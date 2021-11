Fauci behauptet, dass seine Kritiker „Menschen umbringen würden“

Sagt, es sei eine „Ehrenplakette“, von Tucker Carlson kritisiert zu werden

Anthony Fauci, der auch zwei Jahre nach der Pandemie noch jeden Tag im Fernsehen auftritt, erklärte am Dienstag, dass jeder, der ihn kritisiert, „Menschen tötet“.

In einem MSNBC-Interview erklärte Fauci: „Mir geht es nicht um einen Beliebtheitswettbewerb. Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn von 50 Jahren dem Versuch gewidmet, die Gesundheit und das Leben des amerikanischen Volkes zu schützen und zu erhalten, und als Arzt für Infektionskrankheiten, der sich mit dem Ausbruch von Krankheiten befasst, wird das auch auf den Rest der Welt ausgedehnt.“

„Das ist es, was ich tue“, erklärte Fauci weiter und fügte hinzu: „Das Lob oder die Pfeile und die sie schleudern sind, wirklich irrelevant. Ich tue das, wozu die Wissenschaft einen antreibt, und das ist es, was ich tue. Und wissen Sie, es geht mir nicht um einen Beliebtheitswettbewerb. Ich versuche, Leben zu retten.“

Zwischen dem Gewinn von gain of function funding und dem Quälen von Hunden kümmert er sich um Leben.

Fauci fuhr fort: „Und die Leute, die ihre Lügen als Waffe einsetzen, töten Menschen. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, dass ich es als Ehre betrachte, wenn Sie Tucker Carlson und Peter Navarro melden, die mich kritisieren.“

Er fügte hinzu: Ich wollte nur diese Aussage machen. Die Menschen, die lächerliche Aussagen machen, werden noch angehört. Sie sagen den Leuten, sie sollen Dinge tun, an denen sie sterben werden, und sie sagen mir, ich solle ins Gefängnis gehen. Wie man in meiner alten Nachbarschaft in Brooklyn sagt: Lasst mich in Ruhe, ja?

Die Arroganz ist wieder einmal deutlich zu sehen.

Faucis Kritiker weisen auf seine Lügen bei der Finanzierung gefährlicher Experimente mit Coronaviren hin, auf seine Kehrtwendungen bei gesundheitspolitischen Maßnahmen wie Maskierung und Abriegelung und auf sein ständiges Hin- und Herschieben der Zielpfosten, wenn es um die Wirksamkeit von Impfstoffen geht, gepaart mit einer offensichtlichen Gleichgültigkeit gegenüber der Freiheit.

In einem Interview mit Glenn Beck stellte Senator Rand Paul diese Woche fest, dass „Fauci nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Freiheit des Einzelnen lässig missachtet. Wenn man beides kombiniert – die Wissenschaft zu ignorieren und die Freiheit des Einzelnen überhaupt nicht zu beachten -, dann entsteht eine wirklich gefährliche Situation. Aber es ist auch gefährlich, weil wir die Autorität zentralisiert haben.

Paul erklärte weiter: Ich habe eine Meinung dazu, woher das Virus kommt. Ich habe eine Meinung dazu, wie man es behandeln sollte. Aber das sind meine Meinungen, Sie müssen damit nicht übereinstimmen. Wenn Sie mit mir übereinstimmen, können Sie sich meine Meinung anhören. Bei Dr. Fauci ist das nicht dasselbe. Er hat eine Meinung, aber er will, dass Sie gezwungen werden, das zu tun, was er sagt. Es ist also der Unterschied zwischen Zwang und Freiheit. Und in der Freiheit gibt es viele Wahlmöglichkeiten. Aber die wirkliche Gefahr besteht darin, dass die Zentralisierung von Autorität letztendlich zu Autoritarismus führt. Und ich glaube, dass er leicht ein medizinischer Diktator sein könnte, wenn man es ihm erlauben würde.