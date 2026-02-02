Pepe Escobar: USA-Russland – Warum ein Neuanfang so schwer ist

Von Pepe Escobar

Eine finanzielle Sensation könnte sich beim jährlichen BRICS-Gipfel später in diesem Jahr in Indien ereignen: die endgültige Konsolidierung und Einführung eines einheitlichen Zahlungssystems der BRICS-Staaten.

Sherpas bestätigen, dass die Reserve Bank of India voll und ganz hinter der beschleunigten Einführung von BRICS Pay steht, das seit Ende 2024 getestet wird und für das ursprünglich 2027 als Frist für eine endgültige Entscheidung vorgesehen war.

Die Frist wird voraussichtlich auf 2026 vorverlegt.

Aufbauend auf dem äußerst erfolgreichen BRICS-Treffen in Kasan im Oktober 2024 beraten russische Sherpas ihre indischen Kollegen intensiv in Finanzfragen. BRICS Pay ist einer von mehreren Mechanismen, die in dem von mir so genannten „BRICS-Labor” getestet werden, meist unter der Aufsicht des BRICS-Wirtschaftsrats. Dies ist meine neueste Kolumne über diese Mechanismen.

BRICS Pay soll im Wesentlichen die Zahlungssysteme und digitalen Währungen aller BRICS-Mitglieder und Partner, die sich im BRICS+ zusammengeschlossen haben, vereinen – mit dem Potenzial, in einem einzigen schnellen Schritt den US-Dollar, SWIFT und vor allem die Sanktionen der USA/EU zu umgehen.

BRICS Pay dürfte insbesondere für die stark sanktionierten BRICS-Vollmitglieder Russland und Iran von Nutzen sein. Dennoch bleiben ernsthafte Fragen offen. Wird BRICS Pay mit der russischen MIR-Karte und iranischen Kreditkarten verbunden sein?

Derzeit lässt sich vor allem festhalten, dass es sich hierbei um eine Weiterentwicklung der brillanten Formulierung von Jewgeni Primakow aus den späten 1990er Jahren handelt, nämlich um eine RIIC-Kooperation (Russland-Indien-Iran-China). Man könnte es auch das Primakow-Quartett nennen. Vier Zivilisationsstaaten. Damit sind wir endlich beim Kern der Sache angelangt.

Es steht außer Frage, dass eine konzertierte, organische BRICS-Strategie im Bereich der Zahlungsabwicklung, die eine Diversifizierung vom US-Dollar vorsieht (derzeit präsentiert sich BRICS Pay sehr vorsichtig als „parallele, kompatible Option” zur Nutzung von SWIFT, Visa und Mastercard), heftige Gegenreaktionen seitens der Trump 2.0-Regierung hervorrufen wird.

Und damit kommen wir zu vier Schlüsselfaktoren, die mit diesem Schritt der BRICS auf die nächste Ebene in ständigem Zusammenhang stehen werden.

1. Der Geist von Anchorage

Abgesehen von dem aktuellen Kabuki-Theater in Abu Dhabi ist es unklar, ob die Vereinigten Staaten – geschweige denn die Delegation aus Kiew – wirklich verstanden haben, dass die territorialen Aspekte der „Anchorage-Formel” für Russland eine Frage des Prinzips und absolut nicht verhandelbar sind.

Und das, obwohl das Außenministerium – über Lawrow und Rjabkow – wiederholt gewarnt hat, dass es in Bezug auf den Stand der Versöhnung und den aktuellen Stand dieses Prozesses zwischen Trump 2.0 und Russland tatsächlich nicht vorangeht.

Es ist absolut ausgeschlossen, dass Präsident Putin von der endlos wiederholten russischen Position – eigentlich minimalen Forderungen – zu Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja, den Umrissen der Pufferzone und dem Schicksal derjenigen, die in nicht von Russland kontrollierten Regionen der Ukraine verbleiben, zurücktreten wird, ob ihnen die Wahl ihres Lebensweges gestattet wird.

