem Bericht von Dr. Yaffa Shir-Raz zufolge ist die Zahl der plötzlichen Herztode von FIFA-Spielern im Jahr 2021 um das Fünffache gestiegen.

„Was also ist die Ursache dieser plötzlichen Epidemie?“, fragt Shir-Raz.

Man kann es sich nicht erklären.