Das seltsame Marktverhalten von Edelmetallen … Wird ein US-Angriff auf Iran es noch verschärfen?

Larry C. Johnson

Es sieht so aus, als tobe ein Rohstoffkrieg bei Gold und Silber, der die USA gegen China stellt. Zwischen den Preisen für Gold und Silber in New York City und den Preisen in Shanghai besteht eine erhebliche Diskrepanz. In einem normal funktionierenden Markt würden die Chinesen Silber und Gold in den USA kaufen und nach China verschiffen … und dabei einen satten Gewinn erzielen. Es scheint, dass große US-Banken, etwa JP Morgan, versuchen, die Preise für Gold und Silber am US-Markt nach unten zu drücken, es ihnen jedoch nicht gelingt, die Dynamik zu verändern, die wir auf dem internationalen Markt beobachten. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Zahlen:

Stand spät am 29. Januar / früh am 30. Januar 2026 (gegen 22–23 Uhr EST) zeigte der Spotpreis von Silber eine erhebliche Volatilität und eine gewisse regionale Entkopplung, mit starken Intraday-Bewegungen (Hochs nahe 120–121 US-Dollar oder mehr früher am Tag, gefolgt von Rücksetzern aufgrund von Gewinnmitnahmen). Die Preise verstehen sich pro Feinunze in US-Dollar-Äquivalenten, sofern nicht anders angegeben, basierend auf Live-Benchmarks und Berichten aus dem genannten Zeitraum. Es gibt vier große Finanzmärkte: New York City, London, Mumbai und China. Beginnen wir mit dem Silberpreis:

New York City (COMEX / US-Spot / OTC-Einfluss):

Spot-Silber wurde im späten bzw. nachbörslichen Handel um etwa 109–116 US-Dollar je Unze gehandelt. Die Notierungen variierten: ca. 109,51 US-Dollar (Kitco-Gebot gegen 22–23 Uhr EST), 111,14 US-Dollar (Bloomberg-Spot), 113,11 US-Dollar (COMEX-Futures-Abrechnung/-Einfluss) sowie einige nachbörsliche Berichte bei 116,01 US-Dollar (nach Intraday-Hochs). Dies spiegelte eine Korrektur von den morgendlichen Spitzen nahe 120,46–121,67 US-Dollar wider (Allzeithochs, die früher am 29. Januar erreicht wurden), wobei der Druck des Papiermarktes zum Rückgang beitrug.

London (LBMA-Spot / Benchmark):

Der LBMA-Silberpreis (globaler physischer Benchmark) lag nahe am allgemeinen Spotniveau, hielt sich in einigen Notierungen jedoch fester, etwa bei 111–116 US-Dollar je Unze (z. B. nahe 116,62 US-Dollar in Live-Charts oder 112,80 US-Dollar aus jüngsten täglichen Fixings). London folgt oft eng der COMEX, zeigte jedoch im Vergleich zur US-Futures-Volatilität weniger extreme Abschläge in der physisch gebundenen Preisbildung.

Mumbai (Indien):

Inländische Spot-/Einzelhandelspreise (einschließlich Aufschlägen, GST und Importzöllen) lagen aufgrund der starken lokalen Nachfrage deutlich höher. Die Preise bewegten sich um ₹4.000–₹4.101 pro 10 Gramm (entspricht grob 130–135 US-Dollar oder mehr je Unze, je nach Umrechnung und Aufschlägen). Beispiele: ₹4.018,53 pro 10 g (≈ 130+ US-Dollar/oz-Äquivalent), ₹4,10,100 pro kg. Dieser Aufschlag gegenüber dem globalen Spot reflektiert Indiens physischen Kaufboom und Rupien-Faktoren.

China (Shanghai Gold Exchange / physischer Spot):

Die Benchmarks und physischen Preise in Shanghai zeigten angesichts von Angebotsengpässen und industrieller Nachfrage (z. B. Solar/AI-Sektoren) deutliche Aufschläge. Effektiv entsprachen sie 120–130+ US-Dollar je Unze oder mehr (z. B. SGE-Silber um ¥29.000–30.138 pro kg, was in einigen Berichten Aufschläge von über 5 US-Dollar gegenüber London bedeutete). Physische/Einzelhandels-Rückkaufkurse waren erhöht; es wurde von Chaos durch spekulative Manie und hohen Aufschlägen (z. B. > 5 US-Dollar/oz über dem globalen Niveau in Shanghai) berichtet.