Und natürlich gibt es noch die entscheidende Frage, dass mit der derzeitigen „kriminellen Organisation“ in Kiew (Terminologie Moskaus) keine Geschäfte gemacht werden dürfen – die ohne zu zögern vor ein Kriegsverbrechertribunal gestellt werden müsste.

2. Das Sadomaso-Spiel der NATO/EU

Sergej Naryschkin, der Chef des SVR (russischer Auslandsgeheimdienst), hat festgestellt, dass die öffentlichen „Beschwörungen” über eine strategische Niederlage Russlands auf dem Schlachtfeld verstummt sind, aber „russophobe Kreise in Europa” weiterhin auf Linie bleiben. Spielt das überhaupt eine Rolle – wenn man bedenkt, dass Europa geopolitisch nicht auf dem Tisch, sondern auf der Speisekarte steht?

Noch vor Davos schrieb der Chef der NATO mit dem ewigen Lächeln einer verwelkten Tulpe, Tutti Frutti Rutti, an Trump und sagte im Wesentlichen, in einer reizvollen Paraphrase von Prof. Michael Hudson: „Keine Sorge, Daddy, ich bin gegen die EU. Glücklicherweise leitet die NATO die EU (…) Ich bin sicher, dass ich Ihnen Europa übergeben kann und Sie in Grönland alles tun lassen kann, was Sie wollen, lassen Sie mich nur diese anderen Bastarde in den Zivilregierungen erledigen.”

Und genau das ist in Davos passiert, wo sie eine Art zwielichtigen Deal abgeschlossen haben – ohne Dänemark und Grönland auf dem Tisch.

Wieder einmal ist die einzige solide Erkenntnis, dass die NATO die EU kontrolliert. Ergo: Washington regiert Brüssel. Die EU unter der NATO ist ein US-Garnisonsstaat mit großen US-Stützpunkten in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Italien, Polen, Belgien, Portugal, Griechenland und Norwegen. Und das erklärt, warum die NATO der EU befahl, zwei Nullitäten – die giftige Medusa und den Esten mit dem IQ eines zerteilten Wurms – als oberste europäische Kapitulationsaffen in der Außenpolitik einzusetzen, wodurch Europa keine Chance mehr hat, echte Souveränität auszuüben.

3. Der russische Ölfaktor

Die offizielle Position Russlands fordert die sofortige Freilassung des entführten venezolanischen Präsidenten Maduro und warnt gleichzeitig davor, dass ein Militärschlag gegen den Iran Westasien völlig destabilisieren könnte. Spielt das eine Rolle? Denn Washington hört nicht zu.

Da seit einem Jahrhundert die totale Kontrolle über den Ölhandel das oberste Gebot der US-Außenpolitik ist, befinden sich das Imperium des Chaos und Russland – sowie andere ausgewählte Energieproduzenten – auf einem sicheren Kollisionskurs. Russland, das seine Energie nicht in US-Dollar verkauft, wird immer ein Ziel sein – so wie im aktuellen Fall mit Venezuela und dem Iran.

Das Imperium des Chaos hat eine schrittweise, narrensichere Strategie eingesetzt, um die EU zu zwingen, billige, vertraglich vereinbarte russische Energielieferungen aufzugeben und zu mindestens 60 % – Tendenz steigend – von amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) abhängig zu werden. Ein im Juli 2025 unterzeichnetes Handelsabkommen verpflichtet die EU, bis 2028 US-Energie im Wert von sage und schreibe 750 Milliarden Dollar zu kaufen.

Dabei hilft es, dass die ahnungslose Eurokratie sich weiterhin selbst ins Knie schießt – und sanktioniert –, indem sie Anfang dieser Woche eine Verordnung verabschiedet hat, die russische LNG-Importe ab Anfang 2027 und dann Pipelinegas ab dem 30. September 2027 vollständig verbietet. Die Mitgliedstaaten müssen die Herkunft des Gases „überprüfen”, bevor sie Importe genehmigen – andernfalls drohen ihnen hohe Geldstrafen und Sanktionen.

Dies wurde als „Handelsverordnung” formuliert, sodass sie mit einer verstärkten Mehrheit verabschiedet werden konnte. Ungarn und die Slowakei haben jedenfalls Klage gegen die EU eingereicht.

Das strategische „Stück Eis“

Das europäische Endspiel könnte für das Imperium des Chaos nicht besser laufen: Die Preise für Industriegas und -strom in der EU sind bis zu viermal (Hervorhebung von mir) höher als bei wichtigen Handelspartnern (z. B. China, Südostasien, Mercosur); es kommt zu einer ununterbrochenen Welle von Schließungen und Insolvenzen; die Deindustrialisierung schreitet weiter voran – ohne dass es ein Zurück gibt.

4. Die nationale Sicherheitsstrategie

Eine kurze Lektüre der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA könnte den Eindruck erwecken, dass es von nun an fünf Einflussbereiche in der Welt gibt: die Vereinigten Staaten, Russland, China, Indien und Japan.

Nun, Russland und China sind nicht nur wichtige Mitglieder der BRICS/SCO und in eine umfassende strategische Partnerschaft eingebunden, sondern bleiben auch „Bedrohungen” (insbesondere China; Russland wurde etwas „herabgestuft”). Japan ist ein Vasallenstaat. Indien ist die Unbekannte.

Ein Hinweis auf eine kürzlich abgegebene Erklärung von Premierminister Modi: „Wir brauchen wirklich russisches Öl, weil unsere Wirtschaft Öl benötigt, um unsere Industrie anzutreiben.“ Hinzu kommt, dass Russland Indien bei der Organisation eines sehr erfolgreichen BRICS-Gipfels unterstützt hat.

Die NSS ist davon besessen, dass „der indopazifische Raum mehr als die Hälfte der Weltwirtschaft ausmacht“. Nun, niemand in Asien weiß, was dieses Pentagon-ähnliche Konzept bedeutet; alle sprechen vom „asiatisch-pazifischen Raum“. Dennoch ist das Konzept entscheidend, um in der NSS folgende Verbindung herzustellen: „Die Sicherheit, Freiheit und der Wohlstand des amerikanischen Volkes stehen in direktem Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, Handel zu treiben und eine Machtposition im indopazifischen Raum einzunehmen.“

Das ist also das Fazit der NSS: eine nicht ganz so versteckte Kriegsdrohung („Machtposition“) und kein Angebot an „RIC“ (Russland-Indien-China) für bessere Wirtschaftsbeziehungen. Das steht natürlich völlig im Einklang mit dem verzweifelten imperialen Bedürfnis nach zusätzlichen natürlichen Ressourcen, Lebensraum und Kontrolle über strategische Gebiete.

Und all das bringt uns nach Grönland. Trump wird, in seiner eigenen Terminologie, dieses „Stück Eis“ schließlich einnehmen – weil die Oligarchien, die die amerikanische Show wirklich leiten, diesen Lebensraum brauchen. Es könnte sich um einen Pachtvertrag nach dem Vorbild von Guantanamo handeln: „Greentanamo“. Es könnte ein Referendum darüber sein, Dänemark zu verlassen und sich den USA anzuschließen. Es könnte sein, dass die Grönländer dafür bezahlt werden, ein autonomes US-Territorium zu werden. Es könnte sein, dass die USA Grönland direkt kaufen.

Was auch immer geschieht, es wird einen Gletscherbruch beschleunigen, der bereits im Gange ist: den Zusammenbruch der EU, wobei sich einige Nationalstaaten organisieren, um für sich selbst zu sorgen, so wie es bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts der Fall war. Die kriegstreiberische NATO könnte sogar eine Weile überleben – indem sie ihren unkontrollierbaren, sklavischen Drang bekundet, vom Meister gnadenlos ausgepeitscht zu werden.

Die letzte historische Ironie: Ebenso wie China und der globale Süden werden auch die Konturen der kommenden multipolaren, multiknotigen Welt durch die dynamische interne Desintegration des ehemaligen „kollektiven” Westens gewoben.