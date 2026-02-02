Der Wahrheit verpflichtet.Literatur und Berichte, die Fakten liefern – Berichte zum COVID-19-“Impf”-Skandal

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Dr. med. Michael Nehls beim 4. Corona-Symposium im deutschen Bundestag:
COVID-19 ist der Beginn eines gentechnischen Krieges gegen die Menschheit. Die mRNA ist dafür die Plattform. Es handelt sich um einen Angriff auf das menschliche Immunsystem. Das Spike-Protein ist eine Biowaffe. Die Regierung wusste dies von Beginn weg!