Wir beobachten ein ähnliches Phänomen bei Gold (ich verwende denselben Zeitraum wie bei der Berechnung des Spotpreises von Silber):

New York City (COMEX / US-Spot / OTC-Einfluss):

Der US-Spotpreis (eng an COMEX-Futures und OTC-Handel gekoppelt) hatte bis zum späten Abend deutlich nachgegeben. Die Notierungen lagen etwa bei 5.160–5.175 US-Dollar je Unze (z. B. Kitco-Live-Spot bei ca. 5.160 US-Dollar Geld / 5.162 US-Dollar Brief gegen 22:50 Uhr EST; JM Bullion bei 5.175,36 US-Dollar; Bloomberg-abgeleiteter Spot zuvor nahe 5.362 US-Dollar, dann korrigiert). Dem gingen Intraday-Rekordhochs von etwa 5.626 US-Dollar (April-COMEX-Futures) und Spot-Hochs nahe 5.597 US-Dollar früher am Tag voraus, gefolgt von einem späten Rückgang von über 4 % von den Spitzen aufgrund von Gewinnmitnahmen nach Safe-Haven-Zuflüssen.

London (LBMA-Spot / Benchmark):

Das LBMA-PM-Fix (früher am Tag festgesetzt) lag bei 5.405 US-Dollar je Unze, während der Live-Spot/OTC-Handel am Abend näher an den US-Niveaus bei etwa 5.160–5.200 US-Dollar je Unze lag (im Gleichlauf mit der globalen Korrektur). Die Londoner physischen Benchmarks hielten sich früher fester (≈ 5.501 US-Dollar AM-Fix), konvergierten jedoch im Zuge des breiteren Rücksetzers nach unten.

Mumbai (Indien):

Inländische Einzelhandels-/Spotpreise (einschließlich Aufschlägen, GST ~ 3 % und Importzöllen) blieben aufgrund der starken lokalen Nachfrage erhöht. 24-karätiges Gold wurde um ₹17.885 pro Gramm (oder ₹1,78,850–₹1,78,860 pro 10 Gramm) gehandelt, was grob 5.500–5.800+ US-Dollar je Unze entspricht (höhere Aufschläge gegenüber dem globalen Spot, die Rupien-Dynamiken und physische Käufe widerspiegeln). Dies bedeutete einen deutlichen Intraday-Anstieg (gemeldeter Zuwachs von ~ ₹1.177 pro Gramm).

China (Shanghai Gold Exchange / physischer Spot):

SGE-Benchmarkpreise zeigten Aufschläge aufgrund industrieller/Einzelhandelsnachfrage und Angebotsverknappung. Jüngste Fixings/Trades lagen bei etwa CN¥ 1.240–1.248 pro Gramm (SHAU-Kontrakt), was ~ 5.500–5.600+ US-Dollar je Unze oder mehr im physischen Kanal entspricht (starke Nachfrage trieb effektive Aufschläge über London/US-Spot).

In einem funktionierenden freien Markt — insbesondere im digitalen Zeitalter — sind diese Spreads höchst ungewöhnlich. In einem normal funktionierenden freien Markt würden Arbitrage-Bots, also Computer, die darauf ausgelegt sind, selbst kleinste Gewinne zu finden, das günstige New-York-Gold kaufen und es in Shanghai verkaufen, bis sich die Preise angleichen. Doch heute scheint es, als seien die Bots abgeschaltet. Die Arbitrage schließt sich nicht. Die Lücke bleibt weit offen. Theoretisch sollte das relativ günstigere Silber und Gold in New York City nach China fließen. Hält diese Lücke an und beschränken die USA den Export von Silber- und Goldmetall nicht, wird das Angebot in China steigen, während das Angebot in den USA sinkt.

Gut. Können wir uns darauf einigen, dass es große Volatilität an den Rohstoffmärkten gibt? Dann schauen wir uns noch einen weiteren Rohstoff an und wie er betroffen wäre, falls Donald Trump Iran angreift und Iran seine Zusage einlöst, die Straße von Hormus zu blockieren.

Die Straße von Hormus ist eine schmale Wasserstraße, die den Persischen Golf mit dem Arabischen Meer verbindet, und sie ist ein kritischer globaler Engpass, mit etwa 21 Meilen an ihrer schmalsten Stelle. Iranische Offizielle drohten während des 12-tägigen Krieges mit Israel damit, sie zu stören oder zu schließen; laut einigen Presseberichten habe Donald Trump jedoch ein Abkommen mit Teheran geschlossen, das die Kämpfe am 25. Juni 2025 beendete.

Nun, da die USA die USS Abraham Lincoln und eine Carrier-Strike-Group in das Arabische Meer verlegen, richtet Iran sehr explizite Drohungen aus. Am 28. Januar erklärte IRGC-Kommandeur Mohammad Akbarzadeh, Iran halte „vollständige Kontrolle“ über Land, Unterwasserbereich und Luftraum der Meerenge und warnte: „Wenn ein Krieg ausbricht, wird es keinen Rückzug geben, nicht einmal um einen Millimeter, und Iran wird vorwärtsgehen.“ Er deutete ferner an, dass Nachbarländer, die ihr Territorium gegen Iran zur Verfügung stellen, als „feindlich“ angesehen würden, und Entscheidungen über die Durchfahrt von Schiffen je nach Flagge eingeschränkt werden könnten. Dies spiegelt die breitere Rhetorik des Regimes wider; Medien wie Defa Press und Javan Online erörtern Vergeltungsoptionen wie Minen, Anti-Schiffs-Raketen und Störungen durch Patrouillenboote, falls Irans Handelsrouten beeinträchtigt werden.

Militärisch untermauert Iran diese Drohungen mit Maßnahmen: Die IRGC-Marine hat Hunderte schneller Angriffsboote und Raketenfahrzeuge in der Nähe der USS Abraham Lincoln stationiert, und Satellitenbilder zeigen ihren Drohnen-Träger „Shahid Bagheri“ vor Bandar Abbas. Für den 1.–2. Februar ist eine zweitägige Live-Fire-Übung in der Meerenge angesetzt, die als Reaktion auf die US-Präsenz beschrieben wird. Stellvertreter wie Kataib Hezbollah haben ähnliche Warnungen ausgesprochen. Ein iranischen Medien zugeschriebenes Poster, das auf Telegram geteilt wurde, droht explizit: „Wir werden die Straße von Hormus blockieren. Wer uns nicht glaubt, soll es versuchen“, begleitet von Bildern sinkender US-Flugzeugträger. Zusätzlich soll Irans Parlament einen Antrag zur Schließung gebilligt haben, wenngleich die endgültigen Entscheidungen bei höheren Instanzen wie dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat liegen.

Eine Störung oder Schließung der Straße von Hormus würde der Weltwirtschaft tiefgreifenden Schaden zufügen, vor allem über die Energiemärkte, angesichts ihrer Rolle beim Transport von etwa 20–27 % des weltweiten Rohöls und der Erdölprodukte (rund 20–21 Millionen Barrel pro Tag) sowie 20–22 % des verflüssigten Erdgases (LNG). Große Exporteure wie Saudi-Arabien (5,5 Mio. bpd), Irak, VAE, Kuwait und Katar (LNG) sind darauf angewiesen; über 80 % der Ströme gehen nach Asien (China, Indien, Japan, Südkorea).

Schon teilweise Störungen könnten die Ölpreise zunächst um 10–20 US-Dollar pro Barrel steigen lassen und bei längerer Dauer möglicherweise 100–120 US-Dollar übersteigen, aufgrund geringerer Angebote, geopolitischer Risikoaufschläge und Umleitungs-Kosten. LNG-Engpässe (Katar exportiert jährlich 77 Mio. Tonnen durch die Meerenge) würden Asien am stärksten treffen, während Europa mit Umleitungen und möglichen Energiekrisen konfrontiert wäre. Dies könnte jährlich Energiehandels-Störungen von 600 Milliarden US-Dollar verursachen.

Höhere Energiekosten würden die globale Inflation anheizen (z. B. USA auf 5,5 %, Eurozone auf 3,5 %), Transport- und Herstellungskosten erhöhen und Lieferketten für Konsumgüter, Lebensmittel und Elektronik stören. Verwundbare Volkswirtschaften wie China (40 % der Ölimporte über die Meerenge) und Indien könnten ein geringeres Wachstum verzeichnen, während die USA kurzfristig ein stagnierendes BIP erleben könnten. Eine länger anhaltende Schließung birgt das Risiko einer globalen Rezession mit Billionen an Verlusten, Rationierungen und hoher Volatilität an den Aktienmärkten.

Und vergessen wir nicht die Gold- und Silbermärkte … Die Nachfrage nach diesen Metallen dürfte auf noch größere Höhen steigen, als wir sie in den ersten drei Januarwochen gesehen haben. Historisch suchten Geld und Vermögenswerte in Krisenzeiten Sicherheit in den Vereinigten Staaten und begnügten sich damit, Dollar zu halten. Ich glaube nicht, dass das diesmal der Fall sein wird … Statt Dollar zu suchen, wird die Nachfrage nach physischem Gold und Silber stark ansteigen. Sollte dies eintreten, werden Russland und China zu den größten Profiteuren auf der Goldseite gehören. Russland und China zusammen machen etwa 20 % der weltweiten Goldproduktion aus. Beim Silberabbau ist die Konzentration noch größer: Mexiko (6.300 MT), China (3.300 MT) und Peru (3.200 MT) produzieren 50 % des weltweiten Silbers.

Es besteht noch eine Chance, dass Trump sich für Diplomatie entscheidet und Gespräche mit Iran wieder aufnimmt, doch ich schätze die Wahrscheinlichkeit dafür auf 20 %. Ich fürchte, wir steuern auf einen Krieg zu, und Donald Trump sowie seine Berater unterschätzen Irans Fähigkeit, zurückzuschlagen, erheblich.