Noch eine Überlegung zum Freihandelsabkommen mit Indien

Egon W. Kreutzer

Das Verhältnis der EU zu China ist belastet. Das muss hier nicht weiter ausgeführt werden. China und Indien sind zwar Mitglieder der BRICS-Gemeinschaft, verfolgen unter diesem Dach jedoch eine eigenständige Politik.

Dass China, als BRICS-Mitglied, von der EU ziemlich schlecht behandelt wird, und dies auf Gegenseitigkeit beruht, hindert Indien nicht daran, Geschäfte mit der EU zu machen.

In der EU hält man Geschäfte mit Indien für Einfallstor mit der Chance, Indien aus dem BRICS-Verbund herauszubrechen.

Man hat aber noch einen Hintergedanken, nämlich auf diesem Weg auch die Lieferketten-Abhängigkeiten von China zu reduzieren.